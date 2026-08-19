Google lancia l’operazione Blue Skies, al via la sperimentazione

A tal proposito erano già state pubblicate delle informazioni su questo sito web; ora è diventato un concetto diffuso anche nel mainstream. Tutti vogliono Cieli Blu. Le scie degli aerei non sono più innocue, ma riscaldano il clima. La NOAA aveva confessato comunque tempo fa, che le scie nei cieli siano “geoingegneria non intenzionale”.

Il problema scompare dal cielo se si rendono invisibili le emissioni degli aerei?

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore? C’è davvero molto da spiegare, ho cercato di farlo in un libro

Operazione Blue Skies: ridurre l’impatto climatico dell’aviazione con l’AI

Stiamo collaborando con il governo del Regno Unito e con i leader del settore dell’aviazione per utilizzare l’AI e aiutare le compagnie aeree a evitare le scie di condensazione sull’Atlantico settentrionale, riducendo l’impatto climatico dell’aviazione su scala di spazio aereo.

Quando guardi il cielo sereno e vedi sottili linee bianche che seguono gli aerei, stai guardando le scie di condensazione, o “contrails”. Si tratta di nuvole che si formano quando il vapore acqueo si condensa intorno alle particelle di fuliggine nei gas di scarico dei jet. Sebbene possano sembrare innocue, queste scie di condensazione che contribuiscono al riscaldamento rappresentano circa un terzo dell’impatto climatico totale dell’aviazione. Oggi annunciamo un nuovo passo nei nostri sforzi per aiutare il settore a evitare le scie di condensazione.

Da quando abbiamo pubblicato la nostra ricerca iniziale sui modi in cui l’AI può contribuire a mitigare il riscaldamento dovuto alle scie di condensazione, abbiamo stretto partnership con l’intero settore dell’aviazione, lavorando a fianco di compagnie aeree come American Airlines, fornitori di servizi di navigazione aerea come MUAC di EUROCONTROL e fornitori di software di pianificazione del volo, tra cui FlightKeys, per dimostrare che evitare le scie di condensazione che causano riscaldamento è sia scientificamente convalidato che praticamente fattibile a livello operativo. Le nostre previsioni basate sull’AI hanno consentito agli equipaggi di volo e ai controllori del traffico aereo di apportare modifiche mirate per evitare le regioni sensibili alle scie di condensazione, pur rimanendo nell’ambito delle normali operazioni di volo.

Ora stiamo compiendo il passo successivo: espandere la mitigazione delle scie di condensazione oltre le singole prove delle compagnie aeree a una mitigazione coordinata delle scie di condensazione lungo un intero corridoio di volo. Stiamo lanciando l’Operazione Blue Skies, la prima sperimentazione al mondo sostenuta da uno stato per evitare le scie di condensazione su una scala pari a quella di un intero spazio aereo oceanico.

L’operazione Blue Skies si svolgerà nella metà orientale del corridoio del Nord Atlantico, nello spazio aereo di Shanwick, che rappresenta circa il 5% del riscaldamento globale dovuto alle scie di condensazione. Il programma di 30 mesi prevede due prove operative, ciascuna della durata di circa quattro mesi. Ogni anno,circa 10.000 voli provenienti da centinaia di città attraverseranno lo spazio aereo di Shanwick durante le ore di prova e una piccola percentuale di questi voli, che altrimenti attraverserebbero lo spazio aereo sensibile alle scie di condensazione, verrà leggermente deviata, impedendo la formazione di scie di condensazione che causano un forte riscaldamento.

Un consorzio storico per un impatto globale

Per evitare le scie di condensazione su scala di spazio aereo è necessaria una stretta collaborazione tra scienza, tecnologia e gestione del traffico aereo. Operation Blue Skies riunisce un consorzio britannico leader a livello mondiale con le competenze necessarie per trasformare la ricerca all’avanguardia in realtà operativa. Il consorzio con sede nel Regno Unito è composto da Google, NATS, Contrails.org, l’Imperial College London, l’Università di Cambridge e il Met Office del Regno Unito.

Il programma Operation Blue Skies è cofinanziato dai suoi partner industriali e dal Dipartimento dei trasporti (DfT) attraverso il programma ATI, una partnership tra l’Aerospace Technology Institute (ATI), il Dipartimento per le imprese, l’innovazione, la scienza e il commercio (BIST) e Innovate UK. Per garantire che i finanziamenti pubblici facciano progredire direttamente le capacità scientifiche sovrane, il 100% dei finanziamenti governativi viene assegnato direttamente a partner accademici, non profit e del settore dell’aviazione.

Google UK partecipa a titolo senza costi, contribuendo con 1, 4 milioni di sterline in natura attraverso competenze di ricerca sull’AI, tempo di progettazione e infrastrutture di computing ad alte prestazioni per far progredire la scienza del clima aperta.

FONTE https://blog.google/intl/it-it/operazione-blue-skies-ridurre-limpatto-climatico-dellaviazione-con-lai/

VEDI ANCHE

Google lancia l’operazione Blue Skies, al via la sperimentazione

Quelle scie bianche nel cielo scaldano il pianeta: ora si cambia rotta

Google, Operazione Blue Skies per evitare le scie di …

e ALTRI ANCORA

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews

https://www.nogeoingegneria.com/timeline/progetti/il-progetto-a4climate-leu-vuole-ridurre-le-scie-nei-cieli/

ROBERTO QUAGLIA COMMENTA

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.