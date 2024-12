Di Maria Heibel

L’idea di utilizzare la tecnologia per modificare il clima del mondo, o geoingegneria, è discussa da un paio di decenni, “anche se finora si è limitata alla modellazione e a una manciata di esperimenti su piccola scala all’aperto”. Questo è ciò che ci dicono. I cieli dicono altro.



Sappiamo che a partire dagli anni ’40-’50 (meteo) e ’60 (clima) ci sono stati sforzi in materia di ingegneria meteorologica e climatica, i nomi di spicco in ambito manipolazione climatica erano Harry Wexler e il russo Budyko.

Nel 1960, la CIA aveva esposto in un memorandum come prevedeva questi interventi. Nello stesso anno anche la NATO ha iniziato a darsi un assetto organizzativo

Ci si potrebbe chiedere perché hanno cercato di controllare il clima negli ultimi 60 anni? Ho il forte sospetto che possa avere a che fare con le esplosioni di bombe nucleari nell’alta atmosfera. Il danno è stato fatto, con quali conseguenze per il clima è una domanda da fare.

Tre documenti del 2009, 2010 e 2011 testimoniano la crescente importanza di questo campo di ricerca. Uno è il corposo documento del 2009: “Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty” della Royal Society. https://royalsociety.org/-/media/policy/publications/2009/8693.pdf



Non bisogna dimenticare però che Edward Teller aveva presentato le sue proposte molto dettagliate molto prima, e ciòè nel 1997. Teller e Wood hanno spiegato i metodi di irrorazione per modificare l’albedo della Terra e il clima.

Un documento del 2010 chiede collaborazione internazionale, inevitabile se si vuole modficare il clima globale. ENGINEERING THE CLIMATE:

RESEARCH NEEDS AND STRATEGIES FOR INTERNATIONAL COORDINATION. La Commissione per la scienza e la tecnologia degli Stati Uniti aveva tenuto tre audizioni pubbliche sull’ingegneria climatica. Questa audizione aveva lo scopo di introdurre il concetto di ingegneria climatica e di esplorare alcune delle sfide scientifiche, normative, tecniche, di governance ed etiche. Da quel momento in poi, la cosa sembrò diventare ufficiale.

Nel 2011, troviamo un documento firmato dall’UNESCO e dalle NAZIONI UNITE https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unesco64.pdf Grazie all’integrazione di tutte queste istituzioni, si può comprendere l’importanza di questo sviluppo, per non parlare dei documenti militari, del ruolo della NASA, DARPA, NATO, della CIA, ecc.

Da quegli anni abbiamo assistito a un’esplosione di conferenze e studi. I cambiamenti esplosivi che abbiamo osservato nel cielo contemporaneamente non avere alcun legame con la ricerca nei vari campi; secondo gli esperti accreditati, i loro studi si basavano esclusivamente su indagini teoriche e modelli al computer. È ovviamente molto sorprendente che si voglia intervenire direttamente nella realtà sulla base di elaborazioni virtuali e di conoscenze molto limitate. Se va male e le ipotesi non vengono confermate, cosa succede? Ai dottori Stranamori questo interessa poco, come avevano già dimostrato facendo esplodere la prima bomba atomica. Erano consapevoli che il pianeta (l’atmosfera) avrebbe potuto essere distrutto, ma hanno voluto rischiare. E non hanno chiesto il permesso agli abitanti della Terra.



I documenti scoperti nel corso degli anni in questo campo sono stupefacenti, tra cui il seguente documento della RAND Corporation del 1968. Le soluzioni proposte più volte, in particolare la dispersione atmosferica di sostanze da parte degli aerei, sono state oggetto di discussione anche in questo caso, e le diverse attestazioni fanno riflettere, anche in considerazione delle successive favole “sull’innocua copertura nuvolosa” dovuta alle scie degli aerei.

Raccomando la lettura delle pagine del documento RAND dal quale cito e commento alcuni punti particolarmente degni di nota, tra cui la questione delle possibilità di manipolazione del clima.

1968 RAND CORPORATION – CLIMATE CHANGE

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P3933.pdf

Vengono discusse le seguenti questioni:

1. Il clima globale sta cambiando?

2. Qual è l’andamento del cambiamento climatico globale?

3. Quali sono le cause del cambiamento del clima globale?

4. L’attività dell’uomo sta influenzando inavvertitamente il clima globale?

5. Quali sono le possibilità di influenzare intenzionalmente

il clima globale?

