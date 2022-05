Lo strumento più efficace per scampare al veleno della propaganda è quello di studiare a fondo lo sviluppo e la storia degli eventi dal passato al momento attuale, in modo da scoprirne e riconoscerne le connessioni. Ed è proprio questo che i creatori e i narratori del passato e del presente cercano di evitare. Cynthia Chung offre una revisione decisamente allucinante. Alcune cose si sanno o si possono intuire, perché l’Italia è per molti versi un fattore importante negli eventi internazionali, dalla fine della guerra a oggi, e una zona molto oscura.

La CIA, la NATO e il grande golpe dell’eroina: Come Miami divenne il centro del fascismo internazionale e dell’assassinio del presidente Kennedy

ARTICOLO DI CYNTHA CHUNG

Questa è la parte 4 di una serie in cinque parti. [Fare riferimento qui per la Parte 1 e la Parte 2 , quest’ultima che spiega come il Movimento Nazionalista Ucraino dopo la Seconda Guerra Mondiale sia stato acquistato e pagato dalla CIA. La parte 3 è una lettura essenziale prima di questo documento, che discute gli elementi chiave dell’operazione Gladio della NATO .]

L’operazione Underworld e l’Office of Naval Intelligence (ONI)

Charles “Lucky” Luciano (1897-1962) è stato il gangster più potente e di successo della storia americana. È considerato il padre del moderno crimine organizzato negli Stati Uniti per aver fondato la Commissione nel 1931. Nel 1936 Luciano fu condannato per prostituzione coatta e gestione del racket della prostituzione. Fu condannato a una pena da 30 a 50 anni di carcere, ma durante la Seconda Guerra Mondiale l’Office of Naval Intelligence (ONI) della Marina degli Stati Uniti gli fece un’offerta. A Luciano fu promessa la libertà definitiva in cambio della consegna della mafia del Sud Italia come quinta colonna a sostegno della causa alleata contro Mussolini. Questo sarebbe stato il seme che avrebbe generato le potenti famiglie mafiose dell’Italia meridionale, incaricate dagli Stati Uniti di fungere da guardie pretoriane nell’ ambito degli eserciti STAY-BEHIND.

Meyer Lansky, capo della mafia ebraica, divenne il collegamento tra Luciano e l’ONI e nacque l’Operazione Underworld. Luciano ordinò ai suoi uomini di obbedire a Lansky che divenne essenzialmente il capo di gran parte della mafia italo-americana.

Thomas Dewey (allora governatore di New York), anche se responsabile di aver messo Luciano in prigione, lo graziò nel 1946 per il suo servizio alla causa alleata e Luciano fu portato in Italia insieme ad alcuni dei suoi luogotenenti, non prima però di aver incontrato gli agenti dell’OSS (Office of Strategic Services).

Nel giugno del 1973, Le Monde illustrava il legame tra intelligence e mafia in America:

“Istruito dalla sua esperienza di collaborazione con i servizi segreti americani, Lucky Luciano raccomandava ai suoi onorevoli corrispondenti sparsi da Beirut a Tangeri, passando per Ankara e Marsiglia, di operare come aveva fatto lui. Fu così che spacciatori e corrieri servirono come informatori all’MI5, alla CIA, allo SDECE, all’organizzazione Gehlen, persino al SIFFAR italiano”. (1)

Questa relazione speciale tra la mafia e queste agenzie di intelligence sarebbe rimasta forte per diversi decenni e si è protratta fino ad oggi.

L’impero cubano di Meyer Lansky

Meyer Lansky (1902-1983) insieme a Lucky Luciano creò il Sindacato Nazionale del Crimine, noto semplicemente come “il Sindacato”. Lansky fu il mago della finanza del Sindacato e il suo presidente dal 1947 circa.

All’inizio degli anni Cinquanta, iniziò a costruire il suo impero cubano, con sede all’Avana. Lansky ha praticamente governato Cuba scavalcando il dittatore Fulgencio Batista. Quando nel 1944 le elezioni libere cacciarono il suo amico e dittatore cubano Fulgencio Batista, anche Lansky lasciò Cuba, affidando il suo impero alla famiglia Trafficante guidata da Santo Sr. (Santo Trafficante divenne l’erede della rete di Luciano a Cuba).



Lansky e Batista si stabilirono a Hollywood, in Florida, a nord di Miami. In breve tempo, Lansky gestì un impero di casinò illegali sulla costa orientale e ampliò il traffico di stupefacenti fondato da Lucky Luciano. I mafiosi più anziani consideravano il traffico di stupefacenti un tabù, così l’ala di Lansky del Sindacato dominò il mercato con il figlio maggiore di Trafficante, Santo Jr. che supervisionava il traffico di eroina. Quando Santo Sr. morì nel 1954, Santo Jr. Trafficante divenne il braccio destro di Lansky e gestore dei suoi interessi cubani.

Quando i casinò illegali di Lansky in Florida furono chiusi nel 1950, Lansky promosse il ritorno di Batista ad assumere il potere a Cuba. E così, probabilmente non a caso, Fulgencio Batista, che era stato presidente eletto a Cuba dal 1940-1944, tornò a Cuba come dittatore militare appoggiato dagli Stati Uniti dal 1952-1959, fino a quando non fu rovesciato dalla Rivoluzione cubana guidata da Fidel Castro.



Con Castro alla guida di Cuba, Lansky e Trafficante erano nei guai: Castro aveva dato loro il chiaro messaggio di non essere più i benvenuti nel regno cubano. Insieme a Lansky e Trafficante, mezzo milione di cubani lasciò l’isola negli anni successivi e un quarto di milione si stabilì in Florida, sede del nuovo quartier generale di Trafficante.

Dopo essere stato cacciato da Cuba e aver chiuso i suoi casinò in Florida, Lansky creò un analogo paradiso del gioco d’azzardo a Nassau, nelle Bahamas.

Oltre ai proventi del gioco d’azzardo, la maggior parte dell’incredibile bottino dei traffici di narcotici statunitensi, compresa la quota dei corsi, veniva riciclata attraverso la Miami National Bank di Lansky, a Nassau e su conti cifrati in Svizzera e in Libano. (2)

Lansky sarebbe diventato il re mondiale non incoronato dei narcotici. Le sue decisioni avevano ripercussioni su tutti, compresi i pezzi grossi di Francia e Italia. Le connessioni di Lansky passavano per Las Vegas, Roma, Marsiglia, Beirut e Ginevra.

