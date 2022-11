Di Justus R. Hope, MD

Mentre gli infortuni da vaccinazione mRNA e le morti improvvise e inspiegabili salgono alle stelle, la nostra economia affonda e la nostra nazione rimane amaramente divisa, la maggior parte di noi non è ancora a conoscenza del peggio.

Per fornire un contesto storico, dobbiamo guardare indietro di sette decenni, quando la scienza del cloud seeding iniziò con Vincent Shaefer. Schaefer inseminò le nuvole con ghiaccio secco e produsse una tempesta di neve il 20 dicembre 1946.

Più tardi, nel 1947, la General Electric e l’esercito americano avviarono il Progetto Cirrus, un tentativo di indebolire gli uragani. Tuttavia, il Cirrus andò male dopo aver innescato una tempesta il 13 ottobre 1947. Mentre prima della semina il ciclone si dirigeva tranquillamente verso il mare in direzione est, dopo aver scaricato 180 libbre di ghiaccio secco, la tempesta cambiò bruscamente direzione e atterrò vicino a Savannah, in Georgia, causando gravi danni.

Il risultato fu la chiusura del progetto in seguito a minacce di azioni legali. E come presto apprenderemo, questa rischiosa sperimentazione continua ancora oggi, con una tecnologia molto più potente e con il destino della biosfera terrestre messo a repentaglio.

L’ulteriore gestione degli uragani con cristalli di ioduro d’argento continuò negli anni ’60 con il Progetto Stormfury. Tuttavia, questo progetto è terminato nel 1983, quando la scienza ha dimostrato che difficilmente la semina avrebbe potuto influire sulla gestione dei cicloni.

Ulteriori perfezionamenti della modificazione meteorologica hanno portato a sforzi militari di successo producendo pioggia sul Vietnam durante la guerra, che ha dato alle truppe statunitensi un vantaggio tattico sui nordvietnamiti. Con l’Operazione Popeye, il Dipartimento della Difesa seminò nuvole per allungare la stagione dei monsoni lungo il sentiero di Ho Chi Minh.

L’aviazione statunitense bombardò i guerriglieri nordvietnamiti che vivevano nella giungla e che si trovarono impantanati negli acquazzoni e nel fango.

Nel 1962 il vicepresidente Lyndon Johnson proclamò che “chi controlla il tempo controlla il mondo”.

Alcuni sostengono che il Presidente Nixon detestasse a tal punto la folla hippie di Woodstock da impiegare misure di cloud seeding contro di loro nel 1969, portando allo spettacolo inzuppato di pioggia e fango di cui si parla ancora oggi.

Dane Wigington, fondatore ed esperto di GeoengineeringWatch.org, ha illustrato come i governi utilizzano l’ingegneria climatica contro gli anticonformisti odierni. In questa presentazione, Dane ha esaminato come il governo ha usato nevicate geoingegnerizzate per ostacolare i manifestanti.

Ha esaminato le prove dello schermo radar che mostrano come la nevicata abbia represso i manifestanti sia del Dakota che di Wall Street. Anche se le temperature sono di 50 gradi, Wigington ha spiegato che la moderna tecnologia di nucleazione del ghiaccio permette al governo di creare neve a comando per armare il clima contro i dissidenti [24:25].

“È un processo molto semplice per gli ingegneri climatici”, ha detto Wigington. “È un processo brevettato. Gli scienziati cinesi hanno annunciato apertamente che lo stavano facendo. Si può verificare. Se cercate scienziati cinesi che progettano tempeste di neve artificiali, troverete Popular Science e Fox News che ne hanno parlato. È una cosa vera.

Ma quante persone sanno che sta succedendo? Non vogliono saperlo. Quante persone prendono in considerazione il fatto che iniettarsi mercurio e alluminio nelle vene con le vaccinazioni è certamente dannoso. La gente non vuole sapere, ma sta a noi cambiare questa equazione [24:50]”.

Perché?

