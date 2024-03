Zanzare armate e modificate geneticamente rilasciate in Brasile: Il vaccino contro la dengue finanziato dalla Fondazione Bill Gates. Salverà delle vite?

L’armamento degli insetti è oggetto di studio da parte del Pentagono

MICHEL CHOSSUDOVSKY

Introduzione

La crisi delle zanzare ha diverse dimensioni.

Il rilascio di zanzare geneticamente modificate e lo sviluppo di un vaccino contro la dengue e la malaria sono solo la punta dell’iceberg. Secondo F. William Engdahl nel 2018 , il Pentagono sta progettando di armare gli insetti:

Esistono prove inconfutabili che il Pentagono, attraverso la sua agenzia di ricerca e sviluppo DARPA, stia sviluppando insetti geneticamente modificati in grado di distruggere le colture agricole di un potenziale nemico. L’affermazione è stata smentita dalla DARPA, ma importanti biologi hanno lanciato l’allarme su ciò che sta accadendo utilizzando la nuova tecnologia CRISPR di “gene-editing” per rendere gli insetti delle armi. È come un aggiornamento del 21° secolo della piaga biblica delle locuste, solo potenzialmente molto peggiore.

Nell’ambito del progetto DARPA, gli agenti (o virus) di alterazione genetica saranno introdotti nella popolazione di insetti per influenzare direttamente la composizione genetica delle colture.

La DARPA prevede di utilizzare le cavallette, le mosche bianche e gli afidi per introdurre virus selezionati nelle colture. Tra le altre discutibili affermazioni, dicono che aiuterà gli agricoltori a combattere il “cambiamento climatico”. Quello a cui nessuno sa rispondere, soprattutto perché né il Pentagono né la FDA statunitense se lo chiedono, è: come interagiranno i virus geneticamente modificati negli insetti con gli altri microrganismi presenti nell’ambiente?

Nel caso in cui le colture siano costantemente invase da virus geneticamente modificati, come potrebbe questo alterare la genetica e il sistema immunitario degli esseri umani che dipendono dalle colture?

Si veda F. William Engdahl. Perché il Pentagono “arma gli insetti”? 30 ottobre 2018

Il rilascio di 5 miliardi di zanzare geneticamente modificate in Brasile. Salverà delle vite?

“Potrebbe sembrare la premessa di un film dell’orrore o di una piaga biblica”:

Il World Mosquito Program prevede di rilasciare cinque miliardi di zanzare in Brasile.

“E la speranza è che aiutino a salvare vite umane”.

In concomitanza con la diffusione di 5 miliardi di zanzare “amiche”, il Brasile ha approvato nel marzo 2023 un vaccino contro la dengue.

Entrambe le iniziative sono finanziate dalla Fondazione Gates.

Sembra contraddittorio?

“Più di 3 milioni di persone avrebbero dovuto ricevere il vaccino nel 2024”(Rapporto CBC (aprile 2023) (Quel rapporto è stato pubblicato quasi un anno fa).

Oggi il Brasile sta vivendo qualcosa che va oltre la “Premessa per un film dell’orrore”.

Il rilascio di 5 miliardi di zanzare maschio modificate geneticamente aveva lo scopo di RIDURRE il numero di zanzare in Brasile. La logica sottostante era che le zanzare maschio modificate geneticamente si sarebbero accoppiate con zanzare femmine normali con l’obiettivo di minare il processo riproduttivo e ridurre significativamente il numero di zanzare normali.

Ciò che sta accadendo ora è esattamente il contrario. Il numero di zanzare è aumentato. PERCHÈ?

Il Ministro della Salute brasiliano lo attribuisce con disinvoltura al clima caldo e alle “precipitazioni superiori alla media”.

Secondo un progetto di ricerca dell’Università di Yale citato da Engdahl, “alcune delle zanzare [modificate geneticamente] hanno probabilmente un “vigore ibrido”, risultante da “un ibrido tra la zanzara naturale e la zanzara modificata geneticamente“.

Ciò che si è verificato è la creazione di “una popolazione più robusta di quella precedente al rilascio [di zanzare] che potrebbe essere più resistente agli insetticidi, in breve, “super zanzare” resistenti”.

Qual è il risultato?

La riduzione iniziale del numero di zanzare è fallita e la frequenza di dengue e malaria è aumentata.

Dopo un periodo iniziale in cui la popolazione di zanzare target è diminuita notevolmente, dopo circa 18 mesi la popolazione di zanzare si è ripresa ai livelli precedenti al rilascio.