Miami come nuovo centro dell’Internazionale Fascista

All’inizio del 1980, Alan Pringle, capo dell’ufficio della DEA di Miami, disse a un giornalista dell’Associate Press che le banche di Miami costituivano “la Wall Street” degli spacciatori. (3)

È stato Henrik Kruger a denunciare per primo questo fatto nel 1980 con il suo studio eccellente “The Great Heroin Coup: Drugs, Intelligence & International Fascism”, in cui rivela che Miami è il nuovo centro di questo fascismo internazionale come conseguenza del “grande golpe dell’eroina”.

Non è compito di questo saggio analizzarlo nel dettaglio, tuttavia i punti importanti dimostrati da Kruger sono che la mafia corsa ( assieme alla Turchia e al Libano come produttori grezzi) è stata sostituita come principale produttore e spacciatore di eroina di alta qualità dalla mafia siciliana – assieme al Sud-Est asiatico e al Sud America. Questa transizione è stata sostenuta e attuata dalla CIA, che controllava la DEA. La “guerra alle droghe” di Nixon fece chiudere alcuni produttori e canali di eroina, ma in ultima analisi fu progettata per aprire nuovi sistemi di produzione e canali che sarebbero stati sotto un più stretto controllo americano. Proprio come in Vietnam, i francesi sarebbero stati estromessi dagli americani da qualsiasi autorità e d’ora in poi sarebbero stati sottomessi a questo nuovo re della giungla.

Questo passaggio è stato guidato dal Sindacato di Lansky in modo sicuro nelle mani della CIA e delle agenzie di intelligence alleate, in gran parte affiliate all’Operazione Gladio della NATO. Miami divenne un centro operativo non solo per Meyer Lansky, ma anche per la CIA in tutto ciò che riguardava l’eroina e la Cuba del tempo.

Henrik Kruger scrive:

” La Internazionale Fascista è il risultato di molti anni di pianificazione effettuata a Madrid dal defunto nazista Otto Skorzeny, che negli anni Cinquanta aveva lavorato per la CIA. Tra i suoi membri ci sono ex agenti delle SS, terroristi dell’OAS, scagnozzi della temuta polizia segreta portoghese (PIDE), terroristi della Fuerza Nueva spagnola, fascisti argentini e italiani, esuli cubani, gangster francesi della SAC ed ex agenti della CIA formati dalle campagne di terrore dell’Operazione 40, in Guatemala, Brasile e Argentina.

Oltre al CORU, tra gli attivisti dell’Internazionale Fascista si annoverano in vari momenti l’Esercito di Liberazione del Portogallo (ELP) e il suo contingente Aginter Press guidato da Yves Guerin-Serac, il gruppo italiano Ordine Nuovo guidato da Salvatore Francia e Pierluigi Concutelli; La guerriglia spagnola del Cristo Re, l’Associacion Anticommunista Iberica e l’Alianza Anticommunista Apostolica (AAA), da non confondere con l’AAA argentina, rappresentata anche nell’Internacional Fascista e nel gruppo Paladin.

[Nota: la CORU era un’organizzazione ombrello degli esuli cubani, la Coordinacion de Organisaciones Revolucionarias Unidas. La sede del CORU era a Miami].

L’importanza di Miami nel mondo del fascismo internazionale rimane uno dei segreti meglio custoditi d’America. I suoi legami si estendevano oltre l’Atlantico fino all’operazione Aginter, originariamente a Lisbona, e a Skorzeny, tranquillamente seduto a Madrid al centro della sua rete di contrabbando di armi. Per Kruger, l’asse Miami-Lisbona-Madrid-Roma era la logica continuazione dei precedenti della CIA nello stringere alleanze con alti funzionari nazisti.”

Il gruppo neofascista Paladin e l’agenzia di intelligence spagnola La Dirección General de Seguridad (DGS) erano entrambi gestiti dal colonnello Otto Skorzeny, criminale di guerra nazista.

Miami era un punto di snodo internazionale e una stanza di compensazione universale per il lucrosissimo racket degli stupefacenti della CIA e per molto altro ancora, compreso il terrorismo internazionale o, come dice Kruger, “la fusione del fascismo europeo e americano fu brindata a Miami”.

La postazione della CIA di Miami JM/WAVEhttps://en.wikipedia.org/wiki/JMWAVE è stata una delle principali centrali statunitensi per le operazioni segrete e la raccolta di informazioni, attiva dal 1961 al 1968. Sponsorizzò una serie di attacchi “mordi e fuggi” contro obiettivi strategici cubani e comportò un impiego di manodopera e spese maggiore della stessa Baia dei Porci. Circa 300 agenti e 4600 esuli cubani parteciparono alle azioni di JM/Wave.

Kruger scrive: “Come si è scoperto in seguito, una delle sue ultime operazioni è stata annullata perché uno dei suoi aerei è stato sorpreso a contrabbandare narcotici negli Stati Uniti… Nel periodo JM/Wave si è verificata una grande espansione delle connessioni tra lobby cinese [Kuomintang], Trafficante ed esuli cubani e CIA”.

Kruger scrive:

“Con l’inizio della guerra segreta, la nuova postazione divenne la più grande dell’agenzia e il posto di comando per le sue operazioni anti-Castro in tutto il mondo. Il suo budget annuale di 50-100 milioni di dollari finanziava le attività di 300 dipendenti permanenti, la maggior parte dei quali erano agenti che controllavano altre migliaia di agenti esiliati cubani. Ogni stazione principale della CIA aveva almeno un agente assegnato alle operazioni cubane, che in ultima analisi riferiva a Miami. In Europa tutte le questioni cubane passavano attraverso la stazione di Francoforte [in Germania], che a sua volta riferiva a JM/Wave.

…Nel 1963 l’agenzia organizzò una rivoluzione in Honduras, un’altra nella Repubblica Dominicana e una terza in Guatemala. Nel 1964 assistette al colpo di Stato militare del generale Branco in Brasile. Nel 1965 le Forze speciali si unirono ai Marines statunitensi per reprimere la guerra civile nella Repubblica Dominicana e nel 1966 la CIA aiutò e favorì il colpo di Stato militare del colonnello Ongania in Argentina.

