Leggo un articolo che riassume in un colpo solo il senso dell’impero statunitense. Sono cose che ho capito lentamente, negli anni, ma qui le trovo tutte insieme, come uno schiaffo in faccia.

Il tono è un po’ sopra le righe per il mio stile personale, a partire dal titolo: “La politica estera statunitense è una truffa costruita sulla corruzione”, per cui cerco di capire meglio chi è l’autore, prima di tradurre e pubblicare il suo testo. Magari è un pensionato che passa troppo tempo su Twitter…

Jeffrey Sachs è un economista, di famiglia ebraica, formatosi a Harvard e che oggi insegna alla Columbia University. E’ stato “consulente speciale” al segretario generale dell’ONU, ed è uno degli autori dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E’ stato consulente per la transizione verso l’economia di mercato in Polonia, Slovenia, Estonia e Russia ai tempi di Gorbaciov. E nel 2020, The Lancet gli ha dato la presidenza della sua commissione sul Covid-19. Da anni, poi, Sachs organizza importanti progetti per far uscire l’Africa dalla fame.

Non so se tutto questo me lo rende particolarmente simpatico, ma una certa autorevolezza non gli si può negare.

La politica estera degli Stati Uniti è una truffa costruita sulla corruzione

Ripreso da Antiwar.com, che lo ha ristampato da CommonDreams con il permesso dell’autore.

In apparenza, la politica estera degli Stati Uniti sembra del tutto irrazionale. Gli Stati Uniti entrano in una guerra disastrosa dopo l’altra: Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, Ucraina e Gaza. Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti si sono isolati a livello globale nel sostenere le azioni genocide di Israele contro i Palestinesi, votando contro una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco a Gaza sostenuta da 153 Paesi con l’89% della popolazione mondiale, e contrastata solo dagli Stati Uniti e da 9 piccoli Paesi con meno dell’1% della popolazione mondiale.

Negli ultimi 20 anni, tutti i principali obiettivi di politica estera degli Stati Uniti sono falliti. I Talebani sono tornati al potere dopo 20 anni di occupazione statunitense dell’Afghanistan. L’Iraq post-Saddam è diventato dipendente dall’Iran. Il presidente siriano Bashar al-Assad è rimasto al potere nonostante gli sforzi della CIA per rovesciarlo. La Libia è caduta in una lunga guerra civile dopo che una missione NATO guidata dagli Stati Uniti ha rovesciato Muammar Gheddafi. L’Ucraina è stata randellata sul campo di battaglia dalla Russia nel 2023, dopo che gli Stati Uniti hanno segretamente affondato un accordo di pace tra Russia e Ucraina nel 2022.

Per capire la truffa della politica estera, si pensi all’odierno governo federale come a un racket a più settori controllato dai migliori offerenti.

Nonostante queste notevoli e costose debacle, una dopo l’altra, lo stesso cast di personaggi è rimasto al timone della politica estera statunitense per decenni, tra cui Joe Biden, Victoria Nuland, Jake Sullivan, Chuck Schumer, Mitch McConnell e Hillary Clinton.

2022, un’ottima annata!

Cosa succede?

L’enigma si risolve riconoscendo che la politica estera americana non riguarda affatto gli interessi del popolo americano. Si tratta invece degli interessi degli addetti ai lavori di Washington, a caccia di contributi per le campagne elettorali e di posti di lavoro redditizi per sé, per il personale e per i familiari. In breve, la politica estera degli Stati Uniti è stata violata dai grandi capitali.

Di conseguenza, il popolo americano sta perdendo molto. Le guerre fallite dal 2000 sono costate circa 5.000 miliardi di dollari in spese dirette, ovvero circa 40.000 dollari per famiglia. Altri 2.000 miliardi di dollari circa saranno spesi nei prossimi decenni per l’assistenza ai veterani. Al di là dei costi direttamente sostenuti dagli americani, dovremmo anche riconoscere i costi terribilmente elevati subiti all’estero, in milioni di vite perse e trilioni di dollari di distruzione di proprietà e natura nelle zone di guerra.