Ecco la narrazione ufficiale dei media, che contraddice palesemente ciò che sta realmente accadendo:

“L’azienda ha sviluppato una versione della zanzara Aedes aegypti maschio che porta un gene che uccide la prole femminile prima che raggiunga la maturità, sopprimendo la popolazione. Solo le zanzare femmine pungono e trasmettono malattie.

Le uova delle zanzare vengono collocate all’interno di una scatola e viene aggiunta dell’acqua per attivarle.

“Completano il ciclo all’interno di queste scatole in circa dieci giorni e gli insetti adulti escono per fare il loro lavoro”, ha detto il direttore generale di Oxitec in Brasile, Natalia Ferreira.

Quando le zanzare modificate vengono rilasciate in una determinata regione, proliferano e la popolazione totale dell’insetto diminuisce. (Reuters, 28 febbraio 2024, corsivo aggiunto)

Quindi vedi

Secondo F.William Engdahl:

“Ciò evidenzia ancora una volta i pericoli dell’editing genetico incontrollato delle specie”, generosamente finanziato dalla Fondazione Gates.

Qual’è la soluzione? La diffusione multimiliardario di zanzare geneticamente modificate è coordinato con il lancio del vaccino contro la dengue e la malaria.

Il vaccino contro la dengue e la malaria della Fondazione Gates

Secondo il Guardian,

“Nelle prime cinque settimane di quest’anno [2024], sono stati segnalati 364.855 casi di infezione, ha affermato il ministero della sanità [brasiliano], quattro volte di più dei casi di dengue nello stesso periodo del 2023.”

Questo aumento delle infezioni da dengue e malaria è il risultato del rilascio di 5 miliardi di “zanzare modificate” geneticamente?

Quali sono le implicazioni per il Sud del mondo?

SEATTLE – Per accelerare lo sviluppo di un vaccino per prevenire la dengue e la febbre dengue emorragica, malattie debilitanti che colpiscono i bambini nei paesi in via di sviluppo, la Fondazione Bill & Melinda Gates ha annunciato oggi una sovvenzione di 55 milioni di dollari all’International Vaccine Institute (IVI) per sostenere la Iniziativa sul vaccino pediatrico contro la dengue (PDVI).

Questo post include estratti da Jordan Shachtel, Amie Wek e Jamie White seguiti dall’articolo di F. William Engdahl

Michel Chossudovsky, 3 marzo 2024

1. Jordan Schachtel

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e la sua organizzazione partner, la GAVI controllata da Bill Gates, hanno annunciato mercoledì [luglio 2023] che inonderanno l’Africa con 18 milioni di dosi di vaccini contro la malaria.

Durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì [luglio 2023], il direttore dell’OMS Tedros Adhanom ha dichiarato che 12 Paesi africani riceveranno 18 milioni di dosi di vaccino contro la malarianeiprossimi mesi, affermando che il cambiamento climatico risulta essere in gran parte responsabile del continuo aumento della malattia nel continente.

Ora, Gates Inc. e i suoi partner intermediari hanno pubblicato un libro bianco che illustra la loro tabella di marcia per la distribuzione di queste iniezioni. L’obiettivo è quello di creare un sistema che permetta di iniettare 80-100 milioni di dosi nelle braccia dei bambini dell’Africa sub-sahariana entro il 2030. In questo modo si creerebbe in Africa un’industria del vaccino contro la malaria che potrebbe fruttare quasi 1 miliardo di dollari all’anno.

Non ci sono prove che queste iniezioni funzionino per prevenire la malaria, ma questo non ha fermato Big Pharma e le istituzioni globali di “salute pubblica” dall’eseguire i suoi progetti sul continente africano.

Jordan Schachtel, The Weaponization of Mosquitos: WHO and Gates Inc Announce Plans to Flood Africa with Ultra Dangerous Malaria “Vaccines”, Global Research, luglio 2023).

2. Amy Wek

All’interno di un edificio di mattoni a due piani a Medellín, in Colombia, gli scienziati lavorano in laboratori umidi allevando settimanalmente 30 milioni di zanzare geneticamente modificate.

Si occupano di ogni esigenza degli insetti durante la loro crescita da larve a pupe e adulti, mantenendo la giusta temperatura e nutrendoli con abbondanti dosi di farina di pesce, zucchero e, naturalmente, sangue. Vengono poi rilasciati in natura in 11 Paesi.

Il miliardario Bill Gates, che finanzia il progetto, ci assicura che non si tratta di una scena di un film dell’orrore.

“La fabbrica è reale. E le zanzare rilasciate non terrorizzano la popolazione locale. Aiutano a salvare e migliorare milioni di vite”.