Perché, che si creda o meno che il nostro governo e i nostri militari stiano usando queste tecniche segrete di guerra meteorologica contro i loro dissidenti politici, nulla di tutto ciò fermerà quella che un ex appaltatore della NASA definisce una minaccia per tutti gli esseri viventi sulla Terra. E questa minaccia è l’imminente collasso dello strato di ozono e della biosfera, non a causa delle emissioni di carbonio, ma principalmente a causa della geoingegneria sotto copertura.

La biosfera è prossima al collasso a causa di questi interventi clandestini di ingegneria climatica. Questi sforzi includono l’irrorazione di nanoparticelle di alluminio nell’atmosfera e la loro manipolazione con l’energia delle microonde. Il video mostra i dati e le prove a sostegno.

“[00:38] I grafici di questa presentazione illustrano le letture in diretta delle radiazioni UV sulla superficie terrestre. Questi dati in prima linea smentiscono completamente la narrazione ufficiale secondo cui nessuna radiazione UVC raggiunge la superficie terrestre. Lo strato di ozono della Terra, che normalmente ci protegge dalle radiazioni UVC, sta per collassare. È stato danneggiato da innumerevoli fonti di inquinamento antropogenico, la più grande delle quali è rappresentata dalle operazioni segrete di ingegneria globale in corso. Queste operazioni includono l’irrorazione di sostanze di ingegneria climatica nell’atmosfera e nei sistemi temporaleschi e la manipolazione delle masse d’aria sature di questi elementi con trasmissioni a microonde”.

Dane Wigington continua: “[01:15] Si tratta di una minaccia esistenziale estrema e a breve termine per tutta la vita sul pianeta. I danni già inflitti sono più che gravi. Per saperne di più su questa terribile situazione, ascoltate la mia discussione con un ex ingegnere a contratto della NASA”.

Tuttavia, le parole di un appaltatore della NASA, che si fa chiamare Ray, sono state molto sensate. Il governo non avrebbe mai dovuto cercare di manipolare il clima senza test e controlli approfonditi, perché senza questi due elementi è molto probabile che si verifichino più danni che benefici. Non dimentichiamo il disastro provocato dall’impiego precipitoso dei micidiali vaccini COVID-19. L’immunità naturale ci sarebbe servita in modo decisamente migliore.

“[02:28] Se vuoi vedere come la natura fa le cose, devi studiare la natura”, ha detto Ray. “La natura fa le cose benissimo. Noi abbiamo la tendenza a rovinare tutto ciò che tocchiamo. E loro hanno toccato la geoingegneria; hanno apportato modifiche alla nostra atmosfera. I clorofluorocarburi – sì, è stato un problema, ma non così grande come quello che hanno fatto credere, riguardo al buco dell’ozono al largo dell’Australia e dell’Antartide (che in molti modi copre le tracce dell’ingegneria climatica)”.

Il disastro dei vaccini a base di mRNA rispecchia a prima vista la catastrofe che si sta verificando con la biosfera e l’ingegneria meteorologica, ma vediamo anche altri preoccupanti parallelismi. Non solo la scienza si è rivelata dannosa e non ha aiutato l’umanità, ma entrambe sono state modificate di nascosto per essere usate a scopi bellici, all’inizio in paesi stranieri, poi contro gli oppositori politici nazionali e ora come guerra reale.

Sia le nanoparticelle che la modifica delle microonde sono caratteristiche comuni sia ai vaccini a base di mRNA che all’ingegneria climatica. Tuttavia, mentre abbiamo già letto di come le microonde possano essere utilizzate come armi contro i manifestanti, poco è stato pubblicato su come le microonde – in particolare i potenti e potenzialmente pericolosi trasmettitori 5G – possano essere utilizzate per creare siccità e inondazioni.

In una presentazione chiara, Dane ha mostrato agli spettatori come la frequenza delle microonde 5G possa influenzare le particelle, sia quelle metalliche spruzzate nell’aria che quelle presenti nel sangue di chi riceve un vaccino a base di mRNA.

