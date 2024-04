Saba Kiran e Muhammad Sajjad approfondiscono questo tema con un focus particolare sulla Convenzione ENMOD.

Saba Kiran si è laureata presso il Dipartimento di studi aerospaziali e strategici dell’Air University di Islamabad. Ha una formazione in scienze politiche e si interessa di conflitti etnopolitici, sicurezza nazionale, stabilità strategica e analisi dei conflitti sociali.

Muhammad Sajjad ha conseguito un master presso il Dipartimento di Studi Aerospaziali e Strategici della Air University di Islamabad.

Guerra meteorologica: Armi del futuro

In un contesto di allarme climatico, gli Stati stanno escogitando modi per modificare e controllare il tempo atmosferico. Tuttavia, questa iniziativa potrebbe indurre le potenze globali a utilizzare le condizioni meteorologiche per ottenere vantaggi militari. Muhammad Sajjad e Saba Kiran passano in rassegna i quadri internazionali e diversi studi per dimostrare come la tecnologia di modificazione del tempo possa essere utilizzata in guerre future.

Introduzione

Dal momento che il conflitto è influenzato dalla geopolitica, dai progressi sociali, tecnologici, finanziari, ambientali e militari, il futuro non può essere previsto. Quando pensiamo alla guerra, spesso ci concentriamo sul conflitto più recente, usiamo metafore militari arcaiche o ci concentriamo su tattiche di combattimento storicamente efficaci che ora sono o saranno presto obsolete. Il quadro della sicurezza internazionale sta cambiando rapidamente (Dennis, 2008).

La moderna manipolazione meteorologica (WM) è stata sviluppata da Langmuir e Schaefer nel 1948 (Schaefer, 1953) utilizzando granelli di ghiaccio secco per creare dei “buchi” nello stratus superraffreddato tramite lo snow-out. Tale esperimento ha fornito una prova concreta dell’efficacia della semina, incoraggiando così altre iniziative di intensificazione della pioggia e di prevenzione della grandine in tutto il mondo.

In un discorso del 1961 alle Nazioni Unite, il presidente John F. Kennedy dichiarò che intendeva proporre ulteriori sforzi congiunti tra tutti i Paesi per la previsione e la gestione del tempo. Già solo questo dimostra l’entusiasmo per l’infinita aspettativa dell’umanità di modificare il tempo (List, 2004). Egli immaginava il giorno in cui sarebbe stato possibile manipolare il tempo, ad esempio premendo un pulsante alle due del mattino per far piovere alle cinque di sera. Non ha menzionato la “manipolazione del tempo”, come va sottolineato.

Concetto di guerra meteorologica

La guerra meteorologica è un tipo di guerra moderna in cui la nazione avversaria viene conquistata economicamente, con astuzia e in modo velato, provocando il massimo dolore possibile attraverso l’uso di tecniche deliberate di manipolazione meteorologica e di geoingegneria. Nel caso specifico, il maltempo rende impossibile per l’avversario impegnarsi in un combattimento.

Il tipo più comune di guerra meteorologica è il cloud seeding, che può essere impiegato per aumentare le nevicate o le piogge. La manipolazione meteorologica può essere utilizzata in battaglia perché può essere impiegata come arma tattica, strategica o come modo occulto per danneggiare l’economia di uno Stato nemico. Per molti versi, le tecnologie militari di modificazione del tempo e le iniziative di controllo meteorologico sono simili.

Sono stati studiati la gestione degli uragani e di altri fenomeni temporaleschi, l’eliminazione della nebbia calda e superfredda, la modifica della copertura nuvolosa, l’aumento delle precipitazioni (pioggia o neve) e il controllo dei fulmini. Le conseguenze dell’iniezione di inquinanti nell’atmosfera, del rivestimento del ghiaccio con il nerofumo, del rilascio di anidride carbonica congelata nelle nuvole per produrre tempeste di neve e dell’impoverimento dell’ozono sono state studiate sia con esperimenti che con modelli al computer.