Proprio come i suoi “vaccini covari” hanno “salvato” milioni di vite o i suoi ” precedenti progetti di vaccinazione hanno lasciato sterili migliaia di donne in India e Kenya. O ancora i suoi vaccini antipolio hanno causato paralisi, convulsioni e convulsioni febbrili nell’Africa subsahariana, in Afghanistan, in Congo e nelle Filippine.

Amy Mek, Attenzione: Una fabbrica finanziata da Gates alleva 30 milioni di zanzare alla settimana per rilasciarle in 11 Paesi, Global Research, 2 marzo 2024.

3. Jamie White

Soldi e zanzare armate: La febbre dengue aumenta del 400% in Brasile dopo il rilascio di zanzare modificate geneticamente, sostenuto da Bill Gates

“La febbre dengue è quadruplicata in Brasile nel 2024 dopo il rilascio di milioni di zanzare geneticamente modificate ad opera del World Mosquito Program delle Nazioni Unite”.

Nelle prime cinque settimane del 2024, secondo il Ministero della Salute del Paese, sono stati segnalati oltre 364.000 casi di infezione da dengue, un numero quattro volte superiore ai casi precedenti nello stesso periodo del 2023.

Il drammatico picco di casi di dengue ha spinto il Brasile ad acquistare milioni di dosi di vaccino contro la dengue.

Attenzione: Fabbrica finanziata da Gates alleva 30 milioni di zanzare a settimana per rilasciarle in 11 Paesi

Il vaccino contro la dengue

“Il Brasile ha acquistato 5,2 milioni di dosi del vaccino contro la dengue Qdenga, sviluppato dalla casa farmaceutica giapponese Takeda, mentre altre 1,32 milioni di dosi sono state fornite senza alcun costo per il governo”, si legge in un comunicato del ministero.

Tre stati brasiliani hanno dichiarato l’emergenza, tra cui il secondo stato più popoloso, Minas Gerais, e il Distretto Federale, dove si trova la capitale, Brasília, che sta affrontando un aumento senza precedenti delle infezioni.

Brasília inizierà a vaccinare i bambini tra i 10 e i 14 anni venerdì con il Qdenga, ha dichiarato mercoledì il governo locale.

I casi di dengue a Brasília dall’inizio dell’anno hanno superato il totale per l’intero 2023, con un tasso di infezione di 1.625 casi per 100.000 abitanti, rispetto alla media nazionale di soli 170.

Il World Mosquito Program delle Nazioni Unite ha annunciato nel 2023 un piano per rilasciare miliardi di zanzare geneticamente modificate in Brasile per un periodo di 10 anni, nel tentativo di sradicare la febbre dengue nel Paese.

“I funzionari della sanità brasiliana in cinque città hanno rilasciato nuvole di zanzare Aedes aegypti cresciute in laboratorio e infettate con il batterioWolbachia , che impedisce la trasmissione del virus della dengue agli esseri umani”, ha riferito Harvard Public Health nell’agosto 2023.

“Il Paese sarà il primo a lanciare un programma nazionale di rilascio di zanzare modificate con Wolbachia e sta costruendo una fabbrica per aumentare la produzione di zanzare: A partire dal 2024, la fabbrica produrrà in massa cinque miliardi di zanzare all’anno”.

Ad un anno dall’inizio dell’iniziativa contro le zanzare, i casi di dengue sono aumentati notevolmente invece di diminuire.

Il World Mosquito Program ha ricevuto una sovvenzione di 50 milioni di dollari dalla Fondazione Bill & Melinda Gates.

La Fondazione Bill & Melinda Gates sta anche finanziando la ricerca sul vaccino contro la febbre dengue.

Il governo brasiliano ha acquistato oltre 5 milioni di dosi del vaccino contro la febbre dengue Qdenga, prodotto dalla casa farmaceutica giapponese Takeda, che ha anche ricevuto milioni di dollari di sovvenzioni dalla Bill & Melinda Gates Foundation.

In altre parole, il denaro della Fondazione Bill Gates è coinvolto in tutti gli aspetti della situazione, dalle zanzare geneticamente modificate – che a quanto pare hanno aggravato la crisi della dengue – al finanziamento di aziende che forniscono al Brasile il richiestissimo vaccino contro la febbre dengue.

A quale scopo?

Jamie White, Money and Weaponized Mosquitos: La febbre dengue aumenta del 400% in Brasile dopo il rilascio di zanzare modificate con il gene, sostenute da Bill Gates, 01 marzo 2024

Salverà delle vite?

Leggete l’incisiva analisi di William Engdahl qui sotto.