“[17:35] Quando si vede cosa fanno queste frequenze alle particelle…”, ha detto Dane. ” Le frequenze provenienti dai ripetitori cellulari, dagli enormi riscaldatori ionosferici in Alaska – e stanno costruendo una rete virtuale di trasmettitori a microonde – tutto ciò che vedete pensate sia un ripetitore di telefonia mobile…. perché hanno una potenza dieci volte superiore a quella necessaria per la trasmissione dei telefoni cellulari? Perché vengono utilizzati per il cambiamento climatico”.

Ha spiegato: “Questo permette di manipolare il particolato nell’atmosfera. Questo manipola le precipitazioni. E questo è ciò che le frequenze fanno al particolato. (Quindi) ancora una volta dovete vederlo per crederci [indicando una diapositiva che lo mostra]”.

Ha chiesto che cosa ci fanno queste frequenze e quanti sanno che stiamo andando verso il 5G?

Wigington fa un’osservazione inquietante: “Il 5G è una frequenza usata per il controllo delle folle”.

Ha spiegato che qualsiasi cosa viva contiene acqua e Wigington ha mostrato un flusso d’acqua colpito da un raggio di microonde. L’acqua dapprima si contorce, poi si piega e infine diventa una spirale[19:18].

Dopo un applauso del pubblico, Wigington ha posto un’altra domanda: “E quando si riempie l’acqua di particolato, l’effetto è ancora più profondo. (Quindi) ci sono cose che non comprendiamo appieno, cose che non sono state studiate a fondo o almeno non sono state rese note al pubblico”.

L’uso delle microonde per dirigere il tempo permette a un governo di avvantaggiare o danneggiare i propri cittadini. O di danneggiare i suoi dissidenti e aiutare i suoi sostenitori.

“[20:10] I trasmettitori vengono installati in tutto il paese e in tutto il mondo, ovunque la rete elettrica sia in grado di supportarli. Cosa stanno facendo a noi? Ora decidono chi riceve la pioggia e chi no, quanto può essere tossica l’acqua e a quante radiofrequenze siamo esposti. A questo punto siamo semplicemente cavie da laboratorio”.

Nel corso della sua presentazione, Wigington offre sempre più prove, dalle palle di ghiaccio da 75 libbre (cariche di tensioattivi) che si sono depositate lungo la riva di un lago Michigan a 40 gradi [23:35] all’ammissione da parte della NASA, nel 2014, che sulla Terra si stanno misurando raggi UV dell’intensità di quelli di Marte [un pianeta senza strato protettivo di ozono] [27:12]. Se continuiamo su questa strada, e se questo accade, se lo strato di ozono dovesse collassare, il gioco è fatto. (Anche) se non avessimo altri problemi, sarebbe la fine della vita terrestre sulla Terra”.

Wigington ha menzionato i vasti giacimenti di metano rilasciati con il disgelo degli oceani e della tundra artica. Il metano è un gas serra 100 volte più potente della CO2 e nella tundra c’è abbastanza metano da creare un effetto di riscaldamento permiano. [Se non avessimo altri problemi oltre al metano, potremmo assistere a una ripetizione del Massimo Termico Eocenico del Paleocene, che si verificò nell’arco di 13 anni e innescò un’estinzione di massa.

“[31:05] In questo momento siamo in caduta libera verso quello che potrebbe essere definito con precisione un brusco cambiamento climatico, e l’ingegneria climatica lo sta notevolmente peggiorando, non migliorando.”

“[31:15] L’ingegneria climatica sta avvelenando la pioggia”.

Ha spiegato che il fuoco brucia in modo più caldo ed esplosivo. Inoltre, le nanoparticelle di alluminio creano un rivestimento incendiario che rende tali fuochi molto più distruttivi [31:39].

Cosa consiglia Wigington? È tutto un disastro o c’è un possibile lato positivo? Spiega che le “tribù” devono unirsi [32:29]. Spiega che i contestatori del cambiamento climatico non possono ignorare le misurazioni UVC inconfutabili e le prove inequivocabili dell’ingegneria climatica.