I costi continuano ad aumentare. Nel 2024 le spese militari degli Stati Uniti ammonteranno a circa 1.500 miliardi di dollari, pari a circa 12.000 dollari per famiglia, se si aggiungono le spese dirette del Pentagono, i bilanci della CIA e di altre agenzie di intelligence, il bilancio della Veteran’s Administration, il programma di armi nucleari del Dipartimento dell’Energia, gli “aiuti esteri” militari del Dipartimento di Stato (come quelli a Israele) e altre linee di bilancio legate alla sicurezza. Centinaia di miliardi di dollari sono soldi buttati nel cesso, sperperati in guerre inutili, basi militari all’estero e un accumulo di armi del tutto inutile che avvicina il mondo alla terza guerra mondiale.

Eppure, descrivere questi costi enormi significa anche spiegare la contorta “razionalità” della politica estera statunitense. I 1.500 miliardi di dollari di spese militari sono la truffa che continua a dare – al complesso militare-industriale e agli addetti ai lavori di Washington – anche se impoverisce e mette in pericolo l’America e il mondo.

Per capire la truffa della politica estera, si pensi all’odierno governo federale come a un racket di più divisioni controllate dai migliori offerenti. La divisione Wall Street è gestita dal Tesoro. La divisione dell’industria sanitaria è gestita dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. La divisione Petrolio e Carbone è gestita dai Dipartimenti dell’Energia e degli Interni. La divisione Politica estera è gestita dalla Casa Bianca, dal Pentagono e dalla CIA.

Ciascuna divisione utilizza il potere pubblico per ottenere vantaggi privati attraverso accordi privilegiati, unti da contributi alle campagne elettorali delle aziende e da spese di lobbying. È interessante notare che la divisione dell’industria sanitaria rivaleggia con la divisione della politica estera come notevole truffa finanziaria. Nel 2022 la spesa sanitaria americana ha raggiunto l’incredibile cifra di 4,5 trilioni di dollari, pari a circa 36.000 dollari per famiglia, di gran lunga la spesa sanitaria più alta al mondo, mentre gli Stati Uniti si sono classificati al 40° posto tra le nazioni per aspettativa di vita. Una politica sanitaria fallimentare si traduce in ingenti guadagni per l’industria sanitaria, proprio come una politica estera fallimentare si traduce in mega-ricavi per il complesso militare-industriale.

La frase sulle spese mediche è poco chiara, quindi riassumo quello che ho capito io: gli Stati Uniti nel 2022 hanno speso 4,5 trilioni di dollari in spese mediche, divise tra un 29% coperte da assicurazioni private, 21% coperto da Medicare (spesa pubblica per gli ultra-65enni), il 18% coperto da Medicaid (spesa pubblica per i "poveri"). Il resto mi sembra di capire coperto da spese personali non assicurate e non rimborsate, ma mi posso sbagliare.

Più guerre, ovviamente, più affari.

La divisione Politica estera è gestita da una piccola cerchia segreta e affiatata, che comprende i vertici della Casa Bianca, della CIA, del Dipartimento di Stato, del Pentagono, delle Commissioni per i Servizi Armati di Camera e Senato e delle principali aziende militari, tra cui Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman e Raytheon. Ci sono forse un migliaio di persone chiave coinvolte nella definizione delle politiche. L’interesse pubblico conta davvero poco.

I principali responsabili della politica estera gestiscono le operazioni di 800 basi militari statunitensi all’estero, centinaia di miliardi di dollari di contratti militari e le operazioni di guerra in cui vengono impiegati gli equipaggiamenti. Più guerre, ovviamente, più affari. La privatizzazione della politica estera è stata notevolmente amplificata dalla privatizzazione del business della guerra stessa, in quanto sempre più funzioni militari “fondamentali” sono state affidate ai produttori di armi e ad appaltatori come Haliburton, Booz Allen Hamilton e CACI.

