Sono a dir poco stupita di scoprire questo articolo, che voglio presentare qui, in un momento in cui sto riassumendo in forma di libro le operazioni passate, in definitiva occulte, di manipolazione del tempo e del clima. Non è una coincidenza, perché anche il mainstream è passato dalla semplice denigrazione degli osservatori del cielo manomesso all’ammissione di informazioni parziali.

Ed ecco quindi creato il quadro della situazione dal Bulletin of the Atomic Scientists. Sì, hanno giocato con il tempo, ma poi si sono resi conto che era un vaso di Pandora. E l’accordo Enmod ha messo fine a tutto questo.

Chiunque attraversi questa linea oggi e non si sia reso conto che i luminari e i politici e gli operatori dei laboratori a cielo aperto si siano fermati, sta diffondendo teorie cospirative.

Chi è il Bulletin of the Atomic Scientists?

Viene pubblicato ininterrottamente dal 1945 come Bulletin of the Atomic Scientists di Chicago, fondato da ex fisici del Progetto Manhattan dopo lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Lo scopo principale del Bollettino era quello di informare il pubblico sullo sviluppo delle politiche nucleari. Ora hanno ovviamente ampliato il loro campo di “informazione”.



L’articolo dimostra che colui che l’ha scritto ha studiato la storia, le conclusioni a mio avviso sono davvero da drizzare i capelli.

Possono Controllare il Tempo? Come la Storia Segreta delle Armi Meteorologiche Alimenta le Teorie del Complotto

Di Justin Key Canfil

… Sebbene possa sembrare fantascienza, il governo degli Stati Uniti un tempo si impegnò in serie ricerche sulle armi meteorologiche e altre tecnologie ostili di modifica ambientale. Gli Stati Uniti alla fine interruppero la loro ricerca di armi meteorologiche – non perché l’uso della modifica meteorologica come arma fosse impossibile, come spesso si presume, ma per la possibilità che una tecnologia così terrificante fosse un “vaso di Pandora” che potesse cadere nelle mani sbagliate.

L’interesse del governo per il controllo meteorologico è di lunga data, risalente almeno al 1891. Raggiunse il suo apice all’inizio degli anni ’70 prima di essere vietato dal Trattato sulla Modifica Ambientale, che proibiva le armi meteorologiche “diffuse, di lunga durata o gravi” per “scopi ostili”. Circa 78 paesi vi hanno aderito dal 1977. Molti dettagli dei programmi di armi meteorologiche rimangono avvolti nel segreto, ma ora sappiamo di più su quanto seriamente i massimi funzionari statunitensi li considerassero all’epoca. Nella ricerca ora in fase di revisione paritaria, ho analizzato centinaia di pagine di documenti declassificati da diversi archivi del governo degli Stati Uniti. In contrasto con la presunzione che il trattato fosse un documento “per salvare la faccia” progettato per dare agli Stati Uniti una copertura politica per gli scandali dell’era del Vietnam, il registro interno rivela che le superpotenze erano effettivamente impegnate in serie ricerche sulle armi meteorologiche strategiche – e terrorizzate che l’altra parte potesse arrivarci per prima.

Numerosi concetti armati furono esplorati nel corso degli anni – fulmini artificiali, vulcani e terremoti che potevano radere al suolo città nemiche, e modifiche atmosferiche che potevano causare il cancro o bloccare la produzione agricola, tra le altre cose. Ma la maggior parte della ricerca applicata è stata diretta alla creazione di pioggia e al controllo degli uragani. L’interesse del dopoguerra fu stimolato quando il Comando Aereo Strategico degli Stati Uniti proclamò nel 1954 “che la nazione che controllava il tempo avrebbe controllato il mondo”. (I lettori potrebbero riconoscere una frase familiare. Nel 2018, Vladimir Putin fece la stessa previsione sull’intelligenza artificiale, dicendo a un gruppo di studenti, “colui che diventerà il leader in questo campo sarà il dominatore del mondo”). Solo tre mesi dopo lo Sputnik, un rapporto del Comitato Consultivo Scientifico Presidenziale descrisse il controllo meteorologico come la “prossima lotta incandescente” della Guerra Fredda. Nei mesi successivi, famosi futuristi come Jon Von Neumann, Henry Houghton e Herman Kahn si pronunciarono anch’essi, credendo che le armi meteorologiche sarebbero presto state a portata di mano.

