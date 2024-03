By Bill Gates

Ciao dal Texas! Questa settimana sono a Corpus Christi e a Houston per incontrare alcuni degli straordinari innovatori che stanno costruendo il futuro energetico pulito dell’America. Sarà un viaggio fantastico.

Se volete vedere come si presenta l’avanguardia dell’innovazione energetica pulita di nuova generazione, è difficile trovare un posto migliore del Texas. Incredibili aziende stanno aprendo la strada non solo qui nel sud-est del Texas, ma in tutto lo Stato. Ognuna di esse rappresenta un enorme vantaggio per l’economia locale, per la sicurezza energetica dell’America e per la lotta al cambiamento climatico.

Il mondo sta vivendo una transizione energetica, alimentata dallo sviluppo e dalla diffusione di nuove tecnologie energetiche pulite. Il ritmo dell’innovazione alla base di questa transizione sta avvenendo più velocemente di quanto molti (me compreso!) osassero sperare. Questi progressi mi rendono ottimista per il futuro, ed entusiasta del ruolo che le comunità americane svolgeranno, soprattutto in luoghi come il Texas. Breakthrough Energy e io abbiamo investito più di 130 milioni di dollari in imprenditori, istituzioni e progetti texani. È una scommessa importante, ma in cui sono fiducioso.

Perché? A causa delle persone. Quasi mezzo milione di texani lavora nell’industria del petrolio e del gas e le loro competenze sono direttamente trasferibili alle industrie di nuova generazione. Questa forza lavoro contribuirà a formare la spina dorsale della nuova economia mondiale dell’energia pulita e consoliderà la leadership energetica del Texas per le generazioni a venire.

Molte delle aziende che ho visitato durante questo viaggio impiegano già o prevedono di impiegare lavoratori del settore petrolifero e del gas. Una di queste aziende è Infinium, che sta lavorando su carburanti puliti di nuova generazione per camion, navi e persino aerei. Sto visitando il loro primo impianto dimostrativo a Corpus Christi, dove trasformano la CO2 proveniente dai rifiuti e l’energia rinnovabile in elettrocarburanti – o eFuels – per i camion. Hanno già firmato un accordo con Amazon e presto, se vivete nella zona, potreste ricevere una consegna supportata da Infinium eDiesel.

La chiave dell’approccio di Infinium è che i suoi carburanti possono essere inseriti nei motori esistenti. Questo è un aspetto importante. Significa che le aziende non dovranno adattare le loro flotte, eliminando uno dei maggiori ostacoli alla transizione verso un nuovo carburante. Sono particolarmente entusiasta del lavoro che stanno svolgendo sul carburante sostenibile per l’aviazione, o SAF, che potrebbe ridurre le emissioni dei viaggi aerei fino al 90%, secondo le stime dell’azienda. Infinium sta convertendo un vecchio impianto di produzione di gas-liquidi nel Texas occidentale in una nuova struttura che decuplicherà la capacità dell’azienda di produrre eFuels. Il programma Catalyst di Breakthrough Energy ha investito in questo impianto unico nel suo genere e non vedo l’ora di vederlo una volta terminato.

Un’altra azienda che vedrò è la Mars Materials. Si tratta di un progetto Breakthrough Energy Fellows che lavora su un modo diverso di riutilizzare la CO2. L’azienda sta sviluppando una tecnica intelligente per trasformare il carbonio catturato in uno dei componenti chiave della fibra di carbonio, un materiale ultraleggero e ultraresistente che viene utilizzato in tutto, dai vestiti ai telai delle automobili. (Se non avete mai giocato a pickleball con una racchetta in fibra di carbonio, vi consiglio di provarla: non crederete mai alla potenza dei vostri colpi). Il team di Mars Materials si è trasferito dalla California al Texas in parte per via dei talenti qualificati del settore petrolifero e del gas a cui poteva accedere nello Stato, e non è la prima azienda di Breakthrough Energy a farlo. Vado a dare un’occhiata al loro laboratorio, dove i loro scienziati sono alacremente al lavoro.

Entrambe le aziende appena citate stanno trasformando la CO2 in prodotti utili. I loro modelli di business presuppongono l’accesso a una grande quantità di carbonio. Fortunatamente per loro, il Texas sta diventando una capitale per la cattura diretta dell’aria. Il DAC è il processo di rimozione del carbonio direttamente dall’aria. Il carbonio catturato può essere sequestrato nel sottosuolo o riutilizzato da aziende come Infinium e Mars Materials. Secondo un recente studio, il Texas ha il maggior potenziale di diffusione del DAC del Paese e potrebbe creare fino a 400.000 posti di lavoro entro il 2050.

Il DAC è l’estintore delle tecnologie per l’energia pulita: È qualcosa di cui si spera di non aver mai bisogno, ma che si dovrebbe avere a portata di mano se (e quando) dovesse accadere. In un mondo ideale, adotteremmo l’energia pulita abbastanza rapidamente da non aver bisogno di rimuovere il carbonio dall’aria. In realtà, questo non è accaduto. Abbiamo già decenni di emissioni pregresse che dovremo ripulire, quindi abbiamo bisogno di un’industria DAC significativa.

Durante la mia visita, incontrerò i leader delle imprese e delle comunità locali coinvolti nello sviluppo di un DAC Hub a Kingsville, in Texas. L’hub è nato da un’idea di 1PointFive di Occidental e nei prossimi cinque anni porterà alla comunità circa 2.500 posti di lavoro. Sono stato uno dei primi investitori nella tecnologia di cattura diretta dell’aria ed è fantastico vederla evolvere da un concetto a una reale opportunità economica per una comunità locale.

Il progetto DAC è stato selezionato per ricevere una sovvenzione dal Dipartimento dell’Energia come risultato della legge bipartisan sulle infrastrutture. Avendo partecipato ad alcune delle prime discussioni sulle proposte di legge per l’energia pulita un paio di anni fa, sono stupito di vedere quanti progressi sono stati fatti da allora e sono ansioso di incontrare le persone che li stanno portando avanti. I DAC Hubs sono un esempio perfetto di come l’innovazione possa e debba funzionare. Gli investitori privati si assumono il rischio di sviluppare innovazioni all’avanguardia, che vengono poi incrementate attraverso un mix di investimenti pubblici e privati.

Saranno due giorni entusiasmanti. Non vedo l’ora di catturare i leader di molte delle aziende sostenute da Breakthrough Energy con sede nella zona. Parlerò dell’enorme potenziale che vedo nelle industrie pulite alla CERAWeek, una delle maggiori conferenze annuali sull’energia negli Stati Uniti. Inoltre, mi informerò sul Regional Clean Hydrogen Hub che si sta sviluppando nella zona e visiterò l’impianto di idrogeno di Air Liquide nella città di La Porte. L’impianto utilizza il reforming del metano a vapore per generare idrogeno per l’industria e nei prossimi anni verrà riadattato per eliminare le emissioni. (Come ho già scritto in precedenza, l’idrogeno svolgerà un ruolo fondamentale nella transizione energetica).

Tutte le aziende che vedrò in Texas questa settimana sono al centro della transizione energetica. Stanno promuovendo l’innovazione, portando buoni posti di lavoro nelle loro comunità e stimolando l’economia americana. Se volete gettare uno sguardo sul futuro energetico pulito del nostro Paese, dovete recarvi nello Stato della Stella Solitaria.

