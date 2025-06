Questo articolo di Niall McCrae via offGuardian non si limita a sollevare timori, ma propone una risposta concettuale sotto forma di una nuova filosofia: il “Continuismo”. Offre una cornice per interpretare e resistere all’avanzata tecnocratica

Continuismo: Una filosofia per l’umanità di fronte all’assalto tecnocratico

Di Niall McCrae via offGuardian 5 giugno 2025

Come possiamo impedire che i film di fantascienza distopici diventino realtà? Siamo condannati a essere dominati dai robot e a cedere la nostra libera volontà e la nostra creatività all’intelligenza artificiale? Tali domande diventano sempre più urgenti, poiché un’élite globale sta orientando la tecnologia non per il bene dell’umanità, ma verso una tirannia tecnocratica.

È necessaria una resistenza comune, e le linee guida a cui le persone dovrebbero attenersi dovrebbero essere una giustificazione per la conservazione dell’umanità come la conosciamo.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul futuro totalitario, faccio parte di un team locale di volontari che distribuiscono regolarmente il giornale “The Light” e appendono slogan su tabelloni gialli. Alcune persone ci chiedono contro cosa stiamo protestando, quando vedono i vari messaggi su contanti, Net Zero, agricoltura, censura, militarismo, geoingegneria e sorveglianza digitale.

Alcuni disturbatori ci definiscono teorici della cospirazione, pazzi libertari o peggio. È sorprendente come percepiscano “conservare i contanti”, “nessun agricoltore, nessun cibo” e “assistenza sociale invece della guerra” come slogan di destra. A chiunque ce lo chieda, spieghiamo che la nostra causa è la “libertà”. Chi potrebbe essere contrario? (In realtà, come ha dimostrato la catastrofe del Covid-19, molte persone!)

Dopo aver compreso il paradigma “sinistra contro destra” come mezzo teatrale di divisione e dominio, mi è diventato chiaro che la libertà è un concetto nebuloso. Per i conservatori, è diventata un grido di battaglia contro la crescente limitazione della libertà di espressione, specialmente quando si tratta di opinioni tradizionali o patriottiche.

Per i progressisti significa confini aperti e liberazione dall'”odio”.

D’altra parte, i conservatori tendevano a sostenere un establishment gerarchico (fino alla “lunga marcia attraverso le istituzioni” dei marxisti culturali), mentre i progressisti sono diventati sempre più puritani nei confronti di chiunque si metta loro di mezzo.

Di fronte al duplice assalto dei movimenti “green” e “woke” contro l’umanità, tuttavia, sono convinto che il conservatorismo sia un obiettivo valido e necessario, mentre è avventato accettare ciecamente il cambiamento. Per coloro che si definiscono progressisti, la domanda deve essere: qual è l’obiettivo? Grattando la superficie dei tipici guardiani della virtù della classe media, si trova un’accoglienza incondizionata di ogni usurpazione delle tradizioni, unita a (come osservò George Orwell) un’antipatia snobistica verso le classi inferiori.

Come dimostra l’adesione cultuale alle crisi costruite del clima e del Coronavirus, i progressisti sono in realtà conformisti – proprio come lo erano i conservatori in passato. Accettano i cambiamenti sociali, economici e tecnologici acriticamente come sviluppi fondamentalmente buoni e inevitabili e non possiedono il pensiero critico necessario per comprendere le forze trainanti. I progressisti sono contrari all’espropriazione capitalista e usano spesso il motto “Segui i soldi”. Sì, le mani avide prendono tutto ciò che possono ottenere, per citare i Depeche Mode. Ma come i conservatori che temono lo strisciare del comunismo, non riescono a riconoscere un nuovo ordine mondiale che non è motivato né ideologicamente né materialmente.

L’obiettivo è una tecnocrazia transumanista dall’alto, e la spinta è la filosofia poco conosciuta dell’accelerazionismo.

Con il rapido sviluppo dei computer, i sogni del movimento tecnocratico originale degli anni ’30 sono diventati una prospettiva realistica. La trasformazione tecnologica della società, tuttavia, si opporrebbe alle inclinazioni umane fondamentali. Nel 1970, lo scienziato della Columbia Zbigniew Brzezinski, nel suo libro Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, descrisse una società “culturalmente, psicologicamente, socialmente ed economicamente plasmata dall’influenza della tecnologia e dell’elettronica”.

Egli dichiarò:

Una tale società sarebbe dominata da un’élite il cui diritto al potere politico si baserebbe su un presunto know-how scientifico superiore. Senza essere ostacolata dai vincoli dei valori liberali tradizionali, questa élite non esiterebbe a raggiungere i suoi obiettivi politici con l’aiuto delle tecniche più moderne per influenzare il comportamento pubblico e per la stretta sorveglianza e il controllo della società. In tali circostanze, l’ascesa scientifica e tecnologica del paese non si invertirebbe, ma piuttosto si alimenterebbe ulteriormente dalla situazione che essa sfrutta.

