Un documento militare del 1997 (più o meno dello stesso periodo in cui è uscito “Owning the weather in 2025”) parla della necessità di trasformare la manipolazione meteorologica in un bene e la chiama “modificazione meteorologica benigna”. Di conseguenza, qualsiasi danno causato dalla BWM (“modificazione meteorologica benigna”) è solo un effetto collaterale. Questa trasformazione di provvedimenti malevoli e dannosi (il tempo atmosferico come arma) attraverso la scelta delle parole è ormai ampiamente nota. Le operazioni di guerra diventano operazioni di pace, ecc.

Scriveva il generale Fabio Mini anni fa: “L’ipocrisia è quel tipo particolare d’inganno che ricorre alla simulazione di buoni sentimenti per approfittare della buona fede altrui e coprire i vizi propri, ma non tutto ciò che inganna è ipocrita come non tutto ciò che è sincero è necessariamente buono.”



Modifiche meteorologiche benigne

Air University Press Maxwell Air Force Base, Alabama March 1997



Astratto

La modificazione del tempo atmosferico è una tecnologia un tempo adottata dall’esercito degli Stati Uniti (US) Stati Uniti (USA) come strumento per aiutare a svolgere le missioni sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Tuttavia, l’interesse per modificare il tempo atmosferico è scemato negli ultimi anni e ora è quasi inesistente.

Questo studio esamina un aspetto della modificazione del tempo, la modificazione benigna del tempo (BWM), per il suo possibile utilizzo come supporto alle operazioni militari. Dopo aver ripercorso brevemente la storia e la scienza della modificazione meteorologica, la tesi si sofferma sugli

aspetti della modificazione meteorologica in esame. Descrive poi gli ostacoli alla BWM, mostrando come questi influenzino l’attuale politica di modificazione meteorologica in ambito militare.

Vengono mostrati esempi delle attuali tecniche civili di BWM, del loro possibile uso da parte delle forze armate e di alcune tecniche militari e non. militari e alcune esigenze specifiche dell’esercito in materia di modificazione meteorologica.

Dopo aver esaminato l’attuale modificazione del tempo e le future tecnologie di BWM l’autore conclude che l’uso militare dei BWM merita di essere rivisto.

La crescente importanza delle munizioni a guida di precisione rende le BWM un nuovo strumento possibile per garantire un bersaglio accurato con danni collaterali minimi. Inoltre, i BWM offrono al pianificatore di guerra un mezzo per dettare gli elementi dello spazio di battaglia in un momento critico del conflitto.

Come minimo, le forze armate statunitensi dovrebbero condurre un esame più approfondito della della modificazione meteorologica per vedere se i progressi tecnologici offrono opportunità per un maggiore”bang for the buck” (ndr .”un buon rapporto qualità-prezzo.)

ESTRATTI

Mi concentro sulle modifiche meteorologiche volte a sopprimere il tempo esistente o a potenziarne gli effetti senza causare danni fisici diretti alle persone. Questo tipo di modificazione meteorologica è chiamata modificazione meteorologica benigna (BWM).

Qualsiasi danno causato dalla BWM è strettamente un effetto secondario. Per le operazioni militari, la BWM è un modo per migliorare le azioni amichevoli o ostacolare quelle nemiche.

Il concetto generale di modificazione meteorologica tende a creare una reazione negativa in molti ambienti. È pertinente delineare i diversi tipi di capacità di modificazione meteorologica e discutere quelli che rientrano nei limiti dello studio. Un’ulteriore discussione sulle “barriere” agli sforzi di modificazione meteorologica, sul perché esistano e sul perché non si applichino necessariamente ai BWM

si svolge nel capitolo 3.

Questo studio esamina solo lo stato attuale del settore e i progressi previsti nei prossimi 10 anni. Sebbene ciò possa escludere alcune forme interessanti ed esotiche di modificazione del tempo, ciò che è più importante in questa fase è un buon primo passo verso la comprensione dei possibili usi militari delle BWM. Questa tesi menziona altre tecniche di BWM che potrebbero aiutare le future operazioni militari.

operazioni militari. Per la maggior parte, tuttavia, l’attenzione si concentra sulle tecniche di BWM esistenti sviluppate per scopi civili. …

Le forze armate statunitensi, in particolare l’aeronautica militare, sono considerate il leader preminente leader mondiale nella tecnologia e nelle sue applicazioni nello spazio di battaglia. Dalla fine degli anni ’70, l’Aeronautica Militare si è “tirata indietro” dal perseguire la tecnologia di tecnologia di modificazione meteorologica, anche se la comprensione scientifica e la capacità capacità tecnologica si sono evolute, seppur lentamente, nel tempo….

