Il seguente articolo è una riflessione molto approfondita di Jim Lee sul progetto “BLUE SKIES”, che rivela con quanta meticolosità Lee si dedichi a questo argomento. Chi approfondisce questa questione con altrettanta intensità, seguirà volentieri il filo del ragionamento.

Operazione Blue Skies – Geoingegneria via Scie

Più nuvole di giorno, nessuna di notte. Hanno chiamato il programma con il nome del cielo che non vi verrà dato

Jim Lee @ClimateViewer

Il governo britannico e Google stanno per spendere 5 milioni di sterline in trenta mesi per fare in modo che nel vostro cielo rimangano le nuvole giuste. Lo hanno annunciato il 18 agosto 2026. È arrivato nella mia casella di posta alle cinque del mattino e l’ho letto due volte prima di alzarmi dal letto, perché il nome che porta è Operation Blue Skies.

Non è un programma per regalarvi cieli azzurri. Voglio essere molto chiaro su questo prima di procedere di un solo paragrafo. È un programma per suddividere le nuvole artificiali in due categorie: quelle che riscaldano e quelle che raffreddano, eliminare quelle che riscaldano e conservare il resto.

Hanno dato a un programma di conservazione delle nuvole il nome dell’assenza di nuvole. Beh, ecco fatto.

Il documento

L’annuncio è stato pubblicato sul Notebook di Contrails.org scritto da Puja Hazlehurst e Eóghain Mitchison, e contemporaneamente sul blog di Google a firma di Paul Hodgson e Chaim Langermann.

Ecco come Contrails.org descrive ciò che hanno realizzato: “la prima sperimentazione al mondo su scala di spazio aereo oceanico per l’evizione delle scie di condensazione”

Ed ecco Google, che ammette apertamente la realtà dei fatti inserendo un trattino: “la prima sperimentazione al mondo sostenuta dallo Stato per evitare le scie di condensazione”

Sostenuta dallo Stato. Ricordate questa frase la prossima volta che qualcuno vi dirà che i governi non sono coinvolti nella modifica dell’atmosfera tramite gli aerei commerciali.

I dettagli specifici, tratti dalle fonti primarie:

Dove: Spazio aereo oceanico di Shanwick, la metà orientale del corridoio del Nord Atlantico, a nord-ovest dell’Irlanda. Oltre 1.000 voli al giorno.

Quanta quantità di riscaldamento vi è concentrata: Circa il 5% del riscaldamento globale dovuto alle scie di condensazione, in quell’unico settore.

Quando: Due finestre di test di quattro mesi, negli inverni 2026-2027 e 2027-2028. Cioè quest’inverno. Non è una proposta. Non è un documento programmatico. È quest’inverno.

Quanti voli: Circa 10.000 transiteranno durante le ore di test ogni anno. Una piccola percentuale verrà dirottata.

L’intervento: Aggiustamenti di altitudine nell’ambito delle normali operazioni di volo, richiesti tramite i canali standard del controllo del traffico aereo.The Ethicalist riporta che le correzioni arrivano fino a 600 metri (circa 2.000 piedi), utilizzando le stesse procedure che i controllori usano già per la turbolenza.

I fondi: 5 milioni di sterline in totale, di cui 2,65 milioni provenienti dal Dipartimento per i Trasporti del Regno Unito tramite il programma ATI, secondo l‘University of Cambridge. Google UK partecipa con 1,4 milioni in servizi (in-kind) a titolo pro bono.

I controllori del traffico aereo saranno addestrati. Ai piloti verranno fornite istruzioni. I satelliti verificheranno il risultato. Due università scriveranno le pubblicazioni.

Non si tratta di una teoria del complotto. Questo è un comunicato stampa.

C’era di nuovo quella parola: PIÙ

Se avete letto Geoingegneria con le scie di condensazione nel febbraio del 2024 come vi avevo detto di fare, conoscete già questa parte. Nel 2010, Ulrich Schumann del DLR — l’uomo che ha costruito lo strumento di previsione dei cirri da scie di condensazione (Contrail Cirrus Prediction tool) su cui si regge ancora l’intera industria — ha definito l’obiettivo: meno fuliggine, meno riscaldamento e più scie di condensazione raffreddanti.

Non riuscivo a togliermi dalla testa questa frase. Così, nel 2017, ho chiamato la Federal Aviation Administration. Ci sono volute tre telefonate al Dr. Rangasayi Halthore, allora a capo della Aviation Climate Change Research Initiative della FAA, prima che accettasse un’intervista scritta. Gli ho chiesto chiaramente cosa intendesse Schumann.

La sua risposta: “Vorremmo avere più CIC [Cirri Indotti da Scie di Condensazione] di giorno e nessuno di notte.”

