ASTEROIDI O METEORITI CONTRO LA TERRA? IL CAPO DELLA NASA CONSIGLIA: PREGATE

Questi erano i rumori che già anni fa venivano usati per terrorizzare il pubblico, come riportato qui. La corsa al dominio dello spazio è partita da tempo. E deve essere finanziata. Naturalmente, questo deve essere fatto ufficialmente con il pretesto che ci sono minacce da lì, e non che le stiamo creando, perché un accordo non ci permette di agire in modo bellicoso nello spazio, ma solo di difenderci. E ora viene lanciato un annuncio come questo. Iniziata la missione che salverà il Pianeta dagli asteroidi.

Hera, la missione di difesa planetaria, in rotta verso l’asteroide deviato

La prima navicella spaziale dell’ESA dedicata alla difesa planetaria ha lasciato la Terra. La missione Hera è diretta verso un obiettivo unico tra i più di 1,3 milioni di asteroidi noti nel nostro Sistema Solare: l’unico corpo la cui orbita è stata modificata dall’azione umana, per risolvere i misteri legati alla sua deflessione.

Affinando la comprensione scientifica della tecnica di deflessione degli asteroidi tramite ‘impatto cinetico’, Hera mira a rendere la Terra più sicura. La missione fa parte di un’ambizione più ampia volta a trasformare l’impatto degli asteroidi terrestri in un tipo di disastri naturali completamente evitabili.

Sviluppata nell’ambito del Programma di Sicurezza Spaziale dell’ESA e condividendo un’eredità tecnologica con il cacciatore di comete Rosetta, Hera è decollata su un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA, il 7 ottobre alle 10:52 ora locale (16:52 CEST, 14:52 UTC), con i suoi pannelli solari che si sono dispiegati circa un’ora dopo.

Il veicolo spaziale Hera, delle dimensioni di un’automobile, effettuerà la prima indagine dettagliata su un asteroide ‘binario’ – o a doppio corpo – il 65803 Didymos, che è orbitato da un corpo più piccolo, Dimorphos. L’attenzione principale di Hera sarà sul più piccolo dei due, la cui orbita attorno all’asteroide più grande è stata modificata dalla missione DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA, dimostrando la deflessione di un asteroide tramite impatto cinetico nel 2022.

“La difesa planetaria è intrinsecamente un’impresa internazionale, e sono davvero felice di vedere la sonda Hera dell’ESA in prima linea negli sforzi dell’Europa per aiutare a proteggere la Terra. Hera è un passo audace nell’aumentare l’impegno dell’ESA nella difesa planetaria,” ha dichiarato il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher.

Hera condurrà anche esperimenti tecnologici in condizioni di spazio profondo, tra cui il dispiegamento di due ‘CubeSats‘ delle dimensioni di una scatola da scarpe che voleranno più vicini all’asteroide bersaglio, manovrando in condizioni di gravità ultra-bassa per acquisire dati scientifici aggiuntivi prima di atterrare. Il veicolo spaziale principale tenterà inoltre una navigazione autonoma attorno agli asteroidi, basandosi sul tracciamento visivo.

Il lancio e il viaggio nello spazio profondo della missione sono monitorati dal Centro Europeo Operazioni Spaziali dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

“Hera è finalmente in viaggio verso Didymos; oggi stiamo scrivendo una nuova pagina della storia spaziale,” ha dichiarato Ian Carnelli, responsabile della missione Hera. “Questa missione nello spazio profondo ha preso forma, dal contratto al lancio, in soli quattro anni, una testimonianza del duro lavoro e della dedizione del team di Hera dell’ESA, dell’industria europea, della scienza e dell’agenzia spaziale giapponese JAXA.”

“Tuttavia, l’idea di una missione di difesa planetaria basata su una navicella che impatta un asteroide e su una seconda che raccoglie dati, risale a due decenni fa, con un contributo significativo del defunto Prof. Andrea Milani, pioniere nel monitoraggio dei rischi degli asteroidi, il cui nome è stato dato a uno dei due CubeSats a bordo di Hera.”

L’ESA, insieme alla NASA e ad altre agenzie partner, mantiene una sorveglianza sul cielo per identificare e tracciare gli asteroidi pericolosi. Ma se venisse avvistato un corpo in avvicinamento, cosa potrebbe essere fatto per fermarlo?

La missione DART della NASA è stata creata per aiutare a rispondere a questa domanda. Il 26 settembre 2022, la navicella DART ha effettuato la prima deflessione di un asteroide dall’umanità, schiantandosi intenzionalmente contro Dimorphos, la piccola luna delle dimensioni della Grande Piramide dell’asteroide Didymos, modificando la sua orbita.

In base alle osservazioni da Terra, DART ha ridotto il periodo orbitale di Dimorphos attorno a Didymos di 33 minuti, quasi il 5% del suo valore originale, lanciando anche un pennacchio di detriti a migliaia di chilometri nello spazio.

Ma restano molti interrogativi sull’evento, che gli scienziati devono risolvere per rendere il metodo dell’ ‘impatto cinetico’ una tecnica di difesa planetaria ben compresa e affidabile. Quanto grande è il cratere lasciato dall’impatto di DART? L’intero asteroide è stato rimodellato? Quali sono la mineralogia, la struttura e la massa precisa di Dimorphos?