Nel contempo, Dane chiede agli ambientalisti di riconoscere che questi cambiamenti non sono solo il risultato di automobili a benzina e diesel o della combustione di soli combustibili fossili. Al contrario, la maggior parte dei danni è chiaramente il risultato di un’ingegneria climatica fallita (e no, l’amministrazione Biden non è qui per aiutarci o fermare il cambiamento climatico, nonostante i loro proclami).

“[32:40] Dobbiamo unire le tribù e dire che non ci può essere una discussione legittima sullo stato del clima senza riconoscere l’ingegneria climatica”.

Il primo ostacolo che dobbiamo superare è quello di FERMARE l’ingegneria climatica [33:00]. Tuttavia, Wigington ha ricordato che ci sono molti altri problemi da affrontare.

Ha riferito che abbiamo perso il 55% degli alberi della Terra [34:30]. Inoltre, il 60% del plancton è morto. E queste sono le due principali fonti di ossigeno a livello globale. Spiega che ci troviamo in quella che gli scienziati del clima chiamano la sesta grande estinzione di massa. Negli ultimi 40 anni abbiamo già perso il 60% di tutte le specie animali [34:50].

Wigington ci mette in guardia sulle motivazioni depravate dell’élite mondiale. Cita l’ex professore e mentore di Klaus Schwab, Henry Kissinger,

” Chi controlla l’approvvigionamento alimentare controlla le persone; chi controlla l’energia può controllare interi continenti; chi controlla il denaro può controllare il mondo [35:40]”.

Per gli ingegneri climatici, alluvioni e siccità saranno pure normali, ma anche i terremoti fanno parte del programma. Wigington riferisce che un generale lo abbia informato che il terremoto giapponese, che ha causato la fusione di Fukushima, sia stato causato da un errore di ingegneria climatica.

“I riscaldatori della ionosfera sono trasmettitori di radiofrequenza a terra molto potenti. Per quanto riguarda il terremoto giapponese che ha colpito Fukushima, contattai un ex Maggiore Generale dell’Esercito, ora deceduto. Egli dichiarò che i suoi contatti al Pentagono gli dissero che il terremoto giapponese fu intenzionale e che vennero usati riscaldatori della ionosfera per riscaldare l’atmosfera. E quando si scalda qualcosa tramite microonde per un tempo sufficientemente lungo. Cosa succede? Esplode.

Sappiamo che in una zona sismica sensibile, i riscaldatori della ionosfera possono creare attività sismica. Quel Maggiore Generale mi ha detto che la fusione di Fukushima non era voluta. Ma cosa succede quando si crea un terremoto di magnitudo 9.0? Succedono cose brutte. E cos’altro è successo? Dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno diffuso il virus Stuxnet, questo ha impedito ai dispositivi di sicurezza di Fukushima di funzionare.

Ma torniamo alla geoingegneria. Gli stessi meccanismi di manipolazione dell’atmosfera potrebbero aver avuto un ruolo nel terremoto di Fukushima. E il MIT ha riconosciuto di aver notato un surriscaldamento anomalo al di sopra dell’epicentro… Hanno constatato questo surriscaldamento nei giorni precedenti al terremoto. Così un’altra strada conduce all’ingegneria climatica ed è collegata al terremoto di Fukushima”.

Wigington ha proseguito spiegando che le particelle di alluminio impiegate nella disseminazione atmosferica sono responsabili dell’estinzione delle api e ha citato uno studio sottoposto a peer review [38:40]. Inoltre, ha citato un altro studio che ritiene l’alluminio il fattore centrale dell’aumento dei casi di Alzheimer [39:00].

“[39:10] Abbiamo fatto 70 test di laboratorio nelle sole contee di Shasta e Siskiyou, e nella nostra colonnina d’aria ci sono quantità massicce di alluminio che si possono collegare solo alla geoingegneria”.