Più nuvole di cirri indotte da scie di condensazione durante il giorno. Nessuna di notte.

PIÙ. Non meno. Non zero. Un rapporto. Un cursore. Un programma di copertura nuvolosa preferito per il pianeta, messo nero su bianco dal responsabile della ricerca climatica della FAA, nove anni fa, a un vice sceriffo del Sud Carolina che non smetteva di chiamare.

Ora guardate Operation Blue Skies e ditemi cosa vedete.

Nuvole di giorno, niente di notte

Ecco la scala. Percorritela insieme a me.

Cosa fa sì che una scia di condensazione riscaldi il pianeta? Intrappola la radiazione a onda lunga in uscita — il calore della Terra stessa — mentre si dirige verso lo spazio.

Cosa fa sì che una scia di condensazione raffreddi il pianeta? Riflette la luce solare in arrivo rimandandola nello spazio prima che tale luce raggiunga il suolo.

Quando una scia di condensazione intrappola solo calore e non riflette mai nulla? Di notte. Niente sole, niente riflessi, solo una coperta.

Quindi, quali sono le scie di condensazione “riscaldanti”? In modo schiacciante, quelle notturne.

E dove la cosa è più rilevante? Nel Nord Atlantico. Uno studio del 2007 pubblicato su Atmospheric Chemistry and Physics ha rilevato che, in alcune parti del corridoio di volo nordatlantico, il 75% del traffico aereo e l’84% della forzatura delle scie di condensazione si verificano durante la notte locale. Il team di Nicola Stuber a Reading ha riscontrato più o meno la stessa cosa su Nature nel 2006: i voli serali e notturni, che rappresentano circa un quarto del traffico, generano dal 60 al 80 percento del riscaldamento dovuto alle scie di condensazione.

Quindi, cosa elimina realmente un programma che azzera le scie di condensazione riscaldanti sul Nord Atlantico in inverno?

Le scie di condensazione notturne.

E cosa lascia completamente intatto?

Il vostro cielo diurno.

Lo stesso post di Contrails.org afferma che le manovre di prova avvengono durante i “periodi di minor traffico aereo”. The Ethicalist usa toni meno diplomatici e dice che il dirottamento avviene la sera e di notte, quando l’effetto di riscaldamento è massimo. In entrambi i casi, la fisica punta in una sola direzione.

Rileggete la frase di Halthore un’altra volta. Più di giorno e nessuna di notte.

Poi leggete il progetto della sperimentazione.

Non sono io che unisco i puntini. È la stessa frase, stampata due volte a nove anni di distanza, una volta da un funzionario di un’ente di regolamentazione in un’email inviatami e un’altra da un consorzio in un comunicato stampa rivolto al mondo intero.

Chi c’è dietro a tutto questo

Nomi, indirizzi, finanziatori. Perché “Loro” hanno un consiglio di amministrazione.

Google UK — i modelli di intelligenza artificiale che prevedono ed evitano le scie di condensazione riscaldanti, oltre alla verifica satellitare.

NATS — il fornitore di servizi di navigazione aerea del Regno Unito. Addestramento dei controllori, operazioni nello spazio aereo, valutazione della sicurezza. Le mani effettive sulle radio effettive.

Contrails.org — valutazione delle previsioni, parametri della sperimentazione, analisi dei dati. Contrails.org fa parte di Breakthrough Energy . Breakthrough Energy è Bill Gates. Il suo scienziato capo fondatore è stato Ken Caldeira, ex del Lawrence Livermore National Laboratory, uno dei ricercatori di geoingegneria solare più pubblicati in vita. Ken vi dirà che ha contribuito a crearla e ora non la gestisce. Va bene. Una volta che un geoingegnere mette mano alla cosa e Gates la finanzia, continuerò a menzionarla.

UK Met Office — la creazione di una capacità nazionale di previsione delle scie di condensazione. Notate la parola capacità . Questa non viene smantellata quando la sperimentazione finisce.

Imperial College London e University of Cambridge — verifica indipendente e pubblicazione dei relativi documenti scientifici successivi.

UK Department for Transport, tramite l’Aerospace Technology Institute, il Department for Business, Innovation, Science and Trade, e Innovate UK.

Il professor Steven Barrett di Cambridge, a verbale: “L’evitamento delle scie di condensazione potrebbe ridurre drasticamente l’impatto climatico globale dell’aviazione”

Il contributo dell’Imperial College si basa sul loro lavoro del 2020 che dimostra come la modifica della rotta di meno del 2% dei voli potrebbe tagliare del 59% il riscaldamento legato alle scie di condensazione.