… In quello stesso periodo, organizzazioni di attivisti esuli cubani sorsero in tutta la Little Havana di Miami. Esse generarono, a loro volta, sottogruppi terroristici come Alfa 66 e Omega 7, i cui leader più noti… erano stati addestrati dalla CIA…

… Quando JM/Wave fu smantellata, Shackley e il suo staff lasciarono Miami per il Laos, lasciandosi alle spalle un esercito altamente addestrato di 6.000 cubani fanaticamente anticomunisti, alleati del crimine organizzato e potenti elementi dell’estrema destra statunitense…” [enfasi aggiunta].

JM/Wave copriva tutto ciò che era cubano, ovunque nel mondo. La CIA manteneva la sua più grande stazione JM/WAVE e gestiva una fitta rete di basi di addestramento paramilitare e di posti sicuri.

Howard Hunt e Bill Harvey lavoravano entrambi per JM/Wave, che conosceremo tra poco.

I cubani di Miami si unirono ai terroristi dell’Aginter Press in Guatemala. Cento cubani residenti in Florida si sono uniti all’esercito fascista dell’Aginter Press-ELP in Spagna, dove sono stati coinvolti in atti di terrorismo. [Nota: Aginter Press è la base di addestramento e distribuzione dei paramilitari fascisti francesi dell’OAS che hanno lavorato in gran parte per Gladio della NATO, vedi Parte 3].

A questo punto, dovremmo vedere un quadro in cui la NATO, la CIA, la mafia italo-americana, gli esuli cubani e i fascisti, compresi i nazisti, lavorano tutti per lo stesso apparato ed essenzialmente per lo stesso obiettivo: rovesciare i leader democraticamente eletti e sostituirli con dittatori e governi fascisti di destra. I profitti del traffico di stupefacenti sono utilizzati a loro volta per finanziare attività terroristiche di destra a livello globale, sul modello di Gladio. Il “grande golpe dell’eroina” che Henrik Kruger ha rivelato riguardava il controllo completo dei profitti dell’eroina proprio per questo scopo.

Gli inservienti della Casa Bianca di Nixon e la “guerra alla droga”

La storia del coinvolgimento di Nixon nel Watergate si intreccia con quella del suo personale coinvolgimento nell’applicazione della legge sulla droga. La dichiarazione pubblica di Nixon, nel giugno 1971, della sua guerra all’eroina portò immediatamente a radunare gli inservienti della Casa Bianca, gli esuli cubani e persino le “squadre di sicari” con lo scopo dichiarato di combattere il traffico internazionale di stupefacenti.

Kruger scrive:

“Il 17 luglio 1972 James McCord, Frank Sturgis, Bernard Barker, Eugenio Rolando Martinez e Virgilio Gonzalez, guidati da [E. Howard] Hunt e [G. Gordon] Liddy, fecero irruzione negli uffici Watergate dei Democratici a Washington. Di questi sette uomini, quattro erano di Miami, quattro erano agenti attivi o ex della CIA, quattro erano stati coinvolti nell’invasione della Baia dei Porci e tre erano strettamente legati alla mafia cubana dei narcotici”.

[Nota: Frank Sturgis (nome originale Frank Fiorini) era uno dei contatti CIA di Trafficante. Alla fine degli anni ’60, Sturgis dirigeva la Brigata Internazionale Anticomunista (IACB) di Miami, che si dice fosse finanziata dal Sindacato di Meyer Lansky. (4)]

E. Le credenziali di Howard Hunt risalgono alla seconda guerra mondiale, quando era di stanza a Kunming, nella Cina meridionale, nella provincia dello Yunnan, mentre lavorava per l’OSS. L’OSS sosteneva Chiang Kai-shek e il suo esercito del Kuomintang (KMT), che si supponeva combattessero contro i giapponesi fascisti e allo stesso tempo combattessero una guerra civile con i comunisti cinesi di Mao Zedong.

Lo Yunnan, sotto Chiang Kai-shek (con la supervisione di una fazione dell’OSS), divenne il centro della coltivazione dell’oppio in Cina e Kunming il focolaio di operazioni militari, tra cui la 14a Forza Aerea di Claire Chennault e il Detachment 202 dell’OSS (il predecessore della CIA). [Maggiori informazioni sull’alleanza del KMT con la CIA e altri nel traffico globale di eroina in un prossimo articolo].

È qui che Hunt incontra Lucien Conein, capitano della Legione Straniera francese diventato agente dell’OSS.

Kruger scrive:

“E. Howard Hunt era palesemente l’uomo della lobby Cina/Cuba/America Latina. Il fatto che sia legato anche alla WACL è suggerito dal fatto che William F. Buckley, amico intimo di Hunt da vent’anni e padrino dei suoi figli, era uno dei principali sostenitori della WACL negli Stati Uniti. Legati agli stessi gruppi di pressione sono anche Lucien Conein e l’ex capo dell’intelligence del Dipartimento di Stato, Ray S. Cline, che continua a essere un ospite frequente della roccaforte WACL di Taiwan”.

Hunt e Conein furono le forze vitali dietro il grande golpe di eroina della Casa Bianca. Hunt assicurò agli esuli cubani il loro indispensabile appoggio…”.

Per essere chiari, ciò a cui Kruger si riferisce come lobby Cina/Cuba/America Latina non è in riferimento ai loro leader comunisti, ma piuttosto ai loro leader fascisti: Chiang Kai-shek, Batista e i dittatori fascisti latinoamericani.

L’Indocina rimase la base operativa di Conein nel secondo dopoguerra, quando, come Hunt, passò dall’OSS al suo successore, la CIA. Operò quindi in tutto il Vietnam del Sud e del Nord, in Cambogia e in Birmania, diventando il massimo esperto statunitense della zona e della mafia corsa che contrabbandava oppio.

Peter Dale Scott ha scritto nella sua prefazione a “The Great Heroin Coup” di Kruger:

” Tuttavia, alcune delle vecchie figure cinesi con connessioni alla rete cominciarono a trasferirsi nella nuova DEA. Come abbiamo visto, Hunt assicurò un posto al suo vecchio amico dell’OSS-Kunming Lucien Conein in quella che alla fine divenne la DEA, e Conein a sua volta reclutò la sua banda di cubani della CIA a Deacon I, di cui almeno uno, secondo i rapporti della CIA, aveva già preso parte a un’operazione di squadroni della morte.

