Alla luce delle devastanti grandinate, è molto attuale questo articolo appena pubblicato sulle sperimentazioni su larga scala condotte in passato, che hanno coinvolto diversi Länder. Ne avevo già parlato.( GROSSVERSUCH IV italo-russo-elvetico degli anni 70-80).

Di particolare interesse nell’articolo riportato di seguito è il riferimento a uno studio di Ulrike Lohamn, che ha analizzato il ruolo della semina delle nuvole in relazione alla FORMAZIONE DELLA GRANDINE. Vale davvero la pena approfondire questo studio. Ne parlerò più avanti.

Si sente spesso dire che il risultato sia stato modesto. È forse perché i danni non previsti erano troppo ingenti? Il fatto è che in tutto il mondo la semina delle nuvole viene praticata fin dagli anni Cinquanta e sta prendendo sempre più piede.

Quando la Svizzera lanciava razzi per combattere la grandine

Di Luigi Jorio

La Svizzera è tra i pionieri nell’alterazione artificiale delle nuvole (cloud seeding) per ridurre i danni della grandine, una pratica oggi utilizzata in diversi Paesi. Tuttavia, anche gli esperimenti più recenti non hanno dato i risultati sperati.

Questo contenuto è stato pubblicato al 23 luglio 2026

Una decina di cannoni a forma di grandi coni metallici sono puntati verso una massa scura che si addensa all’orizzonte. È l’autunno del 1900 e nel villaggio ticinese di Collina d’Oro, nel sud della Svizzera, un gruppo di scienziati sta tentando di controllare le forze della natura. I cannoni generano delle onde d’urto che si propagano verso le nuvole temporalesche. L’obiettivo è impedire che le nubi, avanzando verso il villaggio, scarichino grossi chicchi di grandine.

Il potenziale distruttivo della grandine è noto da sempre, spiega Marco Gaia dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Alla fine del XIX secolo, sistemi di lotta alla grandine erano diffusi in gran parte del territorio svizzero. Solo nell’estate del 1901, i cannoni antigrandine spararono circa 6’000 volte.

Ancora oggi la grandine è tra i fenomeni meteorologici più dannosi in Svizzera. Durante il periodo estivo provoca regolarmente danni per milioni di franchi.

La Svizzera figura tra i pionieri nella lotta alla grandine tramite l’inseminazione delle nuvole (o cloud seeding). Questa tecnica consiste nell’immettere delle particelle nelle nubi con razzi lanciati da terra o aerei in volo. Le sostanze utilizzate – solitamente ioduro d’argento – favoriscono la formazione di numerosi chicchi di grandine piccole dimensioni, meno distruttivi rispetto a pochi chicchi più grandi.

I test condotti in Svizzera, inclusi gli esperimenti su grande scala tra gli anni Cinquanta e Ottanta, hanno contribuito ad ampliare le conoscenze scientifiche in questo campo. Tuttavia, i dati scientifici sono ancora incompleti. “Gli esperimenti non sono mai riusciti a dimostrare in modo conclusivo l’efficacia dei vari metodi testati”, afferma Marco Gaia a Swissinfo.

Decine di Paesi utilizzano il cloud seeding per provocare la pioggia artificiale, con scarsi risultati: