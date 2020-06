Huxley sulla “Rivoluzione Definitiva”:

“Nel passato, possiamo ben affermarlo, tutte le rivoluzioni si sono orientate primariamente verso un cambiamento delle condizioni ambientali, per poi cambiare gli individui. Vi sono state rivoluzioni politiche, rivoluzioni economiche…rivoluzioni religiose. Tutte queste non si sono indirizzate subito nei confronti dell’essere umano ma alle specifiche condizioni ambientali, in modo che, modificandole fino alla loro completa rimozione, risultasse possibile ottenere in seguito gli effetti sull’essere umano. Oggi, io penso, siamo spettatori dell’avvicinarsi di ciò che può essere denominata come “Rivoluzione Definitiva” – la “Rivoluzione Finale” – mediante la quale è possibile agire direttamente sul corpo e sulla mente degli individui. É pacifico affermare che una qualche sorta di azione diretta sul corpo e sulla mente degli individui si è sempre esercitata fin dall’inizio della storia dell’uomo, ma di solito la natura di questa azione si è dimostrata solo violenta. Le tecniche terroristiche sono sempre state conosciute da tempo immemorabile e la gente le ha impiegate con più o meno abilità inventiva, qualche volta con crudezza estrema, qualche volta con una buona dose di destrezza acquisita attraverso processi di prova e riprova, trovando alla fine quale fosse il modo migliore di usare la tortura, la carcerazione, le costrizioni di vario tipo…

Aldous Huxley

The Ultimate Revolution, 20 marzo 1962. Berkeley Language Center – Archivio dei discorsi SA 0269: http://sunsite.berkeley.edu/Speech/VideoTest/audiofiles.html#huxley

ROCKEFELLER – DALL’EUGENETICA AL NAZIFASCISMO AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE GLOBALE

Articolo di Nogeoingegneria

La Rockefeller Foundation ha proposto la prossima fase della soluzione alla crisi del coronavirus – dopo che il Rockefeller Foundation Paper 2010 aveva perfettamente previsto e analizzato l’ attuale crisi. Il 21 aprile hanno pubblicato un documento intitolato National Covid-19 Testing Action Plan – Pragmatic steps to reopenirour workplaces and our communities. (National Covid-19 Piano d’azione per i test – Passi pragmatici per riaprire i nostri luoghi di lavoro e le nostre comunità). Questo non può che suscitare curiosità su chi sono questi uomini lungimiranti e saggi. Questi documenti sono un motivo sufficiente per indagare ancora più a fondo la storia di questi filantropi-veggenti, se vogliamo capire che tipo di viaggio è stato programmato per l’umanità.

Il passato offre molti fatti rivelatori.

DATI STORICI

Non è certamente l’unica cosiddetta istituzione filantropica che ha fortemente influenzato la politica sanitaria globale negli ultimi cento anni, ma la Rockefeller Foundation ha guidato il settore come nessun’altra organizzazione. Pochissimi lo sanno.

Fondata un secolo fa, la Rockefeller Foundation ha istituito la cooperazione sanitaria come una leggitima impresa intergovernativa e privata e ha dato forma ai principi, alle pratiche e alle istituzioni principali del settore sanitario nazionale e internazionale.

A differenza degli attuali attori globali del settore sanitario (in particolare Bill e Melinda Gates), la Rockefeller Foundation non ha ostentato il suo ruolo, ma è rimasta in gran parte dietro le quinte. C’era e non c’era.

Gli investimenti di John Davidson RockefellerSr basati sulle idee del magnate dell’acciaio Andrew Carnegie, ampliavano la gamma delle donazioni a ospedali, chiese e università nei settori dell’istruzione pubblica, della medicina e della scienza. Il finanziamento del sistema sanitario pubblico è diventato un importante veicolo attraverso il quale l’influenza di Rockefeller è cresciuta in tutto il mondo.

La Rockefeller Foundation ha creato un Consiglio Sanitario Internazionale (International Health Board), che è stato riorganizzato nel 1927 nel Dipartimento Sanitario Internazionale ( International Health Division- IHD). L’IHD – che aveva una notevole burocrazia, tra cui uno staff senior e un comitato consultivo a New York, uffici a Parigi, Nuova Delhi, Colombia e Messico – collaborava con decine di governi in tutto il mondo.