La modificazione del tempo è un campo scientifico con un linguaggio e dei termini propri.

L’American Meteorological Society, la principale società professionale di meteorologi, definisce il termine modificazione meteorologica come “l’alterazione intenzionale o involontaria del tempo atmosferico da parte dell’uomo”. Un termine simile, controllo meteorologico, è definito come “modificazione del tempo, con l’implicazione che lo sforzo di modificazione è applicato intenzionalmente e le sue conseguenze sono prevedibili”.7

Lo Stato Maggiore Congiunto (JCS) ha una definizione di modifica ambientale.

Sebbene non sia esplicitamente definita, la modificazione meteorologica può essere considerata una categoria specializzata nell’ambito della definizione più generale di modificazione ambientale: “La modificazione ambientale … si riferisce al cambiamento

(attraverso la manipolazione deliberata di processi naturali) la dinamica, la composizione o la struttura della Terra, compresa … [l’atmosfera]”.8

Un mix delle due definizioni è più appropriato per questo studio.

La modificazione meteorologica si riferisce al miglioramento o alla soppressione intenzionale delle condizioni meteorologiche attuali su una determinata area da parte dell’uomo.La modificazione meteorologica involontaria, che si riferisce all’alterazione accidentale del tempo atmosferico attraverso l’inquinamento o altre attività umane, non viene trattata. Questo studio non utilizza il termine controllo meteorologico.Poiché i processi naturali di produzione del tempo atmosferico associati al sistema terra-atmosfera non sono lineari e dipendono da meccanismi di feedback, le conseguenze prevedibili, come implica il termine “controllo”, non sono una certezza.

controllo, non sono una certezza.Esistono due tipi fondamentali di modificazione meteorologica: ostile e benigna.

La modificazione meteorologica ostile è l’uso del tempo atmosferico come arma per danneggiare le persone. La modificazione meteorologica benigna si riferisce al miglioramento o alla soppressione degli effetti meteorologici a beneficio del modificatore senza danneggiare direttamente gli altri….

La modifica del clima può avvenire in diversi modi:

– alterando l’energia solare disponibile mediante l’introduzione di materiali che assorbono o

riflettere i raggi solari;

– aggiungendo calore all’atmosfera con mezzi artificiali provenienti dalla superficie;

– alterando il flusso dell’aria con mezzi artificiali;

– influenzare l’umidità aumentando o ritardando l’evaporazione; e

– modificando i processi di formazione delle nuvole e causando precipitazioni

utilizzando sostanze chimiche o inserendo acqua aggiuntiva nelle nuvole.6…

Conclusione

Molte delle attuali barriere ai BWM derivano da un pubblico non informato…

Tuttavia, nessuna di queste barriere è insormontabile. Attualmente i militari confondono immotivatamente le limitazioni alle modifiche meteorologiche ostili con le limitazioni a tutte le modifiche meteorologiche. La distinzione tra modificazione meteorologica ostile e benigna è importante, poiché poche, se non nessuna, delle preoccupazioni qui menzionate si applicano alla BWM. Se il BWM ha senso, il superamento di questi ostacoli è possibile.

DOCUMENTO INTEGRALE

Informazioni sull’autore

Il Maggiore Barry B. Coble è stato nominato ufficiale nel 1981 attraverso il Reserve Officer Reserve Officer Training Corps presso la North Carolina State University. Il suo primo incarico è stato quello di analista di simulazioni ambientali presso l’USAF Environmental Technical USAF Environmental Technical Applications Center presso la Scott Air Force Base (AFB), Illinois. Da lì si è recato a Fort Bragg, Carolina del Nord, come ufficiale responsabile (OIC) del 7th Special Forces Special operazioni speciali e assistente OIC della squadra meteo del XVIII Airborne Corps. Dopo aver completato un incarico presso l’Air Force Institute of Technology, è tornato a Scott AFB.

Scott AFB e ha lavorato presso la Direzione Progetti Speciali del Headquarters Air Weather Service. Si è poi recato alla base aerea di Ramstein, in Germania, dove ha prestato servizio come comandante del Distaccamento 2 del 31° Weather Squadron e come ufficiale tecnico operativo dell’86° Weather Squadron. Il maggiore Coble ha ha completato la Squadron Officer School e l’Air Command and Staff College in residenza. Ha conseguito una laurea in meteorologia presso la North Carolina State University e un master in meteorologia presso la Utah State University. Nel luglio 1996 il Maggiore Coble è stato assegnato al Quartier Generale dell’USAF come capo dei requisiti dei sistemi meteo e di navigazione. Navigazione. Si è laureato nel 1996 presso la School of Advanced Airpower