Esperimenti sulla modificazione del tempo

Nel 1924, nel tentativo di modificare il tempo, il professore dell’Università di Harvard Emory Leon Chaffee sparò sabbia elettricamente caricata da un aereo. Nel 1930, W. Veraart sparò del ghiaccio secco nei cieli per modificare il tempo. Solo il suo libro in lingua olandese contiene i risultati della sua indagine e la metodologia utilizzata. Henry G. Houghton, professore del MIT, nel 1938 spruzzò soluzioni igroscopiche nella nebbia per diradarla (Fleagle et al., 1974).

Il 13 novembre 1946, uno scienziato di nome Dr. Vincent J. Schaefer e un pilota che lavorava per il General Electric Research Laboratory decollarono e volarono per 30 miglia a est di Schenectady, New York, a un’altezza di 14.000 piedi. L’operazione prevedeva il versamento di tre libbre di ghiaccio secco (anidride carbonica congelata) nelle nuvole (Weiss, 1975a). Quando il dottor Schaefer si guardò indietro, fu felicissimo dei lunghi nastri di neve che uscivano dalla base della nuvola che avevano appena attraversato. Avevano prodotto una tempesta di neve e una bufera di neve artificiali.

Dopo i test del General Electric Research Laboratory, sembrava possibile che si potesse finalmente manipolare il tempo atmosferico per obiettivi militari. Con l’aumentare delle tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il controllo del tempo atmosferico è diventato un’arma ipotetica che potrebbe essere ancora più distruttiva delle armi nucleari (Fleagle et al., 1974).

La guerra meteorologica nel contesto storico

Il Comitato consultivo del Presidente degli Stati Uniti per il controllo del tempo è stato fondato nell’agosto del 1953. Il suo obiettivo dichiarato era quello di valutare il livello di coinvolgimento del governo e l’efficacia delle strategie di manipolazione meteorologica. Pigmenti colorati sono usati per sciogliere le calotte polari, scatenare inondazioni catastrofiche e rilasciare enormi quantità di polvere nella stratosfera per creare precipitazioni a seconda delle necessità. Viene fatto riferimento all’Operazione Popeye, un piano per estendere la stagione dei monsoni nel sud-est asiatico (Byers, 1974).

La penisola di Seward in Alaska, negli Stati Uniti, e la penisola di Chukchi nell’Estremo Oriente russo sono divise dal Canale di Bering. Arkady Borisovich Markin, un ingegnere russo, si occupò della costruzione di una diga attraverso lo stretto, dotata di diverse pompe a propulsione nucleare. In teoria, le acque dell’Oceano Pacifico avrebbero potuto spostarsi, causando il riscaldamento di grandi città come New York e Londra. Nonostante Markin abbia dichiarato che il suo obiettivo era quello di “alleviare il freddo brutale dell’emisfero settentrionale”, gli esperti americani temevano che il controllo del tempo potesse essere usato per scatenare inondazioni.

A metà degli anni Cinquanta, i mezzi di comunicazione di massa presentarono dibattiti pubblici su tutte le proposte di scienziati americani e sovietici (Weiss, 1975a). Le forze armate statunitensi realizzarono il Programma Popeye, un’operazione altamente riservata, dal 1967 al 1972. L’obiettivo era quello di allungare la stagione dei monsoni nel Sud-Est asiatico. La logistica tattica dell’esercito vietnamita era fortemente ostacolata dalle piogge torrenziali.

Durante l’Operazione Popeye, la tecnologia di modificazione del tempo è stata utilizzata con successo per la prima volta in una situazione militare. Quando fu scoperta, venne proibito dalla Convenzione sulla manipolazione ambientale (ENMOD) il suo utilizzo in campo militare. Una panoramica delle tecnologie di modificazione meteorologica è fornita dal Maggiore dell’Aeronautica Barry B. Coble nel suo libro del marzo 1997 “Benign Weather Modification”. Egli descrive i cambiamenti avvenuti, soprattutto per mano dei più accaniti avversari ideologici della CIA e del Pentagono.

