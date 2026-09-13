Finora la geoingegneria solare era considerata ufficialmente un progetto teorico. L’uscita di tabelle di marcia così dettagliate, con tanto di costi, scadenze temporali e piani per test all’aperto, dimostra che una pratica dalle gravi conseguenze, che non è giustificabile né dal punto di vista etico né da quello scientifico e che non si basa sul consenso, viene sempre più accettata e normalizzata. L’audacia con cui certe proposte vengono formulate e presentate è incredibile. Le incertezze espresse e le voci critiche sembrano voler suggerire un comportamento responsabile.

I danni causati in passato sono destinati ad aggravarsi.

Di seguito troverete l’articolo del MIT Technology Review appena pubblicato e qui tradotto.

Questa Road Map potrebbe aiutarci a decidere se implementare la geoingegneria solare

Un nuovo rapporto dell’organizzazione no-profit Reflective delinea gli esperimenti necessari per comprendere meglio la nostra capacità di schermare il sole.

Di James Temple

Un’organizzazione no-profit di San Francisco ha pubblicato una tabella di marcia dettagliata che elenca gli esperimenti, gli studi e le infrastrutture che, a suo dire, sarebbero necessari per prendere decisioni informate sull’uso della geoingegneria solare, può rivelare MIT Technology Review.

Gli scienziati hanno ormai trascorso mezzo secolo a esplorare la possibilità di contrastare il cambiamento climatico rilasciando particelle riflettenti nella stratosfera, imitando gli effetti di raffreddamento delle eruzioni vulcaniche.

Ma anche dopo almeno centinaia di studi sul concetto, noto come iniezione di aerosol stratosferico (SAI), permangono enormi lacune nella comprensione scientifica di quanto funzionerebbe bene e di quali altri effetti potrebbe avere, e non è esistito alcun piano sistematico per eliminare tale incertezza.

Reflective, un’organizzazione di ricerca che finanzia studi sulla geoingegneria solare, ha cercato oggi di colmare questa lacuna con la pubblicazione della sua SAI Research Roadmap.

«La nostra missione è dotare il mondo dei dati e degli strumenti necessari per prendere decisioni informate sulla riflessione della luce solare abbastanza rapidamente da fare la differenza», afferma Dakota Gruener, cofondatrice e amministratrice delegata dell’organizzazione. «La nostra sensazione è che il mondo potrebbe dover prendere decisioni di grande impatto su tempistiche molto più brevi di quelle per cui il nostro sistema di ricerca è preparato».

La speranza è che questo esercizio guidi gli sforzi scientifici e incoraggi fondazioni filantropiche o agenzie governative a finanziare lavori ad alta priorità e ad «accelerare responsabilmente la ricerca», afferma Gruener.

Se tutto il lavoro venisse svolto in modo coordinato, ci vorrebbe circa un decennio e costerebbe circa 370 milioni di dollari; in caso contrario, richiederebbe circa 20 anni e quasi 1,4 miliardi di dollari, stima il rapporto.

Mentre Gruener sottolinea che Reflective non sostiene l’uso di questa forma di geoingegneria solare, il rapporto sostiene la necessità di condurre esperimenti all’aperto, che rilascerebbero quantità progressivamente maggiori di anidride solforosa (o materiali che si convertirebbero in essa) nella stratosfera per osservare cosa succede.

Si tratta di un punto di vista controverso. Dal 2002, centinaia di accademici hanno firmato una lettera aperta che chiede il divieto degli esperimenti all’aperto e un “accordo internazionale di non utilizzo”, sostenendo che una tecnologia così potente non potrebbe mai essere governata in modo globalmente equo. E alcuni firmatari sostengono che un numero maggiore di studi non potrà mai risolvere una delle questioni più importanti sull’uso della geoingegneria solare: chi decide chi può farlo.

«Le questioni di primo piano, dal mio punto di vista, non sono tecniche», mi ha detto in una recente intervista dal vivo Aarti Gupta, co-promotrice dell’iniziativa di non utilizzo e professoressa di governance ambientale globale all’Università di Wageningen, nei Paesi Bassi.

