Nel 2018, una piccola cerchia di esperti governativi a Washington ha simulato una pandemia causata da un’arma biologica, secondo il copione concepita da un gruppo che voleva ridurre la popolazione mondiale per ottenere, letteralmente, “il ‘reset’ o ‘cambio di paradigma’ che sarebbe stato necessario per cambiare radicalmente l’equilibrio”.

A seguito di esercitazioni pandemiche sempre più apocalittiche messe in moto negli anni dal 1998 al 2005, caratterizzate dal contesto della “guerra al terrore”, l’intensità è successivamente diminuita. Per più di dieci anni è successo poco. Dal 2008 in poi, il grande tema globale della crisi finanziaria ha evidentemente offerto pochi spunti per effettuare manovre di vaiolo. E probabilmente anche il fiasco dell’influenza suina del 2009 ha dovuto essere metabolizzato prima di tutto.

La situazione è cambiata con la comparsa di Donald Trump, evento simbolo del visibile declino del sistema mondiale guidato dagli Stati Uniti. Poco dopo la sua elezione a presidente degli Stati Uniti nel novembre 2016, che inizialmente era sembrata inverosimile a molti osservatori e che aveva generato reazioni di shock in tutto il mondo, è cominciato di nuovo questo esercizio.

In quel periodo, si sono intensificati gli sforzi di Bill Gates per collegare le questioni dei vaccini, della sicurezza internazionale e del bioterrorismo. Nel gennaio 2017 si è recato alla riunione del World Economic Forum di Davos, dove ha dichiarato che “sono necessarie discussioni serie su come preparare un possibile attacco con armi biologiche”. Gates ha annunciato che intendeva approfondire l’argomento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera nel febbraio di quell’anno. L’occasione è stata il lancio dell’iniziativa di ricerca sui vaccini CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), da lui fondata insieme all’industria farmaceutica e a diversi governi.

L’obiettivo di questa iniziativa era quello di sviluppare i vaccini molto più velocemente di prima – anzichè nell’arco di 10 anni in meno di dodici mesi – e di garantire un finanziamento pubblico-privato per questo.



Nel 2017, la Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, dove è successivamente apparso Gates, è stata completamente oscurata dal fatto che Donald Trump si è trasferito alla Casa Bianca qualche settimana prima. La FAZ ha segnalato una ” atmosfera particolare nei corridoi e nelle stanze sul retro” della sede della conferenza:

“Raramente – forse mai prima d’ora – i volti dei capi di Stato, dei ministri, delle aquile e degli esperti che si sono recati qui sono stati così segnati da interrogativi. La crescente incertezza, l’insicurezza e la sfiducia hanno preoccupato i partecipanti e offuscato tutte le discussioni: gli americani deluderanno gli europei? La Nato si sta sgretolando?

E soprattutto: cosa terrà insieme l’Occidente in futuro? (…) È come se più di 20 capi di governo, più di 80 ministri, aquile ed esperti, insomma l’élite dei responsabili delle politiche estere e di sicurezza, si fossero riuniti per quella che è probabilmente la più grande terapia di gruppo che questo apparato ha sperimentato in questo secolo. Con un obiettivo incerto: scoprire quali sono i punti in comune rimasti – e se sostengono ancora un’architettura di sicurezza occidentale”.

“Mi rifiuto di accettare la distruzione del nostro ordine mondiale”

Secondo la FAZ, John McCain, uno dei più influenti esperti di politica estera degli USA, ha colpito “il cuore delle crisi occidentali dell’anima” nel suo discorso di Monaco: la questione se l’Occidente sarebbe sopravvissuto, ha detto McCain, era stata in precedenza liquidata come allarmismo – ma ora era ” estremamente grave”. Il conservatore integralista (morto un anno dopo) ha concluso il suo discorso, che ha ricevuto applausi fragorosi dalla platea dei capi di Stato e del personale militare, con la confessione molto chiara: “Mi rifiuto di accettare la caduta del nostro ordine mondiale.

A questa conferenza, davanti a questo stesso pubblico, anche Bill Gates ha tenuto il suo discorso il giorno seguente. In esso spiegava i pericoli e i possibili dettagli di una grande pandemia:

“La prossima epidemia potrebbe manifestarsi sullo schermo del computer di un terrorista che utilizza l’ingegneria genetica per creare una versione sintetica del virus del vaiolo o un agente patogeno dell’influenza estremamente contagioso e mortale. (…) Che sia per uno scherzo della natura o per mano di un terrorista, gli epidemiologi dicono che un agente patogeno che si diffonde rapidamente nell’aria potrebbe uccidere più di 30 milioni di persone in meno di un anno. (…) Dobbiamo prepararci alle epidemie nel modo in cui i militari si preparano alla guerra. Questo include ‘giochi di germi’ e altre esercitazioni di emergenza per capire meglio come le malattie si diffondono, come le persone reagiscono in preda al panico, e come ci muoviamo in situazioni come la congestione delle autostrade e dei sistemi di comunicazione.”

