COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ROCKEFELLER

La Fondazione Rockefeller e l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciano una partnership per ampliare la preparazione globale alle pandemie nell’era del cambiamento climatico

Un investimento di 5 milioni di dollari accelererà i progetti prioritari dell’hub dell’OMS per l’intelligence sulle pandemie e le epidemie per promuovere la collaborazione globale nel campo della sorveglianza genomica, l’adozione di strumenti di dati per l’individuazione di agenti patogeni e la valutazione delle minacce di epidemie aggravate dal clima

GENOVA | 23 maggio 2023 – La Fondazione Rockefeller e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno annunciato una nuova partnership per rafforzare l’Hub dell’OMS per l’intelligence sulle pandemie e le epidemie. Nell’ambito della collaborazione, la Fondazione sta investendo 5 milioni di dollari a favore di partner che lavorano con l’OMS per coltivare reti globali per l’individuazione di agenti patogeni e rafforzare le capacità di preparazione alle pandemie, compreso l’ampliamento della sorveglianza per le malattie aggravate dall’aumento delle temperature e da condizioni meteorologiche estreme.

Fondato nel 2021, l’hub dell’OMS per l’intelligence sulle pandemie e le epidemie facilita la collaborazione globale di partner di diversi settori per affrontare i rischi futuri di pandemie ed epidemie con un migliore accesso ai dati, migliori capacità analitiche e migliori strumenti e approfondimenti per il processo decisionale. La partnership con la Fondazione Rockefeller accelererà questi sforzi con finanziamenti catalitici e assistenza tecnica.

“La pandemia Covid-19 ha evidenziato che la sorveglianza delle malattie, la collaborazione tra le parti interessate e la condivisione dei dati sono ingredienti assolutamente essenziali per la sicurezza sanitaria – e la comunità globale era impreparata”, ha dichiarato il dottor Chikwe Ihekweazu, vicedirettore generale dell’OMS e responsabile dell’Hub dell’OMS per l’intelligence sulle pandemie e le epidemie. “Con le crescenti minacce del cambiamento climatico, siamo entusiasti di collaborare con la Fondazione Rockefeller per inaugurare una nuova era di collaborazione globale nell’intelligence sulle pandemie”.

La Fondazione Rockefeller sosterrà i progetti sotto la supervisione del WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence, tra cui:

– Aumentare la capacità globale di sorveglianza genomica attraverso la Rete internazionale di sorveglianza degli agenti patogeni, lanciata di recente.

– Sviluppo di una piattaforma digitale in collaborazione con Data.org, per consentire la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra analisti della salute pubblica e ricercatori di tutto il mondo, al fine di diffondere strumenti epidemiologici basati sull’evidenza e testati sul campo.

– Sviluppare strategie di prodotti incentrati sull’utente per le soluzioni di epidemic intelligence dell’OMS già esistenti, al fine di supportare meglio le agenzie di salute pubblica globali.

– Migliorare l’individuazione delle epidemie attraverso l’iniziativa Global.health data science, in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Ospedale pediatrico di Boston, tra altri.

“Il cambiamento climatico sta aumentando il rischio di un’altra pandemia globale e la necessità di collaborare e condividere i dati”, ha dichiarato Rajiv Shah, Presidente della Rockefeller Foundation. “Fortunatamente, il Pandemic Hub dell’OMS ci sta già rendendo più intelligenti e sicuri, aiutandoci a tracciare le minacce, a trovare soluzioni e a collegare Paesi e continenti. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Hub per espandere la sua attenzione alla prevenzione delle pandemie alimentate dal cambiamento climatico”.

L’annuncio si basa sui 75 anni di collaborazione della Fondazione Rockefeller con l’OMS – che comprende 27 milioni di dollari di sovvenzioni negli ultimi due decenni – e sul suo sostegno alla preparazione e alla risposta alle pandemie a livello globale. Nell’ottobre 2020, la Fondazione ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari per catalizzare una ripresa più inclusiva e verde dalla pandemia Covid-19. Nel gennaio 2022, la Fondazione Rockefeller è stata ammessa come attore non statale nelle relazioni ufficiali con l’OMS.

La Fondazione Rockefeller ha lanciato la partnership con l’Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence dell’OMS il 23 maggio 2023, in occasione della 76a Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, in Svizzera.

FONTE https://www.rockefellerfoundation.org/news/the-rockefeller-foundation-and-world-health-organization-announce-partnership-to-expand-global-pandemic-preparedness-in-era-of-climate-change/

