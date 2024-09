È davvero incredibile che la Convenzione Enmod, non rinnovata l’anno scorso, venga ora piegata in modo tale da diventare utile per la politica climatica. L’articolo che segue spiega come una convenzione definita “oscura”, intesa come Convenzione Enmod, possa ora essere utilizzata per bersagliare i peccatori del clima. Non c’è bisogno di spiegare cosa si intende; la posizione ufficiale sulle cause dell’accelerazione del cambiamento climatico è sufficientemente diffusa. Questo significa che la Convenzione sarà rivista, cosa che sarebbe urgentemente necessaria, ma non certo nel senso qui descritto? Sono in corso studi che indicano la direzione futura. Ecco un esempio: La prossima guerra climatica? Politica statale, sicurezza e militarizzazione nella geopolitica di un futuro a basse emissioni di carbonio.

Dice l’autore dell’articolo: Per essere chiari, EnMod non è stato progettato per il cambiamento climatico come lo intendiamo nel 21° secolo.



Il testo proviene dal mio archivio e la versione originale non è più liberamente disponibile. Non è quindi possibile rivedere la traduzione automatica di cui dispongo.

**********************

L’ONU potrebbe avere un’arma legale segreta per combattere il cambiamento climatico

Un oscuro trattato del 1978 potrebbe garantire alla Corte internazionale di giustizia la giurisdizione sui maggiori emettitori mondiali.

Di Jeff D. Colgan, professore associato di scienze politiche alla Brown University, e William T. Colgan, ricercatore sul clima con sede a Copenhagen.

Da tempo oggetto di controversie politiche, come affrontare il cambiamento climatico sta diventando sempre più una questione legale. Più di recente, il 29 marzo, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato per richiedere un parere legale alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) sulla questione (ndr l’articolo è del 2023). Finora, il diritto internazionale ha offerto a coloro che affrontano le maggiori difficoltà dovute al cambiamento climatico pochi strumenti legali per citare in giudizio gli inquinatori o ricevere fondi per aiutarli ad adattarsi ai minacciosi cambiamenti climatici. Un oscuro trattato delle Nazioni Unite degli anni ’70 potrebbe potenzialmente cambiare tutto ciò.

La recente risoluzione ONU è stata avanzata dalla nazione insulare del Pacifico di Vanuatu e co-sponsorizzata da oltre 130 paesi. Vanuatu sta cercando di ottenere un risarcimento dagli stati maggiormente responsabili del cambiamento climatico per i cicloni sempre più potenti che hanno colpito l’arcipelago di bassa quota negli ultimi anni.

La risoluzione ONU chiede alla Corte internazionale di giustizia, a volte chiamata Corte mondiale, di emettere un parere consultivo sugli obblighi degli stati “in relazione al cambiamento climatico”. A differenza della Corte penale internazionale, che indaga sui presunti crimini commessi da individui, la Corte internazionale di giustizia è un tribunale civile che giudica le controversie tra paesi. È la principale agenzia giudiziaria menzionata nella carta fondativa delle Nazioni Unite.

I pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia non sono giuridicamente vincolanti, ma hanno autorità legale e peso morale. Gli esperti legali sottolineano che tali pareri possono influenzare le sentenze dei tribunali nazionali e fornire indicazioni su questioni di definizioni, ambito o giurisdizione per tribunali o panel internazionali, come l’arbitrato tra investitori e stati o i panel commerciali presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Con l’intensificarsi del cambiamento climatico, (attivisti, studiosi, organizzazioni non governative e piccoli stati insulari sono ansiosi di una strategia legale attraverso la quale possano cercare un risarcimento per perdite e danni . Il punto di partenza ovvio è la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il fulcro degli sforzi globali per affrontare il cambiamento climatico e il quadro organizzativo per accordi più dettagliati come gli accordi di Parigi del 2015. Ma l’UNFCCC afferma che qualsiasi controversia sulla convenzione deve essere risolta tramite negoziazione, a meno che i paesi non si siano impegnati con la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. Solo due, Cuba e i Paesi Bassi, lo hanno fatto.

Un accordo ONU poco noto sulle controversie climatiche potrebbe fornire alla Corte internazionale di giustizia la giurisdizione su un insieme molto più ampio di paesi. In vigore dal 1978, la Convenzione sul divieto di uso militare o di qualsiasi altro uso ostile di tecniche di modifica ambientale, nota come EnMod, afferma che gli stati parte “non devono impegnarsi in un uso militare o di qualsiasi altro uso ostile di tecniche di modifica ambientale che abbiano effetti diffusi, duraturi o gravi come mezzo di distruzione, danno o lesione per qualsiasi altro stato parte”. EnMod definisce la modifica ambientale come “la manipolazione deliberata dei processi naturali, la dinamica, la composizione o la struttura della Terra, compresi la sua biota, litosfera, idrosfera e atmosfera, o dello spazio esterno”. Gli eventi meteorologici rientrano esplicitamente nella competenza di EnMod.