… una serie di recenti rivelazioni… collegano i membri della Aginter-CORU all’assassinio del presidente John F. Kennedy. Almeno tre cubani di spicco nel caso Letelier sono stati inoltre rivelati, dalle recenti pubblicazioni della House Select Committee on Assassinations, di essere stati alleati in una comunità di esiliati cubani del 1963 che, secondo il Comitato, meritava un'”indagine approfondita” nel caso dell’assassinio di Kennedy. Nelle sue attività a New Orleans, Lee Harvey Oswald entrò in contatto con un gruppo anti-Castro sostenuto finanziariamente da questa suddetta giunta e con americani che avevano legami con la futura comunità Aginter e forse con l’OSA. E il 23 novembre 1963, Jean Rene Souetre, un terrorista dell’OAS e futuro agente dell’Aginter, secondo rapporti della CIA recentemente declassificati, sarebbe stato “espulso dagli Stati Uniti a Fort Worth o a Dallas 18 ore dopo l’assassinio [di Kennedy]”. [enfasi aggiunta]

Kruger scrive:

“Quando Lucien Conein divenne capo della sezione Special Operations Branch della DEA, presumibilmente portò avanti un programma di omicidi dopo aver creato il Gruppo di Operazioni Speciali della DEA (DEASOG), sotto la copertura della BR Fox Company e della casa sulla Connecticut Avenue a Washington. I dodici membri del DEASOG – la “Sporca Dozzina” – erano agenti della CIA di origine latina, con grande esperienza, che per l’occasione erano stati trasferiti all’agenzia antidroga. Prima del DEASOG, Conein aveva messo in piedi un’altra operazione di “intelligence” della DEA, Deacon I, impiegando esuli cubani veterani dei campi di addestramento della CIA, supervisionati da altri trenta cubani, tutti ex servizi clandestini della CIA… La nascita della DEA fu la fase successiva all’ultima del colpo di stato dell’eroina. Gli agenti della CIA di Hunt e Conein si trasferirono nell’intelligence e nelle operazioni della DEA…” [corsivo aggiunto].

Nel 1952, il presidente guatemalteco Arbenz fece approvare un’ampia legge di riforma agraria che mirava a ridistribuire il 70% della superficie agricola del Paese al popolo e lontano dalle mani del 2% di proprietari terrieri. Tra quel 2% c’era la United Fruit Company, che aveva molteplici legami con Washington DC e con la CIA, tra cui Walter Bedell Smith (ex direttore della CIA) che era entrato a far parte del suo consiglio di amministrazione dopo il colpo di stato, e le ricchezze della famiglia di Henry Cabot-Lodge da parte di Cabot e dello studio legale Sullivan & Cromwell di Allen e Foster Dulles. (5)

La CIA, per conto della United Fruit, orchestrò un colpo di Stato e E. Howard Hunt fu il responsabile dell’azione politica da parte dell’agenzia per rovesciare il presidente del Guatemala Arbenz nel 1954. (6)

Kruger scrive:

“Alcuni individui hanno effettivamente sovrastato l’intero spettro dell’Alleanza. Tra questi Howard Hunt e Tommy Corcoran, l’uomo dietro il lavoro sporco di United Fruit. La United Fruit era un cliente della Double-Chek Corp, con sede a Miami, un’organizzazione di facciata della CIA che forniva aerei per l’invasione della Baia dei Porci. Corcoran era il compagno a Washington della vedova del generale Chennault, Anna Chen Chennault, l’ex capo della lobby cinese, la chiave dell’oppio nel Sud-Est asiatico.”

Con la nuova politica ufficiale della CIA in materia di droga è arrivata anche quella non ufficiale. Il lavoro sporco è stato svolto da un’ampia fazione all’interno della DEA che ha tollerato, se non incoraggiato, un esercito di terroristi cubani in esilio (addestrati dalla CIA), consistente e apparentemente indipendente, che poteva essere dispiegato in America Latina per ordine dei rispettivi dittatori.

Tuttavia, tutto questo dovrebbe essere accaduto quasi un decennio prima.

Secondo un articolo del 2 giugno 1964 del New York Times:

“L’ex vicepresidente Richard M. Nixon voleva che l’invasione della Baia dei Porci a Cuba avvenisse prima delle elezioni nazionali dell’8 novembre 1960… Nixon sperava nell’invasione prima dell’8 novembre perché ‘sarebbe stato un gioco da ragazzi vincere’ le elezioni se l’amministrazione Eisenhower avesse distrutto Fidel Castro negli ultimi giorni della campagna presidenziale”.

Nixon è stato vicepresidente di Eisenhower per 8 anni, dal gennaio 1953 al 1961. Nixon avrebbe dovuto avere la presidenza imminente, tutti lo sapevano, ma Kennedy (che era a conoscenza di questo piano d’invasione segreto) riuscì a sottrarre l’elezione a Nixon grazie alla sua calcolata posizione dura contro Castro e al suo sostegno di una rivolta a Cuba durante il dibattito pubblico, mentre Nixon pensò che fosse meglio fingere di opporsi a una cosa del genere perché pensava che avrebbe compromesso il piano reale per fare proprio quella cosa.

E così, decenni di pianificazione andarono in fumo, Nixon era fuori e Kennedy era dentro.

Il complotto di Northwood, la Baia dei Porci e l’operazione “Eliminazione per illuminazione”

Kennedy non è stato l’unico a rovinare la festa. Il rovesciamento di Batista e l’estromissione dell’impero cubano di Lansky, compreso il suo commercio di eroina, da parte di Fidel Castro nel 1959 fu a dir poco un problema per questi piani a lungo termine.

Fidel Castro, come de Gaulle, era un maestro nello sventare tentativi di assassinio e colpi di stato. Castro avrebbe governato Cuba dal 1959 al 2011.

La Cuba di Castro è stata considerata inaccettabile per il semplice motivo che ha ribaltato lo status quo di come si dovrebbero fare gli “affari”. Con la presa di potere da parte di Castro, sono stati persi molti soldi da parte delle grandi imprese, non solo del sindacato di Lansky, ma anche di aziende Fortune 500 come la United Fruit Company, la U.S. Steel, la DuPont e la Standard Oil (tra le tante), il che la dice lunga sulla vera natura degli affari in cui queste aziende sono coinvolte. (7)

Quindi, Castro doveva andarsene. E la CIA e il Pentagono vennero in soccorso, o almeno così doveva andare il copione…

Kennedy fu inaugurato il 20 gennaio 1961. Oltre a ereditare la responsabilità del benessere del Paese e del suo popolo, avrebbe ereditato anche una guerra segreta nei confronti della Cuba comunista gestita dalla CIA.

