Warren Buffett aveva detto che l’investimento in terreni agricoli ha potenzialmente notevoli lati positivi e praticamente nessun lato negativo. Nel 2020 Bill Gates è balzato agli onori della cronaca per essere diventato il più grande proprietario di terreni agricoli del Paese. Gates e Buffett hanno mantenuto una salda amicizia per quasi 30 anni.

Di Thomas Röper

Le proteste dei contadini che attualmente fanno notizia non sono un fenomeno tedesco, ma il sintomo di una politica attuata in tutto l’Occidente per ridistribuire le terre agricole dai piccoli agricoltori alle grandi aziende. Ma questa è solo una parte di un programma molto più ampio.

Le proteste degli agricoltori non sono affatto un fenomeno tedesco; negli ultimi anni, ad esempio, ci sono state massicce proteste di agricoltori nei Paesi Bassi. Il motivo è un piano del governo olandese (1) per chiudere fino a 3.000 aziende agricole. Il governo olandese offre loro oltre il 100% del valore delle loro proprietà, ma in cambio devono accettare il divieto di lavorare in qualsiasi Paese dell’UE. Si tratta di fatto di un esproprio forzato edulcorato con denaro, contro il quale gli agricoltori olandesi protestano da anni, perché coloro che rifiutano saranno espropriati con la forza.

L’estinzione deliberata delle aziende agricole

Ancora una volta, viene addotta come scusa la lotta al presunto cambiamento climatico causato dall’uomo (2). Le aziende agricole sarebbero produttrici di gas nocivi per il clima e di azoto.

Anche in Belgio, gli agricoltori hanno ripetutamente protestato contro i regolamenti che mettono a rischio i loro mezzi di sostentamento e che sono spesso imposti dall’UE. Anche in Belgio si sta assistendo alla scomparsa delle aziende agricole, il cui numero è diminuito del 14% negli ultimi 13 anni (3). Nei Paesi Bassi, il numero di aziende agricole è già diminuito di circa un terzo tra il 2010 e il 2020 (4), un calo altrettanto forte del numero di aziende agricole come in Germania.

L’elenco dei Paesi in cui si stanno attuando politiche mirate alla riduzione del numero di aziende agricole potrebbe continuare a lungo. I metodi e le giustificazioni addotte dai rispettivi governi sono diversi, ma hanno tutti lo stesso risultato: nei Paesi occidentali le piccole aziende agricole stanno morendo e i loro terreni vengono solitamente acquistati dalle grandi aziende agroalimentari. Per raggiungere questo obiettivo, le condizioni delle piccole aziende agricole vengono peggiorate passo dopo passo per costringerle a vendere i loro terreni.

I tagli contro i quali gli agricoltori tedeschi stanno attualmente protestando si inseriscono nel quadro generale che si può osservare in quasi tutti i Paesi dell’Occidente collettivo. Anche il governo tedesco, in particolare il ministro federale dell’Ambiente Özdemir, si sta impegnando per ridurre il numero di capi di bestiame allevati dagli agricoltori, obiettivo perseguito anche dalla maggior parte dei Paesi occidentali. Il governo olandese vuole addirittura ridurre il numero di animali da allevamento fino al 50%.

Il fenomeno è osservabile anche negli Stati Uniti, sebbene la scomparsa delle aziende agricole sia stata finora più lenta (5). Nel 2000, negli Stati Uniti c’erano 2,167 milioni di aziende agricole. Nel 2022, il numero di aziende agricole era sceso a soli 2,003 milioni. Anche se questo è un tasso di morte delle aziende agricole più lento rispetto all’Europa, la tendenza è la stessa.

Via dalla carne, verso gli insetti?

Anche l’OMS si sente chiamata in causa e, naturalmente, il pretesto è ancora una volta il cambiamento climatico. Secondo il capo dell’OMS Tedros Ghebreyesus, la produzione alimentare contribuisce a oltre il 30% delle emissioni di gas serra a livello mondiale ed è responsabile di quasi un terzo delle malattie. L’alimentazione deve quindi essere cambiata in tutto il mondo. Il mondo deve abbandonare il consumo di carne e passare a un’alimentazione più vegetale. L’OMS sta anche conducendo una campagna a favore degli insetti come cibo e della carne prodotta in laboratorio.

In occasione del recente vertice sul clima COP28, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha pubblicato delle raccomandazioni alimentari per i Paesi del primo mondo, finalizzate a ridurre le emissioni di CO2. Il messaggio ai Paesi ricchi è stato ancora una volta quello di mangiare meno carne.