Per essere chiari: EnMod non è stato progettato per il cambiamento climatico come lo intendiamo nel 21° secolo (ndr grassetto aggiunto). Il trattato aveva lo scopo di impedire ai paesi, ad esempio, di usare le nuvole cariche di pioggia come armi per danneggiare l’agricoltura di un altro paese (come presumibilmente hanno tentato gli Stati Uniti contro Cuba durante la Guerra Fredda). E una contestazione EnMod, anche all’interno del suo quadro previsto, non è mai stata esaminata presso la Corte internazionale di giustizia.

Tuttavia, la storia legale è piena di esempi di leggi e politiche che hanno avuto conseguenze indesiderate. Quando il WTO fu creato nel 1995, ad esempio, Washington insistette affinché avesse un processo di risoluzione delle controversie forte e legalistico perché i funzionari statunitensi si aspettavano che gli Stati Uniti avrebbero vinto la maggior parte dei loro casi. Ma gli Stati Uniti hanno spesso perso al WTO. In ogni caso, Washington ha dovuto cambiare le sue politiche o affrontare tariffe più elevate su alcune esportazioni.

I 78 stati membri di EnMod comprendono il 70 percento della popolazione mondiale e sono stati responsabili dell’83 percento delle emissioni di anidride carbonica dall’inizio del trattato, in base ai nostri calcoli che utilizzano i dati del Global Carbon Budget del 2022. Tra i suoi membri figurano stati riconosciuti come i principali contributori al cambiamento climatico, come gli Stati Uniti, la Cina e la maggior parte dell’Europa, nonché stati che si autoidentificano come vittime di danni dovuti al cambiamento climatico, come Bangladesh, Vietnam, Afghanistan e Ghana. Ciò conferisce alla convenzione una posizione giuridica qualitativamente diversa dalla maggior parte o da tutti gli accordi sui cambiamenti climatici. Il Protocollo di Kyoto del 1997 (ndr non firmato dagli Stati Uniti) e gli accordi di Parigi del 2015 non includevano alcun meccanismo di applicazione legale oltre a quanto stipulato nell’UNFCCC.

Sebbene tutti i paesi membri di EnMod continuino a emettere gas serra, alcuni hanno compiuto sforzi deliberati per ridurli. Il Regno Unito, ad esempio, ha ora ridotto le sue emissioni sostanzialmente al di sotto del parametro di riferimento per le emissioni del 1990 stabilito dal Protocollo di Kyoto. Secondo i nostri calcoli, il Regno Unito e il Canada sono responsabili ciascuno di circa il 2 percento delle emissioni globali cumulative dal 1978, ma il Regno Unito ha ridotto le sue emissioni del 42 percento dal 1990 al 2022, mentre il Canada ha aumentato le sue emissioni del 19 percento nello stesso periodo. La mancanza di progressi del Canada nella riduzione delle emissioni potrebbe renderlo un obiettivo più promettente per l’azione politica e legale da parte degli stati vulnerabili.

Sebbene il testo di EnMod non menzioni specificamente la Corte internazionale di giustizia, afferma che la consultazione e la cooperazione dovrebbero essere gestite “nell’ambito delle Nazioni Unite e in conformità con la sua Carta” e, cosa fondamentale, che le “procedure internazionali possono includere i servizi di appropriate organizzazioni internazionali”. In quanto principale agenzia giudiziaria delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia sembrerebbe qualificarsi. Tuttavia, il fallimento del trattato nel designare esplicitamente una sede legale per risolvere le controversie relative a EnMod significa che la sua giurisdizione rimane incerta.

Traduzione automatica

FONTE: The U.N. Could Have a Secret Legal Weapon to Fight Climate Change An obscure 1978 treaty may grant the ICJ jurisdiction over the world’s largest emitters. https://foreignpolicy.com/2023/04/05/united-nations-icj-vanuatu-climate-change-law-loss-damage-enmod/

Se volete essere aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi al CANALE TELEGRAM https://t.me/NogeoingegneriaNews.

IMPORTANTE!: Il materiale presente in questo sito (ove non ci siano avvisi particolari) può essere copiato e redistribuito, purché venga citata la fonte. NoGeoingegneria non si assume alcuna responsabilità per gli articoli e il materiale ripubblicato.Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.