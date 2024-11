Scenari post elettorali negli Stati Uniti su Nato e non solo dopo la vittoria di Trump. Il punto di Gagliano

La rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti potrebbe avere implicazioni significative per l’Europa e la Nato, basate sulle scelte politiche e le dichiarazioni rilasciate durante la sua prima amministrazione.

In tema di alleanze, Trump aveva già mostrato un atteggiamento critico verso la Nato, considerando l’organizzazione un fardello finanziario sproporzionato per gli Stati Uniti. È probabile che un suo ritorno alla Casa Bianca porterebbe nuove pressioni sugli alleati europei affinché incrementino le loro spese per la difesa.

Trump potrebbe anche cercare di ridurre l’impegno statunitense nella Nato, spingendo per una condivisione più equa dei costi e lasciando intendere che la difesa europea debba essere garantita principalmente dall’Europa stessa. Questo potrebbe creare tensioni con i paesi europei che, sebbene abbiano aumentato i loro budget per la difesa negli ultimi anni, non sono ancora pronti a fare a meno del supporto americano.

Sul piano geopolitico, l’Europa potrebbe trovarsi costretta a riconsiderare le proprie strategie di sicurezza. Un possibile distanziamento degli Stati Uniti dalla Nato costringerebbe i paesi europei a sviluppare un apparato difensivo autonomo e a rafforzare le proprie capacità di deterrenza, in particolare nei confronti della Russia. Alcuni paesi potrebbero anche cercare di rafforzare le proprie relazioni con potenze extra-Nato, come la Cina o l’India, per bilanciare eventuali vuoti lasciati dagli Stati Uniti.

In politica estera, Trump ha mostrato una tendenza a perseguire un approccio isolazionista e transazionale, concentrato sugli interessi economici americani. In caso di rielezione, potrebbe rinegoziare o addirittura annullare alcuni accordi commerciali esistenti con i paesi europei, puntando a migliorare il saldo commerciale degli Stati Uniti. Questo potrebbe danneggiare l’economia europea, già sotto pressione a causa della pandemia e della crisi energetica. In particolare, paesi come la Germania e la Francia, con forti legami economici con gli Stati Uniti, potrebbero essere i più colpiti.

Sul fronte energetico, Trump ha espresso scetticismo verso l’Accordo di Parigi sul clima, da cui si era ritirato durante il suo mandato, salvo poi rientrarvi sotto l’amministrazione Biden. Un ritorno alla Casa Bianca di Trump potrebbe significare un’ulteriore allontanamento degli Stati Uniti dagli obiettivi climatici globali, portando anche a possibili conflitti con l’Unione Europea, che sta cercando di promuovere una transizione energetica più rapida. La divergenza tra gli obiettivi ambientali americani e quelli europei potrebbe complicare le relazioni transatlantiche e influenzare i settori economici legati alla green economy.

In sintesi, una presidenza Trump potrebbe portare l’Europa a rivalutare il proprio ruolo in un sistema internazionale meno multilaterale e meno dipendente dagli Stati Uniti. La Nato potrebbe essere costretta a ridefinire il proprio mandato, con una maggiore enfasi sulle capacità difensive degli alleati europei. Inoltre, le politiche commerciali e climatiche degli Stati Uniti potrebbero generare nuove sfide economiche e diplomatiche per l’Europa. In definitiva, il ritorno di Trump alla guida degli Stati Uniti potrebbe inaugurare un’era di incertezze per l’Europa, che dovrebbe prepararsi a una maggiore indipendenza strategica e a una diversificazione delle sue alleanze globali.

Un eventuale ritorno di Trump alla presidenza potrebbe influenzare profondamente le scelte degli Stati Uniti in merito ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Durante il suo precedente mandato, Trump ha dimostrato un approccio pragmatico e orientato a evitare l’intervento diretto in conflitti esteri, preferendo piuttosto trattative che potessero promuovere l’interesse nazionale americano.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Trump potrebbe cercare una rapida conclusione del conflitto, considerando i costi sostenuti dagli Stati Uniti per il sostegno militare ed economico a Kyiv. È possibile che tenti di avviare negoziati tra Russia e Ucraina, puntando a una soluzione diplomatica che porti alla fine delle ostilità e consenta agli Stati Uniti di ridurre il proprio impegno finanziario nella regione.

Tuttavia, questa posizione potrebbe incontrare resistenze sia internamente che tra gli alleati europei della Nato, preoccupati per l’aggressività russa. Riguardo al conflitto tra Israele e le organizzazioni terroristiche come Hamas, Trump ha storicamente sostenuto Israele con una politica di “tolleranza zero” verso il terrorismo, promuovendo al contempo l’accordo di Abraham per migliorare le relazioni tra Israele e alcuni stati arabi. In caso di rielezione, è probabile che Trump continui a sostenere fermamente Israele, intensificando le pressioni internazionali contro Hamas e sostenendo qualsiasi azione di autodifesa israeliana.

FONTE https://www.startmag.it/mondo/cosa-fara-trump-alla-casa-bianca-su-nato-e-clima/

USA, HANNO PERSO QUELLI DE LI SORDI E DE LI SPARI di Fulvio Grimaldi che non è certo un adulatore di Trump, ma conclude il suo commento: Ragazzi, in carrozza, si riparte. Capotreno e treno sono cambiati. Gli hanno sparato e ci aveva contro, da noi come da loro, il peggio del pessimo. Cerchiamo di capire percorso e destinazione. E di non farceli imporre. In ogni caso, brutto o bello, “c’è qualcosa di nuovo oggi nel sole”.

VEDI QUI . https://fulviogrimaldi.blogspot.com/2024/11/usa-hanno-perso-quelli-de-li-sordi-e-de.html

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

Le cose non vanno sempre come previsto, le simulazioni sono solo giochi virtuali

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.