Nel 1948, la comunità meteorologica ha riconosciuto la prima iniziativa scientificamente controllata e regolamentata come modificazione del tempo (Fleagle et al., 1974). I primi studi del dottor Irving Langmuir sulla semina intenzionale delle nuvole per generare pioggia hanno dato risultati promettenti che hanno suscitato quasi subito un grande interesse nel settore.

Un documento di ricerca del 1996 condotto per l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti ha teorizzato il possibile uso della nanotecnologia per creare delle nubi “meteorologiche artificiali” composte da minuscole particelle informatiche che interagiscono tra loro per creare una “nebbia intelligente”. In uno studio accademico non classificato prodotto dagli studenti, un ufficiale cadetto dell’Air Force presenta la tecnologia di modifica del tempo atmosferico come un moltiplicatore di forze con un notevole potenziale che potrebbe essere impiegato in diverse condizioni postbelliche (Rodger, 2004).

Leggi internazionali sulla modificazione del tempo

I tentativi di alterare il tempo atmosferico e di riflettere la radiazione solare hanno ricevuto meno attenzione rispetto al cambiamento climatico, che ultimamente ha conquistato il centro dell’agenda globale, malgrado il loro potenziale di aggravare i conflitti regionali. Nel tentativo di influenzare il tempo a proprio vantaggio o di mitigare il riscaldamento globale, un numero crescente di governi sta utilizzando la tecnologia per manipolare le condizioni atmosferiche, oceaniche e dei ghiacci.

Ciò che può essere vantaggioso per un Paese può non esserlo per i suoi vicini, poiché l’impatto di queste iniziative può oltrepassare i confini nazionali (Weiss, 1975b). In passato, l’Iran ha sostenuto che Israele si sta appropriando della sua acqua utilizzando la semina delle nuvole per ridurre le precipitazioni sulla sua area. La Cina, che già manipola artificialmente il clima sulle sue principali città, ha intenzione di essere in grado di fare lo stesso su metà del suo territorio entro il 2025, spaventando Paesi vicini come l’India.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, due nazioni ostili del Medio Oriente, stanno intensificando i loro sforzi per la produzione di pioggia (Dennis, 2008). Nonostante il suo impegno nei confronti dei cambiamenti ambientali, il Presidente Richard Nixon non ha dato priorità alla manipolazione del clima come questione di politica estera negli anni precedenti all’adozione dell’accordo sulle modifiche meteorologiche. Si trattò di un periodo di cooperazione globale senza precedenti in materia meteorologica, nonostante l’apparente mancanza di interesse di Nixon per un accordo globale che ponesse fine alla manipolazione del tempo.

Il World Weather Watch e il Global Atmospheric Research Program promossero la collaborazione di 135 nazioni utilizzando tecnologie nuove e migliorate. Questi sviluppi significativi nel settore meteorologico avrebbero fornito le basi per una conferenza sulla manipolazione del tempo. L’arma migliore per far rispettare tali atti è una convenzione delle Nazioni Unite risalente alla fine della guerra del Vietnam. La Convenzione ENMOD è entrata in vigore nel 1978.

Le superpotenze della Guerra Fredda hanno raggiunto l’accordo dopo le preoccupazioni etiche sul Progetto Popeye, un’operazione segreta di inseminazione delle nuvole intrapresa dall’aeronautica statunitense dal 1967 al 1972. L’operazione prolungava la stagione dei monsoni in Vietnam e Laos, in modo che le strade si inondassero e ostacolassero le operazioni di combattimento dei Viet Cong. Questa tecnologia indiscriminata può mettere in pericolo o rovinare le vite dei civili, la produzione alimentare locale e le proprietà private quando viene utilizzata in combattimento (Byers, 1974).

Una rivalutazione dell’ENMOD è essenziale se si considera la rapidità con cui la Terra si sta riscaldando. I firmatari “non si impegneranno nell’uso militare o in qualsiasi altro uso ostile di tecnologie di modificazione ambientale con ripercussioni ampie, durature o gravi come mezzo di distruzione, danno o lesione a qualsiasi altro Stato Parte”, secondo l’articolo I dell’accordo. Molte tecnologie di modifica del tempo e del clima, senza essere necessariamente ubiquitarie, di lunga durata o gravi, soddisfano almeno uno dei tre criteri (Darack, 2019).