Di F. William Engdahl, 18 novembre 2023

Zanzare modificate geneticamente: Catastrofe in Brasile

Un progetto della Fondazione Gates. Salverà delle vite?

da

F. William Engdahl

Una società britannico-americana di editing genetico ha rilasciato milioni di zanzare geneticamente modificate, contenenti un gene letale dominante, ogni settimana per 27 mesi nella regione di Bahia, in Brasile, in un test per vedere se le zanzare modificate geneticamente si sarebbero accoppiate con le zanzare locali portatrici di Zika, malaria o altre malattie trasmesse dalle zanzare.

Un nuovo studio documenta il fatto allarmante che, dopo una riduzione iniziale della popolazione di zanzare target, dopo alcuni mesi la “popolazione che era stata fortemente soppressa è tornata a livelli quasi precedenti al rilascio” . Ad oggi gli scienziati non hanno idea di quali siano i pericoli presentati dalle nuove mutazioni. Ciò evidenzia ancora una volta i pericoli dell’editing genetico incontrollato delle specie.

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Reports, le zanzare geneticamente modificate prodotte dall’azienda biotecnologica Oxitec, ora parte dell’azienda statunitense Intrexon, sono sfuggite al controllo umano dopo le sperimentazioni in Brasile e ora si stanno diffondendo nell’ambiente.

Sulla carta la teoria era brillante. Ceppi di zanzare maschio della “febbre gialla” prelevati da Cuba e dal Messico sono stati modificati con il gene-editing per rendere impossibile la sopravvivenza della loro progenie. Oxitec ha poi iniziato un rilascio sistematico di decine di milioni di zanzare manipolate per più di due anni nella città di Jacobina, nella regione di Bahia, in Brasile. Secondo la teoria di Oxitec, le zanzare alterate si sarebbero accoppiate con le normali femmine dello stesso tipo, portatrici di malattie infettive come la febbre dengue, uccidendole nel processo.

Un risultato imprevisto…” Allevamento di “super zanzare”

Un gruppo di scienziati dell’Università di Yale e di diversi istituti scientifici in Brasile ha monitorato i progressi dell’esperimento. Ciò che hanno scoperto è estremamente allarmante.

Dopo un periodo iniziale in cui la popolazione di zanzare bersaglio è diminuita notevolmente, dopo circa 18 mesi la popolazione di zanzare è tornata ai livelli precedenti al rilascio.

Non solo, il documento osserva che alcune delle zanzare hanno probabilmente un “vigore ibrido”, in cui un ibrido tra la zanzara naturale e quella modificata geneticamente ha creato “una popolazione più robusta di quella precedente al rilascio” che potrebbe essere più resistente agli insetticidi, in breve, delle “super zanzare” resistenti.

Gli scienziati osservano che,

“Il campionamento genetico della popolazione bersaglio a sei, 12 e 27-30 mesi dall’inizio del rilascio fornisce una chiara evidenza che porzioni del genoma del ceppo transgenico sono state incorporate nella popolazione di destinazione. Evidentemente, le rare progenie ibride vitali tra il ceppo rilasciato e la popolazione di Jacobina sono sufficientemente robuste da potersi riprodurre in natura…”. E continuano: “Pertanto, l’Ae. aegypti giacobina è ora un mix di tre popolazioni. Non è chiaro come questo possa influire sulla trasmissione della malattia o su altri sforzi per controllare questi pericolosi vettori”.

Secondo le stime, tra il 10% e il 60% delle zanzare Ae. Aegypti naturali di Bahia presentavano un genoma OX513A modificato. Concludono che “Le tre popolazioni che formano la popolazione tri-ibrida ora a Jacobina (Cuba/Messico/Brasile) sono geneticamente molto distinte, il che molto probabilmente risulta in una popolazione più robusta di quella precedente al rilascio grazie al vigore dell’ibrido”.

Questo non doveva accadere. Il professore di ecologia e biologia evolutiva Jeffrey Powell, autore senior dello studio, ha commentato i risultati:

“L’affermazione era che i geni del ceppo rilasciato non sarebbero entrati nella popolazione generale perché la prole sarebbe morta. Ovviamente non è andata così”. Powell ha poi osservato: “Ma è il risultato non previsto che è preoccupante“.

Un progetto della Fondazione Gates

Lo studio brasiliano lancia un importante segnale d’allarme sul rilascio incontrollato di specie geneticamente modificate in natura. Richiama alla mente la trama horror del romanzo di fantascienza di Michael Crichton del 1969, Andromeda Strain. Ma non si tratta di un romanzo.

Le zanzare Oxitec sono state sviluppate utilizzando una forma molto controversa di editing genico, nota come gene drive. Il gene drive, che è stato finanziato pesantemente anche dalla DARPA del Pentagono, combinato con il gene-editing CRISPR, mira a forzare una modifica genetica a diffondersi in un’intera popolazione, sia di zanzare che potenzialmente di esseri umani, in poche generazioni.

