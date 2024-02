Report Wsj: Gli Stati Uniti vogliono accelerare nell’estrazione di metalli critici per la transizione energetica dai fondali marini. Ecco cosa farà il Pentagono.

Il sostegno politico degli Stati Uniti all’estrazione mineraria in acque profonde è diventato più pressante dopo che la Norvegia è diventata il primo Paese a legalizzare l’estrazione di minerali dal fondo dell’oceano, nonostante la forte opposizione degli alleati occidentali. Di recente è stato chiesto al Pentagono di presentare entro il 1° marzo un rapporto che valuti la capacità degli Stati Uniti di lavorare a livello nazionale i metalli estratti dal mare, come il cobalto e il manganese, utilizzati nelle batterie dei veicoli elettrici.

Questo dopo che il mese scorso 31 membri repubblicani del Congresso hanno scritto al Segretario alla Difesa sollecitando il Dipartimento della Difesa a valutare e pianificare l’estrazione dai fondali marini come nuovo “vettore di competizione con la Cina per la superiorità delle risorse e la sicurezza”. La lettera sollevava le preoccupazioni per il controllo della Cina sulla catena di approvvigionamento di metalli e minerali, in particolare sulla lavorazione, e proponeva l’estrazione in profondità come possibile soluzione – scrive il WSJ.

“Non possiamo permetterci di cedere un’altra risorsa mineraria critica alla Cina”, si legge nella lettera. “Gli Stati Uniti, e in particolare il Dipartimento della Difesa, dovrebbero impegnarsi con gli alleati, i partner e l’industria per garantire che la Cina non prenda il controllo illimitato delle risorse di acque profonde”.

LA RICERCA DEI METALLI SUI FONDALI MARINI

Il processo di pesca a strascico dei fondali marini alla ricerca di minerali per la transizione energetica rimane molto controverso. Mentre i sostenitori sostengono che potrebbe fornire questi metalli fondamentali per le batterie dei veicoli elettrici, i critici avvertono che distruggerebbe habitat in gran parte non toccati dall’uomo. Più di 20 Paesi si sono espressi contro questa procedura, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Canada.

Martedì scorso, la Norvegia è diventata il primo Paese al mondo ad approvare l’estrazione in alto mare nelle sue acque, nonostante le resistenze dei gruppi ambientalisti e di alcune nazioni.

Nonostante l’opposizione, l’estrazione in acque profonde nelle acque internazionali potrebbe diventare legale quest’anno. L’Autorità Internazionale dei Fondali Marini – l’organizzazione sostenuta dalle Nazioni Unite che regola tutte le attività minerarie nelle acque internazionali – ha redatto un codice minerario per disciplinare questa pratica. A novembre l’ISA ha dichiarato che la bozza del codice potrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

Tuttavia, gli Stati Uniti non sono membri dell’ISA e quindi non possono partecipare ai negoziati. A novembre, la senatrice Lisa Murkowski (R., Alaska) ha presentato una risoluzione che chiede al Senato degli Stati Uniti di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che consentirebbe agli Stati Uniti di avere un posto al tavolo delle discussioni sull’estrazione dai fondali marini.

LA ZONA DI CLARION CLIPPERTON

Finora l’attenzione si è concentrata su un’area dell’Oceano Pacifico nota come Zona di Clarion Clipperton, al largo delle coste delle Hawaii. L’area è nota per avere un’alta densità di noduli delle dimensioni di una palla da tennis, ricercati dai minatori di acque profonde.

“Promettere di proteggere gli oceani un giorno e proporre l’estrazione in acque profonde il giorno dopo è un’ipocrisia di livello superiore [per la Norvegia]”, ha dichiarato Amanda Louise Helle, attivista di Greenpeace Norvegia. “Non solo mette a rischio gli ecosistemi vulnerabili dell’Artico, ma anche la reputazione internazionale della Norvegia. Se i nostri politici sono pronti a regalare l’Artico alle compagnie più avide, allora siamo più che pronti a inseguirle ovunque abbiano intenzione di dispiegare le loro macchine distruttrici”.

FONTE https://www.startmag.it/energia/stati-uniti-estrazione-metalli-mare/

“Le operazioni di estrazione dai fondali marini profondi, se autorizzate, potrebbero presentare rischi significativi per gli ecosistemi oceanici. Le perturbazioni, su qualsiasi scala, possono essere di lunga durata e irreversibili”, si legge in una ricerca ricerca pubblicata su Frontiers in Marine Science.

È necessario uno studio per capirlo?

AUSTRALIA

In Australia opera la Woodside, che è la più grande società australiana nel settore del gas e del petrolio ed è una società quotata con sede nell’Australia occidentale a Perth. Nata nel Victoria negli anni cinquanta ha diverse attività di grande dimensione anche nel settore della produzione nel GNL.

Prima che Woodside possa estrarre il gas, l’azienda utilizza un’esplosione sismica per rilevare i depositi di gas, rilasciando onde sonore sul fondo dell’oceano ogni 8-15 secondi per un massimo di 80 giorni.

Un ostacolo alla loro politica “ecologica” si è frapposto.

L’attività sismica di Woodside sulla piattaforma nord-occidentale dell’Australia occidentale si svolge in un importante habitat migratorio per le balenottere azzurre pigmee (Balaenoptera musculus brevicauda), una specie a rischio di estinzione che deve essere protetta.

La prima volta che i dirigenti del Woodside Energy Group – un’azienda che ha lavorato per decenni con le comunità indigene – hanno sentito parlare di mistiche balene madri che vivono a centinaia di chilometri al largo di Capo Nord Ovest, nutrendo gli animali lungo la catena alimentare, è stato due giorni dopo che l’azienda aveva ricevuto l’autorizzazione a iniziare i rilevamenti sul fondo dell’oceano per il progetto di gas Scarborough da 16 miliardi di dollari.

Jessica Border, giovane avvocato dell’Ufficio per la difesa dell’ambiente di Perth, ha dichiarato in un’istanza d’urgenza presentata in tribunale a settembre che la sua cliente, la leader indigena Raelene Cooper, era custode del Sogno della balena, una storia aborigena cantata e conosciuta come songline.

VEDI QUI https://www.afr.com/companies/energy/woodside-spent-decades-on-indigenous-relations-then-a-whale-arrived-20240131-p5f19v

Woodside, le balene e il pericolo imminente di nuovi progetti di combustibili fossili

VEDI QUI https://www.minderoo.org/news/woodside-whales-and-the-imminent-danger-of-new-fossil-fuel-projects