Ora conosciamo numerosi esperimenti di modifica meteorologica che si sono svolti tra il 1946 e il 1983. Quando l’uragano King si avvicinò alla costa della Florida nell’ottobre 1947, gli Stati Uniti avviarono il Progetto Cirrus, per il quale aerei statunitensi scaricarono 130 libbre di ghiaccio tritato nella tempesta nel tentativo di moderare la velocità del vento. Poco dopo, l’uragano si intensificò e virò verso l’interno, colpendo la città di Savannah. Sebbene ora si sia capito che l’effetto era dovuto a correnti direzionali naturali, il responsabile del progetto Cirrus, il premio Nobel Irving Langmuir, alimentò le teorie del complotto rivendicando pubblicamente il merito. Le vittime dell’uragano minacciarono di citare in giudizio in risposta, costringendo gli Stati Uniti a continuare la ricerca sul controllo degli uragani nel Progetto STORMFURY (1962-1983) “sottotraccia”.

Durante la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti cercarono in seguito di applicare ciò che avevano imparato lanciando l’Operazione Popeye. Tra il 1967 e il 1972, l’Aeronautica Militare condusse esperimenti di cloud seeding (inseminazione delle nuvole) su obiettivi in Vietnam, Cambogia e Laos per estendere la stagione dei monsoni, interrompendo il movimento di truppe e rifornimenti sul sentiero di Ho Chi Minh. In un esempio, secondo un memo al presidente dell’allora Consigliere per la Sicurezza Nazionale Walt Rostow, uno di questi esperimenti causò una frana nella Valle di A Shau in Vietnam, uccidendo decine di combattenti nemici. Popeye fu sottoposto a un intenso scrutinio tra il 1971 e il 1974 quando il Washington Post e il New York Times pubblicarono rivelazioni. Nel tentativo di proteggere il programma, i funzionari statunitensi minimizzarono, ostruirono e si contraddissero ripetutamente nelle testimonianze al Congresso, aumentando i sospetti. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Melvin Laird aveva anche assicurato al Congresso che non era in corso alcuna inseminazione delle nuvole in Vietnam. Colto in una bugia, fu costretto a scusarsi, dando ulteriore credito ai teorici del complotto. Nel momento in cui emersero maggiori dettagli nel maggio 1974, c’era un forte slancio popolare per il divieto delle armi meteorologiche, una posizione che il governo degli Stati Uniti allora favorì.

La sola pressione pubblica non può spiegare la volontà del paese di abbandonare le armi meteorologiche. Le campagne per limitare le tecnologie militari hanno maggior successo quando i responsabili politici scoprono che tali tecnologie sono inefficaci o sostituibili. Raramente le nuove tecnologie militari promettenti vengono limitate in previsione della loro fattibilità. Come può attestare il Bulletin of the Atomic Scientists, tecnologie considerate utili, come le armi nucleari, sono sopravvissute a intense critiche. Allo stesso modo, la Casa Bianca di Nixon, assediata per Popeye, inizialmente cercò un aumento di dieci volte dei finanziamenti per esperimenti successivi di guerra meteorologica nel Progetto Compatriot.

Allora cosa motivò effettivamente gli Stati Uniti a spingere per un divieto delle armi meteorologiche? Come mostro nella mia ricerca, entro il 1974, i funzionari statunitensi avevano cominciato a temere che i loro nemici, in particolare l’Unione Sovietica, potessero acquisire per primi i tipi più pericolosi di tecnologie di modifica ambientale.

Anche durante gli anni ’60, la Casa Bianca era ottimista sul suo vantaggio innovativo nelle armi meteorologiche. Nel 1971, il team di Nixon scoprì che le tecniche di creazione della pioggia erano “già a disposizione o in prospettiva imminente” e prevedeva una capacità di guerra con gli uragani entro la fine degli anni ’70. Entro la fine del 1972, tuttavia, la comunità di intelligence statunitense era giunta a credere che i sovietici avessero un probabile vantaggio. Secondo la CIA, il programma sovietico era stimato sei volte più grande. La conoscenza sovietica era “ritenuta essere [almeno] uguale alla nostra” e “facevano tutto ciò che facciamo noi tranne la modifica degli uragani” – un’area in cui erano in ritardo solo “di 5-7 anni”.