Tuttavia, i partecipanti al vertice sul clima non hanno voluto dare il buon esempio, dato che il menu del vertice COP28 presentava una ricca selezione (6) di piatti come “succulente fette di carne”, “succulenti manzi”, hamburger Wagyu, barbecue di strada africano, Philly cheesesteak e altri piatti a base di carne. Insetti arrostiti, zuppa di vermi e simili, invece, non si trovavano da nessuna parte. A quanto pare, le raccomandazioni alimentari valgono solo per la gente comune, ma non per l’élite politica.

Tuttavia, tutto ciò non cambia il fatto che questo “cambiamento nella dieta” è guidato dai Paesi occidentali. Basta ricordare che l’UE sta permettendo l’aggiunta di un numero sempre maggiore di insetti agli alimenti (7).

SDG: l’Agenda 2030

Ho già scritto in diverse occasioni degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Gli SDG sono noti come Agenda 2030 perché definiscono gli intenti che dovranno essere attuati entro il 2030. Gli obiettivi citati, come lo sradicamento della fame nel mondo, sembrano tutti molto positivi. In realtà, chiunque esamini i programmi di attuazione degli SDGs capirà che non si tratta affatto di programmi positivi.

Ad agosto, ad esempio, ho parlato delle città C40, un programma che fa parte dell’attuazione degli SDG. Una selezione degli obiettivi che il C40 vuole raggiungere entro il 2030 sono le seguenti regole vincolanti per gli abitanti delle città del C40: zero chilogrammi di consumo di carne, zero chilogrammi di prodotti lattiero-caseari, un massimo di tre nuovi capi di abbigliamento per persona all’anno, zero veicoli privati, un volo a breve raggio (meno di 1500 chilometri) ogni tre anni a persona. Non è uno scherzo, come potete leggere qui <8> e con tutte le relative fonti

L’Agenda 2030 copre praticamente tutti gli ambiti della vita e la sua attuazione viene promossa in modo massiccio. Gli obiettivi sono promossi dalle fondazioni dei cosiddetti “filantropi”, cioè gli oligarchi occidentali (9), che usano la loro ricchezza per determinare le politiche dei Paesi occidentali.

Questi oligarchi hanno obiettivi specifici, tra cui quello di ottenere il controllo del settore agricolo e alimentare. Ciò consentirebbe loro di sottrarre agli Stati il controllo della disponibilità di cibo. E questo è esattamente ciò che stiamo vivendo nell’UE, perché se le aziende agricole muoiono e i loro terreni passano alle corporazioni agricole, poche corporazioni otterranno il controllo della produzione alimentare. Gli Stati dell’UE stanno diventando dipendenti da pochi super-ricchi in un ulteriore settore.

Questi stessi super-ricchi globalisti acquistano da anni terreni agricoli in tutto il mondo e usano la loro influenza sulla politica per rendere i regolamenti per gli agricoltori il più inapplicabili e costosi possibile, in modo che le piccole e medie aziende agricole prima o poi falliscano o siano addirittura costrette dallo Stato ad abbandonare la loro attività, come nei Paesi Bassi. Questo è esattamente ciò che stiamo vedendo attualmente nell’UE. Anche l’attuale cancellazione delle agevolazioni fiscali per gli agricoltori tedeschi si inserisce in questo quadro come un ulteriore passo, anche se meno evidente.

Come i “filantropi” fanno soldi con gli SDGs

La Fondazione Bill e Melinda Gates (BMGF) influenza la politica agricola tedesca attraverso progetti che controlla. Il sistema si chiama partenariato pubblico-privato (PPP) e funziona sempre secondo lo stesso schema. La fondazione di un oligarca occidentale, affettuosamente chiamato “filantropo” dai media, spinge un progetto, lo finanzia con pochi milioni, dopodiché i governi occidentali ne sono entusiasti e contribuiscono con un importo molte volte (spesso anche cento volte) superiore al denaro dei contribuenti.

Questo denaro viene poi controllato dall’oligarca che ha lanciato il progetto. Per realizzare tali progetti, è sempre necessario acquistare qualcosa (vaccini, farmaci, sementi, ecc.) e naturalmente questi prodotti vengono acquistati da società in cui l’oligarca ha una partecipazione o che possiede direttamente. In questo modo, con un investimento finanziario relativamente piccolo, l’oligarca incamera molte volte di più il denaro dei contribuenti.

