Tecnocrazia: “La scienza dell’ingegneria sociale” e la fine del debito

Man mano che più persone si avvicinano al tema della Tecnocrazia, più pezzi del puzzle vanno al loro posto. Personalmente, prendo in parola la tecnocrazia originale: In primo luogo, è la “scienza dell’ingegneria sociale” e, in secondo luogo, “non ci sarà posto per la politica, i politici, la finanza o i finanzieri”. I sistemi politici scompariranno a favore del controllo tecnocratico. Se non c’è proprietà privata, spariranno anche la finanza e i finanzieri. Questo è il significato dell’affermazione di Klaus Schwab “non possiederete nulla” e affitterete tutto.

Attualmente il mondo è sommerso dal debito. Ogni valuta si basa sul debito. In effetti, il debito è la pietra angolare di tutto. Inoltre, il livello di indebitamento nel mondo sta aumentando esponenzialmente e sta formando la “madre di tutte le bolle”. Le bolle esplodono sempre . Ciò implica un azzeramento (Great Reset) di tutto il debito e un rimescolamento degli asset nei forzieri delle mega-banche e delle Banche Centrali: tutte le azioni e le obbligazioni, tutte le case, le auto, le imprese e tutto ciò che è stato finanziato.

La moneta digitale della Banca Centrale non sarà basata sul debito.

Il documentario The Great Taking di David Webb è difficile da seguire, e forse alcuni particolari non sono chiari o sono sbagliati. Webb ha camminato per anni nei corridoi della finanza di Wall Street.

Sono convinto che David Rockefeller, cofondatore della Commissione Trilaterale nel 1973, abbia visto la fine del denaro quando ha annunciato il “Nuovo Ordine Economico Internazionale”. – Il redattore di Notizie e Tendenze della Tecnocrazia Patrick Wood

Postato da: Axel BC Krauss via The Burning Platform

Ho scritto questo commento in risposta all’articolo di Todd Hayen “La PsyOp di Covid è fallita?”, al quale vorrei aggiungere alcune osservazioni.

Sono d’accordo con Hayen: c’è qualcosa di strano nel presunto fallimento della “Covid PsyOp”. Sembra che ci sia qualcosa di sospetto. Ma cosa potrebbe essere? Lo spiegherò di seguito.

Io stesso ho scritto due libri su questo tema: “”Corona – Krone der Technokratie?” (Corona – Corona della tecnocrazia?) e “Das globale Technat” (La tecnologia globale). (Corona – Corona della tecnocrazia?) e “Das globale Technat” (La tecnologia globale). In quest’ultimo, il cui titolo è stato ispirato dagli eccezionali articoli di Iain Davis “Understanding Technocracy” e “Technocracy: The Operating System For The New International Rules-Based Order”, uno dei punti che ho sottolineato è che i lockdown non hanno ragioni mediche, ma economiche: Paralizzando i cicli economici, cioè innescando artificialmente una fase di deflazione (caratterizzata, tra l’altro, da un calo della domanda), si è evitato il surriscaldamento inflazionistico che sarebbe stato causato dalla politica monetaria degli anni successivi al 2008 (l’ultima grande crisi finanziaria). (Per ulteriori informazioni al riguardo, si legga l’articolo di Michael Bryant “COVID-19: Un’operazione finanziaria globale”)

Man mano che sempre più persone danzano attorno al tema della tecnocrazia, sempre più pezzi del puzzle vanno al loro posto. Personalmente, prendo in parola la tecnocrazia originale: in primo luogo, è la “scienza dell’ingegneria sociale” e, in secondo luogo, “non ci sarà posto per la politica, i politici, la finanza o i finanzieri”. I sistemi politici svaniranno a favore del controllo tecnocratico. Se non esiste la proprietà privata, spariranno anche la finanza e i finanzieri. Questo è il significato della frase di Klaus Schwab “non possederete nulla” e affitterete tutto.

Questa politica, nota anche come “Quantitative Easing”, insieme alla politica deliberata dei tassi d’interesse zero – che a mio avviso è servita da esca per attirare sempre più persone in una spirale di debito – avrebbe potuto innescare una grave recessione, o addirittura un’iperinflazione nel peggiore dei casi, su scala globale. I cosiddetti “aiuti di Covid” hanno dato all’élite ancora più potere sull’economia e sulla società.

L’aumento del debito pubblico e privato significa naturalmente un aumento di potere per loro, perché il debito significa sempre e senza eccezioni anche un rapporto di dipendenza tra creditore e debitore. In altre parole: Se qualcuno dipende dall’offerta di credito, è più facile dettare le proprie condizioni.

Se volete saperne di più sul contesto, vi consiglio vivamente l’articolo “Sustainable Debt Slavery“ di Whitney Webb e Iain Davis.

