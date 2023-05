Recensione di Fixing the Sky: The Checkered History of Weather and Climate Control

di James Rodger Fleming

Recensore: Professor Adrian Howkins

Nel 1842, la scrittrice americana di riviste popolari Eliza Leslie scrisse un racconto intitolato “The Rain King, or a Glance into the Next Century” (Il re della pioggia, o uno sguardo al prossimo secolo), pubblicato nel Godey’s Lady’s Book (p. 58). In vista di un immaginario 1942, Leslie ritraeva il cosiddetto Re della Pioggia che offriva il meteo su richiesta agli abitanti dell’area di Filadelfia. Sfortunatamente per il Re della Pioggia, gli abitanti del sud-est della Pennsylvania non riuscivano a mettersi d’accordo sul tempo che volevano: le lavandaie, ad esempio, chiedevano tempo sereno, mentre i fabbricanti di ombrelli volevano la pioggia. Sospinto dalle richieste di una matrona dell’alta società, il Re della Pioggia decise di far piovere. Ma quando la pioggia arrivò non soddisfece nessuno: ciò che prima era una questione di casualità naturale ora suscitava un forte sospetto. Trovandosi sempre più impopolare, il Re della Pioggia fuggì su un battello a vapore verso la Cina, rifiutandosi di rinunciare alla sua patologica ambizione di controllare il clima.

Fixing the Sky di James Rodger Fleming è una storia della follia umana su larga scala, un Re della pioggia in grande stile. Il libro documenta i vari tentativi dell’umanità di controllare il tempo dall’epoca classica ai giorni nostri. Il libro è ricco di storie e aneddoti simili al preveggente racconto moralistico di Eliza Leslie, poiché le persone, in tempi e luoghi diversi, hanno cercato di prendere le redini di Prometeo e di aggiustare il cielo. Si sparano cannoni contro le nuvole per evitare la grandine, si usano intrugli chimici per attirare le nuvole di pioggia, si lanciano nello spazio 50.000 specchi di 40 miglia quadrate ciascuno per riflettere la luce solare in arrivo e raffreddare la terra. Una delle argomentazioni più potenti del libro a favore della follia umana sta nel suo abile confondere fatti e finzione: schemi che sembrano apparentemente idonei ai mondi della fantascienza si ritrovano in recenti documenti politici governativi (l’idea di lanciare gli specchi nello spazio proviene da un rapporto dell’Accademia Nazionale del 1992 intitolato Implicazioni politiche del riscaldamento globale) (p. 244). Poiché la fantasia di ieri diventa la realtà di oggi, Fleming vede questa storia come un misto di commedia e tragedia (p. 9).

Le preoccupazioni di Fleming sulla fattibilità della geoingegneria non derivano da una visione luddista anti-tecnologica, ma da un sano rispetto per la complessità del sistema atmosferico. In una concisa definizione di “clima” e “tempo” nell’introduzione, Fleming cita il meteorologo Harry Wexler per sottolineare che “se si cambia il tempo ripetutamente su una vasta scala spaziale, si sta cambiando il clima, e viceversa” (p. 7). La storia della geoingegneria atmosferica che questo libro presenta è piena di conseguenze indesiderate. Se si produce pioggia in un luogo si rischia di produrre siccità in un altro, e spesso i tentativi dell’uomo di aggiustare il cielo sono poco controllabili. Nell’agosto del 1952, ad esempio, una tragica alluvione nella città di Lynmouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra, causò la morte di 35 persone (p. 161).

Sebbene sia stato negato dalle autorità, si sospetta che un progetto di inseminazione delle nuvole del governo britannico, noto come Operazione Cumulus o Operazione Witch Doctor, sia stato in parte responsabile dei 15-9 centimetri di pioggia torrenziale che hanno causato l’alluvione. William Studdard Franklin, professore di fisica al MIT all’inizio del XX secolo, credeva che le piccole azioni intraprese per controllare l’atmosfera potessero avere conseguenze significative e pensava che questa osservazione potesse essere usata per controllare il tempo atmosferico attraverso “piccole quantità di energia posizionate con criterio” (p. 84). Altri potrebbero essere meno eccitati all’idea di provocare quello che Franklin chiamava “collasso atmosferico” attraverso un innesco di processi di equilibrio irregolari.

