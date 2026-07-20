Armi meteorologiche: perché l’atmosfera potrebbe diventare il prossimo campo di battaglia geopolitico

Cresce in diverse nazioni il disagio riguardo al modo in cui gli strumenti di manipolazione meteorologica vengono utilizzati nelle rivalità transfrontaliere.

Khushboo Razdan Pubblicato: 20:00, 18 lug 2026

Quando nel 2018 devastanti inondazioni hanno colpito l’Assam, nell’India nord-orientale, il disastro ha rapidamente sollevato una domanda inquietante nei corridoi della sicurezza di Nuova Delhi. Con l’avanzare della tecnologia, il controllo sul meteo potrebbe diventare uno strumento di pressione geopolitica, o addirittura un’arma?

Gran parte della preoccupazione si è concentrata sulla vicina Cina. L’allora ministro delle finanze dell’Assam, Himanta Biswa Sarma, ha avvertito pubblicamente riguardo all’iniziativa cinese Tianhe, o Sky River, uno dei più grandi programmi di modifica meteorologica al mondo.

Il progetto, menzionato per la prima volta nel 2016, mira a intercettare e reindirizzare l’umidità atmosferica attraverso l’altopiano tibetano, ma ha scatenato critiche sia all’interno della Cina che all’estero.

“Se questo nuovo sistema venisse introdotto, ci sarebbero sicuramente enormi ripercussioni”, ha affermato Sarma, sostenendo che l’India non può permettersi di ignorare gli effetti a valle di una manipolazione atmosferica su larga scala.

Con la Cina che pianifica di espandere le sue capacità di pioggia artificiale su 5,5 milioni di km quadrati – un’area circa 1,7 volte più grande dell’India – la speculazione regionale si è evoluta in una preoccupazione per la sicurezza nazionale.

Con i disastri climatici che diventano sempre più frequenti e distruttivi, dai devastanti tifoni in Cina alle inondazioni senza precedenti che hanno paralizzato Dubai, il cielo non è più solo un simbolo del cambiamento climatico.

Sta emergendo anche come una nuova arena di competizione strategica. Poiché le grandi potenze vanno oltre la semplice previsione meteorologica per passare a una sua configurazione attiva, la modifica del tempo si sta evolvendo da strumento per la resilienza agricola a potenziale strumento di influenza geopolitica e rivalità tra grandi potenze.

Nel 2024, il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh ha inquadrato esplicitamente questo cambiamento, descrivendo il cambiamento climatico come “una questione legata alla sicurezza nazionale”.

Ha dichiarato che l’India cercherà l’aiuto di nazioni amiche per indagare ed escludere il coinvolgimento di “qualsiasi nemico” nei capricciosi disastri naturali che hanno colpito i suoi stati di confine negli ultimi anni.

Secondo Elizabeth Chalecki dell’Università del Nebraska a Omaha, “la tecnologia di modifica del clima e del meteo potrebbe benissimo diventare un’altra area di competizione tra grandi potenze”.

“E man mano che la ricerca continua e la nostra comprensione scientifica dei loro effetti diventa più chiara, la rivalità in questo settore è una cosa che non possiamo permetterci”, ha avvertito.

“Gli stati del mondo devono pensare a come governare lo sviluppo e l’uso delle tecnologie di modifica climatica a beneficio del pianeta, piuttosto che di un singolo stato”, ha aggiunto Chalecki, la cui ricerca esamina come le tecnologie di modifica climatica potrebbero rimodellare le relazioni internazionali.

Sarang Shidore del Quincy Institute, un think tank di Washington, ha affermato che tecnologie come la gestione della radiazione solare “sono certamente oggetto di discussione”.

“La sfida qui è che non sappiamo abbastanza su queste tecnologie, sulle loro conseguenze indesiderate e sui loro aspetti economici”, ha osservato Shidore.