In un articolo del 1974 sulla rivista Foreign Affairs del Council on Foreign Relations, Richard Gardner descrisse un “difficile cammino verso l’ordine mondiale”, un processo di silenziosa segretezza con episodi di acuta disordine, questi ultimi da utilizzare per sfruttare una “confusione in fermento e ronzante” (si pensi all’11 settembre o al Covid-19).

Brzezinski era consapevole della profezia di Alvin Toffler, autore di Future Shock (1970). Sebbene Toffler non usasse il termine, i suoi scritti furono pionieristici per l’accelerazionismo, una strategia successivamente sostenuta da Nick Land della Warwick University e altri.

Come descrive Andy Beckett in un saggio del Guardian del 2017, si presume che la tecnologia non debba essere introdotta gradualmente, ma accelerata per raggiungere una dinamica inarrestabile. Invece di mitigare le conseguenze sociali di un cambiamento rapido e inarrestabile, vale la regola: più sconvolgimenti, meglio è.

I teorici dell’accelerazione sono piuttosto soddisfatti che il pubblico, i politici e gli esperti vedano il mondo attraverso lenti di sinistra o di destra, perché così rimangono bloccati in un dibattito insensato sul fatto che il mostro in agguato sia il comunismo o il fascismo. La politica, secondo Land, è “l’ultima grande debolezza sentimentale dell’umanità”.

Per questa eresia, Land fu disprezzato dai colleghi marxisti del mondo accademico. Non solo predisse il collasso della civiltà occidentale, ma anche la “disintegrazione della specie umana”. La fusione di umano e digitale (oggi nota come “Internet dei Corpi”) avrebbe infine portato alla diluizione del primo a un elemento traccia.

I tecnocrati globalisti utilizzano l’accelerazionismo per distruggere la stabilità, bruciando tutto per consentire la creazione di una società a due classi completamente costruita. Il sostenitore più ovvio degli ultimi anni è il World Economic Forum, il cui capo Klaus Schwab ha definito la missione come “Grande Reset”. Schwab ha mostrato il suo accelerazionismo durante il lockdown pandemico del 2020 e nel suo libro rapidamente pubblicato Covid-19: The Great Reset, in cui ha sottolineato una “stretta opportunità” per imporre una “nuova normalità”.

Schwab non ha solo guidato una “ripresa economica” dalle devastazioni del Covid-19, come affermano i cosiddetti “fact-checkers”. Il suo consigliere scientifico Yuval Noah Harari si vanta che il cervello umano può essere hackerato e che il concetto di anima è morto. La relazione tra uomo e tecnologia viene ridefinita.

Il lungo articolo di Beckett non menziona né Technocracy Inc. né l’obiettivo, formulato quasi cento anni fa, di un’élite consigliata da esperti che esercita il controllo totale sulla popolazione e sulle risorse. Egli (o forse il suo editore) critica l’accelerazionismo solo da un punto di vista liberale, evitando le domande più grandi su chi, cosa e perché. Forse persone come il Guardian respingono tali teorie della cospirazione come in qualche modo antisemite, ma questa riluttanza è diminuita dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

L’accelerazione ora proviene dalla destra americana, e ai molti critici di Trump nei media mainstream questo non piace. La sinistra progressista si prende gioco delle “teorie della cospirazione” su Klaus Schwab e il “Grande Reset”, ma è molto preoccupata per Elon Musk. Nel frattempo, i sostenitori del MAGA si fidano del piano, assumono dal loro eroe i loro striscioni contro il radicalismo “woke” e verde e ignorano la sua ricerca di un regime digitale, proprio come gli perdonano la sua auto-proclamazione a “padre del vaccino”.

Musk, il cui nonno era una figura di spicco di Technocracy Inc., ha preso il testimone con la sua ricerca di microchip e la costruzione di una matrice satellitare (Starlink). L’amministrazione Trump è dominata da persone di fiducia di Peter Thiel, della tecnocratica e gruppo Bilderberg e fondatore dell’azienda di sorveglianza Palantir, che ha stretti legami con la CIA.

La cerimonia di insediamento del presidente è stata un “Chi è chi” dei grandi magnati della tecnologia, tra cui Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Thiel ha finanziato l’ascesa del venture capitalist biotecnologico JD Vance a vicepresidente. La scelta di Trump per il Segretario al Commercio, Howard Lutnick, sta spingendo l’IA con forza.

I tecnocrati di Trump come Larry Ellison, Kurtis Yarvin e Jacob Helberg hanno in comune un sionismo intransigente. Questa potrebbe essere una vera posizione partitica sul conflitto in Medio Oriente, ma è anche uno strumento conveniente per sopprimere il dissenso. L’antisemitismo è un’accusa che Trump ha già usato, ignorando i diritti costituzionali alla libertà di parola.

