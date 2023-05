L’organo di governo dell’OMS ha approvato una bozza di risoluzione sull’uso delle scienze comportamentali nella politica sanitaria. Un opuscolo pubblicato dalla Fondazione Rockefeller chiarisce di cosa si tratta: un’ampia manipolazione dell’opinione pubblica nell’interesse di un’autorità mondiale che si ritiene in possesso della verità scientifica.

Il Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in una riunione conclusasi il 7 febbraio, ha adottato una raccomandazione all’Assemblea Mondiale della Sanità, che si riunirà alla fine di maggio, di approvare una risoluzione dal titolo “Scienze comportamentali per una salute migliore”. La base è una bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti insieme ad altri undici Paesi, soprattutto asiatici.

Il testo della proposta di risoluzione afferma (in stralci):

“La 76a Assemblea Mondiale della Sanità,

Riconoscendo che (…) gli interventi per cambiare il comportamento degli individui riguardo alla propria salute o dei dipendenti dei servizi sanitari e degli operatori sanitari richiedono un approccio globale e interdisciplinare che include, ma non si limita a, antropologia, comunicazione, economia, neuroscienze, psicologia e sociologia;

Preoccupazione per l’impatto sui comportamenti della disinformazione e dell’informazione sulla salute, anche durante la pandemia COVID-19;

ESORTA gli Stati membri (…)

a sviluppare e stanziare risorse umane e finanziarie sostenibili per costruire o rafforzare le capacità tecniche per l’uso delle scienze comportamentali nella sanità pubblica

a istituire funzioni o unità di scienza comportamentale per la generazione, la condivisione e la conversione delle prove, per informare una strategia nazionale, come appropriato;

CHIEDE al Direttore Generale di,

integrare gli approcci della scienza comportamentale nel lavoro dell’Organizzazione e sostenere le necessarie considerazioni strutturali, compresi, se opportuno, gruppi, unità o funzioni di scienza comportamentale e l’assegnazione di finanziamenti e risorse umane sufficienti;

sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, nello sviluppo o nel rafforzamento di funzioni o unità di scienze comportamentali;

valutare, nell’ambito delle risorse esistenti, sulla base di una richiesta preventiva dello Stato membro o degli Stati membri interessati, le iniziative di scienze comportamentali quali politiche, interventi, programmi e ricerche e condividere i risultati di tali valutazioni:

fornire assistenza tecnica, orientamento normativo, sviluppo delle capacità e condivisione delle conoscenze relative alle scienze comportamentali agli Stati membri su loro richiesta, anche attraverso l’Accademia dell’OMS;

raccogliere e diffondere le prove sul miglioramento dei risultati ottenuti grazie all’applicazione delle scienze comportamentali nell’ambito della salute pubblica

sviluppare una guida, anche attraverso l’applicazione delle scienze comportamentali, che affronti le priorità della salute pubblica, tra cui l’esitazione nei confronti dei vaccini, così come la disinformazione e la disinformazione in conflitto con le evidenze basate sulla salute pubblica”.

Di fatto, questi approcci alle scienze comportamentali e coloro che li impiegano provengono in larga misura dalle top università statunitensi e sono finanziati dalle principali fondazioni affiliate alle aziende, come la Gates Foundation, la Rockefeller Foundation e la Wellcome Trust.

Nel complesso, la risoluzione potrebbe sembrare benintenzionata e innocua per i normali cittadini. Tuttavia, chi ha osservato più da vicino l’OMS ricorderà annunci come “Noi possediamo la scienza” o l’obiettivo recentemente dichiarato di “vaccinare” non meno del 100% delle persone di età superiore ai 60 anni e degli operatori sanitari contro il Covid, la demonizzazione degli scettici del vaccino Covid in un video dell’OMS o il monitoraggio dei social media globali da parte dell’OMS in stile NSA, e quindi leggerà con un po’ più di sospetto.



L’esperienza suggerisce che le linee guida dell’OMS e la valutazione pubblica delle azioni governative, che verrebbero entrambe rilasciate solo “su richiesta”, non saranno così volontarie e non vincolanti come sembra, soprattutto per i Paesi più poveri che dipendono dalle donazioni di fondazioni, organizzazioni internazionali e governi più ricchi.

Si nota anche che l’OMS dovrebbe fornire informazioni solo sui risultati ” positivi” ottenuti grazie all’applicazione della scienza comportamentale, e non sulle possibili conseguenze negative. Gli autori della risoluzione vogliono dare l’impressione che tali conseguenze negative o problemi etici non possano esistere, se la scienza comportamentale viene usata per influenzare o manipolare le persone a favore dei comportamenti desiderati da un’agenzia o da un governo.

Elogio della Fondazione Rockefeller

Ed è qui che entra in gioco la Fondazione Rockefeller, che fortunatamente ha chiarito meglio di cosa si tratta. In un tweet ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione dell’OMS per aver accolto la risoluzione, presentando al contempo il programma Mercury che sta finanziando insieme alla Fondazione Gates.

Non sappiamo se questo elogio all’OMS significhi che la Fondazione ha partecipato alla stesura della bozza di risoluzione.

