” Gli interventi in campo atmosferico e climatico . . . si svolgeranno su una scala difficile da immaginare al momento. . . . si fonderanno con gli affari di ogni nazione con quelli di ogni altra, più profondamente di quanto farebbe la minaccia di una guerra nucleare o di qualsiasi altra guerra”. – J. von Neumann (1955)

***********

Dopo molti anni di intense ricerche, abbiamo ora un quadro che documenta chiaramente la centralità della manipolazione meteorologica.

Di seguito sono riportati alcuni documenti e testimonianze.

Nel 1976 c’è un punto di svolta – anzi, prima, perché la rivelazione delle operazioni clandestine di manipolazione meteorologica in Vietnam inaugura una nuova fase.

Le manipolazioni con indirizzo bellico sono state vietate con l’accordo ENMOD, il che non significa che non abbiano avuto luogo, o che non siano effettuate oggi, la segretezza è ancora una chiave principale per operare. Ma dopo la convenzione di Ginevra inizia la chiara focalizzazione sul “salvataggio dell’ambiente”, che conduce verso una governance globale per la “protezione del clima” e per l’attuazione di misure presumibilmente finalizzate a questo scopo.



L’elenco degli interventi atmosferici è lungo, ci vorrà uno sforzo per seguire questo percorso, che Rosalie Bertell ha intrapreso brillantemente, e che oggi andrebbe integrato.

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

In seguito quindi documenti e e testimonianze rilevanti:

AIR FORCE WEATHER – OUR HERITAGE 1937 TO 2012 (METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE – IL NOSTRO PATRIMONIO DAL 1937 AL 2012)

https://media.defense.gov/2015/Sep/11/2001329838/-1/-1/0/AFD-150911-027.pdf



MEMORANDUM della CIA Necessità di un programma di studio sul controllo del clima – Novembre 1960 – CIA

https://www.nogeoingegneria.com/timeline/1960-la-cia-vuole-controllare-il-clima/

“Proporremo ulteriori sforzi di cooperazione tra tutte le nazioni per la previsione del tempo e in prospettiva per il controllo del tempo. Proporremo, infine, un sistema globale di satelliti per le comunicazioni che colleghi il mondo intero con telegrafo e telefono, radio e televisione. Non è lontano il giorno in cui tale sistema trasmetterà i lavori di questo organismo in ogni angolo del mondo, a beneficio della pace”.

Presidente John F. Kennedy | 25 settembre 1961 https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/address-to-the-united-nations-general-assembly

Nel 1962 il futuro presidente americano Lyndon B. Johnson aveva promesso:

«Dallo spazio riusciremo a controllare il clima sulla terra, a provocare alluvioni e carestie, a invertire la circolazione negli oceani e far crescere il livello dei mari, a cambiare la rotta della corrente del Golfo e rendere gelidi i climi temperati».

Discorso di Lyndon B.Johnson

https://www.youtube.com/watch?v=qKB4L6r17FE&t=3s



1964 / The Current Status of WEATHER MODIFICATION (1964 / Lo stato attuale della MODIFICAZIONE DEL TEMPO)

http://www.twdb.texas.gov/publications/reports/bulletins/doc/B6504.pdf

document_B6504-2

1965 Modificazione del tempo e del clima Weather Modification Report 1965 20 dicembre 1965 | FONDAZIONE NAZIONALE DI SCIENZA https://www.nsf.gov/nsb/publications/1965/nsb1265.pdf

1966 A Recommended National Program In Weather Modification (1966 Un programma nazionale raccomandato per la modificazione meteorologica)

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19680002906.pdf

1969 Journal of Weather Modification

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.689.9325&rep=rep1&type=pdf

1969- 2018 The Journal of Weather Modification – https://www.journalofweathermodification.org/index.php/JWM/issue/archive

RAPPORTO 1971 – AIR WEATHER SERVICE – FOURTH ANNUAL SURVEY REPORT ON THE AIR WEATHER SERVICE Sd WEA -MODIFICATION PROGRAM ‘H1’ [FY 1971)

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0743288.pdf

1972 International Aspects of Weather Modification – Nixon – Kissinger (1972 Aspetti internazionali della modificazione del tempo – Nixon – Kissinger) https://zerogeoengineering.com/wp-content/uploads/2019/04/5A_1972_Weather_Modification_Nixon_Adm._Kissinger_May_2_1972_National_Security_165.pdf

1973 YALE Review of Law and social Action / Law and Technological Change: The Case of Weather Modification ( Legge e cambiamento tecnologico: Il caso della modificazione del tempo) https://law.und.edu/_files/docs/ndlr/pdf/issues/96/1/96ndlr31.pdf

Weather Modification Reports 1973 (Rapporti sulla modificazione del tempo 1973) https://ia801700.us.archive.org/32/items/weathermodificat00unit/weathermodificat00unit.pdf

1978 WEATHER MODIFICATION: PROGRAMS, PROBLEMS, POLICY, AND POTENTIAL (1978 MODIFICAZIONE DEL TEMPO: PROGRAMMI, PROBLEMI, POLITICHE E POTENZIALE) https://archive.org/details/weatificat00unit



ENMOD: Convenzione sulla proibizione dell’uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione ambientale

POSSEDERE IL TEMPO NEL 2025

1996 Il meteo dell’Aeronautica Militare come moltiplicatore di forze: Possedere il meteo nel 2025 –https://www.nogeoingegneria.com/news/il-meteo-come-moltiplicatore-di-forza-possedere-il-tempo-nel-2025/

1997 BENIGN WEATHER MODFICATION (Modifiche meteorologiche benigne) http://www.dtic.mil/dtic/tr/ fulltext/u2/a325418.pdf

PREVISIONI DISTOPICHE DELLA NASA PER IL 2025 – FATTE NEL 2001

https://www.nogeoingegneria.com/timeline/progetti/le-previsioni-distopiche-della-nasa-per-il-mondo-fatte-nel-2001-per-lanno-2025-il-futuro-e-arrivato/

L’INTERVENTO UMANO SUL CLIMA TERRESTRE: LA GOVERNANCE DELLA GEOINGEGNERIA NEL 2025

https://www.nogeoingegneria.com/news-eng/human-intervention-in-the-earths-climate-the-governance-of-geoengineering-in-2025/

LE MANI SULLO SPAZIO: OBIETTIVO ‘FULL SPECTRUM DOMINANCE’ ENTRO IL 2025



IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.