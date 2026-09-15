Le Nazioni Unite hanno appena pubblicato un rapporto in cui avvertono che, se il mondo non rivoluzionerà la società per ridurre la quantità di anidride carbonica prodotta, gli eventi meteorologici estremi diventeranno la normalità e il pianeta subirà cambiamenti ecologici irreversibili. Ciò che continua a mancare è mettere in luce il quadro generale, ovvero i decenni di attività volte a manipolare il tempo e il clima .

Crescono i dubbi sulla guerra climatica mentre l’ONU chiede un’azione immediata per il clima

Di Paul Dragu

The New American

«Chi controlla il tempo atmosferico controllerà il mondo.»

Il Vicepresidente Lyndon Johnson pronunciò queste parole nel 1962 durante un discorso di inizio anno accademico presso la sua alma mater, la Southwest Texas State University. A quell’epoca, il governo manipolava il clima già da almeno 15 anni. Supponendo che l’intenzione non fosse malevola, uno di quegli esperimenti andò storto nel 1947, dopo che l’Aeronautica militare sganciò 180 libbre di ghiaccio secco su un uragano in fase di esaurimento al largo della costa della Florida. Quell’intervento diede all’uragano una seconda giovinezza e lo diresse verso Savannah, in Georgia, dove provocò danni pari all’equivalente odierno di…

Mentre inondazioni catastrofiche, tempeste, siccità e incendi boschivi sembrano aumentare in frequenza e intensità, la gente se ne sta accorgendo. Come previsto, gli allarmisti climatici sostengono che i nodi del riscaldamento globale siano venuti al pettine. Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite afferma che è tempo che il mondo agisca, e che lo faccia ora. Ne parleremo più avanti.

L’intervento umano

Ma un numero sempre maggiore di persone sta anche iniziando a chiedersi se gli eventi meteorologici estremi siano il risultato dell’intervento umano. Per quanto riguarda alcuni incendi boschivi, è facile da verificare, dal momento che piromani, o presunti tali, sono stati arrestati in relazione ad alcuni dei roghi più distruttivi, tra cui uno dei recenti incendi di Spokane, alcuni incendi a Reno, uno dei più grandi incendi di Palisades e altri divampati in Francia e in Canada.

Scorrendo qualsiasi thread sui social media riguardo a un’alluvione, si trovano numerosi commenti che accusano l’inseminazione delle nuvole (cloud seeding) di essere la causa delle inondazioni o delle piogge “millenarie” che ormai sembrano ripetersi ogni anno. Ciò è avvenuto in particolare nel caso della catastrofica alluvione del 2025 nella Hill Country del Texas, colpita quest’anno da un’inondazione altrettanto distruttiva. Quella parte del Paese, tuttavia, è tristemente nota per le inondazioni.

L’inseminazione delle nuvole (Cloud Seeding)

Lunedì, USA Today ha pubblicato un articolo sull’inseminazione delle nuvole. L’articolo appare come un tentativo di sminuire la modifica del tempo atmosferico riducendola a uno strumento innocuo e a malapena utile. Il giornale ha riferito che una società privata di cloud seeding ha utilizzato droni per far cadere “19 milioni di galloni di precipitazioni in Alaska”. E sebbene 19 milioni di galloni sembrino molti, non lo sono. Il CEO dell’azienda ha dichiarato che l’effetto ha coperto 100 miglia quadrate ed è equivalso a una “pioggerellina”.

Il motivo per cui valeva la pena parlarne, ci viene detto, è che l’azienda è stata in grado di misurare con i droni la quantità di precipitazioni prodotte. Più avanti nell’articolo, l’autore afferma che il governo federale aveva conquistato questa impresa di misurazione quasi un decennio prima con il progetto SNOWIE (Seeded and Natural Orographic Wintertime Clouds: The Idaho Experiment), ma senza l’uso di droni.

L’articolo si legge come un pezzo di propaganda progettato per screditare «scettici e teorici della cospirazione allo stesso modo» che sospettano che l’intervento umano siceli dietro alcuni dei più recenti e distruttivi eventi meteorologici. Questo è lo stesso linguaggio utilizzato dai media tradizionali per descrivere le persone che hanno sollevato preoccupazioni sull’iniezione del Covid-19, la stessa etichetta che appiccicano a chi non credeva al rapporto della Commissione Warren sull’assassinio di John F. Kennedy, e la stessa categoria in cui ammassano coloro che credono che esista una cabala segreta che esercita il potere sui governi visibili del mondo.