Mercury è un progetto da 25 milioni di dollari. Con un budget del genere si può finanziare un bel po’ di scienza comportamentale. La pagina web del progetto afferma che:

“Il Progetto Mercury è un consorzio di scienziati sociali e comportamentali e di professionisti impegnati nell’identificazione di interventi scalabili ed efficaci dal punto di vista dei costi per costruire la domanda di vaccinazione”. Mentre una notevole attenzione è stata rivolta a mitigare i problemi dell’offerta di vaccini, molti meno sforzi sono stati dedicati a risolvere i problemi della domanda di vaccinazione (OMS 2022). I team del consorzio Mercury Project stanno valutando un portafoglio di interventi che variano per quanto riguarda i contesti, le popolazioni target e i rapporti rischio/ricompensa, con l’obiettivo di identificare gli interventi che aumentano la domanda di vaccinazione in modo più efficace dal punto di vista dei costi e su scala più ampia (Kremer et al. 2021)”.

I “vaccini” Covid sono esplicitamente annoverati tra le vaccinazioni di routine, il cui bilancio positivo di benefici e rischi dovrebbe essere fuori discussione per tutti, tranne che per i più distratti e radicali scettici dei vaccini.

I progetti Mercury

Se si guarda alla descrizione dei progetti finanziati, si ha un’idea molto chiara della direzione in cui si sta andando: senza mezzi termini in direzione della manipolazione.

C’è un programma sperimentale per combattere la disinformazione sulla salute pubblica da parte dei media locali in Tanzania:

AFYA YAKO: contrastare la disinformazione sulla salute pubblica attraverso i media locali in Tanzania”.

In collaborazione con le stazioni radio locali della Tanzania, che producono programmi settimanali sulla salute pubblica per combattere la disinformazione, i ricercatori valuteranno gli effetti di una campagna nazionale di quattro mesi, Afya Yako (“La tua salute” in swahili). L’iniziativa comprenderà un programma radiofonico drammatico e un dialogo bidirezionale incoraggiato attraverso le chiamate radiofoniche”.

C’è anche “un mega-studio per aumentare i tassi di vaccinazione”.

Aumentare i richiami di vaccinazione “su scala”: in collaborazione con grandi aziende statunitensi, i ricercatori sperimenteranno simultaneamente diverse tattiche volte ad aumentare la diffusione dei richiami Covid-19. Gli interventi comprenderanno l’invio di messaggi da parte di messaggeri fidati e l’offerta di sovvenzioni per i costi di trasporto verso i siti di vaccinazione”.

C’è un importante progetto congiunto con Youtube per determinare sperimentalmente il modo migliore per “aiutare le persone a distinguere tra informazioni vere e false e per ridurre la diffusione di informazioni false negli spazi online”. Ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, si badi bene, è determinato dall’OMS (motto: “La scienza è nostra”).

Ancora più perfido è il progetto di ricerca “Combattere la disinformazione attraverso i messaggi creati nelle comunità”. In questo progetto, i ricercatori, in collaborazione con Facebook e Youtube e con “organizzazioni non governative” locali in Brasile, Messico e Stati Uniti, stanno valutando l’efficacia delle informazioni sanitarie “create dai membri di una specifica comunità” per migliorare la preparazione alle vaccinazioni, e per vedere se funzionano meglio dei messaggi attualmente utilizzati dagli esperti governativi e dalle organizzazioni di salute pubblica. Naturalmente, questi messaggi non sono creati dagli influencer retribuiti delle comunità.

Non meno manipolativo e irrispettoso del libero arbitrio delle persone è il programma ” Sfruttare gli influencer per combattere la disinformazione”. In questo programma, “agli influencer positivi dei social media – giornalisti di alto profilo e attivisti sociali con un seguito relativamente ampio a livello locale – verranno fornite risorse di formazione sull’alfabetizzazione digitale e verifiche dei fatti, oltre a un modesto compenso finanziario”.

Ci sono altri approcci molto discutibili, in cui le persone nei Paesi poveri con bassi livelli di protezione vengono usate come cavie a basso costo o indifese per le tecniche di manipolazione. Ma il premio per il programma più cinico va a:

” Targettizzazione delle reti di disinformazione sanitaria: interventi di trasformazione della rete per ridurre la diffusione della disinformazione sanitaria online. (…) Un account Twitter di monitoraggio della disinformazione sulla salute seguirà costantemente la disinformazione emergente sulla salute su Twitter di lingua inglese e invierà contro-messaggi ai destinatari di tale disinformazione, con l’obiettivo di motivare gli utenti a non seguire la fonte”.

Considerando le possibilità che i computer e l’intelligenza artificiale offrono già oggi e offriranno presto, il passo verso il controllo e la manipolazione dell’intero flusso di informazioni delle persone non è così grande. Solo i tecnocrati con ambizioni totalitarie possono ignorare i problemi etici che vale la pena discutere nel promuovere l’uso di questi approcci della scienza comportamentale.

La scelta del nome per il progetto Rockefeller si adatta perfettamente alla pretesa dell’OMS di essere una divinità in possesso dell’unica verità a cui il pubblico deve credere. Mercurio è il messaggero degli dei nella mitologia romana.

Conclusione

I tecnocrati ubriachi di potere della Silicon Valley, di Washington e di Ginevra devono essere fermati. La risoluzione non deve essere adottata dall’Assemblea Mondiale della Sanità. E il trattato dell’OMS sulle pandemie, che nella sua bozza circolante contiene analogie con la risoluzione, non deve essere adottato. Il Governo federale non deve continuare a sostenerlo. All’OMS deve essere proibito di imporre la sua visione unilaterale e altrettanto antiscientifica e corporativa dell’unica “verità” scientifica attraverso la manipolazione e la censura dei media sociali e di altri mezzi di comunicazione.

TRADUZIONE A CURA DI NOGEOINGEGNERIA

FONTE https://norberthaering.de/en/propaganda-censorship/who-resolution-bevavioral-sciences/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews .

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.