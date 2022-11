Ricky Mohammad Nugraha

TEMPO.CO, Giacarta – Il Ministro coordinatore per gli Affari Marittimi e gli Investimenti, Luhut Pandjaitan, ha ricordato il “trucco meteorologico” utilizzato per la cena di gala del Vertice del G20 tenutasi nell’area esterna del Parco Culturale Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali il 15 novembre.

Nel suo recente post su Instagram, ha rivelato che un team governativo congiunto aveva accuratamente alterato il tempo – descritto come un processo di modificazione meteorologica – per liberare il cielo durante l’evento internazionale.

“Un piccolo flashback sulla tecnica di modificazione del tempo (TMC) per l’evento all’aperto del Vertice del G20 del 2022, come la scienza e la tecnologia combinate con le speranze e le preghiere di varie parti sono riuscite a dimostrarlo”, ha detto Luhut attraverso il suo account Instagram personale, giovedì sera, 24 novembre.

La procedura di modifica del tempo ha richiesto alcuni giorni per essere attuata e alla fine è riuscita. Luhut ha ricordato di aver accompagnato il Presidente Joko Widodo a visitare il processo di preparazione dell’evento prima del 15 gennaio al GWK, quando la pioggia battente ha inzuppato il luogo mentre i due uomini sorvegliavano il sito della cena di gala. È stato in quel momento che Luhut ha detto di aver lanciato un’occhiata al Presidente, stupito dalle condizioni atmosferiche.

“Ho visto il volto del Presidente pensieroso. Sembra che quello che pensava in quel momento fosse lo stesso che pensavo io: volevamo che l’evento si svolgesse in modo allegro”, ha detto Luhut.

Agenzia di modificazione meteorologica in arrivo?

Al ritorno dal sopralluogo al GWK, Luhut ha immediatamente organizzato una riunione con l’Agenzia per la meteorologia, la climatologia e la geofisica (BMKG), l’Aeronautica militare indonesiana, il Ministero del PUPR e l’esperto di tecnologie di modificazione del tempo, Tri Handoko Seto. Luhut voleva assicurarsi che il 15 novembre ci fosse un cielo sereno sull’area del Parco culturale GWK.

Un team di operatori della tecnologia di modificazione del tempo (TMC)

Lo scenario di modificazione meteorologica è stato quindi realizzato disperdendo sale sopra una serie di aree incluse negli eventi del Vertice del G20. Secondo Luhut, il team di modificatori meteorologici ha dovuto calcolare con precisione come spargere il sale, osservando costantemente lo spessore delle nuvole nell’area.

Ha ricordato che ci sono stati undici voli che hanno trasportato 29 tonnellate di sale per completare la missione. “Potete immaginare quanto costi condurre un’operazione del genere”, ha spiegato.

Anche altri luoghi importanti che i leader di Stato hanno visitato durante la serie di eventi collaterali al Vertice del G20 hanno fatto parte degli obiettivi di modifica del tempo. Durante l’evento internazionale del 15 novembre, la pioggia è caduta su località che non ospitavano l’evento, mentre le aree chiave del Vertice sono rimaste asciutte.

Parlando con un esperto di meteorologia dopo l’evento del G20, Luhut ha chiesto se fosse possibile attuare la stessa strategia per altri scenari. Ha lasciato intendere che la modificazione del tempo può essere utile nei casi di incendi di terreni e foreste, aiutando a riempire i bacini idrici prima di ogni stagione secca e possibilmente prevenendo le correnti d’aria.

Ha poi espresso l’intenzione di avere un’agenzia dedicata in Indonesia per condurre le modifiche meteorologiche, come hanno già fatto altri Paesi come la Thailandia.