I decisori statunitensi si trovavano di fronte a una scelta: moltiplicare la spesa statunitense in un campo tecnologico già controverso e ancora poco compreso nella speranza incerta di superare la minaccia sovietica, o colludere con i sovietici per assicurarsi che i concetti tecnologici più terrificanti non diventassero una profezia che si autoavvera. Inoltre, prendendo l’iniziativa, gli Stati Uniti potevano cercare di ritagliare eccezioni per cose in cui erano già bravi, grazie a Popeye – la creazione di pioggia e il controllo della nebbia. Optarono per quest’ultima strada. I sovietici, probabilmente temendo lo stesso, furono d’accordo.

In modi diversi, il Trattato sulla Modifica Ambientale fu sia lungimirante che miope. Fu lungimirante in quanto è un raro esempio in cui gli stati accettarono volontariamente di accantonare una promettente tecnologia militare durante la fase di ricerca, prima che la sua utilità potesse essere pienamente accertata. Tuttavia, fu anche miope nel senso che fu intenzionalmente progettato per non limitare certi tipi di ricerca sul controllo meteorologico. In particolare, gli Stati Uniti furono attenti ad assicurarsi che la ricerca sul controllo meteorologico non aggressivo o localizzato non fosse vietata. La ricerca continua potrebbe contribuire ad alimentare le teorie del complotto sull’effettiva misura in cui possiamo controllare il tempo.

Le campagne di disinformazione hanno più successo quando possono agganciarsi a un fondo di verità. Inoltre, il tempo è per definizione un fenomeno altamente localizzato. La ricerca di Dan Silverman mostra che la disinformazione è particolarmente probabile che prenda piede quando il pubblico è spazialmente lontano dagli eventi, il che è il caso della maggior parte delle persone che ricevono notizie sugli uragani. E la prossima ricerca di Sabrina Arias e Chris Blair rivela che l’esposizione personale a un uragano tende ad aumentare il supporto per l’azione climatica, indipendentemente dall’identificazione partitica o dall’ideologia politica, almeno nell’immediato dopoguerra. Questo potrebbe anche spiegare perché i funzionari repubblicani negli stati più colpiti – Florida e Carolina del Nord – furono tra le voci più forti a condannare Greene per i suoi tweet assurdamente fuorvianti.

In primo luogo, il controllo meteorologico è, di fatto, in una certa misura possibile. La Cina ha fatto notizia per i suoi sforzi su larga scala per ridurre la copertura nuvolosa prima delle Olimpiadi di Pechino. L’Arabia Saudita sta usando il cloud-seeding per aiutare l’agricoltura. I governi di tutto il mondo stanno attivamente esaminando la sua utilità nel combattere gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Tuttavia, la realtà è che la tecnologia attuale di controllo meteorologico – probabilmente a causa dei vincoli imposti dal Trattato sulla Modifica Ambientale – è estremamente primitiva. Ma la disinformazione sulle “armi meteorologiche” è più difficile da confutare in un mondo in cui gli stati esercitano una minima quantità di controllo meteorologico, anziché nessuno.

Inoltre, molte delle tecniche che gli stati usano per placare il maltempo – vale a dire, la nebulizzazione di nuclei di condensazione dell’acqua, principalmente ioduro d’argento o di piombo – potrebbero avere un potenziale offensivo o difensivo, a seconda di come vengono impiegate. L’interesse della CIA e dell’Aeronautica Militare per le armi meteorologiche tattiche è perdurato nel corso degli anni, e alcuni pianificatori delle forze statunitensi hanno persino sostenuto la ripresa della ricerca sulle armi meteorologiche strategiche nel XXI secolo. Ma tutti i programmi di controllo meteorologico conosciuti dal 1977 hanno avuto un orientamento pacifico. La maggior parte, se non tutte, le tecnologie hanno alcune implicazioni a doppio uso, ma quando la sfiducia e la segretezza sono elevate, e le conseguenze di un errore sarebbero gravi, gli osservatori tendono a presumere il peggio. Poiché si tratta di scienza complicata – qualcosa che il pubblico in generale può facilmente confondere senza buone informazioni e reportage – il controllo meteorologico è un ambiente ricco di obiettivi per la disinformazione.

