Questo studio mostra ancora una volta contraddizioni e ipocrisie, e sotto diversi aspetti. Il metro di misura universale è il malvagio CO2. Ma vediamo cosa emerge da questa prospettiva.

Svelato: il riarmo della NATO potrebbe aumentare le emissioni di 200 milioni di tonnellate all’anno

Di Damien Gayle* – The Guardian

Esclusiva: i ricercatori affermano che l’aumento della spesa per la difesa in tutto il mondo peggiorerà la crisi climatica che a sua volta causerà più conflitti

Secondo i ricercatori, il potenziamento militare globale rappresenta una minaccia esistenziale per gli obiettivi climatici, i quali affermano che il solo riarmo pianificato dalla NATO potrebbe aumentare le emissioni di gas serra di quasi 200 milioni di tonnellate all’anno.

Mentre il mondo è coinvolto nel più alto numero di conflitti armati dalla seconda guerra mondiale, i paesi hanno avviato spese militari esagerate, raggiungendo collettivamente la cifra record di 2,46 trilioni di dollari nel 2023.

Per ogni dollaro investito in nuovo hardware, non c’è solo un costo in termini di emissioni di carbonio, ma anche un costo opportunità per un potenziale intervento sul clima, affermano i critici. A questo si aggiunge l’enorme numero di vittime causato dai conflitti armati.

“C’è una reale preoccupazione per il modo in cui stiamo dando priorità alla sicurezza a breve termine e sacrificando quella a lungo termine”, ha affermato Ellie Kinney, ricercatrice del Conflict and Environment Observatory e coautrice dello studio , condiviso in esclusiva con il Guardian.

“A causa di questo tipo di approccio disinformato che stiamo adottando, ora stiamo investendo in una rigida sicurezza militare, aumentando di conseguenza le emissioni globali e peggiorando ulteriormente la crisi climatica”.

Ciò, a sua volta, non potrà che portare a ulteriori violenze, con il cambiamento climatico stesso sempre più visto come un motore di conflitto, seppur indiretto. Nella regione sudanese del Darfur, il conflitto era legato alla competizione per le scarse risorse dopo prolungate siccità e desertificazione. Nell’Artico, il ritiro dei ghiacci marini sta creando tensioni su chi dovrebbe controllare petrolio, gas e risorse minerarie critiche, ora accessibili.

Sono pochi gli eserciti trasparenti circa l’entità del loro utilizzo di combustibili fossili, ma i ricercatori hanno stimato che complessivamente sono già responsabili del 5,5% delle emissioni globali di gas serra.

Si prevede che questa cifra aumenterà con l’intensificarsi delle tensioni in diverse regioni e poiché gli Stati Uniti, per decenni il maggiore consumatore mondiale di risorse militari, hanno indicato di aspettarsi che i loro alleati della NATO dedichino molte più risorse alle loro forze armate.

Secondo il Global Peace Index , nel 2023 la militarizzazione è aumentata in 108 paesi. Con 92 paesi coinvolti in conflitti armati, in luoghi che vanno dall’Ucraina e Gaza al Sud Sudan e alla Repubblica Democratica del Congo, con le tensioni crescenti tra Cina e Stati Uniti su Taiwan e con il conflitto congelato tra India e Pakistan che divampa, i governi che temono la guerra stanno investendo molto nei loro eserciti.

In Europa l’aumento è stato particolarmente drammatico: tra il 2021 e il 2024, la spesa per le armi degli Stati dell’UE è aumentata di oltre il 30%, secondo l’ International Institute for Strategic Studies .

A marzo, l’UE, sconcertata dal taglio degli aiuti militari e del sostegno diplomatico all’Ucraina deciso da Donald Trump, ha fatto sapere che si sarebbe andati oltre, con proposte per una spesa aggiuntiva di 800 miliardi di euro in tutto il blocco delineate in un piano denominato “ReArm Europe”.

In un’analisi per l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari del Disarmo, Kinney e colleghi hanno analizzato il potenziale impatto di una maggiore militarizzazione sul raggiungimento degli obiettivi climatici. I risultati sono stati sconfortanti: il probabile aumento delle emissioni dovuto alla sola rimilitarizzazione della NATO equivarrebbe ad aggiungere il costo di un paese grande e popoloso come il Pakistan al bilancio mondiale rimanente del carbonio.