L’articolo II di ENMOD prevede ancora una volta un’ampia gamma di metodi di modificazione ambientale, definendo quali sono i metodi inclusi nell’accordo. Ciò include tutte le tecnologie di modificazione climatica e meteorologica attualmente in uso. Include “qualsiasi metodo per alterare la dinamica, la composizione o la struttura del pianeta, compresi il suo biota, la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera, o dello spazio esterno, attraverso la manipolazione intenzionale dei processi naturali”.

La componente della convenzione che necessita di aggiornamenti e chiarimenti è la questione delle finalità. L’uso di questa tecnologia per obiettivi militari o ostili è specificamente proibito e le violazioni possono essere segnalate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma sono ammessi “motivi pacifici” (Juda, 1984).

Implicazioni delle tecniche di modificazione meteorologica

L’iniezione di aerosol nella stratosfera per aumentare le precipitazioni o le nevicate o modificare una tempesta è il metodo più utilizzato. Altri metodi includono la fertilizzazione degli oceani per aumentare l’assorbimento di carbonio, lo schiarimento delle nuvole o del ghiaccio per riflettere più luce solare nello spazio e quindi ridurre il riscaldamento locale o globale, eccetera (Stutzriem, 2021). Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, iniziative di questo tipo sono attualmente in corso in più di 50 Paesi.

L’Arctic Ice Project, un’organizzazione senza scopo di lucro, intende disperdere microscopiche perle di vetro riempite di biossido di silicio sulle regioni di ghiaccio marino artico e nell’Oceano Artico per aumentare la riflettività e rallentare il cambiamento climatico. Le università australiane stanno sperimentando uno spray salino che viene spruzzato sulla Grande barriera corallina per riflettere maggiormente il calore del sole nel tentativo di preservarla.

Tuttavia, per gli scienziati è difficile comprendere sia gli impatti immediati della tecnologia che i suoi eventuali contraccolpi. Non si conoscono i potenziali effetti negativi dello schiarimento delle nuvole, un tipo di controllo della radiazione solare, sui sistemi ecologici, sull’agricoltura e sul riscaldamento globale (Trausti, 2022). Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sostiene che lo schiarimento delle nuvole peggiora i modelli meteorologici regionali, mette in pericolo lo strato di ozono e non rallenta l’acidificazione degli oceani.



Per ridurre considerevolmente il riscaldamento globale, l’illuminazione delle nuvole dovrebbe anche essere in grado di resistere a guerre, crisi economiche e problemi tecnologici. Qualsiasi pausa prolungata accelererebbe il riscaldamento globale (Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021). C’è ambiguità sui possibili impatti dannosi dell’inseminazione delle nuvole sui Paesi vicini, alcuni dei quali sono già alle prese con problemi di sicurezza alimentare o idrica.

Poiché la distribuzione, la prevedibilità e la quantità delle precipitazioni variano a causa del cambiamento climatico, questi problemi diventeranno più urgenti per molte persone. L’uso della tecnologia ha tre distinte ripercussioni sulla sicurezza. La prima è la possibilità che il suo utilizzo in un luogo possa avere effetti in un altro. In secondo luogo, potrebbe essere difficile distinguere le conseguenze significative da quelle minori nei Paesi vicini.

Questo ci porta all’ultimo punto: l’uso della tecnologia può essere giustificato come benevolo, mentre viene utilizzato in modo occulto per danneggiare un avversario (Smith, 2006). Ci si chiede se il diritto internazionale sia il modo migliore per regolamentare questa tecnologia in un contesto di cambiamento climatico e di sicurezza nazionale, così come viene adoperata dai Paesi. ENMOD è il rimedio.

Altri trattati e forum ambientali e climatici delle Nazioni Unite, come la Convention Framework on Climate Change delle Nazioni Unite, l’Assemblea dell’Ambiente delle Nazioni Unite, l’IPCC e la Convenzione sulla Biodiversità delle Nazioni Unite, sono essenziali per affrontare i vari aspetti del cambiamento climatico. Anche gli organi delle Nazioni Unite, tra cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e la Commissione di Diritto Internazionale, sono essenziali per affrontare il modo in cui la sicurezza influisce sul clima e viceversa (Darack, 2019).

