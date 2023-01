Kiev: «Ora servono caccia e navi da guerra»

È quello che ha affermato il viceministro degli esteri ucraino, Andrij Melnyk, in un’intervista all’emittente televisiva tedesca N-tv.

«Adesso abbiamo bisogno anche di (aerei da combattimento) F16, F35, Eurofighter, Tornados e navi da guerra». È quello che ha Andrij Melnyk, in un’intervista all’emittente televisiva tedesca N-TV.

L’ex ambasciatore a Berlino, protagonista di forti scontri con il governo di Olaf Scholz da febbraio 2022 in poi, ha lodato la decisione del cancelliere di inviare i super panzer Leopard, d’intesa con gli americani che metteranno a disposizione gli Abrams, ma è anche subito tornato nell’attacco, con una lista di nuove richieste per sostenere gli ucraini contro l’aggressione russa. VEDI QUI https://www.cdt.ch/news/mondo/kiev-ora-servono-caccia-e-navi-da-guerra-306153

L’ex ambasciatore Andrij Melnyk e oggi vice ministro in Ucraina ha una richiesta ai tedeschi: “Ho una proposta creativa per i nostri amici tedeschi. La Bundeswehr dispone di 93 aerei da combattimento multiruolo Tornado che saranno presto dismessi e sostituiti dall’F-35. Anche se è un vecchio jet da combattimento, ma ancora molto potente. Perché non consegnare questi Tornado in Ucraina?”

“Bandera non ha compiuto massacri di ebrei e non ha collaborato con le SS”

L’ex ambasciatore dell’Ucraina a Berlino, Andrij Melnyk, aveva difeso il capo dei nazionalisti ucraini Stepan Bandera (1909-1959), negando che sia stato complice delle forze di occupazione tedesche e delle SS nell’assassinio di ebrei e polacchi nel proprio Paese durante la Seconda guerra mondiale.

Dopo le polemiche sul nazismo l’ambasciatore ucraino ha lasciato l’incarico in Germania ed è diventato viceministro degli Esteri.

Scriveva Repubblica: “Andrij Melnyk aveva negato che il noto collaborazionista Stepan Bandera avesse avuto un ruolo nello sterminio degli ebrei. In precedenza aveva insultato Scholz e Steinmeier. In autunno tornerà in patria come viceministro degli Esteri”.

VEDI ANCHE

L’ambasciatore ucraino Andrij Melnyk nega le responsabilità di Stepan Bandera nell’Olocausto. E lo definisce un “combattente per la libertà”

https://lists.peacelink.it/cultura/2022/07/msg00003.html

L’ambasciatore ucraino in Germania Melnyk, seguace di Bandera, banalizza l’Olocausto

https://emigrazione-notizie.org/?p=38678

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023

NEVER SAY NEVER AGAIN

Tweets by MelnykAndrij

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.