“La nostra analisi esamina specificamente l’impatto sull’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 , che riguarda l’azione per il clima: intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti”, ha affermato Kinney. “E ciò che la nostra analisi rileva, analizzando i vari sotto-obiettivi di questo obiettivo… [è] che esiste una minaccia reale all’azione globale per il clima causata dall’aumento globale della spesa militare”.

Tra tutte le funzioni degli stati, le forze armate sono quasi l’unica ad alta intensità di carbonio. “Innanzitutto, con le attrezzature che acquistano, che consistono principalmente in grandi quantità di acciaio e alluminio, la cui produzione richiede un’elevata intensità di carbonio”, ha affermato Lennard de Klerk, dell’Iniziativa sulla Contabilità dei Gas Serra della Guerra, altro coautore dello studio.

In secondo luogo, durante le operazioni, gli eserciti sono molto mobili. E per spostarsi usano combustibili fossili: gasolio per le operazioni a terra e cherosene per quelle aeree. Anche per le operazioni marittime si usa principalmente gasolio, se non sono alimentate a energia nucleare.

Data la segretezza che solitamente circonda le forze armate e le loro operazioni, è difficile sapere con esattezza la quantità di gas serra che emettono. Solo i paesi della NATO segnalano una quantità di emissioni sufficiente a consentire agli scienziati di tentare una stima.

“Abbiamo scelto la NATO perché è la più trasparente in termini di spesa. Quindi non è che vogliamo concentrarci in modo particolare sulla NATO, ma semplicemente perché hanno più dati a disposizione”, ha detto De Klerk.

I ricercatori hanno calcolato di quanto aumenterebbero le emissioni di gas serra se i paesi della NATO, esclusi gli Stati Uniti – che spendono già molto di più degli altri – aumentassero di due punti percentuali la quota del PIL destinata alle forze armate.

Un tale aumento è già in atto, con molti paesi europei che stanno incrementando significativamente la spesa militare in risposta alla crisi ucraina. Sebbene i paesi della NATO si siano pubblicamente impegnati ad aumentare la spesa al 2% del PIL, i ricercatori affermano che il piano ReArm Europe potrebbe portare a un aumento finale al 3,5%, dall’1,5% circa del 2020. I ricercatori hanno ipotizzato un aumento simile anche nei membri della NATO che non sono membri dell’UE, come il Regno Unito.

Prendendo in prestito la metodologia da un recente documento secondo cui ogni aumento di un punto percentuale della quota del PIL destinata alla spesa militare porterebbe a un aumento delle emissioni nazionali compreso tra lo 0,9% e il 2%, hanno stimato che uno shock di spesa di due punti percentuali porterebbe a un aumento in tutto il blocco compreso tra 87 e 194 megatonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2e) all’anno.

I ricercatori affermano che non solo un aumento così significativo delle emissioni alimenterebbe il degrado climatico, ma l’aumento delle temperature globali danneggerebbe anche l’economia. Recenti stime del costo sociale del carbonio – un indicatore monetario del danno da CO₂ emesso – lo attestano a 1.347 dollari/tCO₂eq, il che suggerisce che il costo annuo del potenziamento militare della NATO potrebbe arrivare fino a 264 miliardi di dollari all’anno.

E questa è solo una frazione del vero costo in termini di carbonio della militarizzazione, sottolinea Kinney. “Il calcolo nel documento riguarda 31 paesi, che rappresentano solo il 9% delle emissioni mondiali totali. Se si considera… l’impatto di questo, ci sono molte parti del mondo che non abbiamo preso in considerazione in questo calcolo specifico”.

L’analisi rileva che spendere di più per le forze armate riduce anche le risorse disponibili per le politiche volte a mitigare i cambiamenti climatici. Questo sembra già accadere, con il Regno Unito, ad esempio, che finanzia l’aumento della spesa riducendo il budget per gli aiuti esteri, una mossa che si riflette anche in Belgio, Francia e Paesi Bassi.

“Questo aumento della spesa militare sta incidendo sul tipo di fiducia fondamentale necessaria per il multilateralismo”, ha affermato Kinney. “Alla Cop29, i paesi del Sud del mondo, come Cuba in particolare, hanno sottolineato l’ipocrisia di quegli stati disposti a spendere cifre crescenti per le spese militari, ma che offrono… impegni finanziari per il clima completamente e inaccettabilmente bassi”.

Il Guardian ha contattato la Nato per un commento.

*Damien Gayle è corrispondente ambientale del Guardian.