Per affrontare l’uso della tecnologia ambientale come arma, nessuna di queste è fondamentale. Solo la Convenzione ENMOD ha questo potere. Anche la tempistica è vantaggiosa. Secondo l’articolo VIII della Convenzione ENMOD, il Segretario generale dell’ONU deve discutere con i firmatari della necessità di rivedere l’accordo ogni 10 anni. Dopo le mancate revisioni del 2002 e del 2013, il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe consultare nuovamente le parti entro il 2023. (ndr e non è successo)

Se almeno dieci contraenti rispondono positivamente, il Segretario generale convocherà una conferenza di revisione (List, 2004). Il Segretario generale António Guterres dovrebbe usare la sua posizione di soft power per convincere le parti a sostenere una riforma completa del trattato. Dovrebbe incoraggiare altri Paesi a ratificare l’accordo, dato che un numero sempre maggiore di essi adotta tecnologie che modificano l’ambiente. Il trattato deve anche essere aggiornato per riflettere una comprensione normale e contemporanea degli scopi “ostili” e “pacifici”.

Per affrontare il cambiamento climatico, le nazioni devono ridurre le emissioni e sostenere l’adattamento al clima. Tuttavia, devono anche considerare come la modificazione del tempo e la geoingegneria possano avere un impatto sulla sicurezza. La riattivazione di ENMOD dovrebbe essere fatta per prima (Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021).

Tecnologie di modificazione meteorologica: Una sfida contemporanea

Molti Paesi continuano a condurre numerosi esperimenti ed esercitazioni per capire come controllare il tempo atmosferico e utilizzarlo in combattimento. Ad esempio, i russi utilizzano da tempo la manipolazione del tempo come strategia di gestione della grandine. Anche la Cina ha utilizzato la semina delle nuvole per produrre pioggia.

I teorici della cospirazione affermano che idee come le chemtrails, l’High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), la geoingegneria e la modificazione del tempo non sono sforzi scientifici o progetti di ricerca, ma piuttosto strumenti militari di punta che potrebbero essere utilizzati nella guerra meteorologica per eliminare un avversario (Weather Warfare: Weather Modification Technology in Warfare, 2021).

Il dottor Irving Langmuir, vincitore del Premio Nobel per la fisica, e il dottor Vincent J. Schaefer hanno lavorato insieme a questi test iniziali per il General Electric Research Laboratory. Langmuir sosteneva che, in condizioni ideali, l’energia rilasciata da 30 milligrammi di ioduro d’argento è equivalente a quella di una bomba atomica e che “il controllo del tempo o la produzione di pioggia potrebbero avere lo stesso successo della bomba atomica in combattimento”.

Langmuir affermò che “il governo dovrebbe impadronirsi dei fenomeni di controllo meteorologico nello stesso modo in cui si impadronì dell’energia atomica quando Albert Einstein avvertì il defunto presidente Roosevelt nel 1939 della potenziale potenza di un’arma di scissione dell’atomo”. Una pericolosa formazione nuvolosa fu vista dirigersi verso Waco sul radar di una stazione meteorologica nel 1953, secondo il capitano Howard T. Orville, capo del Comitato consultivo del Presidente degli Stati Uniti per il controllo meteorologico.

La morfologia della nube suggeriva la formazione di un tornado. La distruzione della tempesta non ha avuto effetti negativi su persone o cose. Anche se può sembrare impossibile immaginare che un tornado venga distrutto nelle sue fasi iniziali in questo momento, è estremamente possibile che possa accadere nei prossimi 40 anni. La ricerca potrebbe rivelare modi non solo per disperdere le tempeste e i tornado in avvicinamento, ma anche per influenzare drasticamente tutto il nostro clima nell’era della bomba H e del volo supersonico.

