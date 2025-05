Dopo un articolo precedente in cui è stata esaminata in modo più che critico la Convenzione Enmod, aggiungo la traduzione dell’articolo “ENMOD: Dead Letter or Environmental Lifeline?”, che mette in dubbio la sua reale efficacia come strumento di protezione ambientale in ambito militare e internazionale.

Di Joanna Jarose

Nota dei redattori: questo post deriva dall’articolo dell’autrice pubblicato nel numero 118 (3) dell’American Journal of International Law.

È innegabile che il mondo sia fragile e malconcio. Sebbene il nostro ambiente naturale sia resiliente, è stato spinto al limite dallo sfruttamento e dalla distruzione in numerosi settori dell’attività umana. Il nostro ingegno, sfortunatamente, è stato spesso rivolto alla distruzione; da nessuna parte questo è più evidente che quando applicato a scopi militari, sia durante i conflitti armati, sia in previsione di possibili ostilità. L’ambiente naturale è spesso una “vittima di guerra” e una che non è ben protetta dal diritto dei conflitti armati.

Per decenni, si è presunto che la Convenzione del 1976 sulla proibizione dell’uso militare o di qualsiasi altro uso ostile di tecniche di modificazione ambientale (ENMOD) fosse diretta non alla distruzione ambientale su vasta scala delle guerre passate, ma esclusivamente a prevenire lo sviluppo e l’impiego di nuove tecnologie radicali capaci di replicare i disastri naturali come forma di arma. Numerose prospettive accademiche, così come quelle del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), sembrano riflettere questo punto di vista. Ad esempio, la scheda informativa ENMOD del CICR rileva che ENMOD “proibisce la manipolazione deliberata di processi naturali che potrebbero produrre fenomeni come uragani, onde di marea o cambiamenti climatici”. Se tutto ciò che ENMOD fa è impedirci di creare nuove super-armi che si basano sullo sfruttamento della potenza naturale, allora ENMOD attualmente protegge l’ambiente dalla distruzione intenzionale solo a livello teorico.

La visione tradizionale di ENMOD

Questa comprensione generale di ENMOD si basa sull’articolo II, che definisce le “tecniche di modificazione ambientale”. La definizione dell’articolo II stabilisce l’ambito della Convenzione come regolamentazione di “qualsiasi tecnica per cambiare – attraverso la manipolazione deliberata di processi naturali – la dinamica, la composizione o la struttura della terra, compresi la sua biota, litosfera, idrosfera e atmosfera, o dello spazio esterno”. Tali tecniche sono proibite, ai sensi dell’articolo I, se: 1) sono utilizzate a scopi militari o ostili; e 2) sono il mezzo per causare “danni diffusi, duraturi o gravi” ad altri Stati parti.

L’inclusione della “manipolazione dei processi naturali” nella definizione dell’articolo II è stata spesso il punto critico per la potenziale rilevanza di ENMOD. L’interpretazione comune sostiene che a meno che il processo naturale stesso non sia utilizzato come arma, non c’è modo che un’attività progettata per causare danni ambientali possa contravvenire a ENMOD. Secondo questa interpretazione, l’applicazione di ENMOD richiede che “il processo naturale sia lo strumento sfruttato (come arma) per provocare il caos”.

Questa interpretazione è spesso supportata da una serie di “intese” create dal Comitato della Conferenza sul Disarmo per accompagnare il progetto di Convenzione, che forniva esempi di possibili tecniche di modificazione ambientale. Questi includevano fenomeni come terremoti, tsunami e cambiamenti nei modelli meteorologici. Questo certamente faceva sembrare che ENMOD si occupasse solo di tecniche capaci di causare danni immensi e su larga scala simili a un disastro naturale.

Questa soglia, se accurata, fa sembrare ENMOD inutile, anche tralasciando il fatto che tali metodi rimangono fantascienza. La creazione artificiale di un terremoto o di uno tsunami, o di un altro evento intrinsecamente incontrollabile e immensamente distruttivo, sarebbe quasi certamente contraria ad altre norme del diritto internazionale umanitario; norme che furono rafforzate notevolmente, solo un anno dopo che ENMOD fu aperto alla firma, dal primo Protocollo aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Una critica alla critica