Il fiasco della Baia dei Porci, o più correttamente chiamato tradimento, durò dal 17 al 20 aprile 1961 e portò al licenziamento del direttore della CIA Allen Dulles, del vicedirettore della CIA per i piani Richard M. Bissell Jr. e del vicedirettore della CIA Charles Cabell (per maggiori dettagli su questo argomento si veda qui).

Kruger scrive:

“Non era mai esistito un gruppo di cospiratori più significativo e fanatico di quello riunito per creare, finanziare e addestrare la forza d’invasione della Baia dei Porci. Le figure di spicco della CIA erano il protetto di Lansdale Napoleon Valeriano, il misterioso Frank Bender e E. Howard Hunt, anch’egli coinvolto in almeno uno degli attentati alla vita di Fidel Castro. Erano supportati da un piccolo esercito di agenti della CIA provenienti da quattro società di copertura di Miami”.

Peter Dale Scott scrive nella sua prefazione a ” Il grande golpe dell’eroina” di Kruger:

“… la CIA riassemblò per la Baia dei Porci la vecchia squadra per il Guatemala (compreso Hunt… che supervisionava il reclutamento dei cubani). Con il fallimento della Baia dei Porci, Cuba divenne per l’America ciò che l’Algeria era stata per la Francia. A causa dell’esplosiva controversia politica, migliaia di esuli cubani, molti dei quali con un passato nell’ambiente dell’Avana, furono addestrati dagli Stati Uniti come guerriglieri e/o terroristi e poi lasciati in un limbo politico… Almeno un progetto della CIA nato dall’Operazione 40 (l’elemento di controllo della forza d’invasione della Baia dei Porci) fu interrotto, quando le attività di droga dei suoi membri divennero troppo imbarazzanti. Nel 1973 Newsday riportò che “almeno l’otto per cento della forza d’invasione della Baia dei Porci, composta da 1500 persone, è stato successivamente indagato o arrestato per spaccio di droga”. [enfasi aggiunta]

Il fallimento dell’operazione della Baia dei Porci, inoltre, era previsto. Avrebbe dovuto sollevare un’indignazione pubblica a favore di un’invasione militare diretta contro Cuba. È documentato pubblicamente un incontro (o meglio un intervento) con il vicedirettore responsabile dei piani della CIA, Richard Bissell, il presidente degli Stati Maggiori Riuniti, Lyman Lemnitzer, e il capo della Marina, ammiraglio Burke, durante il quale si cercava essenzialmente di convincere il presidente Kennedy ad autorizzare un attacco militare diretto contro Cuba. L’ammiraglio Burke si era già preso la libertà di posizionare due battaglioni di marines su cacciatorpediniere della Marina al largo delle coste di Cuba “nell’aspettativa che alle forze statunitensi potesse essere ordinato di recarsi a Cuba per salvare un’invasione mal riuscita” (leggi qui).

Ci sarebbero stati molti altri tentativi di assassinare Castro e tentativi di colpi di stato. Uno dei piani più bizzarri sarebbe venuto, non a caso, dall’esperto di operazioni segrete Edward Lansdale, capo della Missione Militare di Saigon e protetto del generale Lemnitzer, che voleva inviare un sottomarino sulla spiaggia dell’Avana dove avrebbe creato un inferno di luce. Allo stesso tempo, secondo il piano di Lansdale, gli agenti stanziati a Cuba avrebbero avvertito i nativi religiosi della seconda venuta di Cristo e della disapprovazione verso Fidel Castro da parte del Salvatore. Il piano fu chiamato “Eliminazione tramite illuminazione”, ma alla fine fu accantonato. (8)

Sarebbe divertente se tali piani rimanessero sulla carta, invece questi uomini sono stati responsabili della tortura e della morte di innumerevoli persone perché hanno messo in atto i piani.

Non appena il Generale Lemnitzer divenne Capo di Stato Maggiore dell’Esercito nel 1959, mise Lansdale alla scrivania dell’ufficio del Vice Segretario alla Difesa Gilpatric al Pentagono. Lansdale, sotto gli auspici diretti di Lemnitzer, fu messo a capo dell’Operazione Mangusta, il cui obiettivo principale era quello di eliminare Castro in aperta violazione delle leggi federali che vietavano gli omicidi politici. L’Operazione Mangusta fu una vasta campagna di attacchi terroristici contro i civili e di operazioni segrete della CIA dirette dalla JM/Wave di Miami. Lansdale partecipò a molte operazioni segrete, tra cui raid e bombardamenti a Cuba e altri obiettivi in tutta l’America Latina.

Nel marzo del 1962, il generale Lyman L. Lemnitzer, non avendo capito cosa era successo a Dulles, Bissell e Cabell, decise che sarebbe stata una buona idea proporre l’Operazione Northwoods al presidente Kennedy per l’approvazione.

L’Operazione Northwoods era una proposta di operazione false-flag contro i cittadini americani, che prevedeva che gli agenti della CIA inscenassero e commettessero effettivamente atti di terrorismo contro obiettivi militari e civili americani, incolpando poi il governo cubano per giustificare una guerra contro Cuba. Il piano è stato redatto specificamente dal generale Lemnitzer e presenta una notevole somiglianza con l’Operazione Gladio della NATO (vedi Parte 3).

La logica di Northwoods era quella di Gladio. Lo stato maggiore propendeva per la violenza prefabbricata perché riteneva che i vantaggi ottenuti dallo Stato contassero più dell’ingiustizia contro i singoli. L’unico criterio importante è il raggiungimento dell’obiettivo e l’obiettivo era un governo di destra.

Operation Northwoods memorandum March 13, 1962.

Non c’era una sola voce nel manuale di Northwoods che non costituisse un palese atto di tradimento, eppure l’establishment militare statunitense recapitò “Top Secret – Justification for U.S. military Intervention in Cuba” direttamente sulla scrivania del Segretario alla Difesa Robert McNamara, affinché lo trasmettesse al Presidente Kennedy.

Inutile dire che il presidente Kennedy rifiutò la proposta e pochi mesi dopo il mandato del generale Lemnitzer non fu rinnovato come presidente dello Stato Maggiore, essendo stato in carica dal 1° ottobre 1960 al 30 settembre 1962.

Tuttavia, la NATO non perse tempo e nel novembre 1962 Lemnitzer fu nominato comandante del Comando Europeo degli Stati Uniti e Comandante Supremo Alleato per l’Europa della NATO, incarico che ricoprì dal 1° gennaio 1963 al 1° luglio 1969.