Quel che è certo è che i giornali tedeschi hanno pubblicato articoli su questa recessione o depressione potenzialmente imminente per tutto il 2019 – e con frequenza crescente. Questi segnali non erano semplici scritte sul muro, ma ballavano la Lambada sotto l’effetto della cocaina. Poi, per puro caso, è emerso un “nuovo tipo di virus” che ha permesso alla stampa di parlare solo della “recessione di Corona” e di non menzionare più le cause della politica

La genesi della globalizzazione moderna (1978-1979): La storia definitiva di come la Commissione Trilaterale ha plasmato il mondo

In ogni caso, invece di concentrarci solo sugli aspetti ” medicali” della “pandemia”, credo che dovremmo piuttosto considerare la possibilità – come sospetta giustamente Hayen – che questo “evento”, con tutte le sue già tragiche conseguenze per così tante persone, sia stato “solo” un primo passo di un processo più lungo e continuo.

Probabilmente non è un caso che il World Economic Forum abbia già parlato dell’era delle “policrisi” in cui l’umanità è entrata. Per “policrisi” si intendono: Clima, Guerra, Terrore e Pandemie.

Abbiamo avuto la prima pandemia – “Corona”. Abbiamo una guerra (Ucraina) che, a mio avviso, NON è un conflitto geopolitico “classico” o “convenzionale”, ma ha permesso alle élite – attraverso una catena di sanzioni e controsanzioni – di aumentare ulteriormente il costo della vita (aumento dei prezzi dei combustibili fossili come il gas naturale, che sono già stati presi di mira dai cosiddetti “ Obiettivi di Sviluppo Sostenibile “, alias “ Agenda 2030 ” dell’ONU).

Poco dopo l’inizio della guerra, le reti televisive mainstream tedesche hanno coniato la frase – sì, in tutta serietà – “Frieren gegen Putin” (“Congelare contro Putin”). Ma stiamo scherzando?

C’è stato un attacco terroristico a Mosca, presumibilmente perpetrato dallo “Stato dei servizi segreti”. Scusate… A cosa stavo pensando? Intendevo lo “Stato Islamico”, ovviamente. Poco dopo, il giornale tedesco “Die Welt” (Il Mondo) ha messo in guardia su una possibile imminente catena di “attacchi terroristici mondiali” da parte dell’Intellige… Stato Islamico.

È solo la mia modestissima opinione, ma ho la strana sensazione che tutto questo serva a tenere le popolazioni “sulle spine”, a farle vivere nella paura costante, a occupare le loro menti e a distrarle dal fatto che a livello di trattati internazionali, cioè a livello di Nazioni Unite, tutti e tre i “blocchi di potere” – Ozeania (USA), Eurasia (UE) e Asia orientale (BRICS) – stanno già facendo “quadrare i conti” firmando contratti che li vincoleranno legalmente a “obiettivi globali”…

Io la chiamo la “ bufala del multipolarismo “.

Quando si parla dei tanto discussi vaccini Covid, vorrei suggerire di smettere di concentrarsi solo su di essi e di guardare invece ai NUOVI vaccini che si stanno attualmente sviluppando. Perché? Perché dobbiamo considerare la possibilità che gli ingredienti somministrati con le vaccinazioni Covid scatenino l’effetto complessivo desiderato solo in COMBINAZIONE con vaccinazioni future.

Chiunque abbia fatto ricerche in questo campo – soprattutto per quanto riguarda le prove di vaccinazione in tribunale – sa che in certe circostanze può essere difficile attribuire effetti collaterali o danni alla vaccinazione. Ciò dipende in larga misura dal tempo trascorso tra la vaccinazione e la comparsa dei possibili effetti nocivi.

Nel caso in cui mi vaccino e solo due o tre giorni dopo, o anche poche settimane dopo, si verificano tali effetti collaterali, la questione è abbastanza chiara. Ma se tra la vaccinazione e i possibili danni conseguenti passano anni, diventa molto più difficile dimostrarlo in una causa legale. Perché nel frattempo molti altri fattori potrebbero aver scatenato questi effetti collaterali.

La mia tesi è quindi: Invece di puntare tutto su una sola carta, cioè su UNA vaccinazione, sarebbe molto più ingegnoso (in senso malvagio), se non altro per ragioni di possibili conseguenze penali, basarsi per molti, molti anni su effetti che derivano solo da una combinazione di più vaccinazioni diverse. Questo renderebbe non solo sempre più difficile, ma quasi impossibile, trovare l’ago medico nel pagliaio.

I gemelli cattivi della tecnocrazia e del transumanesimo

Non potrei essere più d’accordo con Hayen quando avverte delle possibili conseguenze a lungo termine.

Sì, è molto probabile che le vaccinazioni abbiano effetti collaterali che ancora non conosciamo. Alcuni di questi possibili effetti sono stati descritti da un autore tedesco, Michael Nehls, PhD, MD, specializzato in biologia molecolare, nel suo libro “Das indoktrinierte Gehirn“ (“Il cervello indottrinato”, non ancora disponibile in inglese). Egli scrive dei possibili effetti a lungo termine di queste “vaccinazioni Covid” su un processo molto importante del cervello umano chiamato “neurogenesi ippocampale”, essenziale per lo sviluppo di una personalità stabile e, soprattutto, di una memoria sana.

Ma, come già detto, non credo che i vaccini Covid da soli “facciano la differenza”.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

FONTE https://www.activistpost.com/2024/04/technocracy-the-science-of-social-engineering-and-the-end-of-debt.html

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.