Lo scienziato che per primo ha suggerito di sviluppare i drive genici nell’editing genico, il biologo Kevin Esvelt di Harvard, ha avvertito pubblicamente che lo sviluppo dell’editing genico in combinazione con le tecnologie di drive genico ha un potenziale allarmante di andare storto. Esvelt ha sottolineato la frequenza dei pasticci di CRISPR e la probabilità che si verifichino mutazioni protettive, rendendo aggressivi anche i drive genici benigni. Sottolinea che,

“Solo pochi organismi ingegnerizzati potrebbero alterare irrevocabilmente un ecosistema”.

Le simulazioni al computer di Esvelt hanno calcolato che un gene modificato “può diffondersi al 99% di una popolazione in appena 10 generazioni e persistere per più di 200 generazioni“. Questo è proprio ciò che è stato dimostrato nell’esperimento sulle zanzare in Brasile.

È degno di nota il fatto che l’esperimento della zanzara Oxitec Brasile sia stato finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Nel giugno 2018 Oxitec ha annunciato una joint venture con la Fondazione Gates, “per sviluppare un nuovo ceppo di zanzare Friendly™ autolimitanti di Oxitec per combattere una specie di zanzara che diffonde la malaria nell’emisfero occidentale”. I risultati del Brasile dimostrano che l’esperimento è un fallimento catastrofico, poiché il nuovo ceppo è tutt’altro che autolimitante.

La Fondazione Gates e Bill Gates hanno sostenuto per oltre un decennio lo sviluppo della tecnologia di editing genetico radicale e della tecnologia gene drive. Gates, da sempre sostenitore dell’eugenetica, del controllo della popolazione e degli OGM, è un forte promotore del gene-editing.

In un articolo pubblicato sulla rivista del Consiglio per le Relazioni Estere di New York, Foreign Affairs, di maggio/giugno 2018, Gates acclama le tecnologie di editing genico, in particolare la CRISPR. Nell’articolo Gates sostiene che CRISPR e altre tecniche di editing genico dovrebbero essere utilizzate a livello globale per soddisfare la crescente domanda di cibo e per migliorare la prevenzione delle malattie, in particolare della malaria. Nel suo articolo aggiunge che,

“c’è motivo di essere ottimisti sul fatto che la creazione di gene drive nelle zanzare che diffondono la malaria non causerà molti danni, se non nessuno, all’ambiente” .

Allarmante quanto il fallimento dell’esperimento brasiliano di gene-editing delle zanzare è il fatto che questa tecnologia si stia diffondendo praticamente senza alcun test preliminare sulla salute o sulla sicurezza da parte di istituzioni governative veramente indipendenti. A tutt’oggi il governo degli Stati Uniti si affida solo alle garanzie di sicurezza dell’industria. L’UE, pur avendo la responsabilità formale di trattare le specie geneticamente modificate in modo simile alle piante OGM, starebbe cercando di allentare le norme. La Cina, uno dei principali centri di ricerca per l’editing genico, ha controlli estremamente lassisti. Di recente, uno scienziato cinese ha annunciato un esperimento di editing genetico umano per rendere due gemelli appena nati resistenti all’HIV. Altri esperimenti stanno proliferando in tutto il mondo con animali modificati geneticamente e persino con salmoni. Il principio di precauzione è stato gettato al vento quando si tratta della nuova rivoluzione dell’editing genetico, una situazione non certo rassicurante.

Attualmente la Oxitec, che nega che i risultati del Brasile mostrino un fallimento, sta cercando di ottenere l’approvazione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti per condurre un esperimento simile con le stesse specie geneticamente modificate in Texas e in Florida. Una delle persone coinvolte nel tentativo, il texano Roy Bailey, è un lobbista di Washington e un amico intimo di Randal Kirk, il miliardario amministratore delegato della Intrexon, proprietaria della Oxitec. Bailey è anche un importante finanziatore di Trump. Speriamo che sia la prudenza normativa e non la politica a decidere il risultato.

vedi anche:

Perché Gates e il Pentagono hanno rilasciato zanzare “modificate geneticamente” (OGM) nelle Florida Keys?

Di F. William Engdahl, 18 novembre 2023

F. William Engdahl è consulente e docente di rischi strategici, si è laureato in politica all’Università di Princeton ed è autore di best-seller sul petrolio e sulla geopolitica, in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook”, dove questo articolo è stato originariamente pubblicato. Collabora spesso con Global Research.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews .

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.