Grazie a questo modello di business, in realtà molto semplice, i cosiddetti “filantropi” diventano sempre più ricchi, mentre si suppone che diano via i loro soldi a piene mani per salvare il mondo. Nel mio libro “Inside Corona”, ho dimostrato in dettaglio e con molti esempi concreti che la cosiddetta filantropia non è in realtà altro che un modello di business.

Per restare al caso di Bill Gates: Il governo tedesco finanzia 31 progetti e programmi in cui è coinvolta la Fondazione Gates. La Fondazione Gates è l’unico partner in 24 di questi progetti. Questo è stato rivelato nell’estate del 2023 da una piccola interrogazione del gruppo parlamentare del Partito della Sinistra (10) sulla cooperazione tra il governo tedesco e le fondazioni private. I contribuenti tedeschi trasferiscono alla fondazione di Bill Gates un totale di 3,8 miliardi di euro, di cui 3,35 miliardi sono sovvenzioni dirette non legate a progetti.

La Fondazione Gates si è posta come obiettivi principali la salute (ad esempio, le vaccinazioni), l’alimentazione (per la quale viene esercitata una massiccia pressione sugli alimenti geneticamente modificati) e l’istruzione. L’istruzione è così importante perché questi “filantropi” determinano inoltre, di fatto, il contenuto dei libri di testo utilizzati nelle scuole e nelle università occidentali. Ciò che viene insegnato ai bambini di oggi a scuola è ciò che penseranno gli adulti dei prossimi decenni.

È stato quindi possibile cambiare in modo massiccio i valori delle società occidentali in pochi decenni. Cinquant’anni fa, la famiglia era ancora il valore più importante in Occidente, oggi è stata sostituita da ogni tipo di convivenza e LGBT.

Anche questo è intenzionale, perché se si distrugge la coesione familiare, cioè i legami sociali consolidati, si rendono le persone sole e più facili da controllare. Per questo motivo, i media occidentali (anch’essi pagati dagli oligarchi (11) propagandano anche la singletudine, la mancanza di figli e le relazioni di coppia mutevoli, preferibilmente con un cambio di sesso. E per questo motivo queste cose sono entrate anche nei programmi di studio delle scuole e delle università occidentali: È il semplice ed efficace strumento di dominio “divide et impera”, già inventato dagli antichi romani, che viene così portato alla perfezione.

La presunta lotta alla fame come modello di business

Ma torniamo all’alimentazione e all’agricoltura, che è ciò di cui stiamo parlando. E restiamo ancora con Bill Gates, del quale uso l’esempio come simbolo degli oligarchi occidentali.

Bill Gates è oggi il più grande proprietario privato di terreni agricoli negli Stati Uniti (12). Bill Gates è attivo nel settore agricolo in molti Paesi in un modo o nell’altro; secondo la già citata inchiesta della Sinistra, la Fondazione Gates ha ora un volume di miliardi nel settore agricolo tedesco.

Bill Gates è finanziariamente legato alla famigerata azienda agricola Monsanto (13), grazie alla quale ha acquisito terreni agricoli in India e Messico. Ho riferito dei legami tra Gates e Monsanto anche in “Inside Corona”, che si concentrava sull’esempio di un progetto congiunto di Gates e Rockefeller in Africa, finanziato anche con molti soldi dei contribuenti dei Paesi occidentali e destinato a combattere la fame. Gli agricoltori africani sono stati costretti a passare alle sementi geneticamente modificate di Monsanto e quindi a dipendere da quest’ultima, da cui Gates e Rockefeller hanno poi tratto profitto. Purtroppo, l’obiettivo ufficiale di aumentare i raccolti degli agricoltori e quindi di combattere la fame nella regione non è stato raggiunto.

In generale, ci si chiede come l’Occidente intenda combattere la fame se persegue una politica che costringe i piccoli agricoltori a rinunciare, mettendo così il settore agricolo nelle mani di grandi corporazioni e oligarchi. Come sappiamo, le corporazioni non sono organizzazioni caritatevoli che vogliono combattere la fame, ma vogliono fare soldi.

Nel momento in cui l’industria agroalimentare viene ridistribuita dalle piccole e medie imprese a poche grandi società, si crea un potere di mercato che le piccole imprese non hanno mai avuto. E tali costellazioni, in cui pochi attori controllano un mercato, non portano al calo dei prezzi, ma alla fissazione dei prezzi e quindi al loro aumento.

Bayer ha ora inghiottito Monsanto, ed entrambe sono caratterizzate dal fatto che da anni acquistano altre aziende agricole (14). È proprio questa la concentrazione del potere di mercato in pochissime mani di cui ho scritto qui. Sono quindi in corso processi per la creazione di monopoli o oligopoli nel settore alimentare, il che significa di fatto potere sui mercati rilevanti.

