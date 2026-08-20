Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2026

di Corazon Ditarro

Le Filippine e la Thailandia stanno rafforzando la cooperazione tecnica sulle operazioni di cloud-seeding, mentre entrambi i paesi cercano di migliorare la propria capacità di affrontare le sfide legate all’acqua che colpiscono l’agricoltura.

Il Dipartimento dell’Agricoltura – Ufficio per la Gestione dei Suoli e delle Acque (DA-BSWM) e il Dipartimento thailandese della Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) hanno organizzato un’attività di potenziamento della capacità tecnica e di scambio di conoscenze sulle operazioni di cloud-seeding (CSOp) dall’11 al 13 agosto 2026. L’incontro ha riunito esperti tecnici per condividere conoscenze, pratiche operative e tecnologie relative al cloud-seeding.

L’attività di tre giorni è andata oltre le discussioni tecniche, offrendo a entrambi i paesi l’opportunità di osservare e apprendere da operazioni reali di cloud-seeding. Un’operazione sul campo è stata condotta all’aeroporto di Cuayan, a Isabela, mirata alle aree del bacino idrografico della diga di Magat, l’11 e il 12 agosto. Ciò ha permesso agli esperti filippini e thailandesi di scambiare osservazioni dirette sulle procedure operative, sulle considerazioni tecniche e sul coordinamento necessario per svolgere le attività di cloud-seeding. L’operazione sul campo ha sottolineato l’importanza di decisioni basate sulla scienza nel cloud-seeding. La sua efficacia dipende dalla presenza di condizioni atmosferiche idonee, da informazioni meteorologiche accurate, da tecnologie appropriate e da personale addestrato capace di stabilire quando e dove le operazioni possono essere condotte.

L’attività si è conclusa con un incontro bilaterale il 13 agosto a cui hanno partecipato il DA-BSWM, il Dipartimento thailandese della Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) e l’Aeronautica militare filippina (PAF). Le agenzie coinvolte hanno discusso possibili aree di ulteriore cooperazione tecnica futura. I colloqui, a cui ha preso parte anche la Direttrice OIC del DA-BSWM Denise A. Solano, hanno offerto a entrambi i paesi l’opportunità di confrontare i rispettivi approcci, tecnologie e pratiche operative, individuando al contempo opportunità per rafforzare la condivisione delle conoscenze e le capacità tecniche nelle operazioni di cloud-seeding. Il workshop ha inoltre messo in evidenza la tecnologia thailandese dei generatori a terra, impiegata in bacini idrografici strategici, ed esplorato la possibilità di una sua applicazione pilota nelle Filippine.La partecipazione della PAF ha inoltre dimostrato la necessità del coordinamento interistituzionale nelle operazioni aeree specializzate a supporto delle iniziative di gestione agricola e delle risorse idriche.

Lo scambio ha evidenziato che le operazioni efficaci di cloud-seeding richiedono non solo competenze tecniche, ma anche coordinamento tra le istituzioni coinvolte nel monitoraggio meteorologico, nell’aviazione, nell’agricoltura e nella gestione delle acque.

Per le Filippine e la Thailandia, l’attività riflette la condivisa consapevolezza che le sfide climatiche e idriche richiedono sempre più soluzioni collaborative e basate sulla scienza. Poiché l’agricoltura dipende fortemente dalla disponibilità di acqua, il rafforzamento della capacità tecnica nel cloud-seeding può rappresentare uno degli strumenti che integrano gli sforzi più ampi verso la resilienza agricola e l’adattamento climatico.Il coinvolgimento delle Filippine con il DRRAA offre inoltre l’opportunità di apprendere dall’esperienza thailandese nella generazione di pioggia e nell’aviazione agricola, permettendo a entrambi i paesi di confrontare le rispettive pratiche ed esplorare innovazioni che possano contribuire a operazioni di cloud-seeding più efficaci.In definitiva, lo scambio tecnico di tre giorni ha dimostrato che il cloud-seeding non consiste semplicemente nel guardare al cielo in cerca di pioggia. Si tratta della scienza, della tecnologia, delle competenze e della cooperazione a terra che rendono possibile ogni operazione.Mentre le Filippine e la Thailandia continuano ad affrontare le evoluzioni delle sfide climatiche e idriche, il loro rafforzato partenariato tecnico apre un’ulteriore via di cooperazione, in cui la conoscenza condivisa può contribuire a trasformare le nuvole in opportunità di sostegno all’agricoltura e di maggiore resilienza.

Il team del DRRAA era composto da: Mr. Patinya Roakratsiri, analista di piani e politiche; Mr. Woragun Junta e Mr. Thanakorn Sereesakulthon, scienziati operativi; Ms. Sumamas Chaiwong, scienziata professionista; e Mr. Rangsan Budmuang, vice direttore generale.Sotto la guida della Direttrice OIC Denise A. Solano, il team di cloud-seeding del DA-BSWM era composto da: Engr. Diosdado Manalus, capo della Divisione per la Gestione delle Risorse Idriche (WRMD); Engr. Florante Bande, capo dei Servizi di Supporto alla Ricerca Agricola e Idrologica (AHRSS); Engr. Corazon Ditarro, Engr. Phoebe Pua e Engr. Jocel Mendoza, ingegneri II; Mr. Eddie Martinez e Mr. Dember Nidoy, agronomi II; Ms. Melody Zabala, agronomo I; Ms. Aiza Nieva, PDO II; Ms. Eunice Bazar, personale amministrativo; e Ms. Michelle Pauliño, Communication Development I. L’attività è stata condotta anche in collaborazione con l’Aeronautica militare filippina (PAF), l’Autorità per l’Aviazione Civile delle Filippine (CAAP), l’Amministrazione filippina per i servizi atmosferici, geofisici e astronomici (PAGASA), gli Uffici regionali del Dipartimento dell’Agricoltura (DA-RFOs) e l’Amministrazione Nazionale per l’Irrigazione (NIA).| via Engr. Corazon Ditarro e Engr. Dember Nidoy, WRMD

Fonte: https://www.bswm.da.gov.ph/from-clouds-to-crops-philippines-thailand-exchange-expertise-in-cloud-seeding-operations/

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