«La domanda centrale è: chi controllerebbe una tecnologia in grado di alterare il pianeta come l’iniezione di aerosol stratosferico? Chi la svilupperebbe, chi la implementerebbe e a quale fine? Per servire quali scopi e i scopi di chi? Queste domande sono fondamentali, perché questa tecnologia che altera il pianeta avrà vincitori e vinti».

“Abbastanza rapidamente da fare la differenza”

Da quando Gruener ha fondato Reflective alla fine del 2023, l’organizzazione no-profit è rapidamente diventata un attore importante nella ricerca sulla geoingegneria solare. Ha raccolto oltre 20 milioni di dollari da diverse importanti organizzazioni benefiche e singoli individui, e ha fornito circa 4 milioni di dollari a diverse dozzine di gruppi di ricerca. Reflective ha anche intrapreso una manciata di progetti propri per promuovere la ricerca, tra cui lo sviluppo di un simulatore di geoingegneria solare open-source e di un hub online per la ricerca collaborativa.

All’inizio di quest’anno, Reflective ha rilasciato il suo database delle incertezze SAI, che ha identificato una lunga lista di incognite scientifiche e ostacoli ingegneristici che dovrebbero essere affrontati prima che anche un solo tentativo di geoingegneria solare su piccola scala possa procedere. (Ho scritto dello scenario specifico e delle incognite in questo articolo precedente).

Alcune delle incertezze maggiori riguardano quali gas o particelle avrebbe più senso utilizzare e cosa accadrebbe una volta rilasciati nella stratosfera secca. Non è chiaro, ad esempio, se si diffonderebbero in modo da massimizzare la riflettività o se si aggregherebbero precipitando rapidamente nella troposfera, lo strato più basso dell’atmosfera terrestre.

La tabella di marcia si basa su questo database, evidenziando il percorso per affrontare la maggior parte di queste questioni.

La tabella di marcia

La fase iniziale della tabella di marcia di Reflective, etichettata come “conoscenza fondamentale”, comprende ulteriori studi di simulazione al computer ed esperimenti di laboratorio progettati per fare luce sui potenziali impatti su diverse regioni, ecosistemi e fenomeni, inclusi i modelli di circolazione oceanica, le calotte glaciali e le rese delle colture.

Il rapporto rileva inoltre la necessità di iniziare a sviluppare strumenti di osservazione più avanzati durante questa fase per migliorare la comprensione delle condizioni di base della stratosfera e, di conseguenza, la nostra capacità di valutare eventuali effetti derivanti dall’eventuale rilascio di materiali.

Questa prima fase durerebbe dai due ai tre anni e costerebbe dai 30 ai 75 milioni di dollari, sebbene parte del lavoro di analisi e osservazione continuerebbe nelle fasi successive.

La fase successiva includerebbe l’uso di aerei modificati per rilasciare 10 tonnellate metriche di anidride solforosa nella stratosfera, quattro volte nel corso di due stagioni. Questa fase di ricerca completa potrebbe richiedere dai quattro agli otto anni e costare dai 70 ai 150 milioni di dollari, afferma il rapporto.

Il lavoro svolto potrebbe ridurre l’incertezza sull'”efficacia di raffreddamento” della geoingegneria solare, ovvero di quanto il pianeta si raffredderebbe per tonnellata di zolfo rilasciato, di circa il 25%.

Gli esperimenti della fase successiva intensificherebbero drammaticamente tali livelli, rilasciando 25.000 tonnellate di anidride solforosa nel corso di una stagione, almeno una volta ma possibilmente due. Questa fase di ricerca, che include anche altro lavoro, durerebbe dai 4 agli 11 anni, costerebbe dai 270 milioni agli 1,1 miliardi di dollari e ridurrebbe l’incertezza sull’efficacia di circa il 66%, secondo la tabella di marcia.

L’ultima fase della ricerca consisterebbe nel monitoraggio continuativo della geoingegneria solare su scala reale, qualora il mondo decidesse di procedere. L’obiettivo sarebbe raccogliere dati reali sulla tecnologia in azione, aggiornare le stime degli effetti nei modelli e individuare eventuali «conseguenze inattese o indesiderate».