Potremmo davvero essere in grado di creare il clima quasi su richiesta, se la scienza della gestione del tempo riceverà i fondi per la ricerca che la sua rilevanza merita (Weather Warfare: Weather Modification Technology in Warfare, 2021). Oltre all’agricoltura di base, alla costruzione di abitazioni e a una serie di altre occupazioni, gli individui potrebbero usare la tecnologia per modificare il proprio ambiente. Chiamiamo questa tecnica “manipolazione del tempo”. Le persone si impegnano in queste attività extracurricolari per alterare le circostanze sociali e ambientali al fine di promuovere i propri interessi.

Conclusione

Anche se alterare di proposito il tempo atmosferico e usarlo in battaglia è un approccio crudele. Come dice il capitano Orville, “le ripercussioni potrebbero essere più terribili di una guerra nucleare” se una nazione nemica è in grado di controllare modelli meteorologici significativi. Sembra ragionevole che i Paesi di tutto il mondo cerchino di perfezionare la guerra meteorologica di conseguenza. Molti teorici della cospirazione pensano che, poiché gli Stati Uniti hanno acquisito una certa padronanza, la Russia e la Cina abbiano paura di rimanere indietro.

Il tempo è un sistema naturale che si sviluppa e si evolve come risultato della rotazione terrestre, della luna e dei cambiamenti dell’acqua provocati dal sole. Qualsiasi coinvolgimento umano in questo sistema potrebbe portare a risultati fatali. Il Paese nemico potrebbe essere completamente distrutto e non essere più in grado di riprendersi. I Paesi dovrebbero valutare la questione e prendere le misure appropriate per controllare la guerra meteorologica.

Traduzione a cura di Nogeoingegneria



Bibliografia

Byers, H. R. (1974). History of Weather Modification. In W. N. Hess (Ed.), Weather and Climate Modification. John Wiley & Sons.

Climate Change 2021: The Physical Science Basis. (2021, August 9). The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Darack, E. (2019). Weaponizing Weather: The Top Secret History of Weather Modification. Weatherwise, 72(2), 24-31. https://doi.org/10.1080/00431672.2019.1559400

Dennis, A. S. (Ed.). (1980). Impacts of Weather Modification on Society. In Weather Modification by Cloud Seeding (pp. 227-246). Academic Press.

Fleagle, R. G., Crutchfield, J. A., Johnson, R. W., & Abdo, M. F. (1974). Weather Modification in the Public Interest (R. G. Fleagle, Ed.). American Meteorological Society.

Fleming, J. R. (2006). The Pathological History of Weather and Climate Modification: Three Cycles of Promise and Hype. Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, 37(1), 3–25. https://doi.org/10.1525/hsps.2006.37.1.3

Friðbertsson, N. T. (2022, April 18). The Future of Warfare. NATO Parliamentary Assembly. https://www.nato-pa.int/document/2022-future-warfare-report-fridbertsson-025-stctts

Juda, L. (1978). Negotiating a Treaty on Environmental Modification Warfare: The Convention on Environmental Warfare and its Impact Upon Arms Control Negotiations. International Organization, 32(4), 975-991. https://www.jstor.org/stable/2706184

List, R. (2004). Weather Modification—A Scenario for the Future. Bulletin of the American Meteorological Society, 85(1), 51-63. https://www.jstor.org/stable/26216930

Smith, J. E. (2006). Weather Warfare: The Military’s Plan to Draft Mother Nature. Adventures Unlimited Press.

Stutzriem, L. (2021, March 23). Weather for the War Fighter: How the US Military Can Outmaneuver Adversaries from Space. C4ISRNET. https://www.c4isrnet.com/opinion/2021/03/23/weather-for-the-war-fighter-how-the-us-military-can-outmaneuver-adversaries-from-space/

Weather Warfare: Weather Modification Technology in Warfare. (2021, July 23). Unrevealed Files. https://www.unrevealedfiles.com/weather-warfare-weather-modification-technology-in-warfare/

Weiss, E. B. (1975a). International Responses to Weather Modification. International Organization, 29(3), 805–826. http://www.jstor.org/stable/2706350

Weiss, E. B. (1975b). Weather Control: An Instrument for War? Survival, 17(2), 64-68. https://doi.org/10.1080/00396337508441533

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.