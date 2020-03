A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Giulio Andreotti

Pochi giorni fa c’è stato l’incontro tra Greta Thunberg e il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

‘occasione, era presentazione in pompa magna di una presunta legge per il clima, che pretenderebbe di abbattere le emissioni di CO2 entro il 2050.

Questa per quanto riguarda la propaganda ipocrita, poi ci sono i fatti, che ovviamente ci dicono tutt’altro riguardo al reale interesse nei confronti dell’ambiente degli squallidi personaggi che siedono nelle stanze dei bottoni.

Le compagnie aeree stanno bruciando migliaia di litri di carburante per aeromobili per far volare aerei “fantasma” vuoti durante l’epidemia di coronavirus, a causa delle norme europee che costringerebbero gli operatori a cedere le loro rotte di volo se mantengono i loro aerei a terra.

Le regole stanno portando alcune compagnie aeree a sprecare migliaia di tonnellate di carburante aereo per far volare aerei vuoti da e per l’Europa.

La domanda di voli sta collassando in tutto il mondo con i gruppi del settore aereo che avvertono che la crisi del coronavirus potrebbe spazzare via da valore del settore fino a $ 113 miliardi.

Il segretario ai trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, ha scritto ai regolatori di volo chiedendo che le regole cosiddette dell’”usalo o perdilo” siano sospese per fermare l’aumento dei voli fantasma.

La domanda di voli è crollata in tutto il mondo tra i timori crescenti per la pandemia di coronavirus.

Tuttavia, in base alle norme europee esistenti, le compagnie aeree che operano fuori dal continente devono continuare a gestire l’80% degli slot a loro assegnati o rischiano di perderli a vantaggio di un concorrente.

Ciò ha portato alcuni operatori a far volare aerei vuoti in entrata e in uscita dai paesi europei a costi enormi, secondo l’inglese Times.

Giovedì il segretario ai trasporti del Regno Unito Grant Shapps ha scritto al coordinatore indipendente degli aeroporti chiedendo la sospensione delle regole durante la crisi per prevenire ulteriori inutili danni ambientali ed economici.

“Sono particolarmente preoccupato per il fatto che, al fine di soddisfare la regola 80/20, le compagnie aeree potrebbero essere costrette a far volare aerei con fattori di carico molto bassi, o addirittura vuoti, al fine di mantenere le loro fasce orarie”, ha scritto Shapps a Airport Coordination Ltd (ACL).

“Un simile scenario non è accettabile. Non è nell’interesse del settore, dei passeggeri o dell’ambiente e deve essere evitato.”

ACL ha già sospeso la regola per i voli da e per Hong Kong e la Cina continentale. Tuttavia, le regole rimangono in vigore per tutti gli altri voli.

Accanto a tutto ciò poi abbiamo le prove tecniche di invasione da parte degli USA con la loro Defender-Europe-20.

Un’esercitazione colossale non viene annullata neanche per un’epidemia e così già dalla fine di febbraio è cominciato l’arrivo delle truppe statunitensi per l’esercitazione Defender Europe 20, che l’Esercito americano definisce il più grande spiegamento di truppe Usa in Europa negli ultimi 25 anni e che comincerà all’inizio di aprile: saranno 30mila militari americani (di cui 20mila direttamente dagli Stati Uniti) e 7mila di 17 Paesi membri della Nato tra cui l’Italia a testare la propria capacità di reazione a qualunque minaccia nei confronti del Vecchio Continente.

La maggior parte dei 20mila soldati in arrivo dagli Stati Uniti sbarcherà in 7 aeroporti. Ne fanno parte 6mila unità della Guardia nazionale provenienti da 15 Stati. Tra gli arrivi, i primi reparti dal porto di Savannah a quello tedesco di Bremerhaven, con la 2° Brigata Combat Team e la 3° Divisione di Fanteria, e il 28 febbraio in Polonia le prime due colonne motorizzate con diverse altre previste successivamente.

Di seguito il video con l’impressionante convoglio dell’esercito americano, in arrivo in Polonia per esercitazioni militari “Defender-Europe 20”.

Per rendersi immuni alla propaganda, basterebbe tener conto dei fatti.

FONTE https://www.facebook.com/giorgio.bianchi.100

