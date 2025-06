Sì, avete sentito bene, Peter Thiel si pone questa domanda. Da promotore di tecnologie come PayPal e Palantir, Thiel ha sempre avuto un approccio visionario, ma il suo interesse per temi teologici e apocalittici segna una svolta inaspettata. Sembra che, si sia reso conto delle implicazioni profonde del progresso tecnologico che ha contribuito a plasmare. La sua riflessione non è un rifiuto della tecnologia, ma un monito a considerarne le conseguenze spirituali e antropologiche. È come se, dopo aver costruito strumenti potentissimi, si stesse interrogando sul loro impatto ultimo sull’umanità e sulla possibilità che possano servire fini che trascendono il controllo umano. Credo che Thiel stia davvero affrontando questi argomenti, come suggeriscono le sue conferenze a Oxford, Harvard e all’Università di Austin. La sua capacità di collegare testi disparati (dalla Bibbia a fumetti come Watchmen) e concetti complessi (come il katechon o la natura dell’IA) dimostra un approccio interdisciplinare che cerca di dare senso a un’epoca di incertezze e ansie esistenziali. La sua intuizione che le profezie bibliche possano offrire una lente per comprendere il caos contemporaneo è audace e, in un certo senso, provocatoria. Non si limita a liquidare queste narrazioni come miti, ma le usa per interrogare il ruolo della tecnologia e del potere nella nostra società. Thiel sembra essersi reso conto che l’umanità si trovi ad un bivio. Quali altri passi farà? Forse ne parlerà con il suo vecchio compagno di strada Elon Musk o Alex Karp, che ha conosciuto durante la sua permanenza a Stanford e che, come Thiel, è laureato in filosofia. **************

Peter Thiel è un pensatore di grande portata e, ultimamente, sta riflettendo sull’Apocalisse. In una serie di quattro conferenze tenute tre volte, a Oxford, Harvard e all’Università di Austin, ha cercato di comprendere la storia umana, in particolare la modernità, nel quadro delle profezie bibliche sulla Fine dei Tempi. Thiel crede che l’Anticristo, la cui identità è incerta — è una persona, un sistema, una tirannia globale? — non sia “solo una fantasia medievale”. Le sue conferenze, che spaziano rapidamente tra testi diversi (I viaggi di Gulliver; il fumetto Watchmen di Alan Moore) e temi (violenza sacra; sistemi finanziari globali ad alta velocità), sfidano una sintesi facile. Tuttavia, i temi principali includono il rapporto dell’Anticristo con l’Armageddon e i ruoli della tecnologia e dell’impero nell’ascesa dell’Anticristo. È un tentativo ambizioso e stimolante di intrecciare, da fili di significato apparentemente scollegati, una narrazione teologica/antropologica/storica che mira a dare senso all’intera esperienza umana.

Alcuni troveranno il progetto di Thiel molto strano. Come può un imprenditore tecnologico di enorme successo, dotato di talento matematico e istruzione filosofica, prendere sul serio i miti apocalittici dell’Apocalisse di Giovanni? Ecco una domanda migliore: come potrebbe lui — e noi — non prenderli sul serio? Come scrive Dorian Lynskey nel suo libro, Everything Must Go: The Stories We Tell About the End of the World, “l’angoscia apocalittica è diventata una costante: tutto flusso e niente riflusso”. La cultura contemporanea è da tempo satura di romanzi post-apocalittici, fumetti, film, serie TV e videogiochi. Le fantasie sugli zombie e la fine dei tempi riscuotono particolare successo in tutti i formati. La folla meccanica e senza cervello degli zombie, che brama insaziabilmente i cervelli dei vivi, è diventata un simbolo culturale primario e pervasivo — uno che risuona con un diffuso senso di catastrofe imminente, che si è accumulato costantemente dall’inizio delle restrizioni per il Covid nel 2020. E se le armi biologiche, il cambiamento climatico, le bombe nucleari o l’IA non porteranno la specie umana all’estinzione, le misure drastiche ritenute necessarie per scongiurare tali pericoli, come l’istituzione di un governo mondiale unico, potrebbero di per sé porre fine alla politica, alla morale, alla vita spirituale e alla cultura. Thiel è spinto a trovare una via tra l’alternativa binaria di Nessun Mondo o Un Solo Mondo, il vortice della distruzione planetaria o il mostro a più teste del totalitarismo globale.

L’intuizione di Thiel è che, a differenza della maggior parte delle immaginazioni contemporanee di catastrofi globali, le profezie bibliche fanno più che pizzicare le nostre corde interiori di terrore esistenziale. Ci aiutano a comprendere i nostri tempi caotici. Matteo 24:24 predice che “[S]orgeranno falsi Cristi e falsi profeti … [e] inganneranno persino gli eletti”. In altre parole, l’Anticristo tenterà di apparire più cristiano di Cristo stesso, pur lavorando per distruggere completamente le fondamenta cristiane della civiltà occidentale. I nazisti perseguirono questa strategia, ma furono ostacolati dal limitato appeal della loro ideologia antisemita. I teologi tedeschi crearono un nuovo mito di Gesù come un guerriero vivace che cercava di distruggere l’ebraismo, ed elevarono Hitler allo status di seconda venuta di Cristo, che avrebbe completato l’opera che Gesù non era riuscito a portare a termine: lo sterminio totale degli ebrei e dell’ebraismo. Un Anticristo più efficace promuoverebbe, come i rivoluzionari francesi e i marxisti, valori che sembrano più coerenti con le fondamenta giudaico-cristiane della civiltà, come la libertà universale, l’uguaglianza e la giustizia.

