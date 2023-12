Foto di Tyler Durden

Scritto da Scott Ritter



Scott Ritter è un ex ufficiale dei servizi segreti del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e autore di “Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union”. Ha prestato servizio in Unione Sovietica come ispettore per l’attuazione del Trattato INF, nello staff del generale Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo e dal 1991 al 1998 come ispettore delle Nazioni Unite per le armi.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha fallito la sua sesta revisione annuale di fila, ma i soldi dei contribuenti continueranno a finire in quello scarico…

Recentemente, il Pentagono ha ammesso di non essere in grado di rendere conto di trilioni di dollari di denaro dei contribuenti statunitensi, fallendo per il sesto anno consecutivo una massiccia revisione contabile annuale.

Il processo consisteva in 29 sub-audit dei vari servizi del Dipartimento della Difesa e quest’anno ne sono stati superati solo sette, senza alcun miglioramento rispetto all’ultimo. Questi audit hanno iniziato a svolgersi solo nel 2017, il che significa che il Pentagono non ne ha mai superato uno con successo.

Il fallimento di quest’anno ha fatto notizia, è stato brevemente commentato dai media tradizionali e poi altrettanto rapidamente dimenticato da una società americana abituata a versare denaro nel buco nero della spesa per la difesa.

Il bilancio della difesa degli Stati Uniti è grottescamente grande, con i suoi 877 miliardi di dollari che superano gli 849 miliardi di dollari spesi dalle altre dieci nazioni con le maggiori spese per la difesa. Eppure, il Pentagono non è in grado di rendere pieno conto dei 3.800 miliardi di dollari di attività e dei 4.000 miliardi di dollari di passività che ha accumulato a spese dei contribuenti americani, apparentemente in difesa degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Mentre l’amministrazione Biden chiede 886 miliardi di dollari per il bilancio della difesa del prossimo anno (e il Congresso sembra pronto ad aggiungerne altri 80), l’apparente indifferenza della collettività americana – governo, media e opinione pubblica – su come verranno spesi quasi mille miliardi di dollari dei contribuenti la dice lunga sulla natura complessivamente fallita dell’establishment americano.

Le revisioni dei conti, tuttavia, sono un trucco da contabile, ovvero una serie di numeri su un registro che, per una persona comune, non corrispondono alla realtà. Gli americani si sono abituati a vedere grandi numeri quando si tratta di spese per la difesa e, di conseguenza, si aspettano grandi cose dalle nostre forze armate.

Il fatto è che l’establishment della difesa statunitense assomiglia sempre più ai numeri dei libri contabili che i contabili hanno cercato di far quadrare: semplicemente non quadrano.



Nonostante la spesa di circa 2,3 trilioni di dollari per una disavventura militare di due decenni in Afghanistan, il popolo americano ha assistito in diretta televisiva alla misera ritirata da quella nazione nell’agosto del 2021. Allo stesso modo, l’investimento di 758 miliardi di dollari per l’invasione del 2003 e la successiva occupazione decennale dell’Iraq è diventato un fallimento con il ritiro degli Stati Uniti nel 2011, per poi tornare nel 2014 a dare la caccia all’ISIS per un altro decennio, a sua volta una manifestazione dei fallimenti di quell’impresa irachena iniziale. Complessivamente, gli Stati Uniti hanno speso più di 1.800 miliardi di dollari per il loro incubo ventennale in Iraq e Siria.

Si tratta di cifre che fanno girare la testa, talmente grandi da diventare insignificanti per la gente comune. Il settore della difesa degli Stati Uniti è così imponente che è letteralmente un’impresa impossibile parlarne in termini di pareggio dei conti. Il popolo americano potrebbe essere disposto a fare a meno di uno o due errori contabili. Ma il bilancio della difesa equivale alla potenza militare americana e alla percezione del valore nazionale che si traduce nel concetto di eccezionalismo americano.

Il fatto è che il nostro approccio disinvolto alla spesa per la difesa si è tradotto in una frode di proporzioni enormi. Al popolo americano è stata venduta una merce: un esercito in grado di proiettare potenza in tutto il mondo per sostenere il cosiddetto “ordine internazionale basato sulle regole”, in base all’idea di eccezionalismo americano. Come si è visto, le forze armate statunitensi sono vuote come i numeri sui registri del Pentagono. Il popolo americano ha comprato un apparato che non è in grado di combattere e vincere una guerra importante contro nessuno dei potenziali avversari. Non siamo riusciti a sconfiggere Al Qaeda, l’ISIS e i Talebani. E non siamo in grado di sconfiggere né la Cina né la Russia, per non parlare di potenze regionali come la Corea del Nord e l’Iran. Eppure continueremo a investire, in modo apparentemente indiscusso, in questa impresa, aspettandoci che un sistema che non riesce a superare una revisione contabile produca magicamente un risultato diverso, nonostante il fatto che noi, il popolo americano, non stiamo facendo nulla per esigere tale risultato.

In breve, il bilancio della difesa è l’equivalente del “pay-to-play”, in cui il popolo americano paga il governo degli Stati Uniti per ottenere i risultati necessari a sostenere il proprio senso di autostima gonfiato.

Noi americani ci siamo talmente abituati a essere i più grossi e i più cattivi nell’arena globale da pensare che, semplicemente versando denaro in un sistema che ha prodotto i risultati desiderati per più di settant’anni, avremmo potuto continuare ad avere successo.

Ma quando si destina denaro a un sistema che è stato condizionato a operare senza responsabilità, non ci si deve sorprendere quando la scintillante villa sulla collina che si pensava di acquistare si rivela poco più che un castello di carte.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

FONTE https://www.zerohedge.com/military/why-pentagon-multi-trillion-dollar-fraud

Allora è vero che l’esercito americano non vince una guerra dalla seconda guerra mondiale? Non sarà perché l’obiettivo principale non è vincere le guerre, qualcuno le vince comunque, lo dicono i numeri. La distruzione paga. Naturalmente, sarebbe interessante sapere chi ha guadagnato i miliardi e con che tipo di operazioni.