Oltre alle centinaia di miliardi di dollari di contratti militari, ci sono importanti ricadute commerciali dalle operazioni militari e della CIA. Con basi militari in 80 Paesi del mondo e operazioni della CIA in molti altri, gli Stati Uniti giocano un ruolo importante, anche se per lo più occulto, nel determinare chi governa in quei Paesi e quindi nelle politiche che danno forma a lucrosi affari riguardanti minerali, idrocarburi, oleodotti e terreni agricoli e forestali. Dal 1947 gli Stati Uniti hanno cercato di rovesciare almeno 80 governi, in genere guidati dalla CIA attraverso l’istigazione di colpi di stato, assassinii, insurrezioni, disordini civili, manomissioni elettorali, sanzioni economiche e guerre palesi. (Per un superbo studio delle operazioni statunitensi di cambio di regime dal 1947 al 1989, si veda Covert Regime Change di Lindsey O’Rourke, 2018).

Oltre agli interessi commerciali, ci sono naturalmente gli ideologi che credono veramente nel diritto dell’America di governare il mondo. Il caso più famoso è quello della famiglia Kagan, sempre più guerrafondaia, anche se i suoi interessi finanziari sono profondamente intrecciati con l’industria bellica. Il punto sull’ideologia è questo. Gli ideologi si sono sbagliati in quasi tutte le occasioni e molto tempo fa avrebbero perso i loro pulpiti a Washington, se non fosse per la loro utilità come guerrafondai. Volenti o nolenti, servono come esecutori pagati per il complesso militare-industriale.

C’è un inconveniente persistente in questa continua truffa commerciale. In teoria, la politica estera è condotta nell’interesse del popolo americano, anche se in realtà è il contrario. (Una contraddizione simile si applica ovviamente all’assistenza sanitaria troppo costosa, ai salvataggi governativi di Wall Street, ai vantaggi dell’industria petrolifera e ad altre truffe). Il popolo americano raramente sostiene le macchinazioni della politica estera statunitense quando occasionalmente sente la verità. Le guerre dell’America non sono condotte dalla domanda popolare, ma da decisioni prese dall’alto. Sono necessarie misure speciali per tenere il popolo lontano dai processi decisionali.

La prima di queste misure è la propaganda incessante. George Orwell ha fatto centro in 1984 quando “il Partito” ha improvvisamente cambiato il nemico straniero dall’Eurasia all’Estasia senza una parola di spiegazione. Gli Stati Uniti fanno essenzialmente lo stesso. Chi è il più grande nemico degli Stati Uniti? Scegliete voi, secondo la stagione. Saddam Hussein, i Talebani, Hugo Chavez, Bashar al-Assad, l’ISIS, Al-Qaeda, Gheddafi, Vladimir Putin, Hamas, hanno tutti svolto il ruolo di “Hitler” nella propaganda statunitense. Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, fa la propaganda con un sorrisetto sul volto, segnalando che anche lui sa che ciò che dice è ridicolo, anche se leggermente divertente.

La propaganda è amplificata dai think tank di Washington che vivono grazie alle donazioni degli appaltatori militari e, occasionalmente, dei governi stranieri che fanno parte delle operazioni di truffa degli Stati Uniti. Basti pensare al Consiglio Atlantico, al CSIS e, naturalmente, all’immancabile Istituto per lo Studio della Guerra, fornito dai principali appaltatori militari.

Il secondo è quello di nascondere i costi delle operazioni di politica estera. Negli anni ’60, il governo statunitense commise l’errore di costringere il popolo americano a sostenere i costi del complesso militare-industriale arruolando giovani per combattere in Vietnam e aumentando le tasse per pagare la guerra. L’opinione pubblica si oppose.

Dagli anni ’70 in poi il governo è stato molto più astuto. Il governo ha messo fine alla leva e ha reso il servizio militare un lavoro a pagamento piuttosto che un servizio pubblico, con il supporto di spese del Pentagono per reclutare soldati dagli strati economici più bassi. Ha anche abbandonato l’idea pittoresca che le spese del governo debbano essere finanziate dalle tasse, e ha invece spostato il bilancio militare verso una spesa in deficit che lo protegge dall’opposizione popolare che si scatenerebbe se fosse finanziato dalle tasse.