Fin dall’inizio, la filantropia è stata uno strumento per l’utilizzo mirato dei profitti, l’elusione fiscale e non era esattamente carità, cosa che sosteneva di essere. La filantropia della Rockefeller Foundation aveva un ruolo geopolitico che andava ben oltre il settore sanitario e la beneficenza.

La sua organizzazione e le sue pratiche hanno costituito la base per una nuova architettura sanitaria internazionale con una propria burocrazia e un proprio modus operandi. L’Organizzazione sanitaria della Lega delle Nazioni, fondata dopo la prima guerra mondiale, è stata in parte ispirata dall’International Health Board della Rockefeller Foundation e ne ha condiviso molti dei suoi valori, degli esperti e del know-how nei settori del controllo delle malattie, del rafforzamento delle istituzioni, dell’istruzione e della ricerca

Quando l’organizzazione sanitaria della Società (o lega) delle Nazioni si è trovata in difficoltà finanziarie, la Rockefeller Foundation è diventata il suo principale mecenate e alla fine ha finanziato gran parte del suo budget operativo. Dopo la fondazione dell’OMS nel 1948, l’IHD fu sciolto.

Recentemente si è acceso il dibattito sul ruolo delle fondazioni nella politica sanitaria globale in generale e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in particolare. Gran parte di questo dibattito ruota attorno alla filantropia della Fondazione Bill e Melinda Gates e al suo impatto sull’agenda sanitaria globale e sul suo funzionamento. I Gates sembrano aver preso ispirazione dal lavoro decennale dei Rockefeller e sembrano aver superato i maestri per importanza.

Non c’è dubbio che la Rockefeller Foundation, peso massimo nella ‘filantropia’ sanitaria del XX secolo, ha avuto una profonda influenza anche sull’OMS e con essa ha mantenuto relazioni lunghe e complesse, anche se entrambe le istituzioni sono cambiate nel tempo.

Segnalo un articolo che esamina il rapporto OMS-RF dagli anni ’40 agli anni ’60, Vedi qui https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003335061300396X

Anche dopo essersi ritirata dal suo ruolo di prima linea nella sanità internazionale, la Rockefeller Foundation ha mantenuto una mano nelle attività legate alla salute e allo sviluppo – attraverso il finanziamento della “Rivoluzione verde” in agricoltura, il Consiglio della popolazione, le scienze sociali e la ricerca medica.

ROCKEFELLER E NAZIFASCISMO

In questi giorni di pandemia globale, dichiarata dall’OMS, siamo stati informati e guidati da due protagonisti, l’OMS come Chiesa della salute globale e Bill Gates come Papa.

La Fondazione Rockefeller e la John Hopkins University non mancavano, ma Rockefeller in particolare era meno sotto i riflettori. La John Hopkins, che ci fornisce da settimane i dati di postitività e mortalità da coronavirus, è stata fondata nel 1876 ed è stata la prima istituzione di alto livello negli Stati Uniti a fornire “istruzione per laureati”. All’interno dell’università è stato aperto il Dipartimento di Sanità Pubblica. La Johns Hopkins’ School of Hygiene and Public Health è stata fondata nel 1916 con il sostegno finanziario della Rockefeller Foundation. La scuola è stata la prima del suo genere negli Stati Uniti ed è diventata molto influente in questo campo. (* NOTA 1)

I Rockefeller sono visti principalmente come una potenza petrolifera e finanziaria, quindi per la maggior parte delle persone sono “semplicemente” molto ricchi. Il loro ruolo nella trasformazione globale dei settori sanitari, educativi e sociali (e altro) delle nostre società è poco conosciuto. Quella trasformazione è stata fortemente voluta e diretta da un certo Frederick Taylor Gates, grande amico dei Rockefeller. Si diceva che ci fosse una relazione tra Bill Gates e questo importante consulente di John Rockefeller che si credeva fosse il nonno di Gates. Ma non lo era. Sicuramente si tratta di una coincidenza sorprendente. La fondazione della Rockefeller Foundation nel 1913 fu fortemente incoraggiata e poi diretta dall’omonimo Frederick Taylor Gates.