Tre mesi dopo, il Johns Hopkins Center for Health Security ha iniziato una pianificazione articolata per una nuova manovra pandemica per la prima volta dopo molti anni – ancora più grande e complessa delle precedenti. Il titolo era “Clade X”. I preparativi sono iniziati nel maggio 2017, quattro mesi dopo l’ingresso di Trump alla Casa Bianca.

Lo scenario era diverso questa volta. Niente vaiolo, niente peste, niente antrace, ma invece un nuovo tipo di miscela di virus, che secondo il copione è stato sviluppato nel laboratorio di un’azienda biotecnologica: una combinazione genetica tra un virus parainfluenzale altamente contagioso e il virus Nipah, particolarmente letale. (Il virus Nipah, tra l’altro, è scoppiato in tempo reale in India nello stesso periodo dell’esercitazione ed è stato contenuto lì con l’aiuto di un ricercatore dell’esercito statunitense che aveva sviluppato un vaccino le cui aziende produttrici hanno ricevuto un finanziamento di 25 milioni di dollari dopo l’epidemia).

“Azione diretta per raggiungere il ‘reset'”.

La novità del copione dell’esercitazione non era solo il tipo di virus, ma anche il fatto che non si ipotizzava più che ci fossero terroristi senza un nome o una biografia, ma il documento che accompagnava la manovra descriveva in modo sorprendentemente dettagliato la storia del gruppo terroristico fittizio ABD (“A Brighter Dawn”). Ecco, c’era scritto:

“A Brighter Dawn” è stata fondata negli Stati Uniti negli anni ’90. L’obiettivo dichiarato del gruppo era quello di rallentare ed eventualmente invertire il degrado del pianeta causato dalla sovrappopolazione. A quel tempo, l’obiettivo di ABD era quello di aiutare l’umanità a ritornare ad uno stato precedente. Le attività del gruppo a quel tempo erano generalmente pacifiche e comprendevano conferenze e gruppi di discussione, attivismo di base e pubbliche relazioni.

Nel 2010, i membri di A Brighter Dawn sono aumentati in modo considerevole, sia in termini di numero che di diversificazione geografica. C’erano membri e associazioni locali in molti paesi. All’incirca in questo periodo sembra esserci stata una spaccatura all’interno di A Brighter Dawn. Un gruppo estremo dell’ABD ha ritenuto che fosse necessaria un’azione mirata per realizzare il “reset” o il “cambio di paradigma” che sarebbe stato necessario per cambiare radicalmente l’equilibrio.

Questo frammento di gruppo era composto da non più di 30 persone. Un leader carismatico ha preso in mano la guida e ha lavorato a stretto contatto con circa 25 altri membri ABD del gruppo che avevano una formazione in scienze biologiche, tra cui dei virologi. Dopo la spaccatura, la frazione di gruppo ha allestito un laboratorio nei pressi di Zurigo, spacciandosi per una piccola società di start-up biotech. Ha allestito un sofisticato laboratorio di scienze biologiche con attrezzature liberamente disponibili e si è concentrato sullo sviluppo di un’arma biologica che avrebbe avuto un impatto globale. I leader dell’ABD sembrano essere stati ispirati anche loro dall’idea di una piaga biblica come correttivo per gli eccessi dell’umanità. Il frammento di gruppo è stato finanziato dai membri, da donatori privati e dal coinvolgimento in attività illegali. (…)

Dopo che è stato sviluppato e prodotto con successo l’agente patogeno Clade-X, i volontari dell’ABD, pronti ad assumersi il rischio di infezione, girarono il mondo con piccole quantità dell’agente patogeno liquido e diffusero i virus con i normali flaconi spray in luoghi pubblici affollati. I numerosi attacchi sono stati relativamente inefficienti e quasi la metà di essi non ha infettato nessuno; gli altri attacchi hanno fatto ammalare in media solo 50 persone. Tuttavia, questo è stato sufficiente a scatenare la pandemia di Clade X.”

