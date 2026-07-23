Insomma, cosa sarebbe ora necessario correggere? Lo scenario peggiore, così come è stato a lungo prospettato, va accantonato. È già da un bel po’ che stanno smorzando i toni.

Bill Gates ha attenuato i toni allarmistici sul clima, dichiarando che non porterà alla fine dell’umanità. Larry Fink di BlackRock si è decisamente ritirato dall’enfasi su ESG e clima, dopo aver abbandonato coalizioni come Net Zero.

La CO₂ rimane comunque centrale, usata persino come parametro per quantificare i danni causati dalle guerre. Ma a quanto pare queste emissioni non sono abbastanza preoccupanti da impedire le guerre. Le emissioni residue, denominate NON CO₂, finiscono nel dimenticatoio.

Il consiglio del seguente articolo, di ridurre la propaganda e l’allarmismo, assolutamente condivisibile, viene evidentemente poco seguito. La macchina della paura continua a lavorare senza sosta su molti livelli. È forse a causa del nostro nuovo impegno in uno scenario bellico che il clima sta perdendo di gravità?

La situazione sta diventando sempre più assurda. Ora addirittura una guerra nucleare è diventata una possibilità concreta, il che vorrebbe dire un inverno nucleare. In questo modo il problema del riscaldamento globale sarebbe definitivamente risolto.

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Clima, studio scientifico pubblicato su Nature smonta le teorie catastrofiche sul caldo estremo: lo scenario peggiore è “totalmente irrealistico”

La ricerca firmata dagli scienziati Hausfather e Peters dimostra perché il modello apocalittico RCP8.5 è fuorviante: le proiezioni usate per alimentare l’allarmismo mediatico non trovano riscontro nella realtà dei dati

di Peppe Caridi

Nel dibattito contemporaneo sui cambiamenti climatici, la narrazione dominante ha spesso trasformato le proiezioni scientifiche in una sorta di inevitabile profezia della fine del mondo. Tuttavia, una svolta fondamentale nella comprensione reale del fenomeno è arrivata direttamente dalle pagine della prestigiosa rivista scientifica Nature, grazie a uno studio pionieristico firmato dagli esperti di fama internazionale Zeke Hausfather e Glen Peters. La loro ricerca ha messo in luce un errore di fondo nell’interpretazione dei dati scientifici: per anni, le predizioni più spaventose sono state scambiate per la traiettoria normale dell’umanità. Riconoscere l’esistenza del riscaldamento globale e il ruolo delle attività antropiche è il punto di partenza della climatologia moderna, ma confondere la realtà scientifica con l’allarmismo climatico rappresenta un grave cortocircuito informativo. Lo studio dimostra come la scienza rigorosa sia molto più sfaccettata e rassicurante delle semplificazioni veicolate dal catastrofismo mediatico.

Il tramonto dello scenario RCP8.5: un’apocalisse fuori dalla realtà

Al centro dell’analisi pubblicata su Nature c’è la critica a quello che la comunità scientifica definisce scenario climatico peggiore, identificato nei dati dell’Ipcc con la sigla RCP8.5. Questo modello teorico fu concepito per descrivere un’ipotesi estrema in cui il mondo avrebbe aumentato a dismisura il consumo di carbone, azzerando le politiche ambientali e congelando ogni progresso tecnologico. In base a questo quadro altamente improbabile, si prefigurava un aumento drammatico delle temperature globali compreso tra i quattro e i cinque gradi centigradi entro la fine del secolo. Gli scienziati Hausfather e Peters hanno dimostrato in modo inequivocabile che utilizzare lo scenario RCP8.5 come la linea di tendenza standard, la cosiddetta traiettoria normale, è profondamente fuorviante. Con la diffusione delle tecnologie pulite e le politiche di efficienza energetica attuate a livello globale, questa apocalisse matematica non ha alcun aderenza con il mondo reale, rendendo gli scenari da incubo scientificamente implausibili.