Curiosità: C’è una “linea di sangue” tra Bill Gates e i Rockefeller. Attraverso Samuel Gore è imparentato con Nelson Rockefeller (fu vicepresidente degli Stati Uniti). Vedi QUI

In ogni caso, Bill Gates sembra essere l’erede spirituale di Frederick Taylor Gates, praticamente l’ideatore, secondo un’ideologia molto precisa, della Philanthropic Foundation, il principale strumento attraverso il quale i miliardari americani esercitano il controllo sociale e politico e si impongono ai governi con il prestesto della carità.

Frederic Gates convinse Rockefeller dell’efficacia di questa formula, certamente migliore delle sue apparizioni sui giornali dove dimostrò la sua generosità regalando alla gente una moneta per compensare la sua reputazione di ricco senza scrupoli.



Frederick Taylor Gates è stato un ministro ed educatore battista che dal 1891 al 1923, come consulente di direzione del grande industriale petrolifero John D. RockefellerSr., ha combinato aspetti religiosi, finanziari, sanitari, sociali ed educativi.

L’articolo precedente ha messo in evidenza i primissimi rapporti storici di Rockefeller con la Cina. La ricerca che segue si concentra sul ruolo di Rockefeller nella Germania nazionalsocialista, e questa analisi è una chiave non trascurabile per comprendere l’attuale cambiamento globale e ci permette di comprendere più chiaramente il significato degli sviluppi e del futuro pianificato dell’umanità.

Il sostegno più ovvio di Rockefeller al regime del Terzo Reich era la garanzia delle forniture di carburante per l’intera flotta bellica da parte della Standard Oil. Senza la fornitura di petrolio greggio garantita da Standard Oil, il progetto imperiale della Germania nazista non sarebbe stato possibile

Senza questo aiuto fondamentale non si sarebbe potuta dichiarare guerra.

I Rockefeller hanno dormito a letto con il nemico per tutta la seconda guerra mondiale, scriveva Michel Chossudovsky.



Ma non sono stati gli unici ad essere “partner” di Hitler.

Tra gli anni ’30 e il 1945, Standard Oil (oggi Exxon/Esso), Texaco, Ford Motor Company, General Motors e IBM hanno servito il Reich. IBM ha svolto un compito molto speciale, ha contribuito alla ENDLÖSUNG ( SOLUZIONE FINALE).

Alcuni potrebbero essere sorpresi che molti partner commerciali di Hitler fossero ebrei influenti. Anche la maggior parte degli “ebrei” pensa che le famiglie come i Rothschild e i Warburg, entrambe famiglie ebree, sarebbero dalla loro parte. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. I Rothschild e i loro alleati, i Warburgs e i ricchissimi Rockefeller (non erano ebrei), sono i protagonisti di una storia oscura in molte parti del mondo e svolgono un ruolo importante anche nella Germania nazionalsocialista, e non “solo” in termini finanziari o nel fornire risorse vitali per la guerra.

ROCKFELLER E L’EUGENETICA



Negli anni 1909-13 e in quelli che seguirono, John Rockefeller trasferì blocchi d’azioni della Standard Oil Co. (posseduta dalla famiglia) per più di 300 milioni di dollari sul conto della fondazione Rockefeller gestita dai suoi fiduciari.

Dopo la prima guerra mondiale, la Fondazione Rockefeller riversò denaro nella repubblica tedesca per gli studi di una specializzazione medica nota come “psichiatrica genetica”. Questa branca applica alla psichiatria i concetti di eugenetica sviluppata presso i laboratori Calton londinesi e le sue derivate Società Eugenetiche, in Inghilterra e negli U.S.A. La Fondazione Rockefeller finanziò principalmente l’istituto per la Psichiatria Kaiser Wilhelm a Monaco e l’istituto Kaiser W. Per l’Antropologia, l’Eugenetica e l’Ereditarietà Umana. Il capo di entrambi questi istituti era lo psichiatra fascista Ernst Rüdin. L’apparato, sostenuto da Rockefeller, con Rudin divenne in sostanza una sezione dello stato nazista. Il regime nazista nominò Rüdin capo della Società d’Igiene Mentale.

L’eugenetica tedesca ha avuto dei maestri negli Stati Uniti.