Voglio essere onesto qui, perché l’onestà è l’unico motivo per cui qualcuno dovrebbe fidarsi di una sola parola che scrivo: questo consorzio non si sta nascondendo. Hanno pubblicato la mappa, lo spazio aereo, la ripartizione dei finanziamenti, l’elenco dei partner e le date. Rispetto ai cowboy “sub-scala” che lanciano palloni aerostatici senza dirlo a nessuno, questa è vera trasparenza e meritano credito per questo.

La mia obiezione non è che stiano agendo di nascosto. La mia obiezione è ciò che stanno costruendo.

Non possono vedere ciò che potete vedere voi

Questa è la parte di cui nessuno vuole parlare, ed è contenuta nella nostra petizione all’EPA con 170 citazioni a supporto.

L’intero sistema di verifica si basa sui satelliti. Google traccia e conferma l’impatto utilizzando l’apprendimento automatico sulle immagini satellitari. Questa è la prova che la manovra ha funzionato.

Solo che i satelliti sono per lo più ciechi.

Gli ingegneri del MIT hanno confrontato le immagini dei satelliti geostazionari con quelle dei satelliti in orbita terrestre bassa dello stesso cielo e hanno scoperto che quelli geostazionari — su cui fa affidamento questa industria — perdono circa l’80% delle scie di condensazione rilevate dai satelliti LEO. Quelle che si lasciano sfuggire sono le più piccole, sottili e giovani. Quelle appena uscite da un motore.

La nostra petizione stima che l’attuale previsione delle regioni sovrasature di ghiaccio basata sui satelliti presenti un tasso di errore dal 50 all’80% rispetto alle misurazioni in situ, il che rende l’evitamento volontario privo di sensori a bordo operativamente inaffidabile.

Traduzione per gli esseri umani: vi state trovando nel vostro vialetto con il telefono in mano, contando nove scie sopra la testa, e il loro modello riesce a individuarne due.

Quindi, quando nel 2029 usciranno le pubblicazioni che dichiareranno Operation Blue Skies un successo, ponete l’unica domanda che conta: rispetto a quale parametro di riferimento, e con quale strumento di misurazione?

Mettete dei sensori di umidità sugli aerei e prenderò sul serio i numeri. Fino ad allora, è un modello che corregge i propri compiti a casa con una fotocamera che non ci vede.

Cosa dimostra questo, e cosa non dimostra

Separiamo questi punti con attenzione, perché è qui che chiunque altro in questo movimento finisce per cadere in un vicolo cieco.

Ciò che è ormai stabilito, nero su bianco:

Gli aerei creano nuvole: tali nuvole alterano il bilancio della radiazione terrestre, e questo non è contestato da nessuno, ovunque. Lo stesso post di Google stima che le scie di condensazione riscaldanti rappresentino circa un terzo dell’impatto climatico totale dell’aviazione.

La formazione delle scie di condensazione è una variabile controllabile: Google e American Airlines lo hanno dimostrato con una riduzione del 54% su 70 voli nel 2023, seguita dall’integrazione delle previsioni basate sull’IA direttamente nel software di pianificazione dei voli di American su 2.400 voli transatlantici.

Un governo nazionale sta ora finanziando la gestione deliberata di questa variabile sull’intero spazio aereo oceanico, con il controllo del traffico aereo che impartisce le istruzioni.

L’obiettivo dichiarato non è avere meno nuvole: l’obiettivo dichiarato è un mix migliore di nuvole (fuori quelle che riscaldano, dentro quelle che raffreddano).

Ordinare la copertura nuvolosa del pianeta in base all’effetto radiativo, su scala di spazio aereo e con fondi statali, è ingegneria climatica. Non esiste un altro termine onesto per definirla. Chiamatela mitigazione se vi aiuta a dormire la notte, ma il meccanismo è identico.

Ciò che questo NON dimostra, e non vi permetterò di fingere il contrario:

Non dimostra che qualcuno stia spruzzando qualcosa da un serbatoio segreto. Non esiste alcun serbatoio segreto, né è mai esistito. La fuliggine e lo zolfo fuoriescono dai motori come progettato, ai livelli di zolfo legalmente consentiti dall’EPA.

Non dimostra l’esistenza di un programma di spopolamento. Smettetela.

Non quantifica quanto calore intrappolino effettivamente i cirri da scie di condensazione. Nessuno lo ha fatto: né un dottore di ricerca, né un’IA, né il sottoscritto. Chiunque vi fornisca un numero certo sta cercando di vendervi qualcosa.