Gruener afferma che la tabella di marcia è intesa come una Versione 1, pensata per essere «abbastanza concreta da far discutere le persone». Ma Reflective intende aggiornare il piano man mano che riceverà ulteriori reazioni da parte di ricercatori e altri osservatori, e inviterà a fornire tali feedback tramite un meccanismo sul sito.

Sottolinea inoltre che sono previsti rigidi “cancelli di sbarramento” (stage gates) stabiliti tra le fasi successive; in altre parole, la ricerca non dovrebbe procedere alla fase successiva se gli esperimenti suggeriscono che i rilasci non hanno l’impatto sperato, mostrano risvolti preoccupanti o non riescono a risolvere incertezze cruciali.

«La nostra tabella di marcia ha questi punti di controllo proprio perché potrebbero esserci momenti in cui la risposta è “Bisogna fermarsi”», afferma.

Shock da interruzione

La maggior parte degli osservatori con cui ho parlato del rapporto concorda sul fatto che questi studi potrebbero ridurre l’incertezza sull’efficacia della geoingegneria solare e sulla nostra capacità tecnica di realizzarla.

Tuttavia, evidenziare l’importanza scientifica degli esperimenti all’aperto non renderà necessariamente più facile portarli avanti. Diverse proposte precedenti per condurre tali esperimenti, tra cui il progetto SCoPEx di Harvard e il progetto SPICE nel Regno Unito, sono state infine bloccate tra le proteste di ambientalisti o politici.

Inoltre, non tutti concordano sul fatto che gli esperimenti a quelle scale ci porteranno al punto in cui saremo in grado di prendere una «decisione informata».

Wil Burns, professore di ricerca e studioso di diritto presso l’American University e firmatario dell’Accordo internazionale di non utilizzo, teme che gli scienziati non saranno in grado di comprendere la portata dei potenziali svantaggi, inclusi gli impatti sullo strato di ozono protettivo e i cambiamenti nei modelli di precipitazione regionale, fino a quando non implementeremo la geoingegneria solare a pieno titolo.

«La ricerca ti darebbe alcune risposte», afferma. «Semplicemente non credo che ti dia risposte così pertinenti. Per arrivare a quelle risposte pertinenti, devi attuare la tecnologia su scala, e semplicemente non credo che ciò sia mai sostenibile».

Questo perché, a suo avviso, l’uso della tecnologia violerebbe i principi di equità intergenerazionale: se il mondo continua a emettere gas serra, livelli crescenti di geoingegneria solare si limiterebbero a mascherare il continuo riscaldamento del pianeta. Burns afferma che ciò significa che le generazioni future — persone che non hanno avuto voce in capitolo nel suo utilizzo — non potrebbero spegnerla senza innescare un’improvvisa ondata di riscaldamento, nota come shock da interruzione (termination shock).

«Ciò che farebbe, a mio avviso, è appendere una spada di Damocle sulle generazioni future», afferma. «Quindi, anche se potessi, tra virgolette, “dimostrare che funziona”, non credo che da una prospettiva intergenerazionale sarebbe mai sostenibile».

(Tuttavia, alcuni ricercatori hanno sostenuto che i rischi dello shock da interruzione sono meno probabili di quanto spesso si assuma e che la geoingegneria solare potrebbe essere ridotta lentamente nel tempo).

“L’approccio giusto”

Ilan Gur, ex amministratore delegato dell’Advanced Research and Invention Agency (ARIA), il dipartimento di ricerca del Regno Unito che l’anno scorso ha finanziato 21 progetti di ricerca sulla geoingegneria, applaude la tabella di marcia di Reflective.

«Che tu sia uno scienziato, un responsabile politico o semplicemente un cittadino preoccupato, il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di rispondere nel modo più rapido ed efficiente possibile alle domande più grandi dal punto di vista scientifico, per dirci [se] questo è un approccio che potrebbe funzionare o che non funzionerebbe mai», afferma. «Dovremmo tutti voler dedicare sforzi e denaro per ridurre questa incertezza, quindi la mia opinione è che l’approccio adottato da Reflective sia al 100% quello giusto».

FONTE https://www.technologyreview.com/2026/09/10/1143804/this-road-map-could-help-us-decide-whether-to-deploy-solar-geoengineering/

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