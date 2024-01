L’ondata artica è stata progettata per causare il massimo danno alle aziende agricole, alle strade e alle infrastrutture, e per bloccare la vita della società

(Articolo del 15.1.)

Secondo Weather Channel, questa settimana un’ondata di freddo artico porterà aria gelida da record in gran parte del Paese, compreso il profondo Sud. Si prevedono anche gelate pericolose, soprattutto nelle pianure settentrionali e nelle Rockies. Il rapporto dice anche che la situazione di freddo generale potrebbe protrarsi fino all’ultima settimana di gennaio o anche oltre.

Per l’esperto di geoingegneria Dane Wigington e il fondatore di Brighteon Mike Adams, il freddo è già noto alla gente per essere stato manipolato. La tecnologia esiste e si trova già presso l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti.

“Mettono etichette su queste tempeste ingegnerizzate, ad esempio chiamandole ‘raffiche artiche’, che escono direttamente dal Golfo del Messico, che è caldo da record”, ha detto Wigington nella recente puntata di “Health Ranger Report”, spiegando come viene commesso il terrorismo meteorologico. “Hanno spinto questa umidità, manipolandola lungo la costa orientale, l’hanno legata a una zona di bassa pressione rotante in senso antiorario e l’hanno nucleata chimicamente per tutto il percorso. Man mano che si procede in questo processo, si crea la zona di transizione della tempesta gelata tra il flusso caldo dell’umidità del Golfo del Messico e, alla fine, la caduta di varie forme di materiale ghiacciato dal cielo, chimicamente nucleato. Questo materiale gelato cade con temperature costantemente superiori allo zero”.

Secondo lui, le agenzie meteorologiche stanno facendo di tutto per spiegare il “fenomeno”, dato che mostrano abitualmente la neve a partire da 38F gradi (ndr 32 °F = 0 °C) , a volte 40F gradi o più. Ha aggiunto che se i “manipolatori del meteo” continueranno a effettuare operazioni di inseminazione chimica delle nubi con nuclei di ghiaccio, le temperature superficiali si abbasseranno, a volte in modo precipitoso, a seconda della quantità e della durata dell’applicazione. Questo darà loro la possibilità di indurre tutti i disagi al suolo che derivano da un eccesso di ghiaccio e di neve. (Correlato: Un’ondata di raffreddamento globale di origine artica colpirà il Midwest americano nei prossimi giorni; le temperature precipiteranno di 78 gradi SOTTO la norma).

I due hanno anche discusso di come il freddo manipolato stia per colpire il granaio d’America. “Si tratta di Kansas, Oklahoma, Nebraska e parte del Colorado. La produzione alimentare in quest’area è enorme. Qui si nutre gran parte degli Stati Uniti”, ha sottolineato Adams. “Per quanto riguarda il grano, il mais, l’orzo e tutte queste cose che vengono coltivate nel Midwest e nell’Upper Midwest, queste temperature sono devastanti”.

Wigington ha anche ricordato che i terreni sono così gravemente compromessi da essere quasi sterili. ” Se si uccide il microbioma del suolo, si trasforma quello che era suolo in spazzatura. Questo tipo di gelate improvvise vengono utilizzate per distruggere le colture in tutto il mondo”, ha rivelato. Ha anche rivelato che i globalisti stanno spruzzando defolianti che causano la caduta prematura delle foglie. Ci sono anche vari elementi tossici come alluminio, bario, stronzio, manganese e fibre polimeriche nell’aria, oltre a particelle di microplastica presenti nelle bottiglie della cosiddetta acqua potabile.

Anche le aziende agricole sono prese di mira, secondo Wiginton e Adams. “Gli agricoltori in Germania stanno insorgendo in questo momento con proteste di massa perché il governo sta togliendo i sussidi per il gasolio che li rendevano competitivi con gli altri Paesi europei”, ha citato Adams. Il ranger della salute ha inoltre portato come esempio l’autoproclamato zar dei vaccini Bill Gates, che sta lanciando vaccini aerosolizzati. “In questo momento stanno spruzzando nell’aria ogni genere di cose, come il malathion”, ha detto riferendosi all’insetticida organofosfato prodotto dall’uomo e comunemente usato per controllare le zanzare e una serie di insetti.

Questi attacchi al meteo hanno causato anche disagi alla viabilità, dato che molti incidenti stradali si verificano a causa delle strade scivolose e innevate. I test di laboratorio hanno dimostrato più volte la presenza di tensioattivi nella neve, ha rivelato Wigington. “Per coloro che non sanno cosa sia, è ciò che rende il sapone saponoso. Cambia la tensione molecolare delle molecole d’acqua”, ha spiegato. “Così, si finisce per ottenere ciò che è in sostanza: neve impregnata di sapone”.

Wigington: I danni dell’ingegneria climatica non possono più essere annullati

In un altro momento della trasmissione, Adams ha parlato del ruolo dei media tradizionali nel diffondere la notizia e nel far capire alla gente che dobbiamo farci prendere dal panico perché potremmo non sopravvivere al prossimo decennio. Secondo Wigington, la gente deve capire che si tratta di un’equazione esponenziale. È inimmaginabilmente non lineare. “È questo che la gente deve capire e accettare: non si può guardare indietro, in un grafico, a quanto tempo ci abbiamo messo per arrivare a questo punto buio e pensare di avere un tempo uguale per andare avanti, perché non è così”, ha avvertito. “Questa è un’equazione che sta accelerando in modo pazzesco e l’ingegneria climatica sta ulteriormente alimentando questo processo a un livello inimmaginabile”.

Ha anche sottolineato che siamo già messi molto peggio che male, perché lo stiamo facendo da oltre 75 anni. “Non stiamo solo entrando nella sesta grande estinzione di massa, ci siamo dentro fino al collo, il che è esponenzialmente peggiore di qualsiasi altra estinzione di massa conosciuta nella lunga storia della Terra”, ha aggiunto.

L’autore ha anche menzionato il suo sito web GeoEngineeringWatch.org, dove si cerca di fornire strumenti che aiutino a iniziare la conversazione su questo tema, oltre a materiale di merchandising e stampato per avviare il fuoco della consapevolezza e unire le fiamme in un incendio che non può essere spento.

Traduzione a cura di Nogeoingegneria

Fonte https://www.naturalnews.com/2024-01-15-engineered-arctic-blast-cause-maximum-damage-infrastructure.html