La esercitazione si è svolta il 15 maggio 2018 a Washington, nuovamente presso l’hotel di lusso Mandarin Oriental. L’epidemia sperimentata è iniziata in Germania. Sono state simulate una serie di riunioni del Consiglio di sicurezza nazionale americano, i protagonisti erano di nuovo politici americani di alto rango, alcuni dei quali avevano già svolto funzioni governative e parlamentari simili o identiche nella realtà. (1) (L’elenco dei partecipanti si trova alla fine del testo)

Uno dei primi eventi dopo l’epidemia, secondo lo script, è stato lo sviluppo di un test PCR per individuare il virus. (PDF, p. 11) Il dibattito si è poi incentrato in gran parte sulle restrizioni di viaggio e sul lockdown (poi chiamato quarantena). Si è parlato del possibile “livello di violenza per mantenere la quarantena”. (PDF, pag. 31)

Si è concluso che occorreva creare una maggiore “chiarezza giuridica” “in merito al trasferimento dei poteri durante la quarantena”. Il governo dovrebbe anche includere nei piani i possibili effetti negativi di questo tipo di quarantena “compresa la resistenza pubblica alla sua attuazione”. (2)

150 milioni di morti

Nell’esercitazione la crisi è stata vissuta in tempi rapidi. Lo stato epidemico da regolamentare ha riguardato un periodo di molti mesi. Secondo questo scenario, alla fine il numero di morti ha raggiunto i 150 milioni in tutto il mondo, di cui 15 milioni negli Stati Uniti. Secondo gli autori, si trattava di numeri comunque bassi, resi possibili solo dal fatto che la produzione di vaccini era stata estremamente accelerata.

Alla fine della sperimentazione, pertanto, è stata data priorità alla richiesta al governo di fornire immediatamente i fondi necessari per sviluppare nuovi vaccini “entro mesi, non anni”. (3) Una menzione particolare è stata fatta per i nuovi vaccini RNA (come quelli promossi da Bill Gates) – che modificano geneticamente gli esseri umani e giocano un ruolo importante nella crisi coronavirus. Nelle raccomandazioni dei pianificatori della esercitazione di governo si affermava:

“I recenti sviluppi della biologia sintetica (…) aprono nuove opportunità per la tempestiva scoperta di farmaci e vaccini efficaci. Allo stesso modo, nuovi approcci per le contromisure, come i vaccini mRNA autoamplificanti (…) sono piattaforme promettenti che permettono un rapido sviluppo in caso di emergenza. (…) tutto questo potrebbe essere organizzato in modo che più persone in più luoghi possano produrre antidoti su larga scala”.

Tutto sommato, l’esercizio è stato un successo per gli organizzatori. Hanno concluso che l’esercizio ha raggiunto un vasto pubblico e ha aumentato la consapevolezza degli effetti delle pandemie. Il Washington Post aveva riferito dell’esercizio tre volte.

Inoltre ha raggiunto esperti e politici: “Clade X ha portato ad una serie di presentazioni ed eventi successivi al Congresso degli Stati Uniti, al Congresso degli esperti della Convenzione sulle armi biologiche, al CDC, all’Aspen Institute e ad altre organizzazioni. (4)

Quindi il tema è tornato all’ordine del giorno su più livelli. (…) Quando il team del Johns Hopkins Center for Health Security ha successivamente progettato un ulteriore esercizio ancora più grande e complesso (“Event 201”), la Top League degli sponsor è salita a bordo: la Bill and Melinda Gates Foundation e il World Economic Forum (WEF). (…) Questa esercitazione era fondamentalmente diversa dalle precedenti in quanto questa volta non si trattava di dibattiti e votazioni da provare all’interno del governo, ma esplicitamente del training dei governi per lavorare con le multinazionali durante una pandemia. In una descrizione del Johns Hopkins Center for Health Security si legge:

“Negli ultimi anni, il mondo ha registrato un numero crescente di epidemie, pari a circa 200 eventi all’anno. Questi eventi sono in aumento e hanno un effetto negativo sulla salute, l’economia e la società. Affrontare questi eventi sta già mettendo a dura prova le capacità globali, persino se non c’è il pericolo di una pandemia. Gli esperti concordano sul fatto che è solo questione di tempo prima che una di queste epidemie diventi globale – una pandemia con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Una pandemia grave che diventi “Evento 201″ richiederebbe una cooperazione affidabile tra industrie, governi e le principali istituzioni internazionali. (…) In modo simile ai tre esercizi precedenti del Centro – Clade X, Dark Winter e Atlantic Storm – l’Evento 201 mirava a informare ed educare gli alti dirigenti del governo degli Stati Uniti, di altri governi e compagnie.”

La esercitazione “Evento 201” si è svolta il 18 ottobre 2019, due mesi prima della comparsa del coronavirus, e ha simulato in modo irritante lo scatenarsi di una pandemia globale di coronavirus.