La traiettoria attuale delle emissioni e i progressi reali

Escluso l’ipotesi della catastrofe termica imminente, l’analisi dei dati effettivi mostra un quadro di profonda trasformazione. La transizione energetica e la crescita esponenziale delle energie rinnovabili stanno già producendo effetti tangibili. Sebbene il percorso per la stabilizzazione del clima rimanga complesso, la curva delle emissioni globali ha iniziato a rallentare la sua corsa e si appresta a raggiungere il proprio picco. Le traiettorie attuali più realistiche indicano che il pianeta si sta incanalando verso un riscaldamento stimato intorno ai due gradi e mezzo centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Si tratta di un risultato che, pur richiedendo costante attenzione e politiche di gestione del territorio, smentisce categoricamente l’ipotesi di un collasso sistemico della Terra. La riduzione progressiva delle emissioni di gas serra, guidata da ragioni economiche e tecnologiche, dimostra che le dinamiche globali si stanno muovendo in una direzione di gran lunga più sostenibile rispetto a quanto previsto dai modelli più pessimistici.

L’impatto tossico dell’eco-ansia e il ruolo dell’informazione

Il divario tra le evidenze scientifiche e la rappresentazione che ne viene fatta sui media genera conseguenze sociali preoccupanti. Trasformare ogni singolo evento meteorologico intenso in una prova irrefutabile dell’imminente fine del mondo distorce la reale natura della scienza del clima. Siccità, alluvioni e ondate di calore sono fenomeni complessi che fanno parte della storia della Terra e della dinamica atmosferica, la cui gestione richiede analisi accurate e non isteria. Questa perenne drammatizzazione ha alimentato un clima di terrore diffuso, traducendosi nel fenomeno patologico noto come eco-ansia, che colpisce in particolare i più giovani. Sostenere l’idea che il futuro sia irrimediabilmente compromesso instilla rassegnazione e paralisi sociale, allontanando le persone da una comprensione matura e pragmatica dei fenomeni naturali. La divulgazione scientifica ha il compito morale di informare con rigore, denunciando le esagerazioni sensazionalistiche per restituire la giusta prospettiva.

Adattamento e resilienza: guardare al clima senza isterie

Il superamento degli scenari apocalittici permette di concentrare gli sforzi sulle vere priorità del nostro tempo: l’adattamento climatico e lo sviluppo di infrastrutture resilienti. Tentare di bloccare il clima in uno stato di immutabilità è un’illusione antistorica, mentre proteggere le comunità umane dai rischi naturali è un obiettivo concreto ed essenziale. L’umanità di oggi possiede strumenti scientifici, economici e tecnologici senza precedenti per difendersi dagli eventi estremi. I dati storici dimostrano che i decessi legati ai disastri naturali si sono ridotti drasticamente nell’ultimo secolo proprio grazie allo sviluppo economico, ai sistemi di allerta precoce e alle opere di ingegneria civile. Favorire la crescita e la modernizzazione delle infrastrutture, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, rappresenta la vera forma di mitigazione del rischio, molto più efficace di politiche punitive o di divieti ideologici basati su modelli climatici ormai superati.

Un ottimismo razionale per il futuro del pianeta

La rilettura critica dei dati fornita dallo studio su Nature invita a guardare al futuro con un rinnovato ottimismo razionale. Riconoscere l’impatto dell’uomo sull’ambiente non significa dover accettare passivamente una narrativa di rovina e catastrofe. I dati scientifici aggiornati dimostrano che le scelte globali stanno producendo risultati concreti e che i peggiori incubi modellistici appartengono al passato. Combattere il catastrofismo climatico non significa negare la necessità di tutelare il pianeta, ma significa riaffermare l’importanza del metodo scientifico contro il dogma della paura. L’umanità ha davanti a sé sfide importanti, ma possiede tutte le capacità, le risorse e l’ingegno per adattarsi, proteggere l’ambiente e continuare a prosperare in un mondo in costante evoluzione.

FONTE

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