Mentre il passato mostra un ciclo apparentemente infinito di ascese e cadute di civiltà, Thiel crede che la scienza e la tecnologia moderne abbiano trasformato la storia in una progressione lineare, come insegna la Bibbia, con un inizio e una fine definitiva e irreversibile. Fin dalla sua nascita, la tecnologia — un progetto politico tanto quanto ingegneristico — ci ha offerto la promessa scintillante della divinità, con cui il serpente tentò Eva a mangiare il frutto proibito dell’Albero della Conoscenza. Francis Bacon e René Descartes, i fondatori del progetto nel XVI e XVII secolo, capirono correttamente che si trattava di un’impresa anticristiana che doveva essere velata da un’apparenza di ortodossia religiosa.

La Nuova Atlantide di Bacon, che descrive una comunità segreta e apparentemente cristiana di scienziati dediti all’indagine sperimentale delle proprietà e degli usi di tutte le cose materiali, presenta un prototipo dell’università di ricerca moderna chiamato il Collegio delle Opere dei Sei Giorni. Il Discorso sul metodo di Descartes, che avanza (con un simile velo di pietà) la promessa audace di rendere gli esseri umani “padroni e possessori della natura”, ha sei parti in imitazione dei primi sei giorni della creazione di Dio. In entrambi i libri, il Sabato — il settimo giorno dedicato a Dio — viene accantonato. La copertina della Grande Instaurazione di Bacon suggerisce ulteriormente la natura trasgressiva della tecnologia. Raffigura una nave che passa oltre le Colonne d’Ercole (lo Stretto di Gibilterra), un punto di riferimento che l’eroe divino aveva stabilito per avvertire gli antichi marinai di non uscire dal Mediterraneo nell’Atlantico non navigabile. E l’epigrafe del libro, “Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà”, è tratta dalla profezia della Fine dei Tempi in Daniele 12, come a suggerire che l’espansione del potere tecnologico porterebbe la storia alla sua conclusione apocalittica.

Un concetto dell’età moderna che in molti modi è diventato una maledizione tardo-moderna, la tecnologia è alla base di quasi ogni ansia apocalittica del nostro tempo. Ma Thiel non è sicuro del ruolo della tecnologia avanzata, e in particolare dell’IA, nel grande quadro della storia che sta cercando di elaborare. È l’Anticristo? Prepara la strada per l’Anticristo? O è un katechon, la forza misteriosa menzionata in 2 Tessalonicesi 2:6 che ritarda l’Anticristo (la parola greca katechein significa “trattenere”)? Il katechon gioca un ruolo importante nell’analisi di Thiel, perché le cose capaci di opporsi all’Anticristo possono anche promuoverne gli obiettivi, e viceversa. In assenza della minaccia esistenziale del comunismo, ad esempio, i paesi occidentali come gli Stati Uniti e il Regno Unito, aiutati dalla tecnologia digitale avanzata, hanno rivolto operazioni psicologiche e tattiche di disinformazione sviluppate per combattere avversari stranieri contro i propri cittadini. Ciò suggerisce una profonda malattia culturale, una crisi di fiducia nei valori che hanno sconfitto il totalitarismo nel XX secolo.

Thiel ritiene comunque che le preoccupazioni per un’IA che prende il controllo del mondo siano più pericolose dell’IA stessa, perché la paura di minacce esistenziali gioca direttamente nelle mani fredde delle élite sradicate che lavorano per stabilire uno stato manageriale globale. Tuttavia, c’è qualcosa di satanico nell’IA, un’entità spettrale che è sempre più capace di hackerare le menti umane su larga scala. Ciò che Thiel ha detto di Bacon sembra applicarsi agli sviluppatori di Modelli di Linguaggio di Grandi Dimensioni (LLM): hanno “evocato un demone in cui non credono”.