Utilizzata da diversi Stati

Oltre all’idea che funzioni a malapena, l’articolo cerca di convincere i lettori che il cloud seeding avvenga principalmente in Occidente, dove ce n’è bisogno. «Il tipo più comune di inseminazione delle nuvole utilizzato negli Stati Uniti viene effettuato quasi interamente negli Stati occidentali», afferma l’articolo, menzionando specificamente Idaho, Utah e Colorado. Si può discutere sui termini “quasi interamente”, ma l’intento qui è chiaro.

Il Colorado ha sette progetti di modifica del tempo atmosferico. Lo Utah effettua l’inseminazione da novembre ad aprile per incrementare il manto nevoso. L’Idaho fa altrettanto da novembre ad aprile. Ma uno dei programmi di cloud seeding più attivi è in Texas, dove la pratica è in uso dagli anni ’50, secondo quanto riportato dallo stesso governo del Lone Star State. Il Texas ha cinque diversi progetti che utilizza per attuare l’inseminazione fino a 45 giorni all’anno. L’articolo di USA Today menziona il Texas, ma in un contesto dismissivo volto a contrastare la voce popolare secondo cui l’inseminazione avrebbe causato l’alluvione della Hill Country del nel 2025.

Danni dovuti alla manomissione

Tre Stati hanno bandito del tutto l’inseminazione delle nuvole: Tennessee, Florida e Louisiana. E decine di altri lo hanno fatto o stanno valutando di farlo. La ragione è semplice: vi è la diffusa convinzione che la manomissione del clima stia causando problemi. E tale convinzione è ben fondata.

Nel 1978, una sottocommissione del Senato ha pubblicato un rapporto di 784 pagine intitolato «Modifica meteorologica: programmi, problemi, politica e potenziale». Il rapporto affermava che il governo federale manometteva il clima fin dal 1947. Tra i rami che hanno utilizzato questa tecnologia vi è l’esercito.

Il rapporto suggerisce che la manomissione del tempo abbia causato disastri naturali:

«A volte si sono verificati eventi disastrosi durante o subito dopo l’inseminazione delle nuvole e, a torto o a ragione, sono stati associati ad essa. L’alluvione del giugno 1972 dovuta a precipitazioni eccessive nell’area di Rapid City, nel Dakota del Sud, è un esempio di tale disastro, avvenuto quasi simultaneamente alle operazioni di cloud seeding nelle vicinanze da parte della South Dakota School of Mines and Technology.»

In un’altra sezione del rapporto si legge questa affermazione:

«Non c’è dubbio che durante la stagione secca il cloud seeding aggravi le condizioni fino a produrre siccità, e che durante un ciclo umido scateni ancora più pioggia e probabilmente inondazioni.»

Il rapporto cita un articolo della Tri-State Natural Weather Association che attribuiva molti mali — legati o meno al meteo — alla modifica del tempo. L’articolo accusava il cloud seeding di una siccità durata cinque anni nel Nord-Est. Alcune «sezioni isolate» della stessa regione avevano attraversato 18 anni di siccità «a causa dell’inseminazione delle nuvole». Gli agricoltori avevano subito perdite finanziarie a causa del cloud seeding. «Quando gli effetti dell’inseminazione svaniscono, si verificano nubifragi che causano inondazioni, distruggono raccolti, edifici e provocano la morte di persone e bestiame», ha affermato la sottocommissione. L’inseminazione ha anche causato inquinamento, disabilità intellettive e pazzia. «L’avvelenamento di ogni materia vivente è direttamente correlato all’inseminazione delle nuvole», aggiunge il rapporto.

La NOAA non è conforme

Prima che questo rapporto venisse redatto, il Congresso aveva approvato il Weather Modification Reporting Act del 1972, che imponeva a chiunque conducesse attività di modifica meteorologica di fare rapporto alla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) prima, durante e dopo di esse. E imponeva alla NOAA di custodire e rendere pubblici quei registri. La NOAA non lo sta facendo, o perlomeno non molto bene. È quanto emerge da un rapporto del Government Accountability Office (GAO).

