È possibile utilizzare gli aerei per effettuare irrorazioni? Questo è un dato di fatto, lo sappiamo. Sì, lo sappiamo dagli anni Cinquanta, quando una campagna di eradicazione della malaria in Sardegna prevedeva un vasto programma di irrorazione del DDT che utilizzava anche gli aerei e l’isola era quindi pronta ad accogliere dopo la pulizia basi militari, lo sappiamo dal Vietnam, quando l’Agente Arancio defogliava le foreste, lo sappiamo da Porton Down, dove le sostanze venivano distribuite sulla popolazione disinformata. A proposito: prima di essere utilizzato in Vietnam, l’agente arancione è stato testato negli Stati Uniti. VEDI QUI

Va menzionato anche l’ Operation L.A.C.” (Large Area Coverage), che fu eseguita nel 1957 e nel 1958 dalla “U.S Army Chemical Corps”. Principalmente, l’operazione di irrorazione coinvolse vaste aree con solfuro di zinco cadmio. La “U.S. Air Force” usò un C-119, “Flying Boxcar” per disperdere solfuro di zinco cadmio a tonnellate in atmosfera negli Stati Uniti, senza informare la popolazione.

Di seguito è riportata una forza di irrorazione ufficiale che è stata impiegata più volte, ovviamente sempre per buone ragioni.

Modifiche di aerei civili destinate a misure di rilascio di sostanze nell’atmosfera e di modificazione del clima, come proposto da Edward Teller e collaboratori, hanno i loro modelli qui?

MISSIONE DI IRRORAZIONE AEREA

MISSIONE

Il Dipartimento della Difesa (DoD) incarica il 910° Airlift Wing della Riserva dell’Aeronautica degli Stati Uniti, con sede presso la Youngstown Air Reserve Station (YARS), Ohio, di mantenere l’unica capacità del DoD per l’irrorazione aerea ad ala fissa su grandi aree (5000 acri o più). Questa capacità è utilizzata per controllare insetti vettori di malattie, insetti nocivi, vegetazione indesiderata e per disperdere sversamenti di petrolio in grandi specchi d’acqua. Il personale del 910° è altamente addestrato per svolgere queste missioni specializzate e vengono utilizzati solo prodotti* approvati dall’EPA (Environmental Protection Agency) per questi incarichi.

Le missioni possono essere eseguite in aree di combattimento, presso installazioni del DoD o in risposta a disastri/emergenze dichiarate dal Presidente degli Stati Uniti.

Il 910° Aerial Spray Flight conduce fino a 25 missioni ricorrenti all’anno in 12 installazioni militari in nove stati e, in alcuni casi, sulle comunità che circondano queste aree del DoD. Inoltre, questa unità di missione speciale dell’Air Force Reserve Command ha risposto a disastri nazionali come gli uragani Katrina/Rita nel 2005, l’uragano Gustav nel 2008, lo sversamento di petrolio della Deepwater Horizon nel 2010, l’uragano Harvey nel 2017 e gli uragani Laura/Delta nel 2020.

UNITÀ, VELIVOLI E PERSONALE

I piloti, i navigatori, gli ingegneri di volo, gli operatori di irrorazione/addetti al carico (loadmasters) e gli entomologi del 757° Airlift Squadron conducono missioni di irrorazione aerea utilizzando sei aerei C-130H Hercules equipaggiati con il Modular Aerial Spray System (MASS). Questi sistemi, unici per il 910°, sono mantenuti dall’unico reparto di manutenzione dedicato all’irrorazione aerea del DoD. La YARS ospita uno dei quattro centri di formazione approvati dall’EPA per la Certificazione degli Applicatori di Pesticidi del DoD, che serve sia il territorio continentale degli Stati Uniti sia le strutture di gestione dei parassiti del DoD all’estero.

DIRETTIVE DEL PROGRAMMA DI IRRORAZIONE AEREA

Direttiva del Programma di Irrorazione Aerea – DODI 4150.07, maggio 2008; Applicazione Aerea di Pesticidi – AFI 32-1074; Finanziamento per Contingenza – AFI 65-503.