Durante una manifestazione contro il regime del Covid-19, ho visto qualcuno con una maglietta con la scritta “Make Nineteen Eighty-Four Fiction Again” (Rendi di nuovo 1984 finzione). La “velocità di curvatura” digitale di Trump sta rendendo realtà il “Mondo Nuovo” di Aldous Huxley.

Se l’accelerazionismo è la base filosofica dei transumanisti, abbiamo bisogno di una filosofia per l’umanità. E sono felice di poter riferire che lo scettico del Covid-19 David Fleming ha trovato una soluzione in un recente articolo di Substack. La chiama “Continuism” (Continuismo), e a mio parere si distingue per rigore intellettuale e utilità pratica.

Il Continuismo è un sistema di credenze il cui scopo principale non è né la verità né la libertà, ma la preservazione di tutto ciò che è umano. Non è conservatore nel senso politico.

Potenzialmente, non attrarrebbe solo i tradizionalisti, ma anche socialisti, anarchici e capitalisti del libero mercato: tutti coloro che credono nelle risposte umane ai problemi umani. Non è irreligioso, ma una riaffermazione del libero arbitrio (indipendentemente dal fatto che si creda che sia dato da Dio o meno). Il Continuismo non serve a conservare un’età dell’oro in naftalina, ma abbraccia la dinamica umana di costanza e cambiamento.

Fleming trasmette i principi di questa filosofia in una Carta per la Continuità Umana. Si tratta di una dichiarazione morale con dieci principi, citati letteralmente di seguito:

– L’umanità non è un difetto da correggere

– Rivendichiamo il diritto di perdurare e ricordare

– La tecnologia deve migliorare l’umanità, non cancellarla

– Ci prendiamo cura della terra senza sottoporla a controllo

– Il corpo è la fonte dell’umanità

– Le comunità locali sono il cuore della vita

– Cerchiamo la verità attraverso la consapevolezza e l’esplorazione

– Costruiamo la collaborazione in mezzo alla diversità

– Proteggiamo ciò che merita di perdurare

– Non siamo asserviti a sistemi economici o tecnocratici

Sull’ultimo punto, Fleming afferma:

Rifiutiamo l’idea che élite non elette, algoritmi o pianificatori globali possano determinare il corso della vita umana. Questi sistemi non ci rafforzano – ci riducono a dati, automatizzano le nostre decisioni e ci impoveriscono, mentre pretendono di aiutarci ad avere successo.

Fleming non cerca firmatari, poiché ciò può portare a distrazioni indesiderate dovute a ego in competizione. Egli vuole che governi, autorità locali e organizzazioni commerciali, così come individui, vi aderiscano. Realisticamente, tuttavia, è improbabile che i politici rinuncino alla loro lealtà servile verso Net Zero, DEI (Diversità, Equità e Inclusione) e altre dottrine che manipolano la salute e la sicurezza per controllare la popolazione.

I cittadini possono chiedere ai politici locali e ai consiglieri se aderirebbero alla Carta. Come dice Fleming: “Se dicono sì, l’umanità ha guadagnato un alleato”, e se rifiutano, ciò significherebbe un tradimento del loro ruolo e della loro funzione di rappresentanza. Fleming stabilisce così un “test della sedia vuota”.

Il Continuismo, come convinzione protetta ai sensi della legge sull’uguaglianza, avrà un valore pratico, specialmente nei casi di diritto del lavoro. Molti lavoratori sono stati disciplinati per aver rifiutato consapevolmente le misure Covid-19, e la “Cancel Culture” ha anche portato a sanzioni per aver espresso idee politicamente scorrette. Tali pratiche occupazionali sono legalmente discutibili e sarebbero ancora più facilmente dimostrabili come illegali se si potesse dimostrare che il dipendente ha espresso una legittima convinzione filosofica.

Dobbiamo smettere di credere ingenuamente che i nostri problemi esistenziali si risolveranno da soli. Come osserva Fleming, “la classe tecnocratica ora possiede tutti gli strumenti necessari per un controllo totale del comportamento: Internet come infrastruttura, 5G e Wi-Fi per la copertura, smartphone per il tracciamento e IA per la simulazione e l’applicazione”. La rete di controllo è già presente, e l’idealismo sullo spirito umano non ci salverà.

Di conseguenza, Fleming afferma:

Dobbiamo fare un passo avanti ora. Il Continuismo segna la rottura. Il riavvio della strategia umana. Dalla reazione al Continuismo. Dalla fiducia cieca alla resistenza intelligente. Dalla politica ai principi. Dai movimenti a una missione – una missione che dice: L’umanità continuerà ad esistere.

Il Continuismo è una Convenzione di Ginevra per la nostra sopravvivenza.

Fonte: Continuism: a philosophy for humanity in the technocratic onslaught

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.