Tuttavia, è notevole che la “Comprensione relativa all’articolo II”, oltre ad essere espressamente non esaustiva, limita gli esempi forniti alle tecniche di modificazione ambientale che violerebbero necessariamente ENMOD nel suo complesso. Non c’è nulla nell’effettiva formulazione dell’articolo II, secondo un approccio ortodosso di interpretazione dei trattati, che suggerisca una soglia così improbabilmente alta per l’applicazione di ENMOD. In effetti, la nozione di “danni diffusi, duraturi o gravi”, ai fini di ENMOD, è una soglia piuttosto bassa (che comprende, ad esempio, un impatto di qualsiasi gravità che duri più di alcuni mesi, o un danno grave alle “risorse economiche o altri beni”). La formulazione disgiuntiva crea un netto contrasto con la formulazione simile negli articoli 35 e 55 del Protocollo aggiuntivo I, che proibiscono “danni diffusi, a lungo termine e gravi”. I verbali ufficiali della Conferenza diplomatica chiariscono che, affinché tutti e tre questi criteri siano soddisfatti, nel contesto del Protocollo aggiuntivo I, sarebbe necessaria una distruzione ambientale veramente devastante.

La più grande minaccia per l’ambiente naturale nei conflitti armati non è probabilmente rappresentata dalle nuove tecnologie speculative, ma dall’attuazione distruttiva di quelle vecchie. L’ambiente può, ovviamente, essere soggetto a danni incidentali e collaterali, ma ENMOD non si occupa di questo, essendo finalizzato al controllo di istanze “deliberate” di modificazione ambientale. Tuttavia, l’ambiente naturale è stato spesso intenzionalmente distrutto o modificato come parte di una campagna militare. Uno degli esempi più eclatanti si è verificato durante la guerra del Vietnam, quando gli Stati Uniti hanno utilizzato milioni di litri di “erbicidi arcobaleno”, in particolare l’Agente Orange (insieme a aratri meccanici) per distruggere le giungle del Vietnam.

È davvero il caso che una Convenzione che cercava di proibire la “modificazione ambientale” per scopi militari o ostili non avrebbe proibito una tale tattica?…

Il problema degli erbicidi per la visione tradizionale

Come discusso sopra, molte interpretazioni accademiche metterebbero il controllo degli erbicidi decisamente al di fuori dell’ambito di ENMOD. Avvelenare la vegetazione, indipendentemente dalla scala, è un esempio di semplice danno all’ambiente e non un caso di un processo naturale stesso che causa distruzione. Indipendentemente da questa interpretazione, è infatti fuori dubbio che ENMOD proibisca l’uso militare diffuso di erbicidi.

I delegati alla Seconda Conferenza di revisione, tenutasi nel 1992, conclusero che:

[L]’uso militare o di qualsiasi altro uso ostile di erbicidi come tecnica di modificazione ambientale nel significato dell’articolo II è un metodo di guerra proibito dall’articolo I se tale uso di erbicidi sconvolge l’equilibrio ecologico di una regione, causando così effetti diffusi, duraturi o gravi come mezzo di distruzione, danno o lesione a qualsiasi altro Stato parte.

Una risoluzione dell’Assemblea Generale nello stesso anno ha poi confermato questa interpretazione. Il divieto sull’uso diffuso di erbicidi è da allora apparso in numerosi manuali militari statali.

In realtà, il lavoro preparatorio per ENMOD lo aveva già chiarito perfettamente. Le delegazioni degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica sono state responsabili della presentazione del progetto di Convenzione alla Conferenza del Comitato sul Disarmo e hanno creato il testo originale. In risposta a una domanda del delegato del Regno Unito sul fatto che il divieto proposto potesse applicarsi agli erbicidi, il delegato degli Stati Uniti ha confermato che “[a] nostro avviso, la convenzione proibirebbe tale uso di erbicidi come mezzo di distruzione, danno o lesione se gli effetti fossero diffusi, duraturi o gravi. Uno sconvolgimento dell’equilibrio ecologico di una regione attraverso l’uso di tali tecniche sarebbe, come minimo, un effetto diffuso”. Questa dichiarazione è stata la giustificazione addotta dalla Seconda Conferenza di revisione per sostenere la conclusione che gli erbicidi potrebbero rientrare nell’ambito di ENMOD.

Una regola generalizzabile?