Ecco la mia domanda aperta, formulata come tale: se la manovrabilità per l’evitamento a queste latitudini e in questi mesi invernali avviene talvolta verso l’alto, e la tropopausa sul Nord Atlantico in inverno si trova più in basso di quanto la maggior parte della gente immagini, che cosa sta depositando esattamente un jet quando sale fuori dalla troposfera per schivare una nuvola? Lo zolfo nella stratosfera è la definizione da manuale di iniezione di aerosol stratosferico. Non so quanto spesso Blue Skies compirà salite o discese. E non lo sapete neanche voi. Qualcuno in quel consorzio lo sa, e farebbe bene a pubblicarlo.

Il bilancio finale

Operation Blue Skies è reale , finanziata, sostenuta dallo Stato e prenderà il via questo inverno sul Nord Atlantico.

Il suo scopo è rimuovere le scie di condensazione riscaldanti preservando quelle raffreddanti. Le scie riscaldanti sono per lo più notturne, quelle raffreddanti diurne. Il vostro cielo diurno non è all’ordine del giorno.

Il responsabile della ricerca climatica della FAA mi ha rivelato l’obiettivo nel 2017 : più nuvole di giorno, nessuna di notte. Blue Skies è quella frase tradotta in un budget.

Il traffico aereo globale continua a crescere , e si stima che la forzatura radiativa dei cirri da scie di condensazione possa triplicare entro il 2050. Ottimizzare il mix non cambia nulla rispetto al totale: più voli significano più nuvole. Nuvole catalogate, ma pur sempre più nuvole.

Lo strumento di verifica non è in grado di vedere la maggior parte di ciò che sta verificando.

Cosa fare al riguardo

Ecco perché abbiamo presentato la petizione. Il 4 maggio 2026, la American Clean Air Coalition ha depositato presso l’EPA una petizione per l’emanazione di norme (Petition for Rulemaking) ai sensi della Sezione 231 del Clean Air Act. La prima firmataria è Reinette Senum, con me come co-firmatario, insieme a Michael Hogan di Missouri Clean Skies, Leslie Manookian di Health Freedom Defense Fund, Leah Wilson e Valerie Ferrell di Stand for Health Freedom e Sayer Ji di Global Wellness Forum.

170 citazioni. Due anni di lavoro. Scritta in modo che legislatori e scienziati non possano liquidarla con un gesto della mano, ed è esattamente per questo motivo che risulta una lettura ostica. Leggetela comunque.

Chiediamo tre cose:

Ridurre lo zolfo nel carburante per jet a 15 parti per milione, lo stesso standard che l’EPA applica già al diesel del vostro camion. Al carburante per aerei attuale è consentito un quantitativo fino a 200 volte superiore. Abbiamo desolforato il diesel. Abbiamo desolforato la benzina. Poi abbiamo guardato in alto verso centomila voli al giorno e abbiamo deciso che quelli non facevano testo. Evitamento obbligatorio delle scie di condensazione, vincolante e dotato di sensori di umidità a bordo, per tutte le scie di condensazione persistenti. Non solo per quelle che un modello industriale etichetta come “riscaldanti”. Il Clean Air Act non prevede esenzioni per l’inquinamento che qualcuno sostiene essere vantaggioso. Limiti alle pratiche operative che promuovono intenzionalmente la formazione di scie di condensazione per scopi atmosferici o radiativi. Questa è la clausola anti-geoingegneria, ed è esattamente il motivo per cui Operation Blue Skies è finita nel mirino.

La petizione è stata ricevuta dall’EPA l’11 maggio 2026. Nel momento in cui scrivo, non le è ancora stato assegnato un numero di protocollo. Questa è l’intera battaglia al momento: non vincere la discussione, ma semplicemente fare in modo che la porta venga aperta.

Questa settimana, fate queste tre cose (ndr: questo messaggio è ovviamente rivolto ai cittadini degli Stati Uniti) :

Andate su americancleanaircoalition.org e firmate la petizione dei cittadini per chiedere all’EPA di registrare la nostra petizione e aprirla ai commenti pubblici. Scorrete fino in fondo alla pagina.

Leggete la petizione e la presentazione. Citatele. Non citate me.

Inviate questo articolo a una persona che pensa che la questione riguardi i serbatoi di irrorazione e a un’altra che pensa non significhi nulla. Entrambe si sbagliano nella stessa direzione, ed entrambe sono il motivo per cui la materia è rimasta priva di regolamentazione per trent’anni.

Vogliono Operation Blue Skies? D’accordo. Allora dateci dei veri cieli azzurri. Evitate ogni scia di condensazione persistente, non solo quelle che creano disagi ai modelli climatici. Possiamo convivere con brevi scie che si dissolvono in novanta secondi. Un tubo metallico sputafuoco che si fa strada nel cielo lasciando una nuvola che si estende per trecento miglia oscurando la mia contea fino al tramonto: no.

Fino ad allora, Operation Blue Freaking Skies resta solo un nome, non una promessa.

VIDEO E TESTO ORIGINALE

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