Un altro problema dell’ingegneria climatica messo in evidenza da Fleming è la sua insostenibilità. La realtà dell’ingegneria climatica nel 1942 non era proprio come l’aveva immaginata Eliza Leslie cento anni prima, ma l’ambizione di controllare il tempo esisteva sicuramente. Durante la Seconda guerra mondiale, gli scienziati britannici svilupparono un sistema per eliminare la nebbia dalle basi aeree militari, in modo da consentire decolli e atterraggi durante la nebbia. Il sistema, alquanto primitivo, noto come FIDO (Fog Investigation and Disposal Operation), consisteva semplicemente nel bruciare grandi quantità di carburante ai bordi delle piste per aumentare la temperatura e sollevare la nebbia (p. 132). Il sistema funzionò e garantì agli aerei alleati decolli e atterraggi più sicuri in condizioni meteorologiche avverse. Ma aveva un costo. Per far atterrare un aereo utilizzando il FIDO erano necessari 6.000 galloni di benzina, almeno 300 volte di più di quanto l’aereo stesso richiedesse per atterrare.

Nel corso dei due anni e mezzo in cui FIDO fu in funzione, furono bruciati 30 milioni di galloni di benzina ai margini delle piste britanniche, per un costo stimato di 44.500 sterline all’ora. Un tale spreco poteva essere giustificato solo in una situazione di guerra e, alla fine della guerra, gli inglesi abbandonarono FIDO. Nella sua scala molto limitata, FIDO potrebbe essere descritto come un progetto di modificazione meteorologica di successo, ma il successo era insostenibile: al di là delle circostanze speciali della guerra, il fine non poteva giustificare i mezzi. Tali questioni di fattibilità incombono su tutti i progetti di ingegneria climatica. Ad oggi, pochi, se non nessuno, hanno superato la prova.

Un altro problema sollevato da Fleming nei tentativi storici di “aggiustare il cielo” è la prevalenza di ciarlatani. In una delle sezioni più divertenti del libro, il terzo capitolo esamina la storia dei “fabbricanti di pioggia” che, dietro compenso, hanno offerto al pubblico i loro servizi meteorologici. Le storie di questo capitolo sono popolate da personaggi affascinanti, come Charles Hatfield, descritto da Fleming come “il ciarlatano dei ciarlatani”. Nei primi tre decenni del XX secolo Hatfield viaggiò per gli Stati Uniti, il Messico e il Canada con speciali torri piene di sostanze chimiche che, a suo dire, attiravano l’umidità. Non sorprende che il periodo immediatamente precedente alla stagione delle piogge sia stato un momento popolare per la maggior parte dei ciarlatani per vendere la capacità di far piovere.

Fleming è molto bravo a esplorare le motivazioni delle persone che pagano per le previsioni del tempo: c’era una certa precarietà nella vita agricola tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, per esempio, che portava le comunità a rischiare sulle promesse dei fabbricanti di pioggia che una società più sicura avrebbe potuto sbeffeggiare. Da un altro punto di vista, Fleming avrebbe forse potuto approfondire la questione se i ciarlatani e gli imbroglioni credessero davvero in ciò che facevano. Che importanza aveva ciò che credevano? Il materiale incluso in questo capitolo e le domande che solleva potrebbero facilmente costituire un libro interessante di per sé.

Una lezione che i ciarlatani del tempo avrebbero potuto imparare dai medici degli indiani Mandan dell’alto fiume Missouri è semplicemente quella di proseguire i tentativi finché non arriva la pioggia (e poi, se si è saggi, crogiolarsi nel proprio successo e non provare più) (p. 22). Ciò solleva l’interessante questione della causalità nel passato, nel presente e nel futuro della geoingegneria atmosferica. Se un fabbricante di pioggia dice che pioverà e poi piove, si può mai dire che il fabbricante di pioggia ha causato la pioggia? Quasi certamente risponderemmo di no. Ma quando si tratta di affermazioni più complesse sulla correzione del cielo – affermazioni che possono coinvolgere la scienza, la tecnologia e la modellazione matematica che potenzialmente vanno oltre la capacità di ogni singolo individuo di comprendere appieno – siamo forse più disposti ad accettare affermazioni di causalità che potrebbero non essere possibili da comprovare. Includendo un’ampia discussione sui ciarlatani del meteo insieme ad altri tentativi più “scientifici” di aggiustare il cielo, il risultato è che l’intera impresa sembra avere un sentore di ciarlataneria. Questa sembrerebbe essere una critica intenzionale e legittima ai progetti di geoingegneria che possono avanzare pretese di efficacia che vanno oltre la loro capacità di essere dimostrate.