Ha anche convinto Stati clienti come l’Ucraina a combattere le guerre americane sul campo, in modo che nessun sacco di cadaveri americani possa rovinare la macchina della propaganda statunitense. Inutile dire che i maestri di guerra statunitensi come Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer e McConnell restano a migliaia di chilometri di distanza dai fronti. La morte è riservata agli ucraini. Il senatore Richard Blumenthal (D-Conn.) ha difeso gli aiuti militari americani all’Ucraina come soldi ben spesi perché “senza che una sola donna o uomo di servizio americano sia stato ferito o abbia perso la vita“, senza che al buon senatore sia venuto in mente di risparmiare le vite degli ucraini, che sono morti a centinaia di migliaia in una guerra provocata dagli Stati Uniti per l’allargamento della NATO.

Questo sistema è sostenuto dalla completa subordinazione del Congresso degli Stati Uniti al business della guerra, per evitare qualsiasi messa in discussione dei bilanci spropositati del Pentagono e delle guerre istigate dal ramo esecutivo. La subordinazione del Congresso funziona come segue. In primo luogo, la supervisione del Congresso sulla guerra e sulla pace è in gran parte assegnata alle Commissioni per i servizi armati della Camera e del Senato, che in gran parte definiscono la politica generale del Congresso (e il bilancio del Pentagono). In secondo luogo, l’industria militare (Boeing, Raytheon e altri) finanzia le campagne elettorali dei membri del Comitato per i servizi armati di entrambi i partiti. Le industrie militari spendono anche ingenti somme in attività di lobbying per garantire stipendi lucrosi ai membri del Congresso in pensione, ai loro staff e alle loro famiglie, sia direttamente nelle aziende militari che nelle società di lobbying di Washington.

È compito urgente del popolo americano rivedere una politica estera che è così rotta, corrotta e ingannevole da seppellire il governo di debiti e da spingere il mondo verso l’Armageddon nucleare.

L’hackeraggio della politica estera del Congresso non è opera solo del complesso militare-industriale statunitense. La lobby di Israele ha imparato da tempo l’arte di comprare il Congresso. La complicità dell’America nello stato di apartheid di Israele e nei crimini di guerra a Gaza non ha senso per la sicurezza nazionale e la diplomazia degli Stati Uniti, per non parlare della decenza umana. Sono il frutto degli investimenti della lobby israeliana che ha raggiunto i 30 milioni di dollari in contributi per la campagna elettorale nel 2022 e che li supererà di gran lunga nel 2024.

Quando il Congresso si riunirà nuovamente a gennaio, Biden, Kirby, Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer, McConnell, Blumenthal e i loro simili ci diranno che dobbiamo assolutamente finanziare la guerra perdente, crudele e ingannevole in Ucraina e il massacro e la pulizia etnica in corso a Gaza, per evitare che noi, l’Europa e il mondo libero, e forse lo stesso sistema solare, soccombano all’orso russo, ai mullah iraniani e al Partito comunista cinese. I promotori dei disastri della politica estera non sono irrazionali in questa propaganda della paura. Sono ingannevoli e straordinariamente avidi, perseguono interessi ristretti a scapito di quelli del popolo americano.

È compito urgente del popolo americano rivedere una politica estera che è così rotta, corrotta e ingannevole da seppellire il governo di debiti e da spingere il mondo verso l’Armageddon nucleare. Questa revisione dovrebbe iniziare nel 2024, rifiutando qualsiasi altro finanziamento per la disastrosa guerra d’Ucraina e per i crimini di guerra di Israele a Gaza. La pacificazione e la diplomazia, non le spese militari, sono la strada per una politica estera statunitense di interesse pubblico.

Jeffrey D. Sachs è professore universitario e direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University, dove ha diretto l’Earth Institute dal 2002 al 2016. È anche presidente del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite e commissario della Commissione per lo sviluppo a banda larga delle Nazioni Unite. È stato consulente di tre Segretari generali delle Nazioni Unite e attualmente ricopre il ruolo di SDG Advocate sotto il Segretario generale Antonio Guterres. Sachs è autore, da ultimo, di A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2020). Tra gli altri libri ricordiamo: Costruire la nuova economia americana: Smart, Fair, and Sustainable (2017) e The Age of Sustainable Development (2015) con Ban Ki-moon.

