È stata presidentessa della Scuola della Terra e delle Scienze Atmosferiche presso il Georgia Institute of Technology. I suoi interessi di ricerca includono uragani, telerilevamento, modellazione atmosferica, climi polari, interazioni aria-mare, modelli climatici e l’uso di veicoli aerei senza pilota per la ricerca atmosferica. È stata parte del Comitato per la ricerca sul clima del National Research Council, il Consiglio nazionale delle ricerche degli Stati Uniti[1]. Ha pubblicato oltre un centinaio di articoli scientifici e ha co-curato diversi lavori importanti. Judith Curry si è ritirata dal mondo accademico nel 2017 all’età di 63 anni.

E aggiunge Wikpedia: Judith Curry è conosciuta come una scienziata contrarian che ospita un blog che fa parte della blogosfera di negazione del cambiamento climatico.

QUINDI, non è una negazionista del Climate Change, perché non lo è, ma è classificata nell’ambito dei negazionisti. E chi ha mai negato il cambiamento climatico tra i premi Nobel e gli scienziati critici rispetto al filone di informazione ufficiale?

Judith Curry ha testimoniato al Congresso degli Stati Uniti che, a suo avviso, c’è così tanta incertezza sulla variazione del clima naturale.

Tra i tanti premi ricevuti, c’è anche l’Henry G. Houghton Research Award dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Curry ha scritto anche centinaia di articoli peer-reviewed. Il suo punto di vista è in discussione da molti anni, vedi qui (tempo del Climategate) : Si chiede come ridare credibilità alla ricerca sul clima, la Prof Judith Curry del Georgia Institute of Technology, in un saggio scritto nel 2010 disponibile anche in italiano.

J.A Curry top-climatologa americana: la crisi del “riscaldamento globale” è un’invenzione

Di Dr. Peter F. Mayer

Una delle scienziate del clima più influenti al mondo ha fatto un’ammissione esplosiva, avvertendo il pubblico che le affermazioni di una “crisi” legata al cosiddetto “riscaldamento globale” sono “inventate”.

Judith A. Curry è una climatologa americana ed ex presidente della School of Earth and Atmospheric Sciences (Scuola di Scienze della Terra e dell’Atmosfera) del Georgia Institute of Technology.

Per anni, Curry è stata tra le voci più autorevoli a mettere in guardia sul fatto che la Terra stesse affrontando una “emergenza” a causa di presunti “cambiamenti climatici causati dall’uomo”. Negli ultimi mesi, gli avvertimenti apocalittici delle grandi corporation del mainstream sono aumentati drammaticamente sul tema “crisi climatica”.

Chi osa mettere in discussione diventa negazionista climatico

Ci viene detto che il “cambiamento climatico” è una “crisi”, che esiste un “consenso scientifico schiacciante” e che chiunque osi metterlo in discussione è un “teorico della cospirazione” e un negazionista del clima.

In un‘intervista al New York Post, la dottoressa Curry ha spiegato che la “scienza” è stata costruita per spaventare il pubblico e fargli credere che dobbiamo combattere una “emergenza climatica”.

“È un consenso costruito”, ha dichiarato la Curry al New York Post.

L’autrice rivela che gli scienziati perseguono incentivi di “fama e fortuna” che li portano a esagerare o addirittura a fabbricare i presunti rischi. Secondo la Curry, per gli “scienziati” del clima, uno dei modi più facili ed efficaci di ottenere “fama e fortuna” è quello di fare affermazioni false che collegano il clima al “riscaldamento globale”.

La Curry sa bene come funziona l’industria della “scienza del clima“, avendo lei stessa diffuso l’isteria del “riscaldamento globale”. Era la beniamina dei media mainstream, dopo aver pubblicato uno studio che sembrava mostrare un drammatico aumento dell’intensità degli uragani.

“Abbiamo scoperto che la percentuale di uragani di categoria 4 e 5 era raddoppiata”, racconta Curry. “Questo è stato ripreso dai media e poi gli allarmisti climatici hanno capito: “Ah, ecco come fare”.

Gli uragani “più intensi” che ha riportato nelle sue scoperte hanno rapidamente rafforzato gli allarmisti. Ma quando il suo lavoro ha ottenuto un riconoscimento globale dopo essere stato collegato al “cambiamento climatico”, Curry ha ammesso di essersi goduta il passaggio all’agenda verde.

“Sono stata adottata dai gruppi ambientalisti e dagli allarmisti e trattata come una rockstar”, racconta Curry. “Sono volata ovunque per incontrare i politici”.

Le lacune della sua ricerca

Ma poi alcuni ricercatori hanno sottolineato le lacune della sua ricerca, evidenziando gli anni con pochi uragani. “Come un bravo scienziato, ho indagato”, dice Curry. E si è resa conto che i critici avevano ragione. “In parte si trattava di dati sbagliati”, ha ammesso. “In parte si tratta di variabilità climatica naturale”.

La Curry è stata una ricercatrice insolita che, guardando alle critiche sul suo lavoro, ha concluso: “Non avevano tutti i torti”. Poi lo scandalo Climategate le ha insegnato che altri scienziati del clima non erano così aperti. I tentativi aggressivi degli scienziati allarmisti di nascondere i dati che suggeriscono che il cambiamento climatico non è una crisi sono stati rivelati nelle e-mail che sono trapelate.

“Roba brutta”, dice Curry. “Eludere le richieste del Freedom of Information Act. Tentativi di licenziare i direttori delle riviste”. Questo ha fatto capire a Curry che esiste una “industria del cambiamento climatico” che premia l’allarmismo.

“Le origini risalgono al… Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente”, afferma Curry. Alcuni funzionari delle Nazioni Unite erano motivati dall’”anticapitalismo”, ha rivelato la Curry: “Odiavano le compagnie petrolifere e hanno sfruttato la questione del cambiamento climatico per promuovere le loro politiche”, spiega la Curry.

Come riportato da TKP, il direttore generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha recentemente dichiarato che “l’era del riscaldamento globale è finita” e “l’era della bollitura globale è iniziata”. Nel 1988, le Nazioni Unite hanno istituito il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). “L’IPCC non doveva concentrarsi sui benefici del riscaldamento”, spiega Curry.

Fare allarmismo per ricevere i fondi

“Il compito dell’IPCC era quello di cercare i cambiamenti climatici pericolosi causati dall’uomo. È lì che le agenzie di finanziamento nazionali hanno indirizzato tutti i fondi, partendo dal presupposto che ci fossero impatti pericolosi”.

I ricercatori hanno subito scoperto che l’unico modo per ottenere fondi era fare affermazioni allarmistiche sul “cambiamento climatico causato dall’uomo”. In questo modo, si crea un “consenso artificiale”. Anche se uno scettico ottiene finanziamenti, è più difficile pubblicare perché i direttori delle riviste sono allarmisti.

“Se si voleva fare carriera, ad esempio in un’università prestigiosa, con un grande stipendio, grandi spazi in laboratorio, molte sovvenzioni e la gestione di un istituto, c’era solo un modo”.

Questo è esattamente ciò che abbiamo ora: un enorme complesso di allarmismo climatico finanziato dallo Stato. Le affermazioni di una “crisi climatica” vengono diffuse in tutto il mondo dai governi e dai loro complici mediatici per soddisfare gli obiettivi dell’agenda verde del Forum economico mondiale (WEF), delle Nazioni Unite (ONU), dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di altre organizzazioni globaliste non elette.

Per raggiungere questi obiettivi, il piano è solitamente quello di ridurre drasticamente la qualità della vita per la maggior parte delle persone, aumentando le tasse per “salvare il pianeta”.

Curry, tuttavia, non è il primo scienziato di fama a parlare di recente. Come riportato da TKP, anche il dottor John Clauser, covincitore del Premio Nobel per la Fisica 2022 e una delle massime autorità mondiali in materia di meccanica quantistica, è intervenuto per avvertire l’opinione pubblica che la narrazione della “crisi climatica” propagandata dall’élite globale e dai suoi alleati mediatici aziendali, è una bufala.

Fonte: https://tkp.at/2023/08/11/top-klimaforscherin-krise-einer-globalen-erwaermung-ist-eine-erfindung/

traduzione: M.Cristina Bassi per www.thelivingspirits.net