Con l’avanzare del libro, la situazione si fa sempre più cupa e Fleming descrive il legame tra il controllo del tempo e la guerra. Il quinto capitolo, “Scienza patologica”, esamina il lavoro di Irving Langmuir sul controllo del tempo presso la General Electric Corporation. In relazione al lavoro di Langmuir sulla semina delle nuvole, Fleming accusa il premio Nobel per la chimica di aver ignorato i suoi stessi avvertimenti sulla scienza patologica, “la scienza delle cose che non sono così” (p. 137). Negli anni ’40 e ’50, la General Electric sosteneva di poter produrre neve e persino controllare gli uragani. Tra il 1966 e il 1972, i tentativi di modificare il clima furono tristemente utilizzati dagli Stati Uniti nella guerra del Vietnam (p. 179). La cosiddetta Operazione Popeye tentò di seminare nuvole per aumentare le precipitazioni sul sentiero di Ho Chi Minh e rendere la vita più difficile ai Viet Cong. Nel 1972, il pericolo di ripetizione di episodi come questo portò le Nazioni Unite a sviluppare una Convenzione sul divieto di uso militare o ostile delle tecniche di modificazione ambientale (ENMOD), aperta alla firma nel maggio 1977 ed entrata in vigore nell’ottobre 1978. Molti ambientalisti, tuttavia, consideravano l’ENMOD una Convenzione profondamente sbagliata, poiché non proibiva la ricerca e lo sviluppo della modificazione meteorologica. Alle forze armate statunitensi piaceva il fatto che mantenesse aperte le opzioni.

Come Eliza Leslie si rese conto già nel 1842, forse l’unica cosa che si può prevedere con sicurezza come conseguenza della geoingegneria atmosferica è che essa crea un senso di potere dove prima c’era solo il caso. Nella prefazione, Fleming descrive un’esperienza che ha avuto quando lavorava sui voli di ricerca in materia di nuvole con il National Center for Atmospheric Research vicino a Leadville, in Colorado (p. xii). Una sera la polizia locale informò i ricercatori che una bottiglia molotov era stata lanciata nell’hangar da persone del posto che avevano confuso le loro attività con quelle di cloud seeding, ovvero “rubare l’acqua del cielo”. Se la gente del Colorado è rimasta sufficientemente turbata dalla prospettiva della modificazione meteorologica da incendiare un aereo di ricerca, le conseguenze di tali sentimenti su scala globale potrebbero essere catastrofiche.

Di tutti gli argomenti avanzati da Fleming sulla follia del controllo del clima e del tempo, questo sembra essere il più forte. Le prospettive che la comunità globale decida un “clima ideale” che vada bene a tutti sembrano ancora più remote della possibilità di trovare un meccanismo funzionante per aggiustare il cielo (ndr i padroni del pianeta lo hanno capito molto bene e ora si stanno impegnando per una governance globale). Lo scenario più probabile sembra essere che i Paesi con le necessarie capacità tecnologiche decidano da soli dove regolare il termostato. Le conseguenze indesiderate di queste decisioni potrebbero essere più devastanti dei problemi che intendono risolvere.

Per la natura del suo argomento, Fixing the Sky è più di un’affascinante opera storica. Come Fleming sa fin troppo bene, i piani per la geoingegneria climatica sono discussi ai più alti livelli di governo come potenziali soluzioni al “problema” del cambiamento climatico globale(1). In un mondo che sembra sempre più condannato a continuare e ad aumentare le emissioni di gas serra (almeno nel breve e medio termine), i responsabili politici si trovano di fronte a scelte drastiche. Rispetto alle difficoltà economiche e politiche legate alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e all’incertezza e ai costi dell’adattamento ai cambiamenti climatici, la geoingegneria sembra offrire una “soluzione rapida” per raffreddare il pianeta.(2) Qualche migliaio di specchi nello spazio (per riflettere la radiazione solare), una manciata di particolato pompato nella stratosfera (per riflettere o intercettare la luce del sole) e un po’ di ferro negli oceani (per incoraggiare la crescita del fitoplancton che sequestra il carbonio), potrebbero sembrare una ricetta ordinata per il “business as usual”. Ma questa ricetta non è certamente di gradimento a Fleming.

