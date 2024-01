L’uso della CO2 come misura dei danni causati dal massacro di Gaza è più che grottesco. Nell’analisi presentata, la CO2 emessa viene analizzata come il principale inquinante, in quanto presunta causa della minaccia climatica. Questo studio risulta per molti versi emblematico per una società ormai malata che ha dichiarato un elemento della vita come il suo peggior nemico e i cui standard in tutto e per tutti sono ormai basati su di esso. Tuttavia, la dimensione folle di questa “guerra” diventa evidente. Pertanto, questa indagine è benvenuta per smascherare la follia e l’ipocrisia.

L’articolo, pubblicato originariamente dal Guardian, viene riprodotto solo per stralci.

Le emissioni derivanti dalla guerra israeliana a Gaza hanno un impatto “immenso” sulla catastrofe climatica

Nina Lakhani giornalista per la giustizia climatica

Esclusivo: I primi mesi di conflitto hanno prodotto più gas che riscaldano il pianeta di quanto facciano 20 nazioni vulnerabili al clima in un anno, dimostra uno studio

I costi climatici della guerra e dei militari non possono più essere ignorati

Le emissioni che riscaldano il pianeta prodotte durante i primi due mesi di guerra a Gaza sono state superiori all’impronta di carbonio annuale di oltre 20 delle nazioni più vulnerabili al clima del mondo, come rivela una nuova ricerca…

Secondo le stime, la stragrande maggioranza (oltre il 99%) delle 281.000 tonnellate di anidride carbonica (equivalente CO2) generate nei primi 60 giorni successivi all’attacco di Hamas del 7 ottobre può essere attribuita al bombardamento aereo israeliano e all’invasione terrestre di Gaza. a un’analisi unica nel suo genere condotta da ricercatori nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Secondo lo studio, che si basa solo su una manciata di attività ad alta intensità di carbonio ed è quindi probabilmente una stima notevolmente sottostimata, il costo climatico dei primi 60 giorni della risposta militare israeliana è stato equivalente alla combustione di almeno 150.000 tonnellate di carbone.

L’analisi, che deve ancora essere sottoposta a revisione paritaria, include la CO2 proveniente dalle missioni degli aerei, dai serbatoi e dal carburante di altri veicoli, nonché le emissioni generate dalla fabbricazione e dall’esplosione di bombe, artiglieria e razzi. Non include altri gas che riscaldano il pianeta come il metano. Quasi la metà delle emissioni totali di CO2 sono dovute agli aerei cargo statunitensi che trasportavano rifornimenti militari in Israele.

I razzi di Hamas lanciati su Israele nello stesso periodo hanno generato circa 713 tonnellate di CO2, che equivalgono a circa 300 tonnellate di carbone, sottolineando l’asimmetria delle macchine belliche di ciascuna parte.

I dati, condivisi in esclusiva sul Guardian, forniscono la prima stima, seppur prudente, del costo delle emissioni di carbonio dell’attuale conflitto a Gaza, che sta causando sofferenze umane senza precedenti, danni alle infrastrutture e catastrofi ambientali.

Ciò avviene nel contesto di crescenti richieste di maggiore responsabilità riguardo alle emissioni di gas serra da parte delle forze armate, che svolgono un ruolo enorme nella crisi climatica ma sono in gran parte tenuti segreti e non presi in considerazione nei negoziati annuali delle Nazioni Unite sull’azione per il clima.

“Questo studio è solo un’istantanea dell’impronta militare più ampia della guerra… un quadro parziale delle massicce emissioni di carbonio e degli inquinanti tossici più ampi che rimarranno a lungo dopo la fine dei combattimenti”, ha affermato Benjamin Neimark, docente senior alla Queen Mary, University of London (QMUL) e coautore della ricerca pubblicata martedì su Social Science Research Network…

Studi precedenti suggeriscono che la vera impronta di carbonio potrebbe essere da cinque a otto volte superiore, se si includessero le emissioni dell’intera catena di approvvigionamento bellico.

“L’eccezionalismo ambientale delle forze armate permette loro di inquinare impunemente, come se le emissioni di carbonio generate dai loro carri armati e dai loro jet da combattimento non contassero. Questo deve finire, per affrontare la crisi climatica abbiamo bisogno di responsabilità”, ha aggiunto Neimark, che ha collaborato con i ricercatori dell’Università di Lancaster e del Climate and Community Project (CCP), un thinktank statunitense che si occupa di politica climatica

“Il catastrofico attacco aereo su Gaza non si esaurirà con l’arrivo di un cessate il fuoco”, ha affermato Zena Agha, analista politica di Al-Shabaka, il Palestine Policy Network, che scrive sulla crisi climatica e sull’occupazione israeliana. “I detriti militari continueranno a vivere nel suolo, nella terra, nel mare e nei corpi dei palestinesi che vivono a Gaza – proprio come accade in altri contesti del dopoguerra come l’Iraq”.

Una opaca impronta di carbonio militare

Nel complesso, le conseguenze climatiche della guerra e dell’occupazione sono scarsamente comprese. Grazie in gran parte alle pressioni degli Stati Uniti, la segnalazione delle emissioni militari è volontaria, e solo quattro paesi presentano alcuni dati incompleti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che organizza i colloqui annuali sul clima…

La costruzione del muro di ferro israeliano, che corre per 65 km lungo gran parte del confine con Gaza ed è dotato di telecamere di sorveglianza, sensori sotterranei, filo spinato, una recinzione metallica alta 20 piedi e grandi barriere di cemento, ha contribuito con quasi 274.000 tonnellate di CO2. Questo è quasi alla pari con le emissioni dell’intero 2022 della Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più vulnerabili al mondo dal punto di vista climatico.

Il ruolo degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti svolgono un ruolo enorme nelle emissioni di carbonio a livello militare e forniscono a Israele miliardi di dollari in aiuti militari, armi e altre attrezzature che dispiega a Gaza e in Cisgiordania.

Entro il 4 dicembre, almeno 200 voli cargo americani avrebbero consegnato a Israele 10.000 tonnellate di equipaggiamento militare. Lo studio ha rilevato che i voli hanno consumato circa 50 milioni di litri di carburante per aerei, rilasciando nell’atmosfera circa 133.000 tonnellate di anidride carbonica, più dell’intera isola di Grenada l’anno scorso.



“Il ruolo degli Stati Uniti nella distruzione umana e ambientale di Gaza non può essere sopravvalutato”, ha affermato il coautore Patrick Bigger, direttore della ricerca presso il think tank CCP….

E non solo a Gaza. Nel 2022, l’esercito americano ha riferito di aver generato circa 48 milioni di tonnellate di CO2, secondo una ricerca separata di Neta Crawford, autrice di The Pentagon, Climate Change and War. Questa impronta di carbonio militare di base, che esclude le emissioni generate dagli attacchi alle infrastrutture petrolifere dello Stato Islamico nel 2022, è stata superiore alle emissioni annuali di 150 singoli paesi e territori tra cui Norvegia, Irlanda e Azerbaigian….

ARTICOLO COMPLETO https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/emissions-gaza-israel-hamas-war-climate-change

