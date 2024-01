Il tempo estremo fatto in casa alimenta la narrativa sul clima

La fine dell’anno è stata eccezionalmente piovosa in Germania e in molte regioni ha provocato gravi inondazioni, causando situazioni critiche e costringendo a evacuazioni della popolazione e di animali. Ora le preoccupazioni per un ulteriore innalzamento delle acque crescono, visto che il Servizio Meteorologico tedesco annuncia l’arrivo di nuove forti precipitazioni.

Le dighe troppo piene hanno contribuito all’inondazione come conseguenza delle misure protettive per il clima?

DI DAVID BOOS

Per settimane, le piogge persistenti hanno impedito che la situazione delle inondazioni in Bassa Sassonia si attenuasse. Gli svuotamenti di emergenza dei bacini artificiali sovraccarichi hanno portato a un ulteriore peggioramento della situazione intorno a Natale. Le curve pluriennali dei livelli di riempimento dei serbatoi sollevano la questione del perché fossero così pieni.

Negli ultimi giorni le notizie sulla situazione delle inondazioni in Germania hanno preso una svolta drastica. Le dighe straripanti nell’Harz, in particolare l’Okertalsperre, la cui acqua scorre verso la Bassa Sassonia, hanno dovuto essere parzialmente svuotate a causa del livello di riempimento intorno a Natale, il che in alcune zone ha ulteriormente peggiorato la situazione delle piene.

Tuttavia, un’analisi dei livelli di riempimento dei bacini dell’Harz nel corso di diversi anni ha rivelato che la gestione idrica dei bacini nel 2023 differisce in modo significativo dagli anni precedenti. Normalmente, i bacini raggiungono il massimo livello di riempimento in primavera, dopodiché inizia un processo di svuotamento costante che prosegue per tutta l’estate e l’autunno, in modo che il livello minimo di riempimento dei bacini venga normalmente raggiunto all’inizio di dicembre. Poi inizia il periodo, solitamente molto piovoso, da dicembre a marzo, durante il quale i serbatoi si riempiono di nuovo.

Nel 2023, però, nonostante il consueto svuotamento sia iniziato in primavera, il livello è rimasto stagnante a partire dall’estate e da allora non è più sceso in modo significativo. Quando a dicembre è iniziata la stagione delle piogge, i bacini si sono riempiti come di consueto, ma alla fine dell’anno hanno raggiunto un livello critico che ha reso necessari gli scarichi di emergenza in un momento inopportuno. Nelle regioni alluvionali, già sottoposte a forti pressioni, le masse d’acqua aggiuntive sono arrivate nel momento peggiore e, se le piogge continueranno, potrebbero essere la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso – o le dighe.

Il tempo estremo fatto in casa alimenta la narrativa sul clima

Ciò solleva la questione del perché il livello delle dighe fosse ancora così alto all’inizio del consueto periodo di piogge. I ricordi dei fallimenti politici di Anne Spiegel & Co. sulle inondazioni nella valle dell’Ahr stanno già tornando alla mente. Dato che oggi nessuna situazione meteorologica viene tralasciata dai media e dai politici per promuovere l’apocalisse climatica, è almeno ovvio indagare su questa questione.

Nonostante le precipitazioni superiori alla media nella prima metà dell’anno, che hanno portato a un fallimento dei raccolti a causa delle piogge persistenti durante il periodo del raccolto, alcuni media hanno tentato di cancellare un periodo di siccità fino a luglio. Ad Hannover, è stata addirittura vietata la pratica dell’irrigazione dei prati. Se si confrontano i livelli di riempimento dei bacini idrici dei monti Harz nello stesso periodo, non solo erano significativamente più alti nel luglio 2023 rispetto all’anno precedente, ma la già esitante riduzione dei livelli di riempimento di quest’anno è stata addirittura temporaneamente interrotta all’inizio di luglio e i bacini si sono riempiti di nuovo.

Sebbene ciò confermi l’impressione che l’estate del 2023 sia stata significativamente più fresca e piovosa di quanto dichiarato, non spiega perché non sia stato possibile rilasciare molta più acqua in un momento precedente. Inoltre, lo stoccaggio dell’acqua si è rivelato alquanto opportuno per i politici e i media: se da un lato ha permesso, almeno temporaneamente, di parlare di “siccità” in estate, il rilascio ritardato a dicembre ha portato a un’intensificazione delle inondazioni in Bassa Sassonia. Tuttavia, la terminologia delle inondazioni e della siccità è stata ora completamente assorbita dalla narrazione dell’aumento degli “eventi meteorologici estremi” come risultato della “catastrofe climatica”.

L’alluvione in Bassa Sassonia è quindi colpa dei politici per mantenere viva la narrazione della catastrofe climatica? Di solito, ciò significa che i politici stanno deliberatamente influenzando gli organi responsabili dell’acquedotto dell’Harz. Ma nell’era del cosiddetto “nudging”, tali decisioni sbagliate possono anche essere semplicemente prese da una benintenzionata adozione di modelli ipotetici.