Dal 1907 al 1973, negli U.S.A. percorrendo l’eugenetica nazista, 24 stati autorizzarono la sterilizzazione coatta di pazienti di ospedali psichiatrici, di condannati per crimini sessuali, di “imbecilli”, di “individui moralmente depravati”, di epilettici. In realtà la maggioranza di queste persone erano immigrati slavi, ebrei e soprattutto neri. Così, gli Stati Uniti sono stati il primo paese al mondo ad autorizzare la sterilizzazione con finalità eugenetiche. Nel 1907 lo Stato dell’Indiana approvò, infatti, la prima legge per la sterilizzazione di pazienti ricoverati in istituzioni psichiatriche. Vedi qui

Le teorie e relative applicazioni dell’eugenetica – l’insieme delle credenze e pratiche miranti a migliorare la qualità genetica della popolazione mondiale hanno svolto un ruolo assai significativo nella storia e nella cultura degli Stati Uniti d’America. L’eugenetica venne praticata molti anni prima dell’istituzione dei programmi dell’eugenetica nazista. Il movimento eugenetico americano ricevette estesi finanziamenti provenienti da variegati fondi sociali tra cui la Carnegie Institution for Science, la Fondazione Rockefeller , Ford, Mellon, Harriman e Morgan, e ha portato direttamente al “razzismo scientifico”, e in conclusione ha provocato l’Olocausto durante la Seconda Guerra mondiale.

Solo qualche esempio di finanziamento :

“Nel 1926, Rockefeller aveva donato circa 410.000 dollari – quasi 4 milioni di dollari in denaro del 21° secolo – a centinaia di ricercatori tedeschi. Nel maggio 1926, Rockefeller donò 250.000 dollari all’Istituto psichiatrico tedesco del Kaiser Wilhelm Institute…. Tra i principali psichiatri dell’Istituto psichiatrico tedesco c’era (appunto) Ernst Rüdin, che divenne direttore e alla fine architetto della sistematica repressione medica di Hitler.

Un altro nel complesso di istituzioni eugenetiche dell’Istituto Kaiser Wilhelm era l’Istituto per la ricerca sul cervello. Dal 1915, esso operava in un’unica stanza. Tutto cambiò quando nel 1929 arrivarono i soldi di Rockefeller. Una sovvenzione di 317.000 dollari permise all’Istituto di costruire un edificio importante e di diventare il centro della biologia razziale tedesca.” (estratto tradotto – vedi https://historynewsnetwork.org/article/1796 )

L’Istituto Kaiser Wilhelm per l’antropologia, il patrimonio umano e l’eugenetica è stato fondato a Berlino nel 1927. La Fondazione Rockefeller ha parzialmente finanziato la costruzione dell’Istituto e ha contribuito a mantenerlo a galla durante la Depressione.

Queste istituzioni hanno tratto grande beneficio dalla generosità di Rockefeller, che non è stata certo di carattere altruista; in ultima analisi, esse avranno un ruolo importante nello sviluppo, nella realizzazione e nello sfruttamento dei programmi razziali del Terzo Reich, compresi gli esperimenti omicidi e lo sfruttamento dei morti. Gli scienziati del Kaiser Wilhelm, insieme allo Stato nazionalsocialista, hanno perseguito l’obiettivo di “migliorare la salute pubblica” con particolare attenzione all’eugenetica e alla purezza razziale.

La Kaiser Wilhelm Society (società ombrello dei Kaiser-Wilhelm-Istituti) era composta da rappresentanti di alto livello o persone di collegamento del governo tedesco, nonché da industriali e finanzieri. Tra loro c’erano anche persone con contatti politici (soprattutto durante il Terzo Reich, che hanno fatto sì che gli atteggiamenti nazionalsocialisti prevalessero negli Istituti Kaiser Wilhelm).

La conseguente cooperazione tra la scienza e lo Stato nazista non solo ha legittimato le politiche e i programmi del regime di Hitler, ma ha anche portato allo sfruttamento, alla mutilazione e all’assassinio di decine di migliaia di vittime innocenti da parte di medici e scienziati associati ad alcune delle principali università e istituzioni di ricerca del mondo.

Grazie all’impegno degli scienziati associati alla Kaiser Wilhelm Society, la scienza ha certamente contribuito in modo determinante al programma di terrore scientifico e di omicidio dello stato nazista.