STORIA

1947: L’Aeronautica crea lo Special Aerial Spray Flight per ridurre le perdite di truppe dovute a malattie trasmesse da vettori.

1° aprile 1973: Aerei irroratori UC-123K ed entomologi dell’AF vengono trasferiti dalla 4500° Aerial Spray Flight in servizio attivo, Langley AFB, VA, alla 355° Tactical Airlift Squadron dell’AFRES, Rickenbacker ANGB, Ohio.

22 maggio 1973: Viene condotta la prima missione di irrorazione aerea dell’AFRES presso Langley AFB, VA.

Luglio 1973: Assistenza a Panama nel contrastare l’epidemia di Encefalite Equina Orientale controllando le zanzare migratorie delle paludi salmastre e le zanzare adulte d’acqua dolce nella Zona del Canale; condotta ricerca con l’Esercito degli Stati Uniti a Fort Drum, NY, testando l’efficacia dell’irrorazione aerea per il controllo delle mosche nere.

1975: Oltre 160.000 acri del campo profughi di Guam trattati per prevenire un’epidemia di febbre Dengue.

1977 e 1978: Condotte cinque missioni per controllare un’infestazione di scarabeo giapponese in quarantena internazionale presso la Lajes Air Force Base, Azzorre.

1981: Missioni di irrorazione aerea per il controllo della falena zingara a West Point, NY, Fort Dix, NJ; McGuire AFB, NJ.

1983: Apertura della strada al controllo aereo delle ceratopogonidi (biting midges) presso il Parris Island Marine Corps Recruit Depot, SC; inoltre, stabilito il programma di controllo della vegetazione presso l’Utah Test and Training Range, risparmiando al governo degli Stati Uniti 1,5 milioni di dollari all’anno; trattate anche 217 comunità e 525.024 acri in risposta a un’emergenza di salute pubblica per l’Encefalite Equina Occidentale in Minnesota.

1985: Assistenza al Dipartimento dell’Agricoltura negli sforzi di controllo di emergenza su oltre 700.000 acri dell’Idaho per una grave infestazione di cavallette.

1986: I C-130A sostituiscono gli UC-123K dopo che i test congiunti con il Dipartimento dell’Agricoltura hanno verificato l’efficacia dell’irrorazione aerea con i C-130.

1988: I C-130E sostituiscono i C-130A; il Modular Aerial Spray System (MASS) viene sviluppato per le operazioni dei C-130; il MASS è in grado di eseguire irrorazioni a volume ultra basso e ultra alto.

1989: Supporto alla FEMA nel trattamento di oltre 855.000 acri nella Carolina del Sud dopo l’uragano Hugo.

Gennaio 1992: La missione di irrorazione aerea dell’AFRC viene trasferita da Rickenbacker ANGB a Youngstown ARS, Ohio; gli aerei C-130H sostituiscono i C-130E; viene istituito il primo reparto di manutenzione dedicato esclusivamente all’irrorazione.

1992: Supporto alla FEMA fornendo gestione delle zanzare dopo l’uragano Andrew, irrorati oltre 288.000 acri in Florida.

1995: Stabilito un Memorandum d’Intesa (MOA) tra la Guardia Costiera degli Stati Uniti e l’USAFR per l’applicazione di disperdenti durante sversamenti catastrofici di petrolio.

1996: L’unità aggiunge la tecnologia GIS (Geographical Information System) e ricevitori GPS differenziali agli aerei irroratori.

Ottobre 1999: Supporto alla FEMA fornendo gestione dell’infestazione di zanzare dopo l’uragano Floyd, irrorati circa 1,7 milioni di acri su VA e NC.

2000: Collaborazione con il programma di prevenzione incendi presso il Saylor Creek Range, Mountain Home AFB, Idaho, controllando l’erba infestante (cheatgrass) con applicazioni aeree, permettendo all’erba della prateria nativa di ristabilirsi come specie dominante e riducendo il potenziale di incendi.

2001: Nuova missione innovativa presso la Grand Forks Air Force Base, ND, interrompendo lo sviluppo larvale e trattando contemporaneamente le zanzare adulte volanti.

2005: Nuova missione di controllo delle zanzare stabilita presso la Minot Air Force Base, ND.

