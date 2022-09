Alluvioni: ecco le più devastanti della storia d’Italia

**************

Le cause delle conseguenze catastrofiche delle piogge abbondanti sono molteplici, ma una possibile causa degli eventi meteorologici estremi viene completamente ignorata. Dal 1947, in Italia sono stati fatti diversi tentativi per regolare le precipitazioni. Poiché si tratta di un lavoro svolto agli albori di questa ricerca, è facile immaginare che non tutto sia andato come previsto, ma sembra che nemmeno 60 anni dopo sia stata raggiunta una padronanza di queste tecniche.

Il tempo, nella sua complessità, non potrà mai essere controllato completamente.

L’elenco delle inondazioni degli anni Cinquanta, quando si è iniziato a sperimentare il cloud seeding, è impressionante.

In fondo a questa pagina un’intervista al Prof. Giuseppe Altieri, che da anni si occupa della coltivazioni dei suoli che non rispondono ai requisiti di una sana agricoltura, con gravi conseguenze anche in termini di disastri meteorologici.

Il grande reset innescato dalla Seconda Guerra Mondiale si è fatto sentire in cielo come in terra.

NOGEOINGNERIA SU TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Una storia di alluvioni in Italia (1951-2018)

Le inondazioni sono eventi diffusi e frequenti in Italia, e causano vittime e danni rilevanti ogni anno. Malgrado la loro diffusione, le problematiche connesse a tali calamità restano sconosciute alla maggioranza dei cittadini che mostrano, inoltre, una scarsa percezione dei rischi geo-idrologici a cui sono soggetti. Questa realtà contrasta con l’alta frequenza con la quale gli eventi di frana e di inondazione si sono succeduti in passato, e per i quali esiste, in Italia, una notevole quantità di informazioni storiche censite nel tempo, organizzate in archivi digitali e pubblicate in rete attraverso siti dedicati e portali geografici. Le informazioni raccolte riguardano sia gli aspetti fisici legati alle dinamiche dei processi naturali, sia i danni e gli impatti socio-economici da essi prodotti.

Gli eventi di seguito elencati sono solo alcuni tra i più tragici che si sono succeduti in Italia dal 1950. Essi rappresentano una visione solo parziale del reale effetto causato sulla popolazione, ma possono raccontare aspetti poco conosciuti alla maggior parte della popolazione, e offrire più di uno spunto di riflessione sui possibili impatti futuri di potenziali eventi.

ELENCO DELLE REGIONI COINVOLTE DALLE ALLUVIONI E DALLE INONDAZIONI 22/10/1951 – Calabria – 68 MORTI

14/11/1951 – Polesine – 101 MORTI

19/09/1953 – Provincia di Genova – 10 MORTI

21/10/1953 – Provincia di Reggio Calabria – 101 MORTI

25-26/10/1954 – Provincia di Salerno – 325 MORTI

05/09/1959 – Ancona – 10 MORTI

23-25/10/1959 – Zona del Metapontino – 12 MORTI

04/11/1966 – Italia nord-orientale – 87 MORTI

04/11/1966 – Toscana e Firenze – 47 MORTI

03/11/1968 – Biellese – 83 MORTI

07/10/1970 – Genova e provincia – 48 MORTI

05/11/1976 – Trapani – 18 MORTI

09/08/1978 – Val d’Ossola – 19 MORTI

18/07/1987 – Valtellina – 23 MORTI

28/07/1987 – Val Pola – 28 MORTI

06/11/1994 – Piemonte – 71 MORTI

19/06/1996 – Versilia e Garfagnana – 14 MORTI

05/05/1998 – Sarno – 160 MORTI

10/09/2000 – Soverato – 13 MORTI

13-16/10/2000 – Italia nord-occidentale – 23 MORTI

01/10/2009 – Provincie di Messina – 37 MORTI

25/10/2011 – Lunigiana e Cinque Terre – 13 MORTI

04/11/2011 – Genova – 6 MORTI

18/11/2013 – Sardegna – 18 MORTI

10/09/2017 – Livorno – 8 MORTI

19/08/2018 – Forra del Raganello – 10 MORTI

03/11/2018 – Provincia di Palermo – 13 MORTI

SCARICA IL PDF

https://polaris.irpi.cnr.it/una-storia-di-alluvioni-in-italia-1951-2018/

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.