Il direttore fu inizialmente Eugen Fischer (1927-1942), poi Otmar von Verschuer (1942-1945), fino a quando gli Istituti Kaiser Wilhelm furono rinominati Max Planck Institutes.

Otmar Freiherr von Verschuer, biologo pioniere nel campo della ricerca sui gemelli, è stato finanziato da Rockefeller. Credeva di poter trovare i segreti dell’eredità nei gemelli.

Scoprirli significava per lui la garanzia per il futuro e l’eternità della “razza ariana”. Era considerato un pioniere nella metodologia della ricerca genetica per studiare l’eredità di malattie e anomalie. Eugenista interessato all’igiene razziale, è stato un sostenitore dei programmi di sterilizzazione forzata nella prima metà del ventesimo secolo, e tra i suoi numerosi studenti c’era Josef Mengele. Durante la guerra, von Verschuer aveva lavorato con Josef Mengele, il famoso medico del campo di Auschwitz.

Mengele aveva precedentemente studiato all’Istituto di Biologia Ereditaria e Ricerca Razziale dell’Università di Francoforte sul Meno, sotto la direzione del Dr. Otmar von Verschuer. Divenne il primo assistente di von Verschuer, e i due lavorarono a diversi progetti, anche dopo la laurea di Mengele nel 1938. Von Verschuer e Mengele sono stati considerati “esperti razziali “.Josef Mengele è considerato una delle persone più malvagie di tutti i tempi. Il soprannome di “angelo della morte” è stato dato a Mengele a causa dei suoi terribili esperimenti con i gemelli ad Auschwitz.Consegnò i risultati a uno dei beneficiari preferiti del Rockefeller, von Verschuer, che era un eugenista molto popolare sia negli USA che in Germania.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale von Verschuer non fu incriminato e poté insegnare genetica umana all’Università di Münster, ottenendo risultati prestigiosi (ad es. divenne membro dell’American Eugenics Society nel 1949 vedi NOTA2 ). Negli anni ’50 e ’60 era noto per le sue ricerche sugli effetti delle radiazioni nucleari sull’uomo (forse faceva parte del Progetto ‘Sunshine’ , che analizzava gli effetti della ricaduta nucleare dei test nucleari sulla popolazione ignara?).

Tra i nazisti che furono portati negli USA nel 1945 – il noto progetto Paperclip aveva la funzione di trasferire i cervelli nazisti negli USA – c’era Josef Mengele.

Né Freiherr von Verschuer o Mengele né i finanzieri sono stati chiamati a rispondere.

Le forze dietro le quinte – ora chiamate Deep State – sembrano aver usato Hitler per spazzare via le economie europee e ricostruire un nuovo mondo sulle loro rovine. Al momento abbiamo uno scenario che non è dissimile. Siamo in una fase di cambiamento totale. E abbiamo a che fare con i tirafili che stanno per manovrare l’intera umanità in un nuovo mondo in un colpo solo.

Ci sarebbero altri capitoli da aggiungere alla saga di Rockefeller.

Uno, e non meno importante della partecipazione al fascismo nazista, è l’interesse di Rockefeller per le ricerche del Tavistock Institute. Fondato nel 1920 a Londra come ospedale psichiatrico, il Tavistock Institute è conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi approfonditi sulle tecniche di controllo della mente. I primi fondi sono stati forniti dalla Corona britannica, dai Rockefeller e da importanti banchieri come i Rothschild. Ma fermiamoci qui con una frase di Frederick Gates:

“Nei nostri sogni, abbiamo risorse illimitate e la gente si arrende con perfetta docilità alle nostre mani modellatrici.” (In our dreams, we have limitless resources and the people yield themselves with perfect docility to our molding hands.)

Frederick Gates Presidente del Consiglio di Educazione Generale fondato dai Rockefeller-Da The World’s Work, agosto 1912

* NOTA 1: nel 1955 è stata fondata a Bologna la SAIS. Fu la prima scuola americana post-laurea con un campus in Europa, che all’epoca era collegata alla John Hopkins University. La Scuola di Studi Internazionali Avanzati (SAIS) è una scuola di specializzazione americana che offre un Master biennale in Relazioni Internazionali.