La corsa al controllo dei cieli sta già accelerando. Ciò che era iniziato come un mezzo per combattere la siccità e gestire i disastri naturali sta assumendo una dimensione molto più strategica. I paesi la vedono sempre più come un modo per ottenere potenzialmente un vantaggio durante periodi di tensione geopolitica.

Anche l’India si sta muovendo rapidamente. Nell’ambito del suo fiore all’occhiello Mission Mausam, il paese sta sviluppando le proprie strutture avanzate di ricerca sulle nuvole, droni in grado di innescare precipitazioni ad alta quota e moderni sistemi per monitorare e studiare l’atmosfera.

L’India stessa ha utilizzato in passato infrastrutture idriche tradizionali, tra cui dighe e bacini idrici, come strumento per esercitare pressione strategica sul vicino Pakistan.

Dal loro breve conflitto nel maggio 2025, l’India ha sospeso il Trattato sulle acque dell’Indo, vecchio di 65 anni, e ha smesso di condividere dati idrologici con il Pakistan. Essendo il paese a monte, l’India controlla il flusso dei fiumi che sostengono il cuore agricolo del Pakistan.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti continuano a investire in ricerche atmosferiche avanzate con applicazioni sia civili che di difesa.

L’idea di trasformare il meteo in un’arma non è nuova a Washington. Durante la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti hanno utilizzato con successo l’inseminazione delle nuvole per prolungare la stagione dei monsoni, rendendo fangoso il sentiero di Ho Chi Minh per interrompere le linee di rifornimento nordvietnamite.

Nel frattempo, il Giappone ha incorporato la ricerca sul controllo meteorologico nel suo programma a lungo termine Moonshot, che mira a fornire tecnologie trasformative entro il 2050.

Attraverso il Quad Security Dialogue, un raggruppamento guidato dagli Stati Uniti con Giappone, India e Australia, progettato per contrastare l’influenza della Cina nell’Indo-Pacifico, i partecipanti stanno anche ampliando la cooperazione sulla scienza del clima e sulle tecnologie atmosferiche emergenti.

Chalecki ha osservato che queste capacità “sembrano essere troppo diffuse geograficamente per conferire un vantaggio ambientale a un singolo stato o regione”.

Tuttavia, ha avvertito che l’incertezza che circonda il loro scopo e utilizzo “aumenterà sicuramente la tensione geopolitica, in gran parte perché la portata di queste tecnologie è su scala planetaria”.

Shidore ha sottolineato: “Questo è uno spazio in cui la scienza deve guidare il percorso e la geopolitica deve seguire, e anche se esistono elementi competitivi, la dimensione della cooperazione non può essere persa di vista”.

Il cielo senza legge

La governance internazionale, tuttavia, ha faticato a tenere il passo.

Il principale accordo internazionale che disciplina la modifica dell’ambiente, la Convenzione ENMOD, è stato negoziato durante la Guerra Fredda ed è entrato in vigore nel 1978. Si concentra principalmente sull’uso militare ostile della manipolazione ambientale.

Offre poche indicazioni sui moderni programmi civili di modifica meteorologica, sulle tecnologie a duplice uso o sul crescente numero di paesi che investono nell’intervento atmosferico.

“Uno stato come la Cina, che dispiega tecnologie di modifica climatica, può influenzare le condizioni ambientali dall’altra parte del mondo, e qualsiasi stato che si trovi a subire cambiamenti meteorologici non ha quasi alcun ricorso ai sensi del diritto internazionale per fare pressione sullo stato che ha effettuato l’intervento”, ha detto Chalecki.

Secondo Chalecki, la cooperazione tra Cina, India, Giappone, Stati Uniti e qualsiasi altro stato disposto a partecipare sarà fondamentale per stabilire le norme e le istituzioni necessarie per governare la modifica del clima.

“Questo è il tipo di sfida internazionale che le Nazioni Unite devono gestire, e tutto inizia con la comprensione che il clima del pianeta non appartiene a un solo stato, ma a tutti i popoli della Terra.”

Fonte originale: South China Morning Post

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