Wigington ci ha ricordato di fare attenzione al complesso militare-industriale. “[40:05] Una volta che si scatenano i cani da guerra e le bombe iniziano a cadere, si ha un Complesso militare industriale completamente fuori controllo che farà di tutto per sopravvivere. Questa è la direzione che stiamo prendendo per l’intero pianeta. E dove andrà l’élite globale? Nel sottosuolo. Questo è Camp David [indicando la foto]. Un enorme complesso sotterraneo. Una base militare sotterranea. Non sopravvivranno in questa direzione. (Quindi) siamo sulla buona strada per la sindrome di Venere – e vi invito a informarvi”.

Come ho già scritto a proposito degli oligarchi, non abbiamo a che fare con persone sane di mente. Abbiamo a che fare con leader con problemi di psicopatia. Wigington precisa che non possiamo pensare che si comportino in modo razionale o che tutto questo si risolva magicamente da solo.

“[41:00] La nave sta affondando e noi siamo immersi fino al collo nell’acqua”. Wigington ha chiesto al pubblico di riflettere su cosa dobbiamo fare in questo momento.

“[41:45] Vogliamo mollare a causa di ciò che è già mezzo morto? O lotteremo con ogni fibra del nostro essere per preservare ciò che è ancora mezzo vivo? Ora è il momento di scoprire di che pasta siamo fatti e perché siamo qui”.

Ha continuato: “[41:55] Il segno distintivo di una mente sana è la volontà incrollabile di affrontare la verità, per quanto terribile. Il coraggio non è l’assenza di paura, ma piuttosto la forza di affrontare la realtà e di agire di conseguenza. Quando il mondo intero tace, anche una sola voce diventa potente. E ognuno di voi potrebbe essere quella voce”.

Wigington ha invitato ciascuno di noi all’azione. “Ognuno di voi potrebbe essere il sasso che provoca la frana. Potrebbe essere proprio quest’ultimo a provocare la rottura della diga. E ci siamo vicini. Tante persone sanno quello che sta accadendo. Quando raggiungeremo quel punto di massa critica in cui finalmente la questione sarà resa pubblica, si scatenerà un’onda d’urto in tutto il mondo… Come possiamo voltarci dall’altra parte? Come possiamo guardarci allo specchio? In questo particolare momento, la posta in gioco è totale. L’orizzonte temporale è inimmaginabilmente breve”.

“[44:12] Abbiamo soprattutto bisogno di raggiungere i nostri fratelli e sorelle militari, senza i quali la struttura di potere non può svolgere il proprio lavoro. Tutti noi dobbiamo condividere le informazioni in modo efficace ed efficiente, con convinzione. Questa è una lotta per la vita. Niente di meno. Se non ci mettiamo in gioco ora, non avremo più nulla da salvare”.

Dane Wigington ha chiesto al suo appaltatore della NASA, Ray, di fornire una stima aggiornata del lasso di tempo che ci rimane per agire: il tempo prima che lo strato di ozono ceda.

Ha chiesto quale sia la sua stima del tempo a partire dalla data dell’intervista, il 13 aprile 2022. “[25:24] Se rimaniamo sulla traiettoria attuale, a che punto sembrerebbe che si finirà, e in quanto tempo?”.

Ray ha risposto: “Continuo a pensare che il 2025 sia una stima prudente – potrebbe accadere prima di quel giorno”.

Wigington ha aggiunto: “A causa della natura non lineare di questi sistemi, una volta che iniziano a rompersi, i loop di feedback entrano in gioco e diventano esponenziali in misura inimmaginabile, giusto?”

Ray ha risposto: “Esattamente”.

Pur essendo una spiegazione molto più cupa di quanto mi aspettassi, mi ha aiutato a mettere le cose in prospettiva. Piuttosto che concentrare tutti i nostri sforzi sulle prossime elezioni o sulla divisione della nostra nazione, concentriamoci sul trattare gli altri con gentilezza, empatia e compassione. Lavoriamo tutti insieme, come un’unica tribù, come ha suggerito Wigington, perché siamo tutti insieme su questa barca e se affonda, perdiamo tutti. Quindi uniamoci ora e condividiamo questo problema e la sua soluzione.

