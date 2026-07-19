Ontario

Dane Wigington riporta alcuni titoli della cronaca: “Gli incendi boschivi hanno raggiunto livelli record di inquinamento atmosferico negli Stati Uniti” (USA Today). “Con oltre 100 milioni di persone soggette ad allerta per la qualità dell’aria, un nuovo video mostra il fumo tossico degli incendi boschivi canadesi che si riversa nelle principali città, dal Midwest alla costa orientale” (ABC). «Il fumo degli incendi boschivi può effettivamente modificare le condizioni meteorologiche. Bloccando la luce solare, può mantenere le temperature più basse del previsto» (FOX News). Le coltre di fumo delle tempeste di fuoco vengono forse utilizzate come forma di «gestione della radiazione solare», nonostante il terribile costo per l’ambiente e le popolazioni?

QUI l’ultima puntata di Global Alert News.

Visualizzatore degli ultimi incendi rilevati nel mondo

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