Con un corpo principale a forma di cubo di circa 1,6 m di lato, affiancato da due ali solari di 5 m, il veicolo spazial Hera è il contributo dell’ESA a questa collaborazione internazionale per la difesa planetaria. Una volta raggiunto l’asteroide binario Didymos tra due anni, la missione condurrà un’indagine ravvicinata per raccogliere tutte le informazioni mancanti necessarie.

“L’abilità di Hera di studiare da vicino il suo bersaglio sarà ciò di cui abbiamo bisogno per la difesa planetaria operativa,” spiega Richard Moissl, a capo dell’Ufficio di Difesa Planetaria dell’ESA. “Immagina uno scenario in cui viene inviata rapidamente una missione di ricognizione per valutare se è necessario un ulteriore intervento di deflessione. Presto dovremmo testare di nuovo questo con la nostra navicella Ramses, una missione proposta per incontrare l’asteroide Apophis durante il suo avvicinamento alla Terra nel 2029.”

Guida alle dimensioni di Hera e dei suoi asteroidi bersaglio Circa 100 aziende e istituti europei provenienti da 18 Stati Membri dell’ESA sono stati coinvolti nello sviluppo della missione Hera. OHB System AG ha guidato il consorzio industriale, assumendosi la responsabilità della progettazione complessiva, dello sviluppo, dell’assemblaggio e del collaudo del veicolo spaziale. Hera condurrà l’esplorazione più dettagliata mai realizzata di un sistema di asteroidi binario. Anche se i sistemi binari costituiscono il 15% di tutti gli asteroidi conosciuti, nessuno è mai stato studiato in dettaglio. Inoltre, l’asteroide Dimorphos è il corpo più piccolo mai visitato da una missione spaziale, mentre Didymos ruota a una velocità elevata rispetto alle sue dimensioni, avvicinandosi ai limiti della stabilità strutturale date le sue dimensioni. Il CubeSat Milani, sviluppato per l’ESA dall’industria italiana guidata da Tyvak International, studierà la composizione minerale di Dimorphos e della polvere che lo circonda, mentre il CubeSat Juventas, prodotto da un consorzio guidato dal Lussemburgo sotto GOMspace, eseguirà il primo sondaggio radar del sottosuolo di un asteroide. Verso la fine del suo sondaggio sugli asteroidi, che durerà sei mesi, Hera testerà anche una modalità sperimentale di guida autonoma, che le permetterà di navigare intorno agli asteroidi in modo autonomo basandosi sul monitoraggio delle caratteristiche della superficie. Lo scienziato di missione Hera dell’ESA, Michael Kueppers, commenta: “Alla fine della missione di Hera, la coppia Didymos dovrebbe diventare l’asteroide meglio studiato della storia, contribuendo a proteggere la Terra dalla minaccia di asteroidi in arrivo.” Il Ricercatore Principale di Hera, Patrick Michel, Direttore della Ricerca presso il CNRS / Observatoire de la Côte d’Azur, aggiunge: “L’impatto di DART è stato come il primo episodio di un’avventura cosmica: un lampo spettacolare visto attraverso lo spazio che ha lasciato agli scienziati la domanda: cosa è successo dopo?” “Ora Hera è in viaggio per il prossimo episodio, per trasformare le brevi immagini degli asteroidi Didymos che la missione DART ci ha trasmesso in un’indagine dettagliata, promettendoci nuove intuizioni sul processo di collisione planetaria, uno dei meccanismi principali che ha creato il Sistema Solare così come lo conosciamo.” Hera trajectory to Didymos

Access the video

Il lancio odierno ha posto Hera su una traiettoria di partenza diretta lontano dalla Terra, iniziando la sua fase di crociera di due anni. Una manovra programmata per il mese prossimo sarà seguita da un sorvolo di Marte nel marzo 2025, che darà al veicolo spaziale una maggiore velocità per il suo eventuale rendez-vous con Didymos. Durante l’assist gravitazionale di Marte, Hera eseguirà un’indagine sulla luna marziana Deimos, utilizzando i suoi strumenti per scopi scientifici per la prima volta.

L’arrivo a Didymos è previsto per l’autunno 2026, quando la missione sugli asteroidi entrerà nella sua principale fase di dimostrazione scientifica e tecnologica.

Maggiori informazioni su Hera: https://www.esa.int/hera

Collaborazione scientifica di Hera: https://www.heramission.space

Il Programma di Sicurezza Spaziale dell’ESA

Il Programma di Sicurezza Spaziale dell’ESA è dedicato alla protezione dell’Europa e delle sue economie dalle interruzioni alle infrastrutture critiche nello spazio e a terra a causa di detriti spaziali, condizioni meteo spaziali o asteroidi pericolosi, e a promuovere nuove opportunità commerciali nel settore spaziale europeo.

FONTE https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Italy/Hera_la_missione_di_difesa_planetaria_in_rotta_verso_l_asteroide_deviato

Lo sguardo di HERA sulla Terra | Iniziata la missione che salverà il Pianeta dagli asteroidi: il primo incontro sarà con Dimorphos

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.