6. Quali sono l’interesse e la competenza dimostrati dalle nazioni del

mondo nel controllo del clima globale?

7. Cosa si può fare per accelerare i progressi

ESTRATTI

COSA PROVOCA IL CAMBIAMENTO DEL CLIMA GLOBALE?

Nessuno è riuscito a spiegare perché si verifichino tali variazioni climatiche. Sembrano essere associate a variazioni nel dinamismo dell’intera circolazione atmosferica globale, ma il motivo per cui il sistema globale varia è ancora un mistero…

L’UOMO STA INAVVERTITAMENTE INFLUENZANDO IL CLIMA GLOBALE?

Se l’attività umana sia stata una causa significativa dei grandi cambiamenti climatici dell’ultimo secolo è una domanda a cui non si può ancora rispondere con sicurezza. Le complessità del clima globale sono ancora troppo poco conosciute per poter valutare la risposta dinamica del sistema a un determinato cambiamento, dato che è la risposta dinamica dell’oceano e dell’atmosfera a determinare il clima…

E spiega più tardi:

L’anidride carbonica è uno dei tre importanti componenti dell’atmosfera che assorbono le radiazioni (insieme al vapore acqueo e all’ozono).

Nell’analisi dei fattori che influenzano il clima si parla di un crescente inquinamento ambientale, i cui possibili effetti, secondo il testo, sono stati poco analizzati. Oggi lo sono meno che mai.

Nello specifico, però, si parla anche dei cirri artificiali causati dal traffico aereo e degli effetti che ne derivano. E questo accadeva nel 1968. Spiega il documento:

… i prodotti di scarico degli aerei che volano alto (vapor trails) generano l’aumento della copertura nuvolosa, e ovunque si verifichi, tende ad aumentare la riflettività della terra.

Si può riconoscere che l’aumento della copertura nuvolosa ad alta quota riduce notevolmente la perdita di radiazione verso lo spazio e questo effetto porta a un riscaldamento della Terra. Pertanto, l’effetto di una maggiore copertura nuvolosa o meno è molto grande, ma la direzione dell’influenza dipende dal tipo e dall’altezza delle nuvole e dal fatto che si trovino in una zona buia o illuminata dal sole.

E prosegue:

La CO2 prodotta dall’attività umana potrebbe causare un importante cambiamento del clima globale nei prossimi decenni. Ma, naturalmente, altri fattori non sono costanti e, negli ultimi anni, sembrano essere stati più influenti dell’aumento della CO2 . Una delle forme di inquinamento atmosferico di origine antropica in più rapido aumento è lo smog, che comprende tutte le forme di inquinamento industriale…

Quando oggi si parla di inquinamento atmosferico, viene curiosamente ridotto alla CO2. E seguendo le preoccupazioni dello studio sull’inquinamento atmosferico, ci si deve interessare al traffico aereo, che rilascia enormi quantità di sostanze nell’atmosfera e crea nubi e cirri. Tutto ciò era già noto all’epoca.

Negli studi e nelle proposte di manipolazione del clima di oggi, proprio questo fattore è diventato uno strumento per modificare deliberatamente il clima, cioè oscurare artificialmente il cielo e rilasciare aerosol e creare nuvole artificiali. Abbiamo potuto osservarlo gli ultimi vent’anni.

Un’assurdità, tra le tante che proliferano in tutto il mondo, è il fatto che con tutti questi fatti, il traffico marittimo e quello aereo sono stati fortemente promossi e, al contempo, le emissioni sono scomparse dalle statistiche sulla qualità dell’aria.

Torniamo al documento.

QUALI SONO LE POSSIBILITÀ DI INFLUENZARE IL CLIMA GLOBALE?

