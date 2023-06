L’assunzione completa del potere da parte dell’OMS, già prevista e che consentirà di intervenire direttamente negli affari degli Stati membri, non è ancora stata attuata e sarà oggetto di una decisione solo nel 2024. Tuttavia, all’Assemblea Mondiale della Sanità di Ginevra è stata approvata una risoluzione sulla manipolazione pubblica. Il pubblico deve essere preparato.

In un comunicato stampa dell’OMS si legge:

Viene adottata la prima risoluzione sulle scienze comportamentali per una salute migliore.

Oggi gli Stati membri hanno abbracciato le scienze comportamentali per una salute migliore, dimostrando un ampio consenso sulla necessità di integrare sistematicamente le teorie, i metodi e gli approcci delle scienze comportamentali tra le questioni sanitarie e le funzioni di salute pubblica.

La risoluzione invita gli Stati membri a riconoscere il ruolo della scienza comportamentale nel raggiungimento di migliori risultati in termini di salute, a identificare le opportunità per un maggiore utilizzo e a istituire funzioni e unità per la generazione e la traduzione delle prove per informare le politiche e i programmi. Inoltre, si chiede al Direttore generale di integrare l’uso delle scienze comportamentali nell’Organizzazione e di sostenere gli Stati membri sviluppando linee guida e fornendo assistenza tecnica.

Gli Stati membri hanno riconosciuto i risultati dell’iniziativa Behavioural Sciences for Better Health condotta dal Segretariato, si sono congratulati con la Malesia, sponsor della risoluzione, e con gli altri 19 Paesi che si sono uniti come co-sponsor, e hanno ringraziato il Direttore generale per la relazione. Hanno sottolineato l’importanza del rafforzamento delle capacità in questo settore, soprattutto negli uffici regionali, e della creazione di una raccolta di prove e di sinergie tra i settori, compreso quello accademico e privato.

Aggiornamento quotidiano dell’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS, 29. 5. 2023

Vedi qui https://www.who.int/news/item/29-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly—daily-update–29-may-2023

Un Paese il cui governo abbia in mente il benessere del proprio popolo conosce una sola risposta corretta all’OMS: il ritiro immediato.

La Fondazione, come di consueto, ha già disegnato la tabella di marcia e le misure concrete. Il Mercury Project riguarda i vaccini, ma la Fondazione Rockefeller è coinvolta in molti settori, per cui non ci vuole molto a capire che tali strategie vengono regolarmente sviluppate anche altrove, con anni di esperienza nel condizionare le menti.

L’accordo dell’OMS con la Fondazione Rockefeller è già stato riportato.