Esempio Ucraina

L’Ucraina è un buon esempio di come vengono attuati questi piani. Se le aziende agricole falliscono, i loro terreni possono essere acquistati a basso costo. Nel 2020, il Fondo Monetario Internazionale, controllato dall’Occidente guidato dagli Stati Uniti, ha imposto all’Ucraina, come condizione per ottenere ulteriori prestiti (15), di autorizzare legalmente la svendita della terra nera, la più fertile del mondo, agli stranieri. Ufficialmente c’erano varie restrizioni, ma le leggi erano fatte in modo tale da essere facilmente aggirate utilizzando uomini di paglia e strutture societarie ingannevoli.

In Ucraina, uno dei maggiori esportatori di cereali al mondo, si è verificato un massiccio accaparramento di terreni in cui pochi investitori, per lo più statunitensi, hanno acquistato terreni agricoli su vasta scala a un prezzo ridicolmente basso. Il fatto che i terreni possano essere acquistati a prezzi bassi è reso possibile, tra l’altro, dalla guerra in Ucraina.

Oltre alla Monsanto, anche aziende tedesche sono state coinvolte nell’accaparramento di terreni su larga scala in Ucraina. Anche la produzione di carne di pollame in Ucraina è nelle mani di grandi investitori internazionali. L’Ucraina potrebbe essere interessante anche per la coltivazione della soia (16). La guerra che rende la terra a buon mercato è una vincita alla lotteria per gli acquirenti.

Il loro obiettivo è ottenere un monopolio alimentare (preferibilmente globale) possedendo i terreni agricoli e (vedi Monsanto e altre società) ottenendo il controllo su sementi, fertilizzanti e pesticidi. Tutto questo potere è concentrato in pochissime mani, perché le politiche dei governi occidentali alimentano il processo di concentrazione degli asset peggiorando sempre più le condizioni dei piccoli e medi agricoltori, costringendoli a vendere prima o poi le loro aziende.

Anche l’esplosione dei prezzi dell’energia in Europa gioca a favore, poiché ha reso la produzione di fertilizzanti nell’UE di fatto non redditizia, il che potrebbe costringere molte PMI a vendere le loro attività a basso costo alle grandi aziende se non vogliono fallire e perdere tutto.

L’UE giustifica le sue sanzioni contro il petrolio e il gas russo, che hanno causato l’esplosione dei prezzi, con gli eventi in Ucraina. Tuttavia, non è stata la Russia ad aumentare i prezzi o a interrompere le forniture all’Europa, ma le sanzioni imposte dall’Occidente. Quindi non sono gli eventi in Ucraina ad essere responsabili dei prezzi elevati, ma le reazioni dell’UE ad essi.

Si può notare che gli eventi in Ucraina sono utili per le corporazioni e gli oligarchi occidentali corrispondenti per molte ragioni, perché non è solo l’industria della difesa occidentale a trarne vantaggio, ma anche l’industria alimentare occidentale, ad esempio.

Gli SDG e gli oligarchi

L’agricoltura rappresenta inoltre uno dei temi centrali degli SDG, ovvero dell’Agenda 2030. Le riunioni (17) in cui se ne discute sono dominate da ONG finanziate da Bill Gates, George Soros o altri oligarchi come Rockefeller o Ford. Il finanziamento degli organizzatori degli incontri in cui si discute lo stato di attuazione dell’Agenda 2030 è spesso nascosto. Un esempio è il World Food Forum, che collabora, tra gli altri, con UN Women. E UN Women è finanziata (18) da Bill Gates, George Soros, la Fondazione Ford, Rockefeller e altri soliti sospetti.

Ho anche sottolineato questo principio di finanziamento mascherato più volte in “Inside Corona”. Per dare l’impressione che ci siano molte organizzazioni che sostengono questi progetti, gli oligarchi finanziano molte organizzazioni. I flussi finanziari sono spesso incanalati attraverso organizzazioni intermediarie, per nascondere il fatto che in realtà sono solo alcune fondazioni oligarchiche a promuovere un obiettivo.

In questo articolo, posso affrontare l’argomento solo in modo molto superficiale, perché è talmente vasto che si potrebbe scrivere un libro piuttosto corposo al riguardo. Bisognerebbe esaminare i 17 SDG e le loro sottovoci e i programmi con cui vengono attuati. Ci sono oltre 200 programmi da esaminare. La sola Strategia tedesca per lo sviluppo sostenibile del governo tedesco (19), con la quale intende attuare gli SDG, comprende attualmente 391 pagine.