All’inizio della sua introduzione, Fleming osserva che il libro “è un saggio esteso che rivendica la rilevanza della storia”. Il fatto che questa storia si occupi di una delle questioni più urgenti che l’umanità si trova ad affrontare al momento attuale solleva la questione di come gli storici debbano impegnarsi nelle questioni e nei dibattiti contemporanei. Si tratta di una questione antica quanto la stessa disciplina storica. L’ostilità di Fleming a “fissare il cielo” influenza il suo modo di scrivere la storia? O è la storia stessa a determinare l’ostilità di Fleming? Quanto più immediate sono le questioni in gioco, tanto più pressanti diventano queste domande. Per rispondere alla prima domanda, il libro è chiaramente influenzato dall’antipatia dell’autore nei confronti delle modifiche del tempo e del clima. Come già detto, l’inclusione di un capitolo sui ” Fabbricanti di pioggia” ha la conseguenza di conferire all’intera impresa geoingegneristica un senso di hucksterismo piuttosto appropriato. Ma non si può dire che Fleming lasci che le sue argomentazioni interferiscano con le prove. L’inclusione di rari esempi di “storie di successo” di alterazione atmosferica, come il progetto bellico britannico FIDO, dimostra un approccio equilibrato ed accademico in tutto il libro.

La domanda più interessante è come la storia della modificazione del tempo e del clima possa influenzare le discussioni attuali sulle soluzioni geoingegneristiche al cambiamento climatico. La storia della modificazione del tempo e del clima – esempio dopo esempio di arroganza, ciarlataneria e conseguenze indesiderate – ha chiaramente influenzato le opinioni di Fleming e molto probabilmente influenzerà le opinioni dei lettori di questo libro. Ma gli aspiranti ingegneri climatici saranno influenzati da una lunga serie di errori del passato? Una risposta probabile è che la storia dell’ingegneria meteorologica incoraggerà semplicemente i risolutori del clima a provare un po’ di più, a pensare più in grande e a esercitare un maggiore controllo: il fatto che la geoingegneria atmosferica non abbia sempre funzionato in passato, potrebbero argomentare, non significa che non possa funzionare in futuro. Come Fleming dimostra ripetutamente, i creatori del tempo sono raramente noti per la loro umiltà. I fallimenti del passato possono, infatti, rappresentare una sfida intrigante per gli sforzi futuri.

Il libro di Fleming apre la strada a ulteriori studi storici sul tempo e sulle modificazioni climatiche. La storia presentata in Fixing the Sky è in gran parte, anche se non del tutto, una storia occidentale. Una gamma più ampia di esempi, tratti magari dalle storie delle modifiche meteorologiche e climatiche dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina, potrebbe aggiungere una nuova serie di domande all’elenco sollevato dal libro di Fleming. La natura globale dell’ingegneria climatica rende imperativo un approccio globale al tema. Una pratica accettabile per una cultura in termini di manipolazione del tempo e del clima può non essere accettabile per un’altra. Queste considerazioni non possono che aggiungersi alle conseguenze umane indesiderate della geoingegneria atmosferica e dovrebbero essere inserite nei dibattiti politici. Come dimostra il lavoro di Fleming, c’è molto materiale da trattare per gli storici in relazione a questo argomento. La storia dei tentativi umani di controllare il tempo e il clima non è solo una storia di grande interesse, ma ha anche un ruolo cruciale da svolgere nei dibattiti contemporanei su come aggiustare il cielo.

JAMES RODGER FLEMING è uno storico della Scienza e Tecnologia; professore di Scienza, Tecnologia e Società. I suoi insegnamenti ed i suoi interessi di ricerca riguardano la storia delle Scienze Geofisiche e soprattutto la Meteorologia ed i Cambiamenti Climatici.

Il Prof. Fleming ha conseguito una laurea in Astronomia presso la Pennsylvania State University; un Master in scienze dell’Atmosfera presso la Colorado State University ed un Dottorato di ricerca in Storia presso la Princeton University.

Nel 2003 il Prof. Fleming è stato eletto Fellow della AAAS “per gli studi pionieristici sulla storia della Meteorologia e dei cambiamenti climatici.” Egli è il fondatore e primo presidente della COMMISSIONE INTERNAZIONALE SULLA STORIA DELLA METEOROLOGIA. La AAAS: American Association for the Advancement of Science – fondata nel 1848; è una organizzazione internazionale dedicata all’avanzamento della scienza nel Mondo; pubblica l’autorevole settimanale Science.