Le prospettive teoriche per influenzare la circolazione atmosferica su larga scala sono state formulate da Yudin (1966). Alcune delle sue conclusioni possono essere riassunte come segue:

a. Per deviare il movimento dell’aria su una determinata regione, è eticamente più efficace applicare l’energia in modo uniforme su ampie porzioni della massa d’aria. Ciò è necessario per ridurre al minimo la dissipazione di energia da parte delle onde acustiche e gravitazionali “parassite”. In altre parole, la ripartizione dell’energia applicata tra le varie scale del moto atmosferico dipende dalla rapidità con cui viene applicata.

b. Per influenzare il campo di moto, oltre al criterio (a), è auspicabile evitare collegamenti intermedi che comportino la conversione dell’energia termica in energia potenziale e poi in energia cinetica. È necessario trovare metodi più diretti.

c. In teoria, dovrebbe essere possibile modificare il campo di velocità con molta meno energia di quella necessaria per modificare il campo di temperatura o di pressione. L’azione diretta è molto più efficace di quella termica.

d. L’analisi delle condizioni di stabilità per le perturbazioni atmosferiche indica che, in determinate condizioni, una piccola aggiunta di energia può portare a grandi cambiamenti nell’ulteriore corso di un processo. Si dovrebbe porre l’accento sull’identificazione dei “punti di instabilità” critici nello sviluppo naturale dei cicloni.

e. In teoria, l’azione sul campo del vento ageostrofico e in particolare sulla componente verticale del vento geostrofico dovrebbe produrre la maggiore influenza per l’energia spesa.

f. In relazione alla possibilità di governare i cicloni, Yudin sottolinea che solo lievi deviazioni del vento dalla direzione geo- strofica sono associate a movimenti molto più rapidi dei cicloni.

g. In relazione all’influenza sull’intensità dei cicloni, Yudin calcola che “creando un movimento discendente con con una velocità di 3 cm/sec al limite superiore, si può indebolire sentialmente indebolire l’intensità di un ciclone in otto ore”. Questi brevi criteri identificano chiaramente una difficoltà associata alla modificazione del tempo atmosferico di grandi dimensioni, ovvero che gli approcci teoricamente più efficaci comportano tutti azioni che non sappiamo come produrre in modo efficiente…

Quali strumenti sono stati sviluppati in questi 50 anni?

Yudin sembra meritare attenzione. https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Valery-Yudin-2260104695

Continuiamo con le proposte riguardanti la modficazione atmosferica:

Ad esempio, è già stato notato che la creazione o la dissipazione di nuvolosità alta ha un’enorme influenza sul bilancio termico dell’atmosfera e della superficie.

Inoltre, in determinate condizioni, un solo kg di sostanza reattiva può inseminare diversi km 2 . Si stima che sessanta aerei C-5, operanti da Eielson AFB e Thule AFB, potrebbero distribuire 1 kg per km2 al giorno sull’intero bacino artico (10 7 km 2).

È quindi un compito arduo, ma non impossibile, pensare di inseminare aree così vaste. Ammesso che tale semina sia efficace per nubi, è interessante stimare l’effetto di tale nuvolosità sull’atmosfera e sul bilancio termico del sistema superficie/atmosfera.

Analogamente, si può notare che, in determinate condizioni, influenzare l’albedo superficiale del pack ice artico non è al di là delle capacità della tecnologia attuale. Poiché la presenza del ghiaccio marino interrompe efficacemente l’intenso flusso di calore dalle acque oceaniche in direzione dell’atmosfera fredda, la regolazione dell’estensione del ghiaccio marino è un altro modo possibile per esercitare un’enorme leva termica sui modelli di forzatura termica

del moto atmosferico (Budyko, 1962) (Fletcher, 1965, 1968)…

La possibilità di influenzare la temperatura della superficie dell’oceano su aree estese modificando in vario modo il corso di alcune correnti oceaniche è stato proposto. (Wexler, 1958) (Rusin e Flit, 1962)

(Borisov, 1959, 1967). Questi schemi comportano grandi sforzi ingegneristici, ma non impossibili. …

QUALE INTERESSE E COMPETENZA PER IL CONTROLLO DEL CLIMA GLOBALE HANNO DIMOSTRATO LE NAZIONI DEL MONDO?



Solo gli Stati Uniti e l’URSS hanno espresso un serio interesse per il problema dell’influenza sul clima globale.

Negli Stati Uniti, questa espressione ha assunto la forma di dichiarazioni della U.S. National Academy of Sciences (1966) e della National Science Foundation (1965), che sottolineano la possibile necessità di influire sul clima

Foundation (1965), che sottolineano la possibile necessità di influenzare il clima globale e commentano la fattibilità scientifica di tale operazione.

DOCUMENTO INTEGRALE https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P3933.pdf



Il documento ENMOD, redatto congiuntamente dagli Stati Uniti e dall’URSS, illustra i progressi compiuti nei 10 anni successivi.

