Immagine generata con intelligenza artificiale

L’articolo è datato 23 agosto 2026 e si inserisce in un contesto reale: nel 2026 diversi paesi stanno ampliando o rilanciando operazioni di cloud seeding. Comunque l’impressione data è che ci sia in atto una operazione praticamente militare, mentre in realtà si tratta di una a struttura permanente attiva in Cina.

Anche secondo un rapporto di Live Science, la Cina ha spinto la modifica del tempo più lontano di qualsiasi altro paese, con circa 50.000 lavoratori, migliaia di lanciarazzi e decine di aerei dedicati allo sforzo.

Un video del 2023 emerso da Live Science mostra parte di quel sistema al lavoro: i soldati che sparano razzi verso l’alto mentre aerei e droni diffondono materiale di semi di nuvole nelle nuvole esistenti, con l’obiettivo di aiutare quelle nuvole a produrre più precipitazioni piuttosto che creare pioggia da un cielo sereno.

Nel 2018, i funzionari cinesi hanno introdotto il progetto Tianhe, o Sky River, che ha proposto nuvole di semina attraverso un’area di 620.000 miglia quadrate dell’altopiano tibetano. Il progetto rischia di venire a spese delle precipitazioni sui paesi vicini tra cui India, Nepal Myanmar e Laos, molti dei quali condividono sistemi fluviali originari dello stesso altopiano … VEDI: Perché la Cina vuole costruire lo “Sky River” attraverso l’altopiano tibetano

La Cina ha inviato 50.000 lavoratori per “strizzare” la pioggia dal cielo e sconfiggere la siccità, finché gli scienziati non hanno spiegato cosa le nuvole possono e non possono fare



Di Kelly Lippke

In qualche zona della Cina rurale, personale in uniforme punta lanciarazzi militari verso l’atmosfera. Il loro bersaglio non è una forza militare invasore, ma le nuvole di passaggio.

L’obiettivo è semplice: forzare l’umidità dal cielo per alleviare una grave crisi idrica che colpisce centinaia di milioni di cittadini.

Per raggiungere questo scopo, la Cina ha costruito il più grande programma al mondo di modifica del tempo atmosferico, impiegando 50.000 lavoratori, migliaia di lanciarazzi specializzati e imponenti flotte di aerei militari e droni ad alta quota.

Tuttavia, gli scienziati dell’atmosfera hanno rapidamente espresso profonda scetticismo, chiedendosi se le correnti di umidità a scala continentale possano mai essere controllate dall’intervento umano.

La loro missione consiste nel “seminare” i sistemi meteorologici di passaggio con particelle chimiche progettate per innescare le precipitazioni. Ma mentre le operazioni si espandevano attraverso vaste province, è emersa una domanda cruciale: la scienza dell’atmosfera può davvero mantenere promesse di questa portata?

Un esercito puntato verso il cielo

Il programma statale cinese di semina delle nuvole opera su una scala globale senza precedenti.

Un esercito di 50.000 tecnici, armato di batterie di artiglieria e aerei modificati, resta dedicato a “estrarre” pioggia aggiuntiva dai sistemi meteorologici regionali. Filmati virali hanno mostrato l’enorme portata della campagna: squadre a terra che lanciano razzi direttamente negli strati nuvolosi, mentre droni disperdono particelle di ioduro d’argento dall’alto.

Le immagini drammatiche sembravano tratte da un epico blockbuster di fantascienza, dimostrando un tentativo senza precedenti di dominare il tempo atmosferico. Eppure il meccanismo fisico sottostante è molto più limitato di quanto suggerisca la propaganda.

Il programma non può fabbricare pioggia dal cielo sereno; può solo incoraggiare le nubi temporalesche esistenti a rilasciare la propria umidità leggermente più in fretta.

Sebbene oltre 50 paesi sperimentino la semina delle nuvole, nessuno eguaglia i finanziamenti statali, le infrastrutture e le ambizioni politiche su larga scala della Cina.

Il sogno dello “Sky River”: reindirizzare l’umidità attraverso un continente

Nel 2018, funzionari statali cinesi hanno svelato un concetto di ingegneria atmosferica ben più ampio delle semplici batterie di razzi localizzate.

Il progetto Tianhe – tradotto come “Fiume Celeste” o “Sky River” – proponeva la semina delle nuvole su 620.000 miglia quadrate dell’altopiano tibetano, un’area quasi tre volte più grande del Texas. Il grandioso disegno mirava a spostare i “corridoi” atmosferici di umidità verso la Cina settentrionale, dove carenze idriche croniche minacciano l’agricoltura e le popolazioni urbane.

Garantire acqua dolce tocca ogni settore dell’economia nazionale, dalla produzione di cereali alle enormi dighe idroelettriche.

Sulla carta, la proposta dello Sky River sembrava un trionfo monumentale dell’ingegneria civile. Se avesse avuto successo, avrebbe promesso di rafforzare le riserve di acqua potabile, stabilizzare i raccolti agricoli e alimentare contemporaneamente reti di energia pulita.

Tuttavia, gli scienziati dell’atmosfera hanno rapidamente espresso profonda scetticismo, chiedendosi se le correnti di umidità a scala continentale possano mai essere controllate dall’intervento umano.

Cosa la semina delle nuvole può – e non può – fare

La fisica di base alla base della semina delle nuvole è scientificamente solida. L’iniezione di ioduro d’argento o di particelle microscopiche di sale aiuta le goccioline d’acqua a formarsi e crescere, accelerando le precipitazioni.

Il dottor Jeff French, scienziato dell’atmosfera presso l’Università del Wyoming, conferma che il meccanismo fisico fondamentale funziona nelle condizioni appropriate. Tuttavia, il dottor French sottolinea limiti rigorosi: la semina può aumentare modestamente il manto nevoso o ridurre i danni da grandine, ma non può eliminare le siccità regionali.

La Cina ha ottenuto successi ristretti e localizzati, ma la tecnologia non può alterare le realtà macroclimatiche.

Critici dall’interno e dall’esterno

Lo scetticismo sulle ambizioni atmosferiche della Cina non si limitava agli osservatori stranieri.

Hancheng Lu, illustre professore presso l’Università Nazionale Cinese di Tecnologia per la Difesa, ha pubblicamente denunciato lo Sky River come una fantasia assurda priva di fattibilità scientifica. Quando esperti accademici nazionali sfidano apertamente i mega-progetti statali, ciò segnala difetti tecnici profondi.

Traduzione PerplexityAI

FONTE https://energiesmedia.com/china-cloud-seeding-drought-solution-energy/

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