L’uso di erbicidi non è stato l’unico mezzo a bassa tecnologia specificamente sollevato dai delegati alle conferenze di redazione di ENMOD. Altri esempi includevano l’incendio intenzionale della vegetazione, la distruzione meccanica della superficie, la causa di inondazioni o la deviazione di fiumi, l’inquinamento dell’oceano e persino l’introduzione di specie invasive. Mentre ENMOD doveva certamente prevenire lo sviluppo e l’uso di metodi futuristici per cambiare il nostro ambiente per scopi ostili, era anche destinato ad applicarsi per controllare l’uso di metodi che erano stati impiegati dalle forze armate fin dall’antichità.

La Seconda Conferenza di revisione non è stata in grado, tuttavia, di raggiungere un consenso statale sull’applicazione di ENMOD ad altri metodi a bassa tecnologia per imporre danni ambientali come metodo di guerra. Sebbene la Seconda Conferenza di revisione non abbia generato verbali completi delle riunioni, secondo il delegato canadese alla Seconda Conferenza di revisione, alcuni Stati volevano affermare che ENMOD era “un documento futuristico che copriva tecnologie esotiche non ancora inventate” e tuttavia governava anche “l’uso di erbicidi, una tecnica di modificazione ambientale decisamente a bassa tecnologia”. Questa è, come si è premurata di sottolineare, una visione piuttosto assurda. Non c’è semplicemente nulla nel testo di ENMOD che crei un’eccezione esclusivamente per gli erbicidi. Se ENMOD si applica per limitare l’uso ostile e militare di erbicidi, allora deve anche proibire l’uso di altri mezzi a bassa tecnologia per causare danni ambientali intenzionali laddove l’effetto siaSimilarly diffuso, duraturo o grave. Ciò potrebbe comprendere tecniche che vanno dall’appiccamento intenzionale di incendi, all’innesco di valanghe, all’avvelenamento di fonti d’acqua.

La risposta del delegato statunitense sulla questione degli erbicidi solleva un altro punto chiave. Uno dei potenziali risultati evidenziati nelle intese per quando una “tecnica di modificazione ambientale” violerebbe ENMOD è quando tale tecnica causa “uno sconvolgimento dell’equilibrio ecologico di una regione”. È ora molto chiaro che questo risultato potrebbe facilmente derivare da un cambiamento intenzionale, militare o ostile, all’ambiente, soprattutto dati le basse soglie di durata, diffusione e gravità affinché tale impatto contravvenga a ENMOD.

Contravvenzioni e applicazione

Ci sono numerosi esempi di attività militari e ostili negli ultimi anni che potrebbero aver superato il divieto di ENMOD. Come solo un esempio, la creazione di isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale per ospitare basi militari causa gravi danni alle barriere coralline naturali e l’esaurimento degli stock ittici in un’area che è già sotto forte pressione ambientale. Potrebbe questo violare ENMOD? Sebbene le Filippine non siano parte della Convenzione, sia il Vietnam che la Repubblica Popolare Cinese (RPC) lo sono. Se la costruzione da parte della RPC di basi militari su barriere coralline naturali fosse intesa come una modificazione ambientale per scopi militari e causasse una perdita diffusa, duratura o grave alle risorse economiche e naturali del Vietnam, la risposta è molto probabilmente sì.

Come gran parte del diritto internazionale, il problema dell’applicazione può impedire a ENMOD di avere un impatto pratico, indipendentemente da come viene interpretato…. Ai sensi dell’articolo 5 di ENMOD, le contravvenzioni devono essere segnalate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per una risposta. Ma se lo Stato che causa il danno ambientale rilevante è un membro permanente del UNSC, come la RPC, o se un membro permanente ha un particolare interesse politico nelle azioni dello Stato responsabile, è improbabile che venga intrapresa alcuna azione esecutiva.

Il fatto è, tuttavia, che il diritto internazionale è spesso in gran parte un sistema d’onore. Gli Stati generalmente vogliono sembrare di rispettare il diritto internazionale e altri Stati adottano vari approcci per incoraggiare tale conformità. L’esistenza di una ragione di legge scritta per cui uno Stato non dovrebbe procedere con una certa linea d’azione non impedirà necessariamente che lo faccia. Ma potrebbe avere tale effetto se altri Stati, organizzazioni internazionali o importanti società globali colpite da tali attività sono disposti a denunciare le violazioni di ENMOD.

Joanna Jarose è una dottoranda e docente a contratto presso la University of Adelaide Law School, Adelaide, Australia.

FONTE https://lieber.westpoint.edu/enmod-dead-letter-environmental-lifeline/



Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.