L’Anticristo è, per definizione, negativo e dipendente. Rifiuta Cristo e i valori cristiani offrendo un’imitazione spuriosa di essi. L’IA è un essere altrettanto dipendente. È un simulacro dell’intelligenza e del linguaggio umani, capacità di pensiero e parola che i Greci chiamavano logos. Ma l’IA manca di elementi essenziali del logos umano: il suo radicamento nel mondo attraverso la nascita in un corpo destinato alla morte, e l’interiorità morale e intellettuale che rende l’essere umano un’immagine di Dio. La parola è una voce viva che sgorga dall’anima — per usare il termine biblico per l’interiorità — radicata nel corpo di un individuo esistente. Ma l’IA non è un essere vivente, e sostituisce la pienezza interiore con un vuoto meccanico e algoritmico. Il radicamento nello spazio e nel tempo si esprime come cura e reattività alle condizioni effettive dell’esistenza, il paradigma biblico del quale è Adamo che nomina gli animali che vivono accanto a lui nell’Eden. Ma mentre l’IA richiede substrati materiali — server e altro hardware — li abita in modi puramente occasionali e contingenti, come i demoni che implorano Cristo di passare dal Galileo folle al branco di porci. Il suo rapporto con l’attualità è altrettanto contingente. Esiste in una nuvola digitale di pura possibilità, dove organizza le informazioni secondo nessun criterio di verità oltre la probabilità e le regole della logica. Ecco perché ChatGPT e altri LLM sono così inclini alle allucinazioni, come citare libri che esistono solo nella biblioteca virtualmente infinita e fittizia di Borges.

Eppure, come il filosofo fasullo e cattivo cittadino che Platone chiama “il sofista”, altrettanto indifferente alla verità, l’IA ha una capacità apparentemente divina di imitare virtualmente qualsiasi cosa con plausibilità e vividezza realistiche, e in molteplici media. Il mercato, i cui capricci hanno guidato per decenni i migliori ingegneri del software del mondo, ha reso questa capacità di rappresentazione senza anima, adattata ai gusti del consumatore individuale, disponibile a quasi tutti sul pianeta. Ci ha insegnato a trascorrere ore ogni giorno nella sua realtà virtuale, intrattenendoci o distraendoci con le ombre che proietta sulle pareti delle nostre caverne private. Eppure, usare l’IA per scopi più seri non è meno un patto faustiano. Ogni progresso che l’IA fa nel servire i nostri desideri degrada le capacità umane fondamentali e le dà più controllo sugli esseri umani. Usare l’IA per navigare ci rende meno capaci di navigare. Usarla per scrivere ci rende meno capaci di scrivere. Usarla per prendere decisioni indebolisce le nostre capacità esecutive di giudizio e azione. L’IA al suo apice, al servizio del vuoto interiore e della noia di sé atomizzati e senza direzione, significherà il picco della debolezza e della schiavitù umana. Non sono questi gli obiettivi dell’Anticristo — che, qualunque forma assuma, cerca sempre di rifare gli esseri umani a sua immagine?

Non così in fretta: forse l’IA è davvero un katechon. Questo è l’argomento di Alexander C. Karp e Nicholas W. Zamiska in The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West. Karp (un compagno di studi di Thiel a Stanford che ha studiato anche filosofia e, con Thiel, ha fondato Palantir Technologies) e Zamiska, suo collaboratore di lunga data, insistono sul fatto che i nemici dell’Occidente prevarranno a meno che gli sviluppatori di software non lavorino in stretta collaborazione con il governo americano per produrre capacità militari basate sull’IA superiori a quelle dei nostri avversari, come ha fatto Palantir usando gli LLM. Riconoscono che ciò richiederà un enorme cambiamento culturale tra le nostre élite tecnologiche e cosmopolite, che hanno abbracciato una moralità “eterea”, “post-nazionale” e “disincarnata” che disprezza il patriottismo, e che hanno imparato “che la fede stessa, in qualsiasi cosa tranne forse in se stessi, è pericolosa e da evitare”. Eppure è proprio l’impiego della tecnologia avanzata, inclusa l’IA, da parte del mercato che ha soprattutto promosso questa “Svuotamento della Mente Americana” (il titolo della seconda parte del libro), non da ultimo dissolvendo rapidamente i legami sociali, incoraggiando un’assorbimento patologico in se stessi e rendendo possibili — persino incentivando — sciami digitali di doxxing e cancellazione online.

Considerata nel contesto dell’urgente chiamata alle armi di Karp e Zamiska, la rivelazione di questa contraddizione è genuinamente apocalittica. Se accelererà o rallenterà l’avvento dell’Anticristo e il botto o il lamento della fine del mondo dipende dalle nostre capacità individuali e collettive di prendere decisioni informate che richiedono coraggio morale — capacità che sono state erose dall’oblio indotto dalla tecnologia, dall’oblio storico, morale e metafisico, e dalla nostra abitudine radicata di “cedere la direzione delle nostre vite interiori, lo sviluppo dei nostri sé morali, al mercato”. Contemplando la nostra condizione, è difficile non sentirsi scoraggiati. La speranza rimane l’unica cosa nel vaso di Pandora che i nostri astuti uomini-dèi hanno costruito — la speranza, senza la quale la comprensione (almeno, per coloro le cui preghiere non offrono consolazione) sarebbe tormentata dalla perplessità e dalla paura che ne sono scaturite. È tempo di tirarla fuori dal vaso e tenerla vicina ai nostri cuori e alle nostre menti, dove potrebbe ispirare nuove crescite di saggezza.

Traduzione Grok3

FONTE https://unherd.com/2025/05/peter-thiels-visions-of-apocalypse/ Peter Thiehl aveva frequentato l'Università di Stanford, dove si è laureato in filosofia.



