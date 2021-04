Scrive la Repubblica:

“Immaginare un Bill Gates che trascorre le sue giornate a bordo di un trattore tra le sterminate distese agricole del lontano West, sotto un sole cocente o al gelo dei rigidi inverni della Corn Belt (la cintura del granturco) appare un vero e proprio esercizio metafisico. Eppure, l’ex icona dell’industria hi-tech a stelle e strisce, ora filantropo nonché paladino della rivoluzione verde è stato soprannominato “Farmer Bill” (Bill l’agricoltore) dalla rivista trimestrale Land Report. “

By: Damon Hines, staff writer | April 11, 2021

(NaturalHealth365) Bill Gates, l’onnipotente sultano del software, ha un alter ego: ” Il contadino Bill”. All’età di 65 anni, l’ex co-fondatore e CEO di Microsoft sta sostituendo gli uno e gli zero con la zolla e la terra, ribattezzandosi come un agricoltore gentiluomo del 21° secolo. Tuttavia, non c’è nulla di gentile o rigenerativo nella sua visione da tecnocrate per il futuro del cibo in America. Il terzo uomo più ricco del mondo ha finalmente scoperto ciò che l’aristocrazia britannica ha capito per migliaia di anni: Che la terra è potere.

Secondo il Land Report, Bill Gates è il più grande proprietario privato di terreni agricoli in America. Un acquisto da 171 milioni di dollari nel 2018 di 14.500 acri di terreni agricoli di prima qualità nella parte orientale di Washington ha dato a Gates questo primato, e ad oggi ha accumulato circa 242.000 acri di terreni agricoli negli Stati Uniti (per avere un senso della scala, è quasi la dimensione di Hong Kong e il doppio della superficie in acri della tribù Sioux di Lower Brule). Qual è la prospettiva di Bill per tutta quella terra? È semplice … spingere il biologico fuori dal campo.

La mentalità del “miliardario che sa più di tutti”: Lasciateli mangiare cibo sintetico

I terreni agricoli acquistati da Gates sono sparsi in 19 stati, e sono di proprietà di una società d’investimento privata, Cascade Investment, che possiede anche azioni della società di carne artificiale Beyond Meat. E’ già abbastanza grave che l’acquisto di terreni da parte di miliardari tolga ai piccoli proprietari e alle famiglie di agricoltori la possibilità di guadagnarsi da vivere – la terra su cui viviamo non dovrebbe essere proprietà esclusiva di pochi – ma i terreni di Gates sembrano destinati a colture di mais e soia geneticamente modificate (GE) – gli alimenti base per quelli che diventeranno prodotti sintetici e ultra-processati come la carne finta di Impossible e Beyond Burger.

Così come molti altri grandi magnati della tecnologia, Gates è un campione del “nuovo paradigma dell’agricoltura”, con un approccio all’agricoltura basato sulla tecnologia con lo scopo di far progredire le sementi e la protezione delle colture. Nel suo libro How to Avoid Climate Disaster, Gates scrive: “Il settore agricolo è importante. Con semi più produttivi, possiamo evitare la deforestazione e aiutare l’Africa ad andare incontro alle difficoltà climatiche che già devono affrontare.”

Già nel 2019 è stato riportato che Impossible Burger stava fronteggiando una carenza di soia perché si affidava a fattorie che non usavano semi geneticamente modificati. Il legame tra il più grande land grab del 21° secolo di Gates e il suo supporto alla carne sintetica è ovvio come lo sono le famose parole di Thomas Sankara: “Dov’è l’imperialismo? Guardate i vostri piatti”.

Per coloro che controllano la terra e il cibo, il potere è illimitato.

I metodi di agricoltura biologica, biodinamica o rigenerativa, che sono necessari per guarire gli ecosistemi e produrre cibo veramente sostenibile e nutriente per le generazioni future, non appartengono alla visione di Bill Gates sul futuro del cibo. Come mega-proprietario dei terreni agricoli d’America, il ruolo monopolistico che ” il contadino Bill” giocherà nel determinare i nostri sistemi alimentari e i modelli di utilizzo della terra è tanto orribile quanto scoprire che “Soylent Green è composto da esseri umani”.

Secondo l’American Farmland Trust, nei prossimi 20 anni, circa 370 milioni di acri di terreni agricoli statunitensi passeranno ad altre mani. Dobbiamo tenere quella terra fuori dalle mani di persone come Bill Gates, Ted Turner (il magnate dei media che possiede 2 milioni di acri di terreno agricolo), e altri miliardari.

Volete sapere come si presenta un contadino veramente bravo? Vai al podcast di NaturalHealth365 con Jonathan Landsman, che presenta il lavoro di Joel Salatin, un vero agricoltore americano.