Lemnitzer era perfetto per supervisionare le operazioni Gladio intercontinentali in Europa. Lemnitzer è stato uno dei principali promotori della creazione del Gruppo Forze Speciali nel 1952 a Fort Bragg, dove i commando venivano addestrati alle arti della guerriglia in caso di invasione sovietica dell’Europa. In breve tempo gli uomini che indossavano orgogliosamente i caratteristici berretti verdi collaborarono discretamente con le forze armate di una serie di Paesi europei e parteciparono a operazioni militari dirette, alcune delle quali estremamente delicate e di dubbia legalità.

Una di queste operazioni di dubbia legalità era la coalizione NATO/CIA che aveva sponsorizzato almeno due tentativi di assassinare il Presidente de Gaulle. In risposta a ciò, de Gaulle aveva cacciato il quartier generale della NATO dalla Francia, aveva rimosso la Francia dalla NATO e aveva dato a Lemnitzer l’ordine sommario di lasciare la NATO (vedi Parte 3). Anche Permindex e il World Trade Center (WTC) sono stati coinvolti in questi attentati alla vita di de Gaulle e sono stati costretti a chiudere le loro sedi in Svizzera, secondo gli ordini di de Gaulle. Qualora gli ordini del Presidente de Gaulle fossero stati respinti, egli era pronto a entrare in guerra per affrontare queste questioni, e quindi c’è stato un po’ di rimpasto, ma essenzialmente il gioco è proseguito intatto.

Per la CIA e il Pentagono, Kennedy era un elefante in un negozio di porcellane. L’insistenza di Kennedy nel voler controllare internamente la guerra non convenzionale, la retromarcia per quanto riguarda la crisi missilistica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il ritiro dei missili di prima linea dalla Turchia, le minacce e gli intrighi per porre fine alla guerra del Vietnam, come pure l’interruzione delle operazioni dell’esilio cubano e il ritorno dell’America ai tempi di pace proprio quando era evidente che il Pentagono riteneva che la minaccia dei sovietici e dei cinesi non fosse mai stata così grande. Ultimo schiaffo, il licenziamento del padrino della CIA Allen Dulles e del primo capo di stato maggiore generale Lemnitzer, che andò in esilio.

La CIA, il Pentagono e la NATO erano tutti d’accordo. Kennedy doveva andarsene.

Gladio, Permindex, World Trade Centre e OAS come strumenti della MURDER INC

Ferenc Nagy fu per breve tempo premier dell’Ungheria, finché i comunisti non presero il potere e lo costrinsero a lasciare l’incarico nel maggio 1947. Nagy ottenne asilo dagli Stati Uniti ed emigrò nell’area di Washington DC nel 1948, dove andò a lavorare per l’FBI. Divenne poi intimo di Frank Wisner, vicedirettore dei piani speciali della CIA (e braccio destro di Allen Dulles e della sua operazione canaglia OPC).

Il Permindex (Permanent Industrial Expositions) della CIA fu costituito a Basilea con Nagy come presidente nel 1956, alla vigilia della rivolta ungherese. Nagy era anche direttore del World Trading Centre (alias CMC o Centro Mondiale Commerciale) di Roma e presidente del suo consiglio di amministrazione americano.

Richard Cottrell scrive nel suo “Gladio: Il pugnale della NATO nel cuore dell’Europa”:

“Entrambi i gruppi erano canali per le attività commerciali segrete della CIA a livello mondiale, tra cui il traffico di armi e di droga, il lavaggio del denaro, la promozione di organizzazioni estremiste vicine a Gladio e la gestione di accordi con i gangster europei. Permindex aveva una filiale in Italia, dove il burattinaio della P2 Licio Gelli sedeva nel consiglio di amministrazione. L’uomo d’affari di New Orleans Clay Shaw, arrestato e interrogato in relazione all’assassinio di JFK, ha fatto parte per un certo periodo del consiglio di amministrazione della Permindex americana… Come ha osservato il giornale italiano di campagna Paese Sera, che negli anni ’60 ha condotto indagini dettagliate sulle attività del WTC a Roma”.

Paese Sera sosteneva inoltre che Ferenc Nagy avesse finanziato l’OAS attraverso il World Trade Centre (WTC) e Permindex, che a sua volta era finanziata dalla CIA. Nessuna di queste società sembra aver mai svolto attività commerciali di rilievo.

Jim Garrison è stato procuratore distrettuale di New Orleans dal 1962 al 1973 ed è stato l’unico procuratore a portare avanti un processo sull’assassinio del Presidente Kennedy. Durante le sue indagini, Garrison si imbatté in numerosi collegamenti, anche se all’epoca non ne sapeva abbastanza per unire tutti i puntini.

Un punto importante era Guy Banister, ex capo dell’ufficio FBI di Chicago e vice sovrintendente della polizia di New Orleans, che aveva iniziato la sua carriera durante la Seconda Guerra Mondiale presso l’Office of Naval Intelligence (ONI). Negli anni della sua “pensione”, Banister aveva creato la sua piccola agenzia investigativa che si trovava in una posizione comoda, proprio di fronte agli uffici dell’ONI e dei Servizi Segreti. Inoltre, dall’altra parte di Lafayette Park e a pochi passi da St. Charles Avenue si trovava la sede della CIA.

Garrison scrive in “Sulle tracce degli assassini”:

“L’operazione di Banister comprendeva anche il trattamento e la gestione degli apprendisti anti-Castro che transitavano in città. Molti degli esiliati erano delle reclute dell’Ovest che arrivavano per l’addestramento alla guerriglia nel campo a nord del lago Pontchartrain. Altri sono stati inviati in Florida per un addestramento simile condotto dalla CIA. Di tanto in tanto una manciata di diplomati del programma di addestramento in Florida si fermava a Banister’s, una fermata sulla strada e un quartier generale per trovare alloggio e mangiare durante il viaggio di ritorno alle loro case nei dintorni di Dallas…”.

Garrison scoprì la struttura di Banister, che faceva parte di una catena di rifornimenti che correva lungo il corridoio Dallas-New Orleans-Miami. Questi rifornimenti consistevano in armi ed esplosivi da utilizzare contro la Cuba di Castro.