Terzo, le questioni sono complicate dalla segretezza. Anche in contesti commerciali e di pace, le aziende sono incentivate a proteggere i segreti commerciali e a salvaguardare le attività di ricerca, per timore che i loro concorrenti le copino. Questa segretezza può inavvertitamente facilitare le teorie del complotto, specialmente quando i governi vengono colti a nascondere le informazioni. Nel 1952, ad esempio, un’alluvione devastante colpì il villaggio di Lynmouth in Gran Bretagna. Cinquanta anni dopo, nel 2001, documenti declassificati rivelarono che la Royal Air Force (RAF) aveva condotto esperimenti di cloud seeding nelle vicinanze poco prima dell’alluvione. La correlazione non è causalità, ma l’insistenza della RAF sulla segretezza – e in particolare la sua insistenza sul fatto che nessun esperimento fosse stato condotto prima del 1955 – ha suscitato nuovi sospetti, nonostante non vi siano prove definitive di una connessione.

Mentre i paesi sono impegnati in attività limitate di controllo meteorologico, è importante non esagerare. Le tecnologie attuali non possono causare uragani, ma potrebbero rivelarsi utili nel mitigare alcuni dei peggiori disastri naturali a venire. Da un lato, al pubblico in generale è stato detto per decenni che il cambiamento climatico è causato dall’attività umana. Dall’altro, viene detto loro che il controllo umano del tempo è ridicolo. Se il pubblico è confuso sulla differenza tra tempo (condizioni altamente localizzate) e clima (medie), i mercanti di disinformazione possono seminare confusione e dubbio sulla scienza consolidata, inquadrandole come contraddizioni politicamente motivate.

Esiste un consenso bipartitico emergente sulla necessità di combattere la disinformazione che circonda i disastri naturali, che secondo gli scienziati aumenteranno solo in prevalenza e intensità man mano che il cambiamento climatico peggiorerà. Il tempo dirà se questo consenso emergente persisterà nella prossima amministrazione. Durante la sua prima amministrazione, si diceva che il Presidente Trump avesse ventilato un tipo molto diverso di controllo degli uragani – cioè, bombardare con armi nucleari l’occhio di un uragano – cosa che i principi fisici dettano probabilmente aggiungerebbe solo più energia alla tempesta. Per i teorici del complotto, l’apparente volontà dell’amministrazione Trump di perseguire tutte le opzioni potrebbe presentare un test decisivo quando arriverà il prossimo uragano.

Andando avanti, è vitale che i responsabili politici aumentino la consapevolezza pubblica sui limiti, il contesto e il potenziale effettivo delle tecnologie di controllo meteorologico in modo che i cittadini possano prendere decisioni informate su come gestire le prossime conseguenze del cambiamento climatico – e di chi fidarsi quando arriva la prossima tempesta.

ARTICOLO INTEGRALE https://thebulletin.org/2024/11/can-they-control-the-weather-how-the-secretive-history-of-weather-weapons-fuels-conspiracy-theories/



L’autore del seguente articolo utilizza il termine ENMOD non per indicare un trattato che proibisce la guerra ambientale, ma piuttosto un programma per condurla.

Se interpretiamo “ENMOD” non come un semplice trattato internazionale, ma come un vero e proprio “programma” occulto, allora la Convenzione del 1978 assume un significato profondamente ambiguo, persino sinistro. Diventa una copertura giuridica, un modo per legittimare la ricerca (“Noi non la usiamo per scopi bellici, stiamo solo studiando!”). per nascondere l’uso offensivo dietro il caos climatico “naturale” per spostare le operazioni nel settore privato (società come la Eastlund Scientific o contractor della difesa), dove il controllo pubblico è nullo.

L’articolo ha più di 20 anni e lo trovo estremamente interessante.