Quando le previsioni basate su modelli contano più della realtà

Nel 2019 l’acquedotto di Harz ha annunciato con orgoglio i risultati di uno studio secondo il quale i periodi di siccità in estate non sarebbero stati compensati da un aumento delle precipitazioni in inverno. L’acquedotto di Harz ne ha tratto la conclusione che il clima sarà complessivamente più secco e che l’acquedotto diventerà quindi più importante come serbatoio. All’epoca, il direttore tecnico dell’acquedotto, il dottor Christoph Donner, sottolineò il ruolo dei serbatoi nell’evitare “conflitti d’uso” per l’acqua. Come spesso accade, lo studio era un modello di calcolo per i dieci anni successivi.

Questa politica dell’acquedotto è coerente con il suo comportamento di scarico dall’estate del 2023. Alimentata dall’isteria della siccità a breve termine (ricordiamo i 48 gradi di temperatura al suolo a Palermo), la decisione di immagazzinare l’acqua invece di scaricarla come di consueto è stata probabilmente presa all’inizio di luglio. Purtroppo, ciò ha confermato anche un’altra tendenza, ovvero l’irreversibilità delle decisioni. Anche quando i livelli dell’acqua sono tornati a salire in modo significativo e la siccità estiva è stata da tempo bandita dal regno delle favole, non è stato fatto alcun intervento normativo. Il timore di una mancanza di precipitazioni invernali era probabilmente troppo grande. Dopotutto, questo è esattamente ciò che prevedeva lo studio interno, o meglio l’oracolo basato su modelli, del 2019.

Interpellata da TE, Wasserwerke Harz ha spiegato gli elevati livelli di riempimento dei serbatoi affermando che l’anno è stato “più umido della media”, con precipitazioni “doppie rispetto alla media” registrate in alcuni casi nei soli mesi di ottobre e novembre. Di conseguenza, il livello di riempimento dei serbatoi è salito all’88% poco prima di Natale. Tuttavia, l’acquedotto ha subito messo in prospettiva questo dato, poiché il valore medio degli ultimi 30 anni era del 70% all’inizio di dicembre e solo del 42% nell’anno secco del 2022.

Quando gli acquedotti si sottraggono alle richieste della società

L’acquedotto ha anche fatto riferimento ai “compiti multifunzionali” delle dighe, in quanto esse “garantiscono l’approvvigionamento di acqua potabile per la popolazione durante l’estrema siccità”. L’acquedotto ha inoltre sottolineato che la gestione delle dighe è stata effettuata in coordinamento con l’autorità di vigilanza sulle dighe della NLKWN.

“È importante tenere presente che una diga svuotata all’inizio dell’inverno può trattenere grandi quantità d’acqua in caso di alluvione, ma non può garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile che la società giustamente richiede se si verifica un inverno freddo con scarse precipitazioni e poi non c’è abbastanza acqua potabile disponibile in estate”.

Questa giustificazione è sintomatica: invece di reagire a problemi immediatamente prevedibili, si utilizzano come base decisionale possibili scenari di catastrofi future. Inoltre, si fa solo ciò che “la società richiede”. Probabilmente anche Ponzio Pilato sarebbe stato ben felice di lavarsi le mani nei bacini pieni. Tuttavia, questa affermazione si avvicina di più a un’ammissione di colpa, in quanto giustifica implicitamente una decisione sbagliata adducendo una buona intenzione per il futuro.

La posizione difensiva dell’acquedotto si riflette anche nel parziale biasimo dell’autorità di vigilanza sulle dighe, poiché le deviazioni dal piano operativo richiedono l’approvazione dell’autorità di vigilanza sulle dighe. Inoltre, secondo l’acquedotto, prima dell’inizio delle inondazioni le dighe “non si trovavano nell’area di contenimento delle piene”, che è stata ampliata solo nel 2017.

Questo può essere nominalmente vero, ma il buon senso ci porta a chiederci se non fosse prevedibile, al di là delle normative e dei valori limite, che un livello di riempimento dell’88% in un’annata piovosa superiore alla media, quasi il doppio rispetto alla maggior parte dei livelli di riempimento degli ultimi cinque anni, non solo offrisse una sicurezza più che sufficiente per l’approvvigionamento idrico, ma potesse anche rappresentare un fattore di rischio in caso di piogge persistenti. Tuttavia, è prevalsa la convinzione del loro stesso studio, secondo cui gli inverni stanno diventando più secchi. Sarebbe auspicabile che il tempo si attenesse ai calcoli del modello…

Il comportamento dell’acquedotto dell’Harz dimostra come la crescente fiducia nei discutibili calcoli dei modelli sugli sviluppi climatici porti a trascurare in modo scellerato tutti quei valori empirici che in passato hanno fatto suonare i campanelli d’allarme e per i quali oggi si cercano ancora giustificazioni per un presunto futuro. La fede nell’apocalisse climatica ha sostituito il buon senso anche all’acquedotto. Forse è un fallimento diverso da quello della politica nella valle di Ahr. Ma è comunque un fallimento che dovrebbe avere delle conseguenze.