2005: Supporto alla FEMA trattando 2.880.662 acri in Louisiana e Texas per il controllo di zanzare e mosche sporche dopo gli uragani Katrina e Rita. La missione è la più grande missione di irrorazione aerea mai condotta sotto l’AFRC.

2006: Esercitazioni su larga scala e multi-agenzia per sversamenti di petrolio condotte al largo della costa di San Francisco, CA.

2008: Esercitazioni su larga scala e multi-agenzia per sversamenti di petrolio condotte al largo della costa di Brownsville, TX.

2007: Aggiunta della Base Sottomarina Navale, Kings Bay, GA, trattando aree nello spazio aereo proibito.

2008: Dopo diversi anni di lavoro e con l’aiuto del Congresso Tim Ryan, sono stati forniti 3 milioni di dollari per migliorare la missione di irrorazione aerea con il nuovo sistema GPS di puntamento aereo Wingman GX, utilizzando la più recente tecnologia informatica e modellazione della deriva dei pesticidi disponibili; inoltre, il MASS è stato aggiornato con nuovi sistemi di indicazione della quantità, sostituendo le unità di 22 anni.

Settembre-Ottobre 2008: Il sistema Wingman è stato testato durante le irrorazioni antizanzare post-uragano Gustav, dove sono stati trattati più di 771.000 acri in Louisiana.

2009: Homestead Air Reserve Base, FL, è la prima installazione aerea interamente della Riserva ad eseguire una missione di irrorazione, trattando Homestead ARB e la circostante Contea di Miami-Dade.

Maggio 2009: Il reparto di irrorazione ha eseguito la più grande applicazione aerea efficace di larvicidi del settore su terreni dell’Army Corps of Engineers vicino a Williston, ND; sono state dimostrate riduzioni delle popolazioni di larve di zanzara di oltre il 95 percento nelle aree campionate.

Maggio-Giugno 2010: Il 757° Airlift Squadron è stato incaricato di condurre irrorazioni aeree per l’Operazione Deep Water Horizon; lo scopo di questa missione era utilizzare agenti disperdenti il petrolio per aiutare a neutralizzare lo sversamento di petrolio causato dall’affondamento della piattaforma di perforazione Deepwater Horizon nell’aprile 2010 nel Golfo del Messico; questa missione ha segnato la prima applicazione reale di disperdenti di petrolio da parte del 910° Airlift Wing; sono stati effettuati 93 voli, coprendo più di 30.000 acri sull’acqua.

Maggio 2011: Esercitazioni su larga scala e multi-agenzia per sversamenti di petrolio condotte al largo della costa di San Diego, CA.

Febbraio 2012: Il 910° Airlift Wing ospita un “industry day” presso la YARS per coinvolgere esperti del settore al fine di fornire input per lo sviluppo di un sostituto per l’attuale Modular Aerial Spray System (MASS) dell’unità.

Gennaio 2013: Un team della missione di irrorazione aerea del 910° facilita il Corso di Irrorazione Aerea del DoD, un requisito di certificazione per i professionisti del controllo dei parassiti, presso il nuovo centro di formazione all’avanguardia del Lee County Mosquito Control District a Lehigh Acres, Florida.

Settembre 2017: Il 757° Airlift Squadron ha eseguito 28 voli per trattare più di 2,7 milioni di acri in Texas con insetticidi dopo l’uragano Harvey; questa è stata la prima missione di emergenza per il controllo delle zanzare eseguita con visori notturni (NGVs).

Oggi: Il team della 910° Aerial Spray Mission sta attualmente lavorando con Battelle, con sede in Ohio, per costruire il sistema MASS di prossima generazione per sostituire i sistemi obsoleti utilizzati nelle operazioni in corso. Inoltre, dopo un’ampia formazione e ricerca, le operazioni di irrorazione aerea notturna vengono condotte utilizzando la tecnologia di visione notturna, consentendo di effettuare voli durante i periodi di massima attività degli insetti. Nuove missioni sono in fase di sviluppo mentre l’adattamento dell’irrorazione aerea per combattere le minacce emergenti alla salute è in corso.

(Aggiornato ad Agosto 2023)

