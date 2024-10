Gli estremi meteorologici sono costantemente associati ai cambiamenti climatici e all’instabilità climatica, quindi non sorprende che clima e meteo vengano troppo spesso equiparati. La confusione è alimentata tanto quanto il tempo. Questa è solo una considerazione preliminare all’articolo di Peter Koenig.

UN PUNTO DI VISTA di Peter Koenig, un analista geopolitico ed ex economista senior della Banca Mondiale e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dove ha lavorato per oltre 30 anni in tutto il mondo. È autore di Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; e co-autore del libro di Cynthia McKinney “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – 1 novembre 2020).

Il mostro dietro l’ingegneria meteorologica?

Di Peter Koenig

“Instabilità climatica” è un termine soft per indicare la geoingegneria climatica, la modificazione del tempo, estesa all’uso di armi meteorologiche. In altre parole, un crimine contro l’umanità.

Il professor Michel Chossudovsky fornisce i dettagli storici e tecnici sulla guerra meteorologica che sta emergendo lentamente dalla Seconda Guerra Mondiale, e probabilmente anche prima.

Di certo, ogni volta che si sente parlare di “fake news” in relazione a commenti e rapporti sulla geoingegneria e sulla guerra meteorologica, si può essere certi che le cosiddette fake news sono in realtà la verità. E questo è il caso di quasi tutte le altre “fake news”.

Tuttavia, la cosa più importante è la recente scoperta fatta da un ex dipendente della Stazione del Polo Sud in Antartide. Egli afferma che ciò che ha visto alla stazione del Polo Sud è “HAARP con gli steroidi”. È diventato un informatore che ha testimoniato davanti al Senato degli Stati Uniti.

HAARP è l’acronimo di High-frequency Active Auroral Research Program. Dal 2015 è ufficialmente un progetto dell’Università dell’Alaska Fairbanks che studia la ionosfera, la parte più alta e ionizzata dell’atmosfera terrestre. In realtà, ha una lunga storia di modificazione del tempo e di geoingegneria climatica.

Il ricercatore e informatore, Eric Hecker, lavorava per la Raytheon Technologies Corporation, una multinazionale americana del settore aerospaziale e della difesa, presso la Stazione del Polo Sud. In un’intervista di 15 minuti rilasciata a Redacted, rivela l’esistenza di un’enorme macchina meteorologica presso la stazione del Polo Sud. L’intervista, che descrive nei dettagli ciò che il signor Hecker ha sperimentato alla stazione del Polo Sud, è sconvolgente. “Fa sembrare il progetto HAARP un progetto per bambini”.(ndr i factchecker si sono occupati di questo )

Le macchine meteorologiche della Stazione del Polo Sud possono controllare i terremoti e il tempo, alias il clima. Possono creare e dirigere terremoti, uragani, tifoni e cicloni praticamente ovunque nel mondo. Inoltre, c’è una gigantesca torre di controllo degli UFO, chiamata anche torre di controllo dei neutrini.



I neutrini sono minuscole particelle subatomiche, spesso chiamate “particelle fantasma” perché non interagiscono quasi con nient’altro. I neutrini possono essere utilizzati come trasmettitori di energia ad alta frequenza. L’energia che forma i terremoti o le tempeste può essere trasmessa letteralmente ovunque nel mondo.

Hecker parla di terremoti e tempeste mirati.

Guardate e ascoltate questa intervista terremotante di Redacted dell’11 ottobre 2024.

Con questo preludio, si spiegano facilmente i recenti uragani devastanti di categoria 3-5 che hanno colpito la Carolina del Nord e la Florida, nonché i tifoni Bebinca e Yagi, che hanno colpito la Cina e altri Paesi asiatici.

Alla fine di settembre, l’uragano Helene, di categoria 5, ha colpito cinque Stati degli USA, Florida, Georgia, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Tennessee e Virginia, causando oltre 300 vittime.

L’uragano Helene è stato una tempesta quasi da record. I venti e le precipitazioni trasformarono il tornado in un disastro quasi inimmaginabile che si estese per oltre 800 chilometri nell’entroterra della Florida.

“Helene” ha devastato e allagato Asheville, nella Carolina del Nord. Stranamente, Asheville possiede miliardi di litio.