Il rapporto del GAO, pubblicato nel febbraio di quest’anno, recita:

«Per più di 50 anni, la National Oceanic and Atmospheric Administration è stata responsabile della supervisione della rendicontazione sulla modifica del tempo. Ma abbiamo scoperto che la NOAA non sta pienamente adempiendo alle sue responsabilità di fornire informazioni utili, complete e trasparenti al pubblico.»

Abbiamo quindi un ramo del governo che ammette che l’agenzia deputata a tenere traccia di tutti i progetti di manomissione climatica non sta facendo il proprio lavoro.

Sfruttare la distruzione

Nel frattempo, i globalisti fanno ciò che sanno fare meglio: sfruttano la distruzione. Le Nazioni Unite hanno appena pubblicato un rapporto questa settimana in cui avvertono che, se il mondo non rivoluzionerà la società per ridurre la quantità di anidride carbonica prodotta, gli eventi meteorologici estremi diventeranno la normalità e il pianeta subirà cambiamenti ecologici irreversibili.

Il rapporto, intitolato Limiting Overshoot, afferma che nei prossimi anni il mondo supererà ampiamente l’obiettivo dell’ONU di 1,5 gradi Celsius per l’aumento della temperatura globale. Ma se tutti ci uniamo e concordiamo di stravolgere le nostre società per eliminare le emissioni di gas serra, potremo abbreviare la fase distruttiva e infine stabilizzare il pianeta.

«Dobbiamo attuare tagli rapidi e profondi a CO2, metano e altri gas serra immediatamente, lavorando verso zero emissioni nette, con i governi che inviano i giusti segnali politici alle istituzioni finanziarie e al settore privato», scrive Inger Andersen, direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP).

Andersen, afferma l’ONU, chiede la stessa cosa che queste persone cercano di realizzare da decenni. Vogliono che tutti i governi, sotto la loro direzione, eliminino le auto a benzina, le mucche, i fornelli a gas e, nel processo, lo stile di vita rurale. Vogliono controllare ogni aspetto della nostra vita in nome del controllo del clima.

Utilizzato in guerra

Tornando al commento di LBJ, «Chi controlla il tempo atmosferico controllerà il mondo», Johnson parlava del programma spaziale americano, in particolare dei satelliti. Tra le capacità di quei satelliti ci sarebbe stata quella di controllare il tempo, disse. Le conversazioni sul predominio dello spazio e del clima andavano avanti già da anni, principalmente nel contesto del vantaggio nella Guerra Fredda.

Non molto tempo dopo quella dichiarazione, qualcuno assassinò il presidente John F. Kennedy e Johnson divenne presidente. Sotto la sua presidenza, gli americani furono mandati in guerra in Vietnam. E in Vietnam, l’esercito americano rese armabile la propria capacità di modifica climatica. Con l’Operazione Popeye, il governo degli Stati Uniti utilizzò il cloud seeding per aumentare le precipitazioni su parti del sentiero di Ho Chi Minh in Laos, Cambogia e Vietnam, al fine di interrompere le linee di rifornimento nordvietnamite.

La scusa dei globalisti

Facciamo un riassunto. Per decenni, i globalisti hanno cercato di usare la paura climatica come scusa per inaugurare politiche che dessero ai governi il controllo su ogni aspetto della nostra vita. Con la rielezione del presidente Donald Trump, gli Stati Uniti sono usciti dagli Accordi di Parigi sul clima e hanno sostanzialmente eliminato tutte le politiche create con il pretesto di affrontare il cambiamento climatico. Il presidente ha definito l’agenda climatica una truffa di fronte al mondo e ha lavorato per aumentare la produzione di combustibili fossili.

Non c’è dubbio. Il tempo è stato sensibilmente più intenso ultimamente. Ma ci sono domande cruciali che andrebbero prese in considerazione. Gli estremi meteorologici di questi ultimi tempi sono il risultato del riscaldamento climatico causato dall’uomo o di disastri, oppure fanno parte del ciclo naturale di flusso e riflusso della creazione di Dio? E la capacità di controllare il tempo è al di là della portata di coloro che potrebbero volerlo usare come arma contro di noi?

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su The New American.

FONTE https://www.lewrockwell.com