David Ferrie, ex OSS, lavorò per Guy Banister e Clay Shaw (anche lui ex OSS). Ferrie era uno dei leader del Fronte rivoluzionario cubano locale

Garrison scopre durante la sua indagine che Banister era impegnato nell’addestramento e nell’equipaggiamento delle unità di commando per azioni paramilitari all’interno di Cuba.

Jack Ruby aveva un rapporto speciale con l’ufficio di Dallas dell’FBI. Nel 1959 Ruby si incontrò almeno nove volte con uno degli agenti del Bureau di Dallas. In quel periodo acquistò anche un orologio da polso dotato di microfono, un fermacravatte con microspia, una cimice telefonica e una valigetta con microspia. Questi fatti suggeriscono che Jack Ruby era probabilmente un informatore regolare dell’ufficio locale del Bureau. (9)

Garrison continua:

“… rivedendo la testimonianza del tenente colonnello Allison G. Folsom, Jr. che leggeva ad alta voce dal registro di addestramento di Oswald. Descrisse il voto che Oswald aveva ricevuto in un esame di russo alla base dei Marines di El Toro, in California, poco prima della sua tanto pubblicizzata diserzione in Unione Sovietica… nel 1966… Ero ancora in servizio militare – ormai maggiore – e non ricordavo che a un solo soldato fosse mai stato chiesto di dimostrare quanto avesse imparato il russo… Lee Oswald – almeno nel 1959 – aveva ricevuto un addestramento di intelligence. Sapevo, come chiunque avesse un passato militare, che l’attività di intelligence dei Marines era guidata dall’Office of Naval Intelligence (ONI).

… nell’estate del 1963. La Commissione Warren aveva concluso, sulla base di queste e altre prove, che Oswald era un comunista convinto che si era unito al Comitato Fair Play per Cuba per sostenere Fidel Castro.

A causa di diverse incongruenze, questa facile spiegazione non mi era mai piaciuta… Oswald aveva stampato l’indirizzo 544 Camp… sui suoi volantini pubblici… Volevo vedere il posto di persona”.

Garrison scopre che sia l’ingresso al 544 di Camp che il 531 di Lafayette (l’indirizzo dell’agenzia investigativa di Banister) conducevano allo stesso luogo. In questo modo, Oswald, che la Commissione Warren aveva prontamente etichettato come comunista filocastrista, viene collegato direttamente a Banister e alle sue operazioni con gli esuli cubani.

Garrison scopre anche la presenza di George de Mohrenschildt come “baby-sitter” (10) di Oswald. Durante la Seconda Guerra Mondiale, de Mohrenschildt aveva lavorato per i servizi segreti francesi e tra i suoi amici intimi c’era Jean de Menil, presidente della Schlumberger Corporation, che aveva stretti legami con la CIA. (11)

Garrison scrive:

“La Schlumberger Corporation era un’enorme azienda francese che forniva servizi ai produttori di petrolio di tutto il mondo attraverso l’uso di esplosivi e strumenti di misurazione geologica… Era stata sostenitrice dell’Organizzazione dell’Esercito Segreto (OAS) francese controrivoluzionaria, che alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60 aveva tentato più volte di assassinare il presidente Charles de Gaulle per il suo ruolo nella liberazione dell’Algeria in Nord Africa. La CIA, che sosteneva anche i generali francesi dell’OAS, aveva fornito a Schlumberger munizioni antiuomo…”.

Garrison prosegue:

” La stampa italiana rivelò che la Permindex, di cui Clay Shaw era anche direttore, aveva tra l’altro finanziato segretamente l’opposizione dell’Organizzazione dell’Esercito Segreto Francese (O.A.S.) contro il sostegno del Presidente de Gaulle all’indipendenza dell’Algeria, e aveva anche tentato di assassinare de Gaulle. Questa osservazione, se ne fossimo stati a conoscenza nel 1967, ci avrebbe riportato indietro fino alla base del dirigibile di Houma, in Louisiana, dove David Ferrie e altri dell’operazione di Guy Banister recuperarono le munizioni dal bunker di Schlumberger che la C.I.A. aveva precedentemente consegnato all’O.A.S..

Avrebbe certamente aiutato la nostra causa contro Shaw se avessimo potuto collegarlo in modo chiaro alla CIA. Purtroppo, però, viste le nostre limitate risorse umane e finanziarie e le numerose piste da seguire, non siamo stati in grado di reperire queste informazioni fondamentali quando ne avevamo più bisogno”.

Tra i membri del consiglio di amministrazione del World Trade Centre, secondo l’articolo pubblicato dal quotidiano Paesa Sera nel 1967, c’era Gutierrez di Spadaforo, principe italiano e membro di Casa Savoia, che fu sottosegretario all’Agricoltura per il Duce, Benito Mussolini. Attraverso la nuora, Spadaforo era imparentato con il ministro delle Finanze nazista, Hjalmar Schacht. Un altro membro del consiglio di amministrazione era Guiseppi Zigiotti, che era anche presidente dell’Associazione Nazionale Fascista per le Armi da Milizia. E, come già detto, Ferenc Nagy era il presidente del consiglio di amministrazione americano.

Le Devoir scrisse all’inizio del 1967: “Nagy… mantiene stretti legami con la CIA che lo collegano alla colonia cubana di Miami”. In seguito Nagy emigrò negli Stati Uniti e si stabilì a Dallas, in Texas. (12)

Paesa Sera ha riferito:

” Per quanto riguarda i possibili intrecci (supportati dalla presenza in posizioni di vertice di uomini profondamente impegnati in organizzazioni di estrema destra) … Il centro [World Trade Center] era una creatura della CIA… creato come copertura per il trasferimento di fondi della CIA in Italia per attività illegali di spionaggio politico. Resta da chiarire la presenza di Clay Shaw e dell’ex-maggiore (dell’OSS) Bloomfield nel consiglio di amministrazione del Centro”.

George de Mohrenschildt, dice Garrison, probabilmente non aveva idea di ciò che stava per accadere, ma oggi ci sono pochi dubbi sul fatto che stesse lavorando segretamente come agente della CIA.

De Mohrenschildt convince Oswald a trasferirsi a Dallas, dove Oswald, con l’aiuto di Guy Banister, viene inviato a New Orleans per travestirsi da comunista pro-Castro. Oswald viene poi presentato a Ruth Paine tramite de Mohrenschildt. Paine è la persona che aiuta Oswald a trovare lavoro al Texas School Book Depository. (13)

George de Mohrenschildt si sarebbe “suicidato” il 29 marzo 1977, poche ore dopo aver concordato un incontro con un investigatore della House Select Committee on Assassinations.