Ma questo articolo chiarisce già una cosa: le organizzazioni internazionali e i loro progetti sono controllati dalle fondazioni di alcuni oligarchi (ad esempio Gates e Soros) o clan di oligarchi (ad esempio Rockefeller e Ford), che controllano il denaro che i governi occidentali versano in questi progetti e lo usano a proprio vantaggio finanziario. Ciò significa che individui non eletti, ma orientati al profitto, determinano le politiche che l’Occidente vuole imporre al mondo.

Quello che sta accadendo in agricoltura è solo un esempio. Qualche tempo fa, ho utilizzato il Green Deal dell’UE (20) per dimostrare che anche in questo caso si tratta solo di convogliare il denaro dei contribuenti verso un gruppo di oligarchi. Questo è quello che è successo anche con la Covid, quando i miliardi raccolti dall’UE per combattere la “pandemia” sono andati quasi interamente a organizzazioni controllate da Bill Gates (21). A proposito, Bill Gates diventerà anche il padrone dei dati delle persone nell’UE (22), cosa che i passaporti vaccinali digitali hanno reso possibile, e Ursula von der Leyen sta già lodando questo concetto (23) di “identità digitale” come modello per il resto del mondo. Questi sono solo esempi, l’elenco continua.

Identità digitali

Torniamo alle proteste degli agricoltori: non si tratta di qualche sussidio per il gasolio agricolo, ma di un problema sistemico e di una seria minaccia alla libertà e alla prosperità, vedi le città C40 con la loro richiesta di vivere senza carne, vestiti nuovi, auto proprie e persino viaggi aerei in futuro. E queste non sono solo mie folli fantasie, sono cose che si stanno realizzando con molto denaro e grande coerenza.

L'”identità digitale” tanto decantata da Ursula von der Leyen diventerà lo strumento di controllo definitivo e onnicomprensivo. Anche questo fa parte degli SDG, poiché l’SDG numero 16 è “pace, giustizia e istituzioni forti”, a cui nessuno può davvero opporsi. Uno dei sotto-obiettivi volti a raggiungere questo obiettivo è l’SDG 16.9 (24) e recita “Entro il 2030, realizzare l’identità legale per tutti, compresa la registrazione delle nascite”.

Bill Gates sta lavorando ancora una volta a questo obiettivo, sostenendo diverse organizzazioni per diventare il padrone di queste identità digitali. Una di queste organizzazioni si chiama Modular Open Source Identity Platform (MOSIP) e la Fondazione Gates si vanta (25) di mettere questa piattaforma a disposizione dei Paesi del mondo in modo completamente gratuito. Solo che Gates è poi il padrone di tutti i dati.

Un’altra organizzazione controllata da Gates e Rockefeller si chiama ID2020. ID2020 ha sviluppato le linee guida per i passaporti digitali di vaccinazione (26) per l’OMS (anch’essa controllata da Gates), che è la base (27) per il progetto di identità digitale della von der Leyen per i cittadini dell’UE.È già stata introdotta nell’UE. Si tratta della cartella clinica elettronica. Secondo la legge tedesca, è possibile opporsi alla cartella clinica elettronica, ma poiché il diritto dell’UE prevale su quello nazionale, occorre tenere presente che il diritto dei pazienti di opporsi alla cartella clinica elettronica deve essere cancellato dalla corrispondente legge dell’UE (28).

Il finale si avvicina

È così che queste cose vengono introdotte dalla porta di servizio. I problemi degli agricoltori sono solo una piccola fetta del mosaico di un progetto molto più grande che cambierà completamente il mondo come lo conosciamo. Almeno nei Paesi in cui viene attuato, cioè nell’Occidente collettivo.

È incerto se il resto del mondo starà al gioco. La 77a Assemblea dell’OMS sulla salute, che si terrà nel maggio 2024, sarà probabilmente interessante a questo proposito, in quanto verrà votato un altro dei progetti associati. Si tratta della modifica del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) e del nuovo trattato sulle pandemie dell’OMS, che intende conferire all’OMS controllata da Gates poteri completamente nuovi. Non è compito di questo articolo approfondire tutto ciò; se siete interessati, potete approfondire qui (29).

Ma in ogni caso, dovremmo segnare il mese di maggio nelle nostre agende e tenere d’occhio le decisioni dell’Assemblea sanitaria dell’OMS.