Asheville conta circa 100.000 abitanti e si trova a circa 700 metri di altezza: è insolito che tali altitudini vengano inondate nella misura in cui è stata inondata Asheville (si veda la foto dell’Asheville Free Press).

Due società, Piedmont Lithium e Albemarle Corp., hanno in programma di aprire miniere di litio nello Stato della Carolina del Nord nei prossimi anni. Il litio è un metallo utilizzato per alimentare le batterie dei veicoli elettrici, degli smartphone e dei computer portatili e, naturalmente, dell’“elettronica di guerra”.

Indovinate chi controlla entrambe le società? Esatto: BlackRock e Vanguard.

Clicca qui per vedere il video di Greg Reese https://gregreese.substack.com/p/how-to-steer-hurricanes-flood-homes

La notte di mercoledì scorso, 9 ottobre, un altro strano uragano record, “Milton”, si è abbattuto sulla costa della Florida, vicino a Siesta Key, nei pressi di Tampa, spostandosi verso il Messico e devastando Tampa, in Florida, uccidendo almeno 23 persone. L’uragano è stato declassato da una forza massima originaria di categoria 5 a un livello 3 al momento dell’atterraggio, e in seguito è sceso ulteriormente a una tempesta di categoria 1.

Secondo il tracker dei servizi pubblici “Find Energy”, sabato circa 1,3 milioni di clienti erano ancora senza elettricità in tutta la Florida. Si veda il rapporto della CBS

Non sorprende che Bill Gates possieda gran parte del progetto Water Street Tampa, punto di riferimento per la rinascita della città di Tampa, del valore di 3,5 miliardi di dollari. Il coinvestitore è Jeffrey Vinik (proprietario della squadra di hockey professionale della città, i Tampa Bay Lightning). Il progetto di sviluppo a uso misto di 55 acri nel cuore del corridoio del centro della città ha recentemente ricevuto il titolo di primo WELL del Nord America: Comunità certificata, grazie ai suoi standard di sostenibilità e vivibilità. Ciò sembra rientrare perfettamente nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il progetto Water Street Tampa ridefinisce un’area del centro in piena espansione, sfruttando l’ottima posizione del lungomare della città. Guardate qui.

Si dice che Bill Gates voglia fare di Tampa una città da 15 minuti. Sebbene le prove siano scarse, quelle che sembrano tempeste mirate sollevano molti interrogativi. La geoingegneria e la manipolazione del tempo sono all’attenzione di un numero sempre maggiore di persone. Mantenere viva la narrativa della “teoria della cospirazione” è sempre più difficile. Le persone si stanno svegliando.

Sta collegando i punti tra i cieli attraversati dalle scie chimiche, gli uragani estremi e le imprevedibili variazioni climatiche, dal freddo al caldo, alla pioggia, al sole, alla nebbia, alla grandine – un mix insolito e malsano. E ora, con l’intervista di Redacted a Eric Hecker, anche i terremoti killer distruttivi non sono più un mistero.



Ecco cosa viene detto sull’uragano Helene – con la potenziale estrazione di litio da molti miliardi di dollari nella regione di Asheville, NC: vedi il video qui sotto.

Vedi anche questo e questo e questo.

*

Per quanto riguarda l’uragano “Milton”, Paul Craig Roberts nota che si è evoluto in modo così insolito da non sembrare reale. Vedere questo.



Il seguente video di 14 minuti fornisce una storia dell’incredibile capacità di intensificare e cambiare radicalmente il percorso degli uragani.

In conclusione, armare il tempo e il clima rende superflua la guerra nucleare. Il “tempo” e i terremoti possono essere indirizzati a zone specifiche come in guerra.



Inoltre, evitando le guerre nucleari si evitano le radiazioni nucleari e le ricadute nucleari che possono durare da pochi decenni a migliaia di anni e che possono colpire l’élite che si appropria delle armi, tanto quanto la plebe comune.

Quello che noi, il Popolo, vogliamo evitare è la guerra nucleare e l’armamento del tempo e/o del clima.

Non vogliamo guerre di alcun tipo.

Cerchiamo la Pace e la Luce che porterà la Pace.

FONTE https://www.globalresearch.ca/monster-high-crime-weather-engineering/5870475