E. Howard Hunt, reso noto per essere stato uno degli inservienti della Casa Bianca di Nixon e coinvolto nello scandalo Watergate, per il quale ha scontato 33 mesi di carcere, non era proprio il pazzo incapace come viene dipinto, sebbene abbia certamente rovinato la propria vita e quella della sua famiglia; le sue figlie lo hanno incolpato (a ragione) per la morte della loro madre e i suoi due figli sono diventati tossicodipendenti e spacciatori.

Hunt confessò infatti al suo primo figlio, che chiamò Saint John, di conoscere i segreti dell’omicidio di Kennedy mentre credeva di essere in punto di morte. In realtà, ha vissuto altri quattro anni e ha voltato ancora una volta le spalle al figlio, criticandolo per una vita che non contava nulla e pretendendo che gli venissero restituiti tutti i memo di JFK che aveva dato a Saint. Saint, preoccupato che questi segreti venissero seppelliti insieme al padre, cercò di estorcergli il più possibile prima di morire; alcune di queste informazioni furono pubblicate in un intervista concessa a Rollingstone.

Tra i nomi citati da E. Howard Hunt, implicati nell’omicidio di Kennedy, c’era Bill Harvey.

Harvey era entrato a far parte della CIA nel 1947 (ai suoi esordi) e aveva diretto la stazione di Berlino della CIA negli anni Cinquanta. Mentre era in Germania, Harvey lavorò a stretto contatto con la famigerata organizzazione di Reinhard Gehlen e Gehlen arrivò a considerarlo un “amico molto apprezzato [e] davvero affidabile”. (14)

Nel novembre 1961, Harvey fu messo a capo dell’operazione top-secret della CIA per uccidere Castro, denominata in codice ZR/RIFLE. (15) Iniziò a lavorare direttamente con l’ambasciatore della mafia a livello nazionale, Johnny Rosselli (con cui lavorava anche E. Howard Hunt).

David Talbot scrive in “La scacchiera del diavolo”:

“Nel 1962, Helms – che, insieme ad Angleton, aveva sostituito il ” pensionato” Dulles come principale protettore di Harvey all’interno dell’agenzia [CIA] – promosse il duro dell’agenzia [Bill Harvey], nominandolo capo dell’intera operazione della CIA a Cuba, la Task Force W. Helms e Harvey tennero segreta al Presidente Kennedy gran parte dell’operazione, compresi i tentativi di assassinio di Castro…”.

Bill Harvey fu nominato capo della base di Roma, dopo Cuba, per supervisionare le operazioni di Gladio in Italia. Secondo quanto riferito, Harvey stava partecipando con Mark Wyatt (un altro agente della CIA di stanza in Italia) a una riunione nella base di Gladio in Sardegna quando hanno sentito la notizia che il Presidente Kennedy era stato ucciso. (16)

Tuttavia, Bill Harvey si trovava a Dallas nel novembre 1963, secondo quanto dichiarato da Wyatt al giornalista investigativo francese Fabrizio Calvi in un’intervista sull’Operazione Gladio. (17)

L’investigatore dello House Assassinations Committee Dan Hardway, incaricato dalla commissione di indagare sulle possibili connessioni della CIA con l’omicidio di JFK, ha osservato anni dopo: (18)

“Abbiamo considerato Harvey uno dei nostri principali sospetti fin dall’inizio. Aveva tutte le connessioni chiave: con il crimine organizzato, con la sede della CIA a Miami, dove si svolgevano i complotti contro Castro… Abbiamo cercato di ottenere dalla CIA i voucher di viaggio e il dossier di sicurezza di Harvey, ma ci hanno sempre bloccato. Tuttavia, ci siamo imbattuti in molti promemoria che suggerivano che stava viaggiando molto nei mesi precedenti l’assassinio”.

Talbot scrive:

“Mentre Hunt raccontava la sua storia al figlio, rimaneva confuso riguardo al suo coinvolgimento nel complotto. Alla fine, egli [Hunt] disse di aver avuto solo un ruolo marginale di ” scaldapanchina” nell’uccisione di Kennedy. Secondo Hunt, era Bill Harvey il responsabile… Mentre assemblava la sua squadra per l’assassinio di Castro, Harvey aveva contattato diversi professionisti della malavita, tra cui (con il permesso di Helms) il famigerato assassino europeo con il nome in codice di QJ-WIN, che la CIA aveva reclutato per uccidere Patrice Lumumba. E Harvey, in qualità di capo della centrale di Roma, era ben posizionato per sondare ancora una volta la malavita europea alla ricerca di una squadra omicida di Dallas”.

Non deve quindi sorprendere che tra i personaggi strani e assassini che confluirono a Dallas nel novembre 1963 ci fosse un famigerato commando francese dell’OAS di nome Jean Souetre, collegato ai complotti per l’assassinio del Presidente de Gaulle. Souetre fu arrestato a Dallas dopo l’assassinio di Kennedy ed espulso in Messico. (19) Ricordiamo dalla terza parte di questa serie che l’OAS è un’unità terroristica fascista di primo piano, composta da ex ufficiali dell’esercito e dei servizi segreti francesi, che ha svolto un ruolo di primo piano nelle operazioni Gladio in tutta Europa, in Sud America e oltre.

Kruger conclude:

“… In aggiunta, o piuttosto alla base della nuova politica ufficiale della CIA, ce n’è una non ufficiale. Questa si manifesta in questioni come la manipolazione della DEA per eseguire ciò che in precedenza era il lavoro sporco della CIA, e nella tolleranza, se non nell’incoraggiamento, di un grande esercito apparentemente indipendente di terroristi esuli cubani, disponibili ad agire in America Latina su richiesta dei dittatori che li presiedono.

…Naturalmente non possiamo scartare la possibilità che la politica non ufficiale sia in realtà eseguita da ex agenti che sono stati espulsi dall’agenzia o che l’hanno lasciata per protesta contro la sua linea più moderata. Tuttavia ciò implica che una fazione rinnegata della CIA gestisca ora un servizio segreto indipendente…”

[La quinta parte concluderà la serie e inquadrerà il contesto dell’Ucraina di oggi].

Cynthia Chung è presidente della Rising Tide Foundation e scrittrice presso la Strategic Culture Foundation. Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Strategic Culture Foundation.

FONTE

