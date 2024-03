Questi piani si sono ora concretizzati. Qualche settimana fa, la Commissione per la governance del clima ha rilasciato una dichiarazione in occasione della Settimana di alto livello e della Settimana del clima dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite[4].

Quest’ultimo istituto, situato presso l’ Università di Stoccolma , era stato creato dalla Fondazione svedese per la ricerca strategica sull’ambiente (MISTRA) con il compito di sviluppare strategie per la governance sostenibile e la gestione dei sistemi ecologici e sociali. Rockström è poi succeduto a Hans Joachim Schellnhuber come condirettore del PIK nel 2018.

Sviluppare e rendere operativa una strategia di emergenza per portare la nostra società globale verso un’economia a carbonio zero o negativo nel più breve tempo possibile.

Abbiamo una finestra ristretta ( ndr detto anche da Klaus Schwab ) per avviare una pianificazione strategica e una mobilitazione globale, seguita da un massimo di cinquant’anni per realizzare la transizione, ridurre l’uso delle risorse, porre fine all’accumulo iniquo di capitale e stabilizzare e avviare la riduzione a lungo termine della popolazione globale.

La commissione, di cui fanno parte l’attuale presidente del Club di Roma, Sandrine Dixson-Declève, e Johan Rockström, dipinge un quadro desolante del futuro, a meno che non si intervenga in modo decisivo.

Il mondo si trova di fronte a un’emergenza planetaria sempre più grave e sta percorrendo un cammino sconsiderato verso un cambiamento climatico catastrofico, avendo già superato sei dei nove limiti planetari scientificamente identificati. L’incapacità di affrontare le cause alla base di questa emergenza – come le economie basate sui combustibili fossili, lo spreco/eccesso di risorse e la distruzione della natura – avrà ulteriori effetti devastanti per tutta l’umanità, innescando punti di svolta potenzialmente irreversibili, con conseguenze pericolose per la stabilità planetaria, sia sociale che ecologica. È necessario un approccio sistemico per risolvere la crisi climatica, che garantisca una governance affidabile del clima e dei confini planetari per la Terra nel suo complesso.

A causa di queste presunte crisi, la commissione raccomanda “passi coraggiosi e concreti per catalizzare un cambiamento nella governance globale” nel suo prossimo rapporto Governing Our Planetary Emergency, che sarà pubblicato in concomitanza con il vertice sul clima di Dubai(COP28) nel novembre 2023.

La Commissione per la governance del clima è stata fondata dalla Swedish Global Challenges Foundation in occasione del Forum sulla governance globale dell’ONU 75, il 16 e 17 settembre 2020, ed è guidata dall’ex presidente irlandese Mary Robinson di The Elders e dal Club di Madrid, con Johan Rockström e l’ex presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite María Fernanda Espinosa come co-presidenti. Tra i sostenitori figurano il Club di Madrid, lo StimsonCenter e laFondazione Rockefeller.