Secondo Ray Kurzweil, che di Google cura l’ingegneria, entro il 2030 i nanorobot saranno incorporati nei nostri corpi e una flotta di minuscoli robot ci collegherà al cloud. Per Kurzweil, questo non si traduce in uno scenario da fine del mondo come lo conosciamo grazie a macchine artificialmente intelligenti (AI). Piuttosto, significa che gli esseri umani saranno alimentati dalle macchine. Kurzweil crede che, come parte di questa fusione uomo-macchina, i nanobot abiteranno i nostri corpi entro il 2030.

La RAND fornisce informazioni su questo percorso verso la fine dell’uomo in quanto riconosciuto come umano.

This Has Gotta Stop, cantava Eric Clapton, vale più che mai.

Mente alveare. Il collettivo. Iper-realtà. Il Borg.

La RAND Corp. è un think tank strettamente associato alla Commissione Trilaterale dal 1973, che produce studi come questo. Tutte le strade riconducono ai militari nella loro ricerca di creare il “supersoldato” perfetto, con le sfumature del “Superman” di Hitler. L’esercito è pieno di tecnocrati narcisisti il cui santo graal è ed è sempre stato quello di “dominare il dominio umano”. RAND sta illuminando il percorso:

“Dato l’inserimento diretto della tecnologia nelle funzioni cognitive, fisiche e psicologiche dell’uomo, livelli sostanziali di potenziamento umano possono “offuscare” le nozioni di identità e di cosa significhi essere umani, introducendo nuove lenti normative sull’umanità e producendo nuovi stigmi per coloro che non sono considerati all’altezza di tali norme.” (p. 59, 4.5.3 Implicazioni culturali)

L’ecosistema dell’Internet dei corpi potrebbe portare all’Internet dei cervelli tra il 2035 e il 2050, secondo un rapporto RAND commissionato dalla Difesa britannica.

Commissionato dal Laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa del Regno Unito e condotto da RAND Europe e Frazer Nash Consulting, lo studio “Cultural and technological change in the future information environment” analizza sei tecnologie e ambienti informativi e le loro implicazioni per la difesa britannica.

Esse comprendono

Sistemi informativi automatizzati

Un metaverso virtuale

Realtà aumentata e mista

Connettività avanzata

Aumento umano

Sicurezza dell’informazione

Un tema importante che attraversa questi ambienti informativi è il transumanesimo, ovvero la fusione tra uomo e macchina.

Secondo il rapporto, ” gli avanzamenti nella connettività degli oggetti potrebbero alla fine estendersi ai corpi umani. I ricercatori si riferiscono al potenziale sviluppo di una rete di dispositivi collegati a Internet che raccolgono i dati biometrici degli utenti finali come a un “Internet dei corpi […] Un “Internet dei corpi” potrebbe anche portare, in ultima analisi, a un “Internet dei cervelli”, cioè a cervelli umani collegati a Internet per facilitare la comunicazione diretta tra i cervelli e consentire l’accesso alle reti di dati online”.

L’Internet dei corpi e l’imminente Internet dei cervelli rientrano specificamente nella categoria delle “tecnologie di potenziamento umano”, che “si riferiscono alle tecnologie che migliorano le capacità umane, sia dal punto di vista fisico che cognitivo”.

Secondo il rapporto, le applicazioni tecnologiche più associate all’incremento umano comprendono:

Dispositivi e impianti indossabili per il rilevamento e l’analisi di dati fisiologici e ambientali (ad esempio, biochip e sensori impiantabili). Queste tecnologie mirano a ottenere un monitoraggio continuo in tempo reale dei dati fisiologici per comprendere le condizioni di salute e le prestazioni umane.

tecnologie di potenziamento sensoriale, come impianti uditivi e retinici progettati per migliorare o aumentare le attività sensoriali, in particolare la vista e l’udito. Le protesi intelligenti sono una categoria correlata, che comprende gli esoscheletri, ossia tute robotiche per tutto il corpo che potenziano le capacità fisiche degli utenti finali e ne migliorano la mobilità, la forza, la resistenza e altre abilità.

Interfacce cervello-computer o cervello-cervello che stabiliscono comunicazioni dirette tra il cervello umano e/o i dispositivi informatici.

Il Neuralink di Elon Musk è l’ultimo esempio di interfaccia cervello-computer che ha ricevuto molta pubblicità per aver aiutato un uomo paralizzato, ma cosa succede quando l’incremento umano passa dalla guarigione al potenziamento?

Il transumanesimo può portare a capacità sovrumane, ma queste capacità potrebbero essere riservate solo a una classe selezionata, mentre il resto di noi plebei programmabili potrebbe esistere in un costante stato di sorveglianza e controllo fino a diventare irrilevante.

Secondo il rapporto, “mentre alcuni esperti prevedono un miglioramento tattico delle capacità umane, altri hanno esplorato il potenziale emergere del “transumanesimo” entro il 2050.

Questo concetto descrive “una nuova forma di uomo (un trans-umano) […] in cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la biomedicina miglioreranno fondamentalmente la condizione umana e potenzieranno notevolmente le capacità intellettuali, fisiche e psicologiche dell’uomo“.

I prescelti potrebbero ricevere un potenziamento delle prestazioni umane che darebbe loro la capacità di non stancarsi mai, di pensare in modo più intelligente, di muoversi più velocemente, di saltare più in alto, di vedere più lontano, di sentire meglio, di colpire più forte, di vivere più a lungo, di adattarsi in modo più forte e di calcolare più rapidamente di qualsiasi altro essere umano sul pianeta.

Nel frattempo, la quarta rivoluzione industriale sta già fondendo le nostre identità fisiche, biologiche e digitali per monitorare, manipolare e riprogrammare il nostro comportamento.

Se e quando gli esseri umani saranno completamente integrati con le macchine su larga scala, dove finirà la tecnologia e dove inizierà l’uomo?

https://sociable.co/wp-content/uploads/2024/03/RAND-human-augmentation.png

La manipolazione e il controllo sono altre aree di preoccupazione con l’incremento umano, l’Internet dei corpi e l’Internet dei cervelli.

Informazioni, immagini, suoni, ricordi e pensieri falsi potrebbero un giorno essere scaricati su questi dispositivi e caricati nel cervello umano con effetti devastanti.

Secondo il rapporto, “le tecnologie di rilevamento (ad esempio gli impianti acustici), in particolare, comportano un rischio di interferenza, per cui i dispositivi potrebbero essere manipolati per fornire informazioni errate all’utente finale.

Tale manipolazione degli input sensoriali amplificherebbe in modo sostanziale le attuali minacce derivanti dalla creazione o dalla manipolazione artificiale di informazioni visive e uditive (ad esempio, immagini e video)“.

“Pertanto, l’aumento umano potrebbe minare la sicurezza cognitiva degli utenti finali e influenzare la loro capacità di valutare la credibilità delle informazioni ricevute durante l’uso delle tecnologie di aumento umano“.

Leggi qui l’articolo completo…

FONTE https://www.technocracy.news/rand-corporation-internet-of-bodies-may-lead-to-internet-of-brains-by-2050/

FONTE https://www.technocracy.news/rand-corporation-internet-of-bodies-may-lead-